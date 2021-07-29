Металурги просять прем'єра заборонити експорт брухту: ситуація стає небезпечною для економіки України

Експорт металобрухту з України зріс у 8 разів, підприємства починають відчувати дефіцит цієї стратегічної сировини. Якщо влада не введе тимчасову заборону на експорт, підприємства знизять обсяги виробництва, що призведе до скорочення десятків тисяч робочих місць та втрати бюджетом мільярдів бюджетних надходжень.

Про це йдеться у відкритому листі до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від трудового колективу МК "Азовсталь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Як сказано у листі, попри наявність експортного мита на металобрухт у розмірі 56 євро, Україна повертається у 2015 рік – часи, коли експорт 1,2 млн тон брухту спричинив дефіцит на внутрішньому ринку. Тільки за перше півріччя 21 року обсяги металобрухту з України збільшилися майже у 8 разів, і на сьогоднішній день експорт не припиняється, утримуючи високі темпи зростання.

"Для виготовлення сталі необхідна велика кількість брухту, тож віддавати сировину сусідам-конкурентам, коли підприємствам України не вистачає – це не просто нерозумно, а й небезпечно для галузі і економіки України в цілому", - підкреслюється у листі.

Металурги нагадують: в умовах нестачі стратегічної сировини країни пострадянського простору вкрай оперативно запроваджують відповідні заходи і забороняють експорт брухту, і ці заходи є цілком зрозумілими, адже мова йде про збереження власної промисловості та, відповідно, економічної безпеки держави.

"Якщо не вжити невідкладних заходів з обмеження вивозу металобрухту, це призведе до суттєвого уповільнення росту економіки України. За оцінками експертів, зростання ВВП знизиться на -2%, а бюджет втратить $1.4 млрд валютних надходжень", - наголошується у листі.

В "Азовсталі" нагадали, що за 1 півріччя 2021 року сплатили 1,4 млрд грн податків, а валютні надходження склали майже 1 млрд доларів. Водночас, якщо на початку року запаси брухту на підприємстві складали 45 тисяч тон, то на кінець поточного місяця вони впали до катастрофічних 8-8,5 тис. тон. Це нижче за технологічний мінімум, і це змушує підприємство знижувати планове виробництво металопродукції.

"Питання забезпечення підприємства металобрухтом стоїть дуже гостро, тому ми просимо терміново розглянути питання введення тимчасової заборони на експорт брухту, терміном до грудня 23 року. Це дозволить не тільки захистити металургів від втрати позицій на світових ринках металопродукції, а й дозволить зберегти десятки тисяч робочих місць у галузях, що залежать від динаміки виробництва української металургії, та зберегти відрахування до бюджету", - резюмують металурги.

Нагадаємо, раніше до прем'єр-міністра Шмигаля звернулася Федерація роботодавців України. Вона вимагає ввести заборону на експорт металобрухту до 2024 року, в зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт привів до його різкого експорту і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини. У ФРУ при цьому підкреслили, що металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії.