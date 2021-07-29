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Металурги просять прем'єра заборонити експорт брухту: ситуація стає небезпечною для економіки України

Металурги просять прем'єра заборонити експорт брухту: ситуація стає небезпечною для економіки України

Експорт металобрухту з України зріс у 8 разів, підприємства починають відчувати дефіцит цієї стратегічної сировини. Якщо влада не введе тимчасову заборону на експорт, підприємства знизять обсяги виробництва, що призведе до скорочення десятків тисяч робочих місць та втрати бюджетом мільярдів бюджетних надходжень.

Про це йдеться у відкритому листі до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від трудового колективу МК "Азовсталь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Як сказано у листі, попри наявність експортного мита на металобрухт у розмірі 56 євро, Україна повертається у 2015 рік – часи, коли експорт 1,2 млн тон брухту спричинив дефіцит на внутрішньому ринку. Тільки за перше півріччя 21 року обсяги металобрухту з України збільшилися майже у 8 разів, і на сьогоднішній день експорт не припиняється, утримуючи високі темпи зростання.

"Для виготовлення сталі необхідна велика кількість брухту, тож віддавати сировину сусідам-конкурентам, коли підприємствам України не вистачає – це не просто нерозумно, а й небезпечно для галузі і економіки України в цілому", - підкреслюється у листі.

Металурги нагадують: в умовах нестачі стратегічної сировини країни пострадянського простору вкрай оперативно запроваджують відповідні заходи і забороняють експорт брухту, і ці заходи є цілком зрозумілими, адже мова йде про збереження власної промисловості та, відповідно, економічної безпеки держави.

"Якщо не вжити невідкладних заходів з обмеження вивозу металобрухту, це призведе до суттєвого уповільнення росту економіки України. За оцінками експертів, зростання ВВП знизиться на -2%, а бюджет втратить $1.4 млрд валютних надходжень", - наголошується у листі.

В "Азовсталі" нагадали, що за 1 півріччя 2021 року сплатили 1,4 млрд грн податків, а валютні надходження склали майже 1 млрд доларів. Водночас, якщо на початку року запаси брухту на підприємстві складали 45 тисяч тон, то на кінець поточного місяця вони впали до катастрофічних 8-8,5 тис. тон. Це нижче за технологічний мінімум, і це змушує підприємство знижувати планове виробництво металопродукції.

"Питання забезпечення підприємства металобрухтом стоїть дуже гостро, тому ми просимо терміново розглянути питання введення тимчасової заборони на експорт брухту, терміном до грудня 23 року. Це дозволить не тільки захистити металургів від втрати позицій на світових ринках металопродукції, а й дозволить зберегти десятки тисяч робочих місць у галузях, що залежать від динаміки виробництва української металургії, та зберегти відрахування до бюджету", - резюмують металурги.

Нагадаємо, раніше до прем'єр-міністра Шмигаля звернулася Федерація роботодавців України. Вона вимагає ввести заборону на експорт металобрухту до 2024 року, в зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт привів до його різкого експорту і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини. У ФРУ при цьому підкреслили, що металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії.

Автор: 

металургія (1242) експорт (4545) металобрухт (416) Азовсталь (447) Шмигаль Денис (4671)


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Топ коментарі
+17
Пусть эти олигархи не просят, а поднимут закупочную цену на лом.
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29.07.2021 18:08 Відповісти
+14
То купляй металобрухт по тій же ціні що й турки . І ніхто його за кордон не вивозитиме .! Які проблеми , Рінат ?? .
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29.07.2021 18:11 Відповісти
+9
Отож. Гораздо дешевле тискать заказные статейки во всех СМИ, "памагите люди". И давить на Кабмин, протискивая нужные решения.
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29.07.2021 18:25 Відповісти
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Пусть эти олигархи не просят, а поднимут закупочную цену на лом.
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29.07.2021 18:08 Відповісти
нафига?) они что, зебилы?)
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29.07.2021 18:18 Відповісти
Отож. Гораздо дешевле тискать заказные статейки во всех СМИ, "памагите люди". И давить на Кабмин, протискивая нужные решения.
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29.07.2021 18:25 Відповісти
зачем на него давить? он и так все сделает
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29.07.2021 18:43 Відповісти
Не факт. К нему с пакетами и чемоданами приходят много разных просителей, и они часто просят взаимно противоположные вещи. Приходится выбирать чемодан потяжелей.
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29.07.2021 18:47 Відповісти
Потрібно заборонити експорт продукції металургів, бо вони виробляють металобрухт, переплавляючи лом на сляби і нічого корисного для держави не виробляють! Ми вже 200 млрд грн на рік віддаємо відшкодуванням ПДВ говнометалургам та іншим говновиробникам! Досить! Або металурги починають виробляти продукцію з високою доданою вартістю (лист для автопрому, леговані високоякісні сталі, складні металоконструкції), або їх потрібно закривати к *******!
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29.07.2021 18:19 Відповісти
это да. возмещение ндс нужно запретить. только физ лицам и в разумных пределах
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29.07.2021 18:43 Відповісти
ПДВ взагалі треба відмінити
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29.07.2021 18:53 Відповісти
Кот Бегемот, цена там и так соответствует нашему рынку, а если и поднять, то на приемках она практически не изменится. Так что не мечтай свой поломанный велик по цене нового сдать на приемке.)))
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29.07.2021 19:51 Відповісти
вирішив, що презентація себе на форумі у стилі тупого препіЗе!дента- це саме те?
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30.07.2021 13:30 Відповісти
"Какая разница!", - можно же навариться хорошо!
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29.07.2021 18:09 Відповісти
на ледовых дворцы нужны деньги. и на миллиард деревьев
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29.07.2021 18:11 Відповісти
миллиард деревьев мы будем садить за свои кровные, пока по желанию, но сдается мне, что соответствующий указ уже готовится.))) Я иной раз просто недоумеваю что в их головах там творится, как вроде их облучают чем-то...)))
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29.07.2021 19:54 Відповісти
То купляй металобрухт по тій же ціні що й турки . І ніхто його за кордон не вивозитиме .! Які проблеми , Рінат ?? .
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29.07.2021 18:11 Відповісти
угу, зарплату ще таку саму та податки не по офшорам ховати... скажіть ще, щоб фонд РІната перестав себе рекламувати на аналах Ріната.
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29.07.2021 19:19 Відповісти
В Україні нема української державної влади !!!Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!))
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29.07.2021 18:12 Відповісти
Які обирали, таку і обрали.
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29.07.2021 18:19 Відповісти
Гірше те що йде узурпація влади ,маріонеткова диктатура !!! )))
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29.07.2021 18:40 Відповісти
нищие просят подаяние под церковью... ахметов так просел и обносился..., что просит у кабмина? платить достойную цену за металлолом не пробовал? тогда и єкспорта не будет и импортировать можно....
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29.07.2021 18:12 Відповісти
А премьєру якось пох... Бо гроші,як всім давно відомо,не пахнуть...
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29.07.2021 18:13 Відповісти
А в порту вантажуть баржі кранами і гремить так, шо чути за кілометр.
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29.07.2021 18:17 Відповісти
металл, орехи, зерно, лес и много другого чем занимаються трейдеры. а они, люди не из простых, за ними очень большие погоны и власть имущие. все находиться под крышей окружения правительства. а так как там дохренище бабла из ничего и это узаконено ВРУ то исправить ситуацию не то что просто а наоборот, почти не возможно. кто откажеться от халявной сверхприбыли?
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29.07.2021 18:27 Відповісти
Привикли на Шару жить .Рінат , - Продай острів який купив своєму сину, коли вже так скрутно.Чи потрібно колективу написати листа .
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29.07.2021 18:34 Відповісти
А при чем тут экономика УКРАИНЫ? Тут интересы совсем других "экономик"!
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29.07.2021 18:34 Відповісти
Хватит скупать металлолом "на шару".Продаете металл втридорога, а скупаете металлолом за копейки. Скупайте по рыночной цене и будет вам счастье. Привыкли монопольку организовывать и накрячивать граждан собственной страны.Равные условия всем! Ахметку и Пиньку - в ровные ряды.
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29.07.2021 18:46 Відповісти
скотиняка ви така... А вам відомо, в скільки обходяться хатинки в Англіях, а підтримка ..білів дона і басса, щоб вони кожного вечора дякували Рінату?
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29.07.2021 19:25 Відповісти
В Украине самые низкие цены на металлолом но зато самые высокие на металлические изделия,спасибо Ахметову.Сейчас максимальная цена килограмма лома на приёмке 6 гривен а в России 24 рубля было,это почти вдвое дороже. К тому же у нас Ахметов монополист и именно он устанавливает цены на металлолом,Шмыгаль тоже принадлежит Ахметову да и Зеленский тоже,поэтому нет никакого сомнения что приказ Рината Леонидовича будет немедленно исполнен и экспорт закроют а металлолом Ахметов будет покупать уже за сколько сам захочет,хоть по 30 копеек.
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29.07.2021 19:03 Відповісти
Віктор, верніться до школи чи запам'ятайте, що недокраїна пишеться так: *********, россосися, раисся, 404...
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30.07.2021 13:36 Відповісти
где еще зеленые не облажались...
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29.07.2021 19:04 Відповісти
а купить лом по той цене, по которой покупают турки или китайцы не? тут рушиться экономика не Украины, а экономика одного рыжего гудка, да еще пары-тройки олигархов.
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29.07.2021 19:06 Відповісти
А руда вже скінчилась? Знищили падли.
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29.07.2021 19:20 Відповісти
откройте свои фирменые пункты по всей Украине, и цены выставте по 10- 12 грн, в зависимости от толщины металла, до 3 мм и выше.
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29.07.2021 19:38 Відповісти
не смешите мои и иные тапочки. Там речь идет не о приемках, а о экономических законах и безопасности страны. Вспомните ситуацию с подсолнечным маслом, когда барыги все в Китай отправили. В Европейских маркетах масло было дешевле чем у нас, которого не было вообще.)))
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29.07.2021 19:57 Відповісти
Такого тупизма и не смешного мы еще не наблюдали, но вопрос в том, как долго это будут терпеть и почему никто ничего не предпринимает? Боятся переворота? Так был уже и за него никому и ничего не было.))) Чего боятся?)))
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29.07.2021 19:59 Відповісти
АхметХану на замок в Лондоне не хватает 200 лямов...
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29.07.2021 20:03 Відповісти
Если вывозить выгоднее то и будут вывозись, это рынок, вместо запретов Ахметову нужно просто поднять расценки на закупку лома до мировых цен и проблема тут же решится.
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29.07.2021 20:11 Відповісти
пусть небрешет, я металлург и не прошу
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29.07.2021 20:45 Відповісти
Хочеться надіятись, що уряд проявить здоровий глузд. Бо економічна політика в нас часто ведеться не продумано, а винних знайти складно.. тільки народ страждає
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29.07.2021 21:25 Відповісти
а почему сразу запрещать???? Может сделать закупочные цены вкуснее чем "экспортные" ??? ААААА???
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29.07.2021 21:56 Відповісти
"Нізззя!!!" - Рінат "Гудок"😉!
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29.07.2021 22:14 Відповісти
Почему так подорожали металлоизделия? Так берите лом по цене экспорта и все. А если что у нас куда не плюнь риночные цены, вот пускай металурги и рынкуют.По логике нужно запретить экспорт подсолнуха и растительного масла -цены растут, запретить экспорт кукурузы -свиней и курей кормить дорого- сокращаем рабочие места. Все логично все хотят суперприбыль, когда уже понажираються?
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29.07.2021 22:45 Відповісти
Обалдеть - в приемках дают 4 грн за кило .
Лом вывозится в Турцию со всеми пошлинами в 3 раза дороже , Турки плавят из него металл , платя за электричество по мировым ценам , рабочие там на заводах получают пару ТЫСЯЧ евро, потом этот металл продают с ХОРОШИМ наваром в Китай ....
Роттердам + на цену металла- и все будет хорошо ...
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29.07.2021 22:58 Відповісти
обезболююче відлуння з циферками та вчорашнім народженням, а де ти живеш, що у тебе 4грн. ?
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30.07.2021 13:40 Відповісти
А ничего что половина населения кормится со сдачи металла на приемки ? Это каждому бедному бомжу нужно будет притащить в 2 раза больше металла на своем горбу на те же деньги, чтобы Ахметка купил очередной дворец в Англии ?
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30.07.2021 00:48 Відповісти
Давно пора запретить. А еще запретить украинцам куда-то на работу выезжать, отобрать право менять место работы металлургом до пенсии и приписывать на ту работу со школы, с 8-го класса. За нарушение - лагерей так лет 10, а повторно - расстрел. Ну и зарплату ем металлургам положить по-минимуму, чтоб только на хлеб хватало. И жилье подешевле, чтоб не повышало себестоимость и, соответственно, не снижало конкурентоспособность украинского металла. Чтоб ахметка мог еще один дворец в Венликобритании купить. И назовите эту металлургическую законодательную базу "Трудовые резервы". Благо она испытана самим сралиным перед типа мифической ВОВ. А на деле введена им в практику с началом Второй мировой.
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30.07.2021 07:07 Відповісти
Якщо масово піднімають це питання, значить, це серйозно і треба дослухатись до металургів, інакше може обернутись черговим ударом по економіці, яка і так не на підйомі
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30.07.2021 22:57 Відповісти
 
 