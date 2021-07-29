Київ не розглядає можливість отримувати кошти за паркування у дворах будинків, - КМДА
Київська влада не має планів отримувати кошти за паркування у дворах будинків від мешканців.
Про це повідомив начальник Інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КМДА.
За його словами, Київська міська державна адміністрація у рамках комплексної програми з упорядкування паркування в місті проведе моніторинг прибудинкових територій на предмет належності їх до ОСББ чи ЖБК.
"Мешканці, чия прибудинкова територія не належить ОСББ чи ЖБК, будуть про це проінформовані. Ми запропонуємо їм протягом певного періоду оформити ділянку біля будинку на баланс ОСББ чи ЖБК", - зазначив Рахматуллін.
Начальник Інспекції з паркування пояснив, що необхідно навести порядок із паркуванням у дворах.
"Паркування у дворах необхідно упорядковувати так само, як місто робить це на під’їздах до лікарень чи біля навчальних закладів. Хаотичне розміщення автомобілів, причому не лише мешканців будинку, а й працівників сусідніх офісів, заважає проїзду як "швидких" та аварійних служб, так і мешканцям самих будинків", – підсумував начальник Інспекції з паркування.
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Начальник Инспекции по парковке пояснил, что необходимо навести порядок с парковкой во дворах.
"Парковку во дворах необходимо упорядочивать так же, как город делает это на подъездах к больницам или возле учебных заведений.Источник: https://censor.net/ru/n3279854
1. налякати піпл "закруткою гайок" до зриву різьби,
2. почекати поки піпл оскаженіє і звикне до думки що будуть стригтимуть як баранів,
3. остудити піпл новиною що не так зрозуміли, фейк, вирвано з контексту, але стригтимуть трохи менше.
4. піпл полегшено зітхає і радіє що повністю не обдерли.
А с водителей - будут.
А именно, что на каждую 2-3 комнатную квартиру обязано одно парко место и 0,5 гостевых. На две однокомнатных - одно парко место и 0,5 гостевых!
На одну квартиру положена одна входная дверь. На каждую жилую комнату обязаны быть наружные окна. Один СУ, канализация...
Парко места входят в этот перечень, кстати! 21 век, ребята!
Инвесторы не мудачье, а заложники коррупции, созданной городом и Застройщикам!
А то хитрые...
И жильцам решать ставить там машины или нет.
https://domik.ua/novosti/chto-prinadlezhit-zhilcam-mnogokvartirnyx-domov-pomimo-kvartiry-n253827.html
Так что очищение власти происходит медленно и со скрипом. Главное не повторять ошибок прошлого, когда Ющенко повторно привел к власти Яныка и после Зеленского у Барыги даже не было бы шанса! Нужен новый Лидер нации!