Нєбитов про "банду Сенсея": Членів банди мотивували тим, що вони будуть карати чиновників, які заробили гроші нечесним шляхом
Лідер ОЗУ на прізвисько "Сенсей" підшукував і вербував членів банди через соцмережі, мотивуючи їх тим, що вони каратимуть тих, хто заробив гроші нечесним шляхом.
Про це Цензор.НЕТ розповів начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов.
"Інших членів банди, як розповідають самі затримані, Сенсей вербував через соцмережі, - пояснив поліцейський. - Це в основному раніше судимі люди. Він їх мотивував тим, що вони нібито будуть карати чиновників, правоохоронців, адвокатів, суддів, які заробили гроші нечесним шляхом. Цей психологічний момент спрацьовував. Він підбирав об'єкти, давав інструкції і команди, яким чином і що необхідно перевірити. Наприклад, наявність охорони, собак, відеокамер, датчиків на рух. Після чого приймав рішення, як і де група має зібратися для нападу".
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ на рахунку цієї банди понад 20 розбійних нападів. Серед потерпілих - суддя, поліцейський, мер одного з міст, бізнесмени.
За словами Нєбитова, потенційних жертв для нападів підбирали, спираючись зокрема на інформацію, опубліковану в журналістських розслідуваннях, блогерами. Але найчастіше будинки для нападу вибирали за їх зовнішнім виглядом.
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раюболоті з'явились кримінальні Робін Гуди, це було лише питанням часу, бо про справедливість в Україні годі й мріяти.
А в данном случае говорит он правду или не правду, вероятность 50/50.
Ось я знаю абсолютно точно - Україна унікальна держава , бо ніде в всіті не грабують віли й палаци копів виключно заради наживи ... бо ніде в інших краях копи не мають можливості стільки вкрасти ... Хабарники ситуативно можуть бути будь де , але щоб стільки вкрасти ...
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https://www.youtube.com/watch?v=dOBy6s3N7EE
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«Золотой запас, которому позавидуют некоторые страны, нашли в подвале бывшего мэра китайского города Гуанчжоу. Чиновник хранил у себя 13 с половиной тонн драгметалла. Это больше, чем золотые запасы Латвии, Литвы и Эстонии вместе взятых. По шкафам, сейфам и полочкам сыщики наскребли также 286 миллиардов юаней - это 40 миллиардов долларов. А еще нашли 200 килограммов нефрита и жадеита, антиквариат и предметы живописи» - сообщает ntv.ru.
Эксперты посчитали, что на свои кровные чиновник мог бы спасти от дефолта Грецию, причем дважды. Но чудесное спасение теперь нужно самому мужчине - ему грозит смертная казнь.
https://www.exclusive.kz/expertiza/daily/117015/
в глаза сцыт, а говорит роса ...
рабленное и утверждают что эти люди ограбили меня а я просто возвращаю своё......