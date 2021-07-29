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Новини Силовики
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Нєбитов про "банду Сенсея": Членів банди мотивували тим, що вони будуть карати чиновників, які заробили гроші нечесним шляхом

Нєбитов про

Лідер ОЗУ на прізвисько "Сенсей" підшукував і вербував членів банди через соцмережі, мотивуючи їх тим, що вони каратимуть тих, хто заробив гроші нечесним шляхом.

Про це Цензор.НЕТ розповів начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов.

"Інших членів банди, як розповідають самі затримані, Сенсей вербував через соцмережі, - пояснив поліцейський. - Це в основному раніше судимі люди. Він їх мотивував тим, що вони нібито будуть карати чиновників, правоохоронців, адвокатів, суддів, які заробили гроші нечесним шляхом. Цей психологічний момент спрацьовував. Він підбирав об'єкти, давав інструкції і команди, яким чином і що необхідно перевірити. Наприклад, наявність охорони, собак, відеокамер, датчиків на рух. Після чого приймав рішення, як і де група має зібратися для нападу".

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ на рахунку цієї банди понад 20 розбійних нападів. Серед потерпілих - суддя, поліцейський, мер одного з міст, бізнесмени.

За словами Нєбитова, потенційних жертв для нападів підбирали, спираючись зокрема на інформацію, опубліковану в журналістських розслідуваннях, блогерами. Але найчастіше будинки для нападу вибирали за їх зовнішнім виглядом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Особливо небезпечну озброєну банду затримано на Київщині. Серед жертв - чиновники, судді і правоохоронці. ВIДЕО

Автор: 

Київська область (4131) ОЗУ (155) Нацполіція (15318) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) Нєбитов Андрій (193)


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Топ коментарі
+65
Небытов о "банде Сенсея": Членов банды мотивировали тем, что они будут наказывать чиновников, заработавших деньги нечестным путем

По-моему, нормальная мотивация.
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29.07.2021 18:56 Відповісти
+47
Хорошая мотивация...правильная...
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29.07.2021 18:57 Відповісти
+43
побольше бы таких мотиваторов в масштабах страны
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29.07.2021 18:57 Відповісти
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да никто там не начинает бояться, все понимают, что "борьба Сенсея с коррупционерами" это сказка для тупого люмпена)
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29.07.2021 22:46 Відповісти
Вот только реакция властей, на арест группы Сэнсэя не вписывается в ваш пост...
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29.07.2021 22:52 Відповісти
Какая реакция властей, пресс-релиз что ли? Не придумывайте чепухи.
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29.07.2021 23:00 Відповісти
И короткая же у Вас память.Те кто покупал за свои деньги броники,обмундирование,питание для добробатов обявили у нас контробандистами и теми кто наживается хотя дружественная нам Польша закрывала глаза на перевозку амуниции для добробатов которые и защитили страну в отличии от ВСУ которые сидели по казармам из гораздо лучшим вооружением чем добробаты.А как только начались централизованые поставки питания в АТО то в консервах оказывались только рога и копыта ах да еще и зубы непонятных животных.
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29.07.2021 22:53 Відповісти
А от судді у нас чомусь зовсім не вмотивовані "тим, що вони будуть карати чиновників, які заробили гроші нечесним шляхом". Вони вмотивовані виключно грошима, що "чиновники, які заробили гроші нечесним шляхом" кладуть їм в кишені. І прокурори теж не мотивовані карати таких самих, як і вони. І діючі менти не вмотивовані. Тож не дивно, що у цьому корупційному раю болоті з'явились кримінальні Робін Гуди, це було лише питанням часу, бо про справедливість в Україні годі й мріяти.
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29.07.2021 20:04 Відповісти
Да-с,правосудие у нас скомпрометировано и система в целом ,но это не повод для самосуда или его имитации. Куда вы зайдете с такими методами ? Большевички уже это проходили ,поймают очкастого ,поставят к стенке и ....именем народа! А закончилось тем ,что начали друг-друга ставить. Цените демократию,выбирайте достойных и чтите уголовный кодекс ,будет вам счастье!
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29.07.2021 20:13 Відповісти
Почему не повод!?? Именно сейчас наступает лучшее время для самосуда,так как государство полностью не компетентно и самодисквалифицировано.Это бляха муха и называется на научном языке -обратная связь. Отсутствие которой породило такое вселенское зло, как гребанная сРаша!И большевизм в РИ,яркое тому подтверждение. Кстати напряг везде и всюду с евреями,того же плана.
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29.07.2021 23:55 Відповісти
Так Портнов же писал этот уголовный кодекс
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30.07.2021 14:57 Відповісти
Пискун рассказывал, что они в Генпрокуратуре проводили исследование и выяснили, что высокие зарплаты не предотвращают от воровства и взяточничества чиновников - только личные, морально-деловые качества каждого конкретного человека, ну и зарплата, несколько выше чем средняя.
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29.07.2021 21:57 Відповісти
ноу хау: подыскивал поддельников через соцсети. хорошо хоть не в публичном доме
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29.07.2021 20:14 Відповісти
Это полицейский рассказывает.
А в данном случае говорит он правду или не правду, вероятность 50/50.
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29.07.2021 21:58 Відповісти
вероятность 100%
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30.07.2021 10:59 Відповісти
А что поделать - в кого не ткни, так либо подонок коррумпированный, либо еще хуже - назначен Зеленским.
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29.07.2021 20:32 Відповісти
Интерестно будет ли открытым слушание, в суде?
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29.07.2021 22:03 Відповісти
Мене не залишає така думка , там у списку "поліцай" ... ось й питання таке , скільки повинен був вкрасти той поліцяй , щоб крімінальна зграя прийняла його за баригу й привабливого об"єкта для пограбування й тільки по вигляду його помешкання ?!

Ось я знаю абсолютно точно - Україна унікальна держава , бо ніде в всіті не грабують віли й палаци копів виключно заради наживи ... бо ніде в інших краях копи не мають можливості стільки вкрасти ... Хабарники ситуативно можуть бути будь де , але щоб стільки вкрасти ...
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29.07.2021 22:06 Відповісти
В РФ, Туркмении, Боливии, Колумбии, Мексике, Аргентине... собственно тоже самое.
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29.07.2021 22:11 Відповісти
В Китае полиция накрыла тайник экс-мэра, так у него в подвале долларов и золота было БОЛЬШЕ, чем золото-валютные запасы Украины.
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29.07.2021 22:12 Відповісти
ФИО можно этого кетайского мэра?
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30.07.2021 00:02 Відповісти
Бывший мэр китайского города Гуанчжоу прятал в подвале своего дома 13,5 тонны золота. Об этом сообщают местные СМИ. Местные полицейские во время обыска в доме 57-летнего Чжан Ци обнаружили тайный подвал, забитый слитками золота. Чжан Ци ранее был мэром города Гуанчжоу, а также секретарем Коммунистической партии.

+
https://www.youtube.com/watch?v=dOBy6s3N7EE

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«Золотой запас, которому позавидуют некоторые страны, нашли в подвале бывшего мэра китайского города Гуанчжоу. Чиновник хранил у себя 13 с половиной тонн драгметалла. Это больше, чем золотые запасы Латвии, Литвы и Эстонии вместе взятых. По шкафам, сейфам и полочкам сыщики наскребли также 286 миллиардов юаней - это 40 миллиардов долларов. А еще нашли 200 килограммов нефрита и жадеита, антиквариат и предметы живописи» - сообщает ntv.ru.
Эксперты посчитали, что на свои кровные чиновник мог бы спасти от дефолта Грецию, причем дважды. Но чудесное спасение теперь нужно самому мужчине - ему грозит смертная казнь.
https://www.exclusive.kz/expertiza/daily/117015/
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30.07.2021 11:22 Відповісти
Жаль хлопців, добру справу робили.
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29.07.2021 22:30 Відповісти
Да, грабить - добра кацапська справа)
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29.07.2021 22:49 Відповісти
Какое грабить? Это экспроприация.
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30.07.2021 00:03 Відповісти
Вот вся власть, т.е. мафия в действии. Когда захватывали Крым и Донбасс, хотя бы один мент или СБУ-шник рыпнулся, был полный локдаун "правоохранительных органов". А тут на тебе такая слаженная синхронная работа. Напряглись, на 100%. Если бы грабили простых людей, "искали" бы еще 20, а может и 50 лет.
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29.07.2021 22:31 Відповісти
небытов член мафии, который лохам про закон
в глаза сцыт, а говорит роса ...
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29.07.2021 22:35 Відповісти
Свободу Сенсею и его бойцам !
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29.07.2021 22:36 Відповісти
Так после чиновников они к тебе прийдут.
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29.07.2021 23:03 Відповісти
разве что к тебе, чмо лишнехромосомное
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30.07.2021 00:03 Відповісти
Якщо всі забрані гроші і цінності віддавали волонтерам або інвалідам чи в будинки для сиріт, то нагородити, відпустити і видати лінцензію на продовження діяльності.
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29.07.2021 22:42 Відповісти
А якщо б у бабусі були яйця...
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29.07.2021 23:02 Відповісти
Передайте мусорам, что они взяли макисимум бригадира этой ОПГ, а главарь там зеленая бубочка, и так называемые "журналисты" публикующие фэйки тоже в банде.
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29.07.2021 23:34 Відповісти
А в чому питання?Якщо все зароблено а не накрадено потерпілими, нехай покажуть своі офіційні доходи.Але щось мені підказує,що офіційні доходи не відображають майно яке є у потерпілих.
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30.07.2021 07:14 Відповісти
Робін Гуд живий!!!
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30.07.2021 07:29 Відповісти
если погуглить что говорят воры в законе то это просто эпик- они действительно грабят наг-
рабленное и утверждают что эти люди ограбили меня а я просто возвращаю своё......
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30.07.2021 18:12 Відповісти
Правильно делали, побольше бы таких.
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30.07.2021 20:18 Відповісти
красавцы. побольше бы таких бригад.
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31.07.2021 21:55 Відповісти
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