Нєбитов про "банду Сенсея": Членів банди мотивували тим, що вони будуть карати чиновників, які заробили гроші нечесним шляхом

Лідер ОЗУ на прізвисько "Сенсей" підшукував і вербував членів банди через соцмережі, мотивуючи їх тим, що вони каратимуть тих, хто заробив гроші нечесним шляхом.

Про це Цензор.НЕТ розповів начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов.

"Інших членів банди, як розповідають самі затримані, Сенсей вербував через соцмережі, - пояснив поліцейський. - Це в основному раніше судимі люди. Він їх мотивував тим, що вони нібито будуть карати чиновників, правоохоронців, адвокатів, суддів, які заробили гроші нечесним шляхом. Цей психологічний момент спрацьовував. Він підбирав об'єкти, давав інструкції і команди, яким чином і що необхідно перевірити. Наприклад, наявність охорони, собак, відеокамер, датчиків на рух. Після чого приймав рішення, як і де група має зібратися для нападу".

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ на рахунку цієї банди понад 20 розбійних нападів. Серед потерпілих - суддя, поліцейський, мер одного з міст, бізнесмени.

За словами Нєбитова, потенційних жертв для нападів підбирали, спираючись зокрема на інформацію, опубліковану в журналістських розслідуваннях, блогерами. Але найчастіше будинки для нападу вибирали за їх зовнішнім виглядом.

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