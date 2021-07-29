Печерський суд відправив т.в.о. голови АРМА Сигидина під домашній арешт і відсторонив від посади. ВIДЕО

Суддя Печерського районного суду у місті Києві Сергій Вовк прийняв рішення обрати запобіжний захід стосовно т. в. о. голови АРМА Віталія Сигидина у вигляді домашнього арешту і відсторонив його від посади на два місяці — до 24 вересня 2021 року.

Про це стало відомо в ході судового засідання 29 липня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Hubs.

Також суд зобов’язав підозрюваного здати свій закордонний паспорт правоохоронцям.

"Суд постановив задовольнити клопотання старшого слідчого Державного бюро розслідувань про застосування домашнього арешту відносно підозрюваного Сигидина Віталія Михайловича задовільнити частково. Застосувати запобіжний захід строком до 24 вересня 2021 року у період часу з 23 години до 6 ранку наступної доби", – постановив суд.

"Для мене відсторонення – це щастя. Але для всього державного органу це буде проблема, бо з’явиться вакуум влади", – заявив Сигидин у ході судового засідання, намагаючись переконати суддю не відсторонювати його від посади.

"Відсторонили заступника. Має бути хтось, хто займається керівництвом органу. Подумайте, які катастрофічні наслідки це може мати для країни", – заявив адвокат підозрюваного.

Прокурор Офісу генпрокурора у свою чергу підкреслив, що корупційний злочин, в якому підозрюється Сигидин, є особливо тяжким, і покарання може бути безальтернативним – позбавлення волі.

Сьогодні вранці Печерський суд вже відсторонив від посади заступника голови АРМА Володимира Павленка та призначив йому міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці.

Також відсторонили від посади та відправили на домашній арешт начальника управління менеджменту активів АРМА Вахтанга Бочорішвілі.

Нагадаємо, 27 липня 2021 року слідчі Державного бюро розслідування (ДБР) вручили топ-посадовцям АРМА підозри за статтею про привласнення майна в особливо великих розмірах.

Підозри за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) були вручені шістьом особам в рамках кримінального провадження №42020000000002497 стосовно дій чиновників АРМА, яке ДБР почало розслідувати 24 грудня 2020 року. Дане провадження Офіс генерального прокурора об’єднав із іншою справою – №62021000000000149 від 17.02.2021.

За даними правоохоронців, керівництво установи вступило у змову і незаконно заволоділо майном, яке знаходилося під контролем АРМА. Мова йде про кошти у сумі близько $400 тис., на які було накладено арешт судом, та передано в управління АРМА.

Як писали ЗМІ, підозри були вручені т. в. о. голови АРМА Віталію Сигидину, заступнику голови АРМА Володимиру Павленку, начальнику Відділу моніторингу ефективності менеджменту активів АРМА Вахтангу Бочорішвілі, адвокатам Денису Сердюку та О. Д. Сєрокуровій (ймовірні співорганізатори схеми) та Ігорю Королю (підставна особа, якій АРМА перерахувала $400 тисяч).

Також повідомлялось, що ДБР визнало потерпілим у справі про незаконне привласнення 400 тисяч доларів київського бізнесмена Сергія Кісільова. Натомість Кісільов не визнає себе потерпілим, позаяк потерпілою у даній справі є держава Україна, а $400 тисяч були незаконно перераховані Ігорю Королю із рахунку державної установи.