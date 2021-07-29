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Новини Коронавірус і карантин
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У київському метро від початку року склали майже 2,5 тис. протоколів на пасажирів без масок

У київському метро від початку року склали майже 2,5 тис. протоколів на пасажирів без масок

Від початку 2021 року в київському метрополітені було складено 2 437 адміністративних протоколів за порушення карантину. Більшість із них - за відмову надягати маску.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену, інформує Цензор.НЕТ.

"З особами, які не дотримуються умов карантину, проводиться роз'яснювальна робота. При злісних порушеннях правоохоронці оформляють випадок згідно з нормами законодавства", - сказано в повідомленні.

У метрополітені зазначили, що постійно інформують пасажирів про необхідність носити маски.

"Водночас важлива також соціальна відповідальність пасажирів за власне здоров'я і людей поруч. Закликаємо пасажирів користуватися захисними масками і вибирати безконтактні способи оплати проїзду", - резюмують у київському метро.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19788) Метрополітен (1422) штраф (1892) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


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Топ коментарі
+4
Дебилизация набирает обороты.
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29.07.2021 19:52 Відповісти
+4
За неправильное ношение маски (если она не закрывает и нос, и рот) нужно наказывать точно также, как и за ее отсутствие.
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29.07.2021 19:53 Відповісти
+4
При бажанні 1000 протоколів можна скласти за один день, на одній станції...
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29.07.2021 19:55 Відповісти
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Дебилизация набирает обороты.
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29.07.2021 19:52 Відповісти
Ты - яркий тому пример
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29.07.2021 20:01 Відповісти
За неправильное ношение маски (если она не закрывает и нос, и рот) нужно наказывать точно также, как и за ее отсутствие.
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29.07.2021 19:53 Відповісти
За ношение два раза подряд маски тоже надо наказывать так же как и за ее отсутствие. Эффект от ношенеых масок более отрицательный чем если вообще ее не одевать. То есть и те кто неправильно носят маски и те кто их еосят по нескольку раз и те кто ее не имеют примерно одинаково опасны а жто 99/ пасажиров.
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30.07.2021 09:27 Відповісти
При бажанні 1000 протоколів можна скласти за один день, на одній станції...
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29.07.2021 19:55 Відповісти
В киевском метро с начала года составили почти 2,5 тыс. протоколов на пассажиров без масок - Цензор.НЕТ 6295
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29.07.2021 20:48 Відповісти
У вас еще проще! Не ширнулся скотомицином спутник-вектор - не пустят на работу. При чем, ширнулся - ласты склеишь, не ширнулся - ласты склеишь (от вирусни или от голода). А крематорий один и тот же в любом случае
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29.07.2021 21:26 Відповісти
У нас, в Києві, спутником не ширяються. Де таке у вас, не знаю.
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29.07.2021 21:53 Відповісти
А шо за ольгинская прокся такая "Киев" с американским флажком?
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29.07.2021 22:15 Відповісти
Постійно помічаю, що упоротим недоумкам, особливо свідкам шоколадної секти, весь час ввижаються якісь кацапи, ольгинці, лахтинці та інша нечисть. Ви що там, всі подопивались чи на важких сидите? Чи просто подуріли? Чи дебілами народились?
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29.07.2021 22:37 Відповісти
Постоянно замечаю, что упоротым ольгинским кацапам за прокси и с яндекс-переводчиком постоянно мерещатся порохоботы
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30.07.2021 10:11 Відповісти
Не знаю за ольгинських кацапів з яндекс-перекладачем, а я, україномовний все життя, ніде не стверджував, що ти саме порохобот. Може, дійсно, ти просто упоротий недоумок.
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30.07.2021 22:34 Відповісти
Тебя, лапоть, не яндекс-переводчик палит, а кацапская риторика
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30.07.2021 22:55 Відповісти
У вас, упоротих обдовбаних дебілів, будь-яка адекватна риторика з якогось пуйла вважається кацапською. Придурку, щезни і не ганьби Україну, не змушуй закордонних читачів Цензора думати, що в Україні всі недоумки, такі, як ти.
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30.07.2021 23:11 Відповісти
Вон тот скрин с кацапского фильма, который является пародией на вашу кацапскую действительность, ты называешь "адекватной риторикой"? Ну ты полный кацап
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31.07.2021 10:46 Відповісти
просто оторопь берет, сколько даунов снимает маску, или носит ее так, как на картинке.
Если бы менты этих уродов покошмарили - был бы толк!
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30.07.2021 00:14 Відповісти
нафиг протоколы?
надо было им мазать морду клеем "Секунда" и пришлёпывать маску!
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30.07.2021 04:28 Відповісти
Отличная мысль и начинать будем с групп риска пенсионеров и паникеров, надеюсь вы подходите по эти страты населения)
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30.07.2021 09:35 Відповісти
почему надеетесь?
Мы с Вами встречались в "Доме престарелых" ?
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30.07.2021 10:46 Відповісти
Маски бесмысленные, не защищающие от Ковида - это позор нынеших элит по всему миру. Антинаучная истерия бесмысленная и вредная мера. Но! у нее есть все таки глубокий символический смысл- маски это как красные флажки напоминание от опасности. Думаю поэтому они так полюбились правителствам всех стран
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30.07.2021 09:30 Відповісти
Слышь, Бутан, молодец!
А типерь - про плоскую Землю!
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30.07.2021 10:19 Відповісти
 
 