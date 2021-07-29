У київському метро від початку року склали майже 2,5 тис. протоколів на пасажирів без масок

Від початку 2021 року в київському метрополітені було складено 2 437 адміністративних протоколів за порушення карантину. Більшість із них - за відмову надягати маску.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену, інформує Цензор.НЕТ.

"З особами, які не дотримуються умов карантину, проводиться роз'яснювальна робота. При злісних порушеннях правоохоронці оформляють випадок згідно з нормами законодавства", - сказано в повідомленні.

У метрополітені зазначили, що постійно інформують пасажирів про необхідність носити маски.

"Водночас важлива також соціальна відповідальність пасажирів за власне здоров'я і людей поруч. Закликаємо пасажирів користуватися захисними масками і вибирати безконтактні способи оплати проїзду", - резюмують у київському метро.

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