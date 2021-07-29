"Геть російського крота", - під Офісом президента вимагали розслідування зриву операції щодо "вагнерівців"
Активісти провели біля Офісу президента Зеленського акцію під лозунгом "Геть російського крота" з вимогою провести розслідування і вичистити зрадників з Офісу.
Активісти наголошують, що це питання національної безпеки, бо інформація з найвищих кабінетів держави стає відомою країні-агресору, яка веде війну проти України. На думку учасників акції, зокрема, стався витік інформації між 25 липня 2020 року, коли відбулася нарада у президента, і 29 липня, коли "вагнерівців" затримали в Білорусі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Ми підозрюємо, що російський "кріт" в оточенні президента злив не лише справу "вагнерівців", але й багато іншої секретної інформації. Ми думаємо, що він привів на посади в Офісі президента багато озлоблених російських щурів, і це місце давно вимагає очищення", – говорить активіст, учасник акції Олександр Махиня.
Він також повідомив, що по завершенні акції крота, якого назвали Андреєм, і щурів передадуть президентові Зеленському як нагадування про проблему, що існує у нього в Офісі.
"Чому саме сьогодні цю акцію ми провидимо біля Офісу президента? Тому що 29 липня 2020 року наша влада ганебно провалила, ганебно "злила" спецоперацію по затриманню "вагнерівців". Цим кротом Андреєм і цими шкідниками ми хотіли показати і сказати Зеленському, що в його оточенні є кроти, є пацюки. І ми вимагаємо зачистити Офіс президента, ми вимагаємо зачистити адміністративний апарат від шкідників", – зауважує активіст.
Олександр Махиня сподівається, що президент відреагує на цю акцію, хоча він і не дуже активно реагує на всі події, які відбуваються в країні, і зокрема на фронті.
Він також підкреслив, що у питанні розслідування зриву спецоперації по затриманню "вагнерівців" українське керівництво робить недостатньо. "Цією інсталяцією ми також хотіли показати, що цей кріт Андрей та його пацюки намагаються зачистити Офіс президента, зачистити апарат розвідки від людей, які напряму брали участь у підготовці операції по затриманню "вагнерівців". Тобто вони хочуть перешкодити об’єктивному розслідуванню цієї спецоперації", – говорить Олександр Махиня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
поинтересуйся одних Точек-У сколько было применено по скоплениям кацапов?
а была еще дальнобойная артиллерия, которая работала сутки на пролет
нарик сливает кацапам неню
...
зеленский же сам признался что слил операцию лично
На ці перфоманси вони ложили з прибором.
Правда, смешно!
Забудьте, вам просто не откроют! Ваши хотелки теперь можете засунуть себе в #опы!
Ну и конечно же съёмочная группа Кривого (куда ж без них)!
Палата представителей США проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине. Также американские парламентарии поддержали поправки к санкциям против "Северного потока-2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в США.
Согласно законопроекту, общая сумма средств, которая должна быть выделена на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее 481,5 млн долларов, что на 28,5 млн долларов больше, чем в текущем году.
"Из указанного сметы 125 млн долларов будут выделены на цели безопасности Украины по статье "Международное военное финансирование", что на 10 млн долларов больше, чем в 2021", - уточнили в посольстве.
Андрій Єрмак (кінопродюсер, товариш Зеленського) - керівник Офісу президента
Сергій Трофімов (виконавчий продюсер «Студії Квартал 95») - перший заступник голови Офісу президента
Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу «Слуга Народу») - заступник керівника Офісу президента
Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор «Студії Квартал 95») - перший помічник президента
Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку «Студії Квартал 95») - керівниця департаменту інформаційної політики Офісу президента.
Іван Баканов (юрист і керівник «Студії Квартал 95») - голова Служби безпеки України
Сергій Сівохо (креативний продюсер «Студії Квартал 95») - ексрадник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Владислав Бухарєв (ЗМІ називають Бухарєва чоловіком сценаристки «Студії Квартал 95» та знайомим Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтерки «Студії Квартал 95») - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Марина Кудерчук (мала досвід співпраці зі «Студією Квартал 95» у Запоріжжі) - голова Державного агентства України з питань кіно
Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки Борзової, ексдиректор команди КВН «Збірна України») - керівник Державного управління справами
Тетяна Руденко (керівниця прес-служби «Студії Квартал 95») - членкиня Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою «Студії Квартал 95» Оленою Кравець) - членкиня Наглядової ради ПриватБанку
Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
Олександр Гогілашвілі (знайомий Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із «Студією Квартал 95») - заступник міністра внутрішніх справ
Руслан Стефанчук (давній знайомий Зеленського, гравець команди КВН «Три товстуни») - перший заступник голови Верховної Ради України
Микола Стефанчук (брат Романа Стефанчука)
Микола Тищенко (шоумен, кум керівника Офісу президента Єрмака)
Юрій Корявченков (актор «Студії Квартал 95»)
Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ «Квартал 95»)
Максим Ткаченко (керівник, ТОВ «Квартал-Концерт»)
Олена Хоменко, (директорка з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ «Квартал 95»)
Ольга Руденко (менеджерка з маркетингу, ТОВ «Квартал 95»)
Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із Зеленським)
Валерій Стернійчук (очолював студентську «Лігу сміху» на Волині)
Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець «Ліги сміху» та КВН)
Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія Качури надавала послуги «Студії Квартал 95»)
Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із «Квартал-Концертом»)
Роман Грищук (керівник студії «Мамахохотала»)
Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера «Ліги Сміху»)
Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства зі «Студією Квартал 95»)
******
https://www.dsnews.ua/ukr/section/issledovanie Об'єктивні коментарі журналістів - отут , за цією ссиллю.