"Геть російського крота", - під Офісом президента вимагали розслідування зриву операції щодо "вагнерівців"

Активісти провели біля Офісу президента Зеленського акцію під лозунгом "Геть російського крота" з вимогою провести розслідування і вичистити зрадників з Офісу.

Активісти наголошують, що це питання національної безпеки, бо інформація з найвищих кабінетів держави стає відомою країні-агресору, яка веде війну проти України. На думку учасників акції, зокрема, стався витік інформації між 25 липня 2020 року, коли відбулася нарада у президента, і 29 липня, коли "вагнерівців" затримали в Білорусі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми підозрюємо, що російський "кріт" в оточенні президента злив не лише справу "вагнерівців", але й багато іншої секретної інформації. Ми думаємо, що він привів на посади в Офісі президента багато озлоблених російських щурів, і це місце давно вимагає очищення", – говорить активіст, учасник акції Олександр Махиня.

Він також повідомив, що по завершенні акції крота, якого назвали Андреєм, і щурів передадуть президентові Зеленському як нагадування про проблему, що існує у нього в Офісі.

"Чому саме сьогодні цю акцію ми провидимо біля Офісу президента? Тому що 29 липня 2020 року наша влада ганебно провалила, ганебно "злила" спецоперацію по затриманню "вагнерівців". Цим кротом Андреєм і цими шкідниками ми хотіли показати і сказати Зеленському, що в його оточенні є кроти, є пацюки. І ми вимагаємо зачистити Офіс президента, ми вимагаємо зачистити адміністративний апарат від шкідників", – зауважує активіст.

Олександр Махиня сподівається, що президент відреагує на цю акцію, хоча він і не дуже активно реагує на всі події, які відбуваються в країні, і зокрема на фронті.

Він також підкреслив, що у питанні розслідування зриву спецоперації по затриманню "вагнерівців" українське керівництво робить недостатньо. "Цією інсталяцією ми також хотіли показати, що цей кріт Андрей та його пацюки намагаються зачистити Офіс президента, зачистити апарат розвідки від людей, які напряму брали участь у підготовці операції по затриманню "вагнерівців". Тобто вони хочуть перешкодити об’єктивному розслідуванню цієї спецоперації", – говорить Олександр Махиня.







