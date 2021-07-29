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"Геть російського крота", - під Офісом президента вимагали розслідування зриву операції щодо "вагнерівців"

Активісти провели біля Офісу президента Зеленського акцію під лозунгом "Геть російського крота" з вимогою провести розслідування і вичистити зрадників з Офісу.

Активісти наголошують, що це питання національної безпеки, бо інформація з найвищих кабінетів держави стає відомою країні-агресору, яка веде війну проти України. На думку учасників акції, зокрема, стався витік інформації між 25 липня 2020 року, коли відбулася нарада у президента, і 29 липня, коли "вагнерівців" затримали в Білорусі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми підозрюємо, що російський "кріт" в оточенні президента злив не лише справу "вагнерівців", але й багато іншої секретної інформації. Ми думаємо, що він привів на посади в Офісі президента багато озлоблених російських щурів, і це місце давно вимагає очищення", – говорить активіст, учасник акції Олександр Махиня.

Геть російського крота, - під Офісом президента вимагали розслідування зриву операції щодо вагнерівців 01

Він також повідомив, що по завершенні акції крота, якого назвали Андреєм, і щурів передадуть президентові Зеленському як нагадування про проблему, що існує у нього в Офісі.

Геть російського крота, - під Офісом президента вимагали розслідування зриву операції щодо вагнерівців 02

"Чому саме сьогодні цю акцію ми провидимо біля Офісу президента? Тому що 29 липня 2020 року наша влада ганебно провалила, ганебно "злила" спецоперацію по затриманню "вагнерівців". Цим кротом Андреєм і цими шкідниками ми хотіли показати і сказати Зеленському, що в його оточенні є кроти, є пацюки. І ми вимагаємо зачистити Офіс президента, ми вимагаємо зачистити адміністративний апарат від шкідників", – зауважує активіст.

Олександр Махиня сподівається, що президент відреагує на цю акцію, хоча він і не дуже активно реагує на всі події, які відбуваються в країні, і зокрема на фронті.

Він також підкреслив, що у питанні розслідування зриву спецоперації по затриманню "вагнерівців" українське керівництво робить недостатньо. "Цією інсталяцією ми також хотіли показати, що цей кріт Андрей та його пацюки намагаються зачистити Офіс президента, зачистити апарат розвідки від людей, які напряму брали участь у підготовці операції по затриманню "вагнерівців". Тобто вони хочуть перешкодити об’єктивному розслідуванню цієї спецоперації", – говорить Олександр Махиня.

Геть російського крота, - під Офісом президента вимагали розслідування зриву операції щодо вагнерівців 03


Автор: 

ПВК Вагнер (1543) Єрмак Андрій (1389) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+31
Сарказм тут нєумєстєн!! Порошенко зміг зробити те, що до нього не міг жоден президент - створити Україну!! І вже за це йому можна поставити пам'ятник!!
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29.07.2021 19:41 Відповісти
+28
"Геть російського крота", - под Офисом президента требовали расследования срыва операции по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 5421
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29.07.2021 19:50 Відповісти
+28
Порошенку дісталася не країна, а руїни і купа лайна. І з цього він зміг створити країну, з якою рахувалися всі. Навіть ***** поважав Порошенка. А шмаркля вае це знищив!!
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29.07.2021 19:58 Відповісти
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Зрада,зрада. Поверніть Гетьмана
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29.07.2021 19:35 Відповісти
Сарказм тут нєумєстєн!! Порошенко зміг зробити те, що до нього не міг жоден президент - створити Україну!! І вже за це йому можна поставити пам'ятник!!
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29.07.2021 19:41 Відповісти
Порошенку респект ! Но и у него были увесистые косяки !
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29.07.2021 19:46 Відповісти
Порошенку дісталася не країна, а руїни і купа лайна. І з цього він зміг створити країну, з якою рахувалися всі. Навіть ***** поважав Порошенка. А шмаркля вае це знищив!!
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29.07.2021 19:58 Відповісти
Мародеру Слава! Тричі!
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29.07.2021 20:07 Відповісти
ти сьогодні ще не кричав зєлєнському імпічмент.
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29.07.2021 20:11 Відповісти
"Геть російського крота", - под Офисом президента требовали расследования срыва операции по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 9143
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29.07.2021 20:52 Відповісти
Вот, правильно! Кто если не ты защитит свой выбор! Вперёд ЗЕ! Насыпь лошарам под хвост! Я правильно поддерживаю твоего ЗЕ?
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29.07.2021 23:53 Відповісти
Мені більше всього подобається ось це: "Навіть ***** поважав Порошенка" ! Ось так!
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29.07.2021 22:31 Відповісти
ну когда поток двухсотых ихтамнетов пошел на десятки тысяч, то да.
поинтересуйся одних Точек-У сколько было применено по скоплениям кацапов?
а была еще дальнобойная артиллерия, которая работала сутки на пролет
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30.07.2021 10:19 Відповісти
" Десятки тисяч їхтамнетов"- це в вашій голові від переможних, але далеких від обєктивності, реляцій і забаганок декого із тодішнього керівництва. Так, що, обнімаю, жму руку! Пока.
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30.07.2021 17:45 Відповісти
Ну ти вилизав, аж зализав. А тепер розкажи, ВІД КОГО саме Порошенко, цей вічний державний чиновник при всіх владах на найвищих посадах, який в убогій країні став мільярдером, цей міністр торгівлі Януковича, голова правління Нацбанку, міністр іноземних справ, голова РНБО при Юшенку і т.д. і т.п. - ВІД КОГО, ЯК НЕ ВІД СЕБЕ КОХАНОГО ЗЛОДІЯ, ВІН ДІСТАВ РУЇНИ І КУПУ ЛАЙНА?
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30.07.2021 00:46 Відповісти
тепер я зрозумів: ти навіть не пдляковий бот. Ти - пригожинський ольгінський бот. Тільки такий бот може ставити під сумнів Україну як державу з дня її Незалежності.
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30.07.2021 11:08 Відповісти
Ти б конкретно відповів людині на його закид! Чи не має слів?
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30.07.2021 17:47 Відповісти
да ***** мочится на зелоха. ***** действительно считает, что порох пацан, а зеля **дар, потому что зеля недоговороспособен
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30.07.2021 19:13 Відповісти
Ти хотів собі Президентом Ісуса Христа?
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29.07.2021 21:58 Відповісти
Хібоа що у вигляді свині!
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29.07.2021 20:13 Відповісти
уже , вместе со свинярчуками
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29.07.2021 20:07 Відповісти
Дерьмак будет править еще два года краиной, так решено ничего не поделать надо терпеть
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29.07.2021 19:36 Відповісти
Боюсь, Украины может не стать раньше. Благодаря кловуну и дерьмаку.
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29.07.2021 19:37 Відповісти
не дождетесь
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29.07.2021 19:39 Відповісти
Ага, останется Галиция и писец, все по плану фуйла
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29.07.2021 19:40 Відповісти
Пуйло зрозумів, що навіть Галіція - легка здобич. Тому він відміряв собі Україну до західних кордонів в останньому зверненні до росіян. Зєлю терплять, аж гай шумить
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29.07.2021 20:14 Відповісти
Ми всі зрозуміли, що ти дол6о№об. Як поживає злодійка з косою?
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29.07.2021 20:54 Відповісти
впала в клімакс
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30.07.2021 10:20 Відповісти
Не терпіти, а працювати треба! Працювати!!!
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29.07.2021 22:32 Відповісти
а ты не бойся,будь уверен - не дождешся и ты и твои потомки.
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29.07.2021 23:19 Відповісти
Да какой он крот? Уже каждая домохозяйка и школьники знают, что больших открытых врагов Украины, как в нынешней власти, еще не было.
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29.07.2021 19:37 Відповісти
Да всем пкуй, ибо 73% кретинов будут молчать в тряпочку, пока
нарик сливает кацапам неню
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29.07.2021 19:38 Відповісти
Зеопольд, выходи. Выходи, подлый трус!
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29.07.2021 19:38 Відповісти
"Геть російського крота", - під Офісом президента вимагали розслідування зриву операції щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 6762
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29.07.2021 23:54 Відповісти
ой и шож это за Андрей ))))
"Геть російського крота", - под Офисом президента требовали расследования срыва операции по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 6024

...
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29.07.2021 19:42 Відповісти
агенти кремля вже в офісі нелоха ! а що вони качають ?
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29.07.2021 19:46 Відповісти
"Геть російського крота", - под Офисом президента требовали расследования срыва операции по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 1575
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29.07.2021 19:44 Відповісти
Нікіфорова "підсиджує", отаке відношення.
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29.07.2021 19:52 Відповісти
почему это крот андрей?
зеленский же сам признался что слил операцию лично
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29.07.2021 19:46 Відповісти
Там ціле кубло кротів русофілів.
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29.07.2021 19:47 Відповісти
А самый главный - клоун - пианист.
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30.07.2021 23:03 Відповісти
"Геть російського крота", - под Офисом президента требовали расследования срыва операции по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 5006
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29.07.2021 19:48 Відповісти
"Геть російського крота", - под Офисом президента требовали расследования срыва операции по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 5421
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29.07.2021 19:50 Відповісти
Свинарчуки нервно курят в сторонке, правда Зермак?
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29.07.2021 19:51 Відповісти
миша отработал пайку в Ольгино- получай свою баланду в корыте ,бегом-бегом к руцким свиньям, твоим братьям !
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29.07.2021 23:20 Відповісти
кто требовал? поименный список в студию.
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29.07.2021 19:53 Відповісти
может сначала кацапскую жабу нужно прибрать ...
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29.07.2021 19:55 Відповісти
жабу это в смысле гражданку сатановскую по кличке гонтарева?
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29.07.2021 19:58 Відповісти
ножки зажили уже у гонтаревой?
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29.07.2021 20:09 Відповісти
Головний кріт - Зєля. Треба Зєлю геть. Але українці досі не визначились - хто натомість?(мародерським тролям прохання проходити далі)
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29.07.2021 20:02 Відповісти
пральна и вернуть сыво носого
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29.07.2021 20:10 Відповісти
Це його поплічник. Він його і привів. Люди голосувати не "За", а "Проти". Нам треба узгодити когось нормального нарешті, а не чекати подачі від олігархів
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29.07.2021 20:17 Відповісти
Спасибо. Посмеялся. Так опустить "мудрый нарид" как вы, я б, не смог
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29.07.2021 23:56 Відповісти
Детсад который может вызвать только улыбку. Как будто никогда никакого Майдана и не было. Общество импотентов.
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29.07.2021 20:09 Відповісти
время сейчая тяжелое, скольким проплатили столько и вышли.
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29.07.2021 20:13 Відповісти
Людей поділили. В кожного свій "през". На Майдані ще й штовханина почнеться. Треба гамувати амбіції і визначатись з кимсь одним
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29.07.2021 20:26 Відповісти
...в кого нема клімаксу
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30.07.2021 10:22 Відповісти
Не ляльки, а шини треба нести під ОП.
На ці перфоманси вони ложили з прибором.
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29.07.2021 20:12 Відповісти
ОП - это вчерашний день. Сегодня надо выжыгать вредителей в конче заспе. Там их целое кубло.
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29.07.2021 20:16 Відповісти
де там Гадя з мінометами ?
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29.07.2021 20:19 Відповісти
Нєфіг по тій Банковій шаритись. Виходимо в Неділю о 12-00 на віче і голосуємо ЄДИНОГО кандидата в президенти з його командою на дострокові цієї осені. Коли визначимось - Зєля щезне сам
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29.07.2021 20:22 Відповісти
https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/generalskaya-mafiya-ili-signal-zapadu-pochemu-zelenskiy-provodit-chistku-v-rukovodstve-vsu-1566231.html
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29.07.2021 20:25 Відповісти
Так и пишите: зеленского геть.
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29.07.2021 20:29 Відповісти
ватные крысы в АП.
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29.07.2021 20:53 Відповісти
Масштабная акция
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29.07.2021 20:59 Відповісти
"Геть російського крота", - под Офисом президента требовали расследования срыва операции по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 2666
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29.07.2021 21:02 Відповісти
"Геть російського крота", - под Офисом президента требовали расследования срыва операции по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 4281
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29.07.2021 21:03 Відповісти


Правда, смешно!
Забудьте, вам просто не откроют! Ваши хотелки теперь можете засунуть себе в #опы!
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29.07.2021 21:38 Відповісти
А если крот - весь Офис ПреЗедента?
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29.07.2021 21:55 Відповісти
"Геть російського крота", - під Офісом президента вимагали розслідування зриву операції щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8750
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29.07.2021 22:05 Відповісти
"Активисты" это чучело крота, гипсовые фигурки и бородатый типок?
Ну и конечно же съёмочная группа Кривого (куда ж без них)!
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29.07.2021 22:24 Відповісти
Их там было ДВОЕ! Один правда плюшевый....
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29.07.2021 23:02 Відповісти
оно молчит 2 года. оно успело положить на наши 27% и на свои 73. вот так молча досидит свое, соберет пару-тройку ярдов зелени и будет привлечен к ответу так же как все его папередники. вот если не снесут как яника, то так оно и будет
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29.07.2021 23:11 Відповісти
А АМЕРИКА НЕ ЗНАЛА, ЩО ВІН ТІПА "ЗРАДНИК" І ВАПШЕ НЕШОКОЛАД...

Палата представителей США проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине. Также американские парламентарии поддержали поправки к санкциям против "Северного потока-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в США.

Согласно законопроекту, общая сумма средств, которая должна быть выделена на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее 481,5 млн долларов, что на 28,5 млн долларов больше, чем в текущем году.

"Из указанного сметы 125 млн долларов будут выделены на цели безопасности Украины по статье "Международное военное финансирование", что на 10 млн долларов больше, чем в 2021", - уточнили в посольстве.
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29.07.2021 23:40 Відповісти
За 2 роки президентства Зеленського понад 30 кварталівців та їхніх знайомих отримали держпосади.

Андрій Єрмак (кінопродюсер, товариш Зеленського) - керівник Офісу президента
Сергій Трофімов (виконавчий продюсер «Студії Квартал 95») - перший заступник голови Офісу президента
Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу «Слуга Народу») - заступник керівника Офісу президента
Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор «Студії Квартал 95») - перший помічник президента
Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку «Студії Квартал 95») - керівниця департаменту інформаційної політики Офісу президента.
Іван Баканов (юрист і керівник «Студії Квартал 95») - голова Служби безпеки України
Сергій Сівохо (креативний продюсер «Студії Квартал 95») - ексрадник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Владислав Бухарєв (ЗМІ називають Бухарєва чоловіком сценаристки «Студії Квартал 95» та знайомим Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтерки «Студії Квартал 95») - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Марина Кудерчук (мала досвід співпраці зі «Студією Квартал 95» у Запоріжжі) - голова Державного агентства України з питань кіно
Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки Борзової, ексдиректор команди КВН «Збірна України») - керівник Державного управління справами
Тетяна Руденко (керівниця прес-служби «Студії Квартал 95») - членкиня Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою «Студії Квартал 95» Оленою Кравець) - членкиня Наглядової ради ПриватБанку
Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
Олександр Гогілашвілі (знайомий Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із «Студією Квартал 95») - заступник міністра внутрішніх справ
Руслан Стефанчук (давній знайомий Зеленського, гравець команди КВН «Три товстуни») - перший заступник голови Верховної Ради України
Микола Стефанчук (брат Романа Стефанчука)
Микола Тищенко (шоумен, кум керівника Офісу президента Єрмака)
Юрій Корявченков (актор «Студії Квартал 95»)
Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ «Квартал 95»)
Максим Ткаченко (керівник, ТОВ «Квартал-Концерт»)
Олена Хоменко, (директорка з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ «Квартал 95»)
Ольга Руденко (менеджерка з маркетингу, ТОВ «Квартал 95»)
Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із Зеленським)
Валерій Стернійчук (очолював студентську «Лігу сміху» на Волині)
Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець «Ліги сміху» та КВН)
Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія Качури надавала послуги «Студії Квартал 95»)
Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із «Квартал-Концертом»)
Роман Грищук (керівник студії «Мамахохотала»)
Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера «Ліги Сміху»)
Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства зі «Студією Квартал 95»)
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30.07.2021 11:44 Відповісти
Не много пришло на акцию. А жаль. Поэтому и сидят изменники во властных кабинетах из-за пасивности граждан. В нормальной стране этот ОП уже активные граждане снесли бы у чертовой матери.
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30.07.2021 12:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=z4rB1tx1BnA Цікаві висновки фокус-групового дослідження "Хто ми? Портрет українців очима українців", яке Український інститут майбутнього провів спільно із соціологічною компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" . За цією наведеною силлю - відео
******
https://www.dsnews.ua/ukr/section/issledovanie Об'єктивні коментарі журналістів - отут , за цією ссиллю.
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30.07.2021 13:46 Відповісти
 
 