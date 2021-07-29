Грабіжники примушували своїх жертв зізнаватися в корупції і записували їхні зізнання на відео, - Нєбитов
Колишній інструктор спецпідрозділу "Альфа", підозрюваний в організації банди, що спеціалізувалася на розбійних нападах, створив телеграм-канал, де викладалися Відеозізнання жертв грабіжників.
Про це Цензор.НЕТ розповів начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов.
Наприклад, один із потерпілих у відеозверненні каже про майно, яке нібито записане на підставних осіб.
"За роки роботи вперше бачу людину, що здійснювала злочини, який створив телеграм-канал і викладав вигадані допити потерпілих. Під час останнього розбою вони зайшли до людей, які справді живуть у великому будинку, але взятому у знайомого в кредит, який ще не виплатили. Ці люди - наймані працівники в одному з приватних підприємств, отримують фіксовану зарплату. У постраждалої вона - 1 200 доларів. Душили їх ременем, знущалися, потім дали її чоловікові зачитати написаний текст про те, що у нього нібито на підставних осіб оформлено якесь майно, і, розклавши принесені з собою імітаційні гроші, знімати це і викладати в телеграм-канал, такий це мало вигляд. Можливо, він так готував собі спосіб захисту. Але думаю, що, швидше за все, він викладав таке відео, тому що хотів створити образ такого собі Робін Гуда, який боровся з нечесними людьми, які обікрали український народ. У випадку цього нападу вони забрали в будинку потерпілих 2 тисячі доларів, там більше грошей просто не було", - повідомив Нєбитов.
Правоохоронці не можуть точно сказати, яких зізнань і від кого ще вдалося домогтися членам цього ОЗУ, а в телеграм-каналі на даний момент відеозаписів із зізнаннями, крім тих, про які розповідають у поліції, немає.
За словами Нєбитова, лідер ОЗУ розповідав своїм спільникам, що розбійні напади переслідують благородну мету - боротьбу з корупцією, а також натякав, що сам він працює в секретному підрозділі спецслужби.
"При ньому було виявлено посвідчення співробітника СБУ, підполковника. На інше прізвище, але його ім'я-по батькові. На це ж прізвище було водійське посвідчення. Документи фальшиві, але він ними користувався. Тим самим вербував і контролював своїх підопічних", - зазначив начальник Київського обласного главку поліції.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ на рахунку цієї банди понад 20 розбійних нападів. Серед потерпілих - суддя, поліцейський, мер одного з міст, бізнесмени.
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выглядит как отмазывание... кстати, а расследовали хоть что признания ненастоящие или поверили так на слово?
А у мусоров, прокурорских и судей - это разве не так. Да у них все бабло записано на подставных лиц. Куда ни кинь - везде, какая нибудь бабушка работала за пять колосков в колхозе примерно - 150 тысяч лет( по другому просто цифры не сходятся). И сэкономила за это время, по зернышку в месяц и теперь стала счастливой обладательницей пятерых бентли, трех майбахов и одного небольшого, но уютного острова на Карибах , не считая земельных участков под Киевом, которые она сейчас, за символическую плату сдает своим непутевым родственникам, выбравшим тернистый и неблагодарный путь борьбы за верховенство права в Украине.
эх!.. жаль в то время телеграма не было.
и фейсбука...
Лапша на уши....
1. Сенсей следил, изучал, пробивал по всем каналам свою жертву(случайности не могло быть).
2. Взяли в кредит большой дом (ну точно не сарай из вальки) с зарплатой 1200$.??
3. Наёмные работники... Строители что ли? Назовите профессию хотя бы.
4. Кто "знакомый" ?
или будет, как в фильме берегись автомобиля.
хотя... терпила будет вместе с основным кредитом
ещё и кредит судье выплачивать....
Пля!
Все чинуши живут в ограмедных домищах якобы взятых в аренду, в рассрочку, у дядиной тёти по знакомству и т п и т д.
Кого могут убедить эти тупые заезженные отмазки?
При этом все записано на бабушек теть и дядь..
Как это по-кварталовски, как это по-коломойски...
"которые действительно живут в большом доме, но взятом у знакомого в кредит"
Кредит будут отдавать 100 лет?
Типа и придумывать ничего не нужно, любому бреду "киевляне" поверят и бастовать не выйдут, пока у регионов терпение не лопнет и они (регионы), собрав последние копейки, не приедут в Киев.
тем, что они крыша мразей в мантиях ?
никакого примитива, просто все считают убийство судьи или мусора
хорошим поступком, люди одобряют деятельность Сенсея, так как
ненавидят его жертв, а робінгуд то ваша фантазия, не более
свободу Сегнсею и его бойцам ! и выдать разрешение на автоматическое оружие
\ это не банда! это борцы с коррупцией!