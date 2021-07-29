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Новини Силовики
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Грабіжники примушували своїх жертв зізнаватися в корупції і записували їхні зізнання на відео, - Нєбитов

Грабіжники примушували своїх жертв зізнаватися в корупції і записували їхні зізнання на відео, - Нєбитов

Колишній інструктор спецпідрозділу "Альфа", підозрюваний в організації банди, що спеціалізувалася на розбійних нападах, створив телеграм-канал, де викладалися Відеозізнання жертв грабіжників.

Про це Цензор.НЕТ розповів начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов.

Наприклад, один із потерпілих у відеозверненні каже про майно, яке нібито записане на підставних осіб.

"За роки роботи вперше бачу людину, що здійснювала злочини, який створив телеграм-канал і викладав вигадані допити потерпілих. Під час останнього розбою вони зайшли до людей, які справді живуть у великому будинку, але взятому у знайомого в кредит, який ще не виплатили. Ці люди - наймані працівники в одному з приватних підприємств, отримують фіксовану зарплату. У постраждалої вона - 1 200 доларів. Душили їх ременем, знущалися, потім дали її чоловікові зачитати написаний текст про те, що у нього нібито на підставних осіб оформлено якесь майно, і, розклавши принесені з собою імітаційні гроші, знімати це і викладати в телеграм-канал, такий це мало вигляд. Можливо, він так готував собі спосіб захисту. Але думаю, що, швидше за все, він викладав таке відео, тому що хотів створити образ такого собі Робін Гуда, який боровся з нечесними людьми, які обікрали український народ. У випадку цього нападу вони забрали в будинку потерпілих 2 тисячі доларів, там більше грошей просто не було", - повідомив Нєбитов.

Читайте також: Нєбитов про "банду Сенсея": Членів банди мотивували тим, що вони будуть карати чиновників, які заробили гроші нечесним шляхом

Правоохоронці не можуть точно сказати, яких зізнань і від кого ще вдалося домогтися членам цього ОЗУ, а в телеграм-каналі на даний момент відеозаписів із зізнаннями, крім тих, про які розповідають у поліції, немає.

За словами Нєбитова, лідер ОЗУ розповідав своїм спільникам, що розбійні напади переслідують благородну мету - боротьбу з корупцією, а також натякав, що сам він працює в секретному підрозділі спецслужби.

"При ньому було виявлено посвідчення співробітника СБУ, підполковника. На інше прізвище, але його ім'я-по батькові. На це ж прізвище було водійське посвідчення. Документи фальшиві, але він ними користувався. Тим самим вербував і контролював своїх підопічних", - зазначив начальник Київського обласного главку поліції.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ на рахунку цієї банди понад 20 розбійних нападів. Серед потерпілих - суддя, поліцейський, мер одного з міст, бізнесмени.

Автор: 

Київська область (4131) Нацполіція (15318) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) Нєбитов Андрій (193)


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Топ коментарі
+32
Коли держава не бажає чи неспроможна виконувати власні обов"язки з"являються Робін Гуди чи суд Лінча !!!)))
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29.07.2021 19:46 Відповісти
+29
К примеру, один из потерпевших в видеообращении говорит об имуществе, которое якобы записано на подставных лиц.Источник: https://censor.net/ru/n3279872

А у мусоров, прокурорских и судей - это разве не так. Да у них все бабло записано на подставных лиц. Куда ни кинь - везде, какая нибудь бабушка работала за пять колосков в колхозе примерно - 150 тысяч лет( по другому просто цифры не сходятся). И сэкономила за это время, по зернышку в месяц и теперь стала счастливой обладательницей пятерых бентли, трех майбахов и одного небольшого, но уютного острова на Карибах , не считая земельных участков под Киевом, которые она сейчас, за символическую плату сдает своим непутевым родственникам, выбравшим тернистый и неблагодарный путь борьбы за верховенство права в Украине.
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29.07.2021 19:57 Відповісти
+25
Следующие уже не будут столь гуманными...и признаний записывать тоже не будут..все идет к тому что ворюг будут сразу кончать...в их дворцах...
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29.07.2021 19:49 Відповісти
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Это была - явка с повинной.
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29.07.2021 19:37 Відповісти
Маю надію що всіх потерпілих корупціонерів тепер посадять з конфіскацією!
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29.07.2021 20:12 Відповісти
Ага. Вот прям сразу после Татарова, Ермака и ЗЕ.
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29.07.2021 20:20 Відповісти
лучше бы судью, полицейского, мэра одного из городов, бизнесменов привлекли к ответственности
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29.07.2021 19:41 Відповісти
Коли держава не бажає чи неспроможна виконувати власні обов"язки з"являються Робін Гуди чи суд Лінча !!!)))
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29.07.2021 19:46 Відповісти
Проблема в тому ,що в Україні нема державної влади ,є лише лялькова імітація !!!)))
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29.07.2021 19:47 Відповісти
Следующие уже не будут столь гуманными...и признаний записывать тоже не будут..все идет к тому что ворюг будут сразу кончать...в их дворцах...
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29.07.2021 19:49 Відповісти
Что-то не на тех людей нападал этот Робин Гуд.
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29.07.2021 19:50 Відповісти
Налетчики заставляли своих жертв признаваться в коррупции и записывали их признания на видео, - Небытов - Цензор.НЕТ 7667
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29.07.2021 19:50 Відповісти
в чем проблема? это была обычная реформа реформаторов.
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29.07.2021 19:52 Відповісти
Убеждайте, убеждайте... Вы хоть 10 раз это повторите, а то типо с первого раза не кто не понял
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29.07.2021 19:52 Відповісти
1200 долларов - какая интересная зарплата ....- где такие зарплаты?
выглядит как отмазывание... кстати, а расследовали хоть что признания ненастоящие или поверили так на слово?
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29.07.2021 19:57 Відповісти
дом большой, снятый у товарища под выкуп, но денег нет от слова совсем.. неуж-то комуналку заплатили ? почему так много статей об этой преступной банде ? где такие же стстьи -расследования по вот-таким бизнессменам-миллионерам, живущим на одну зарплату
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29.07.2021 19:59 Відповісти
А они не Ляшко, с вилами,допрашивали?Или Юлю?Там все точно так...***** дом в Конча Заспе за 1000 гривен снимал,в лоторею футбольную денег добавил,а Юля так вообще бомжиха."ооо долларов вас смущают?А банковские карты на что?Да в разных странах,да на валютных счетах.А мамы в США,бедные,нещастные?
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30.07.2021 07:22 Відповісти
К примеру, один из потерпевших в видеообращении говорит об имуществе, которое якобы записано на подставных лиц.Источник: https://censor.net/ru/n3279872

А у мусоров, прокурорских и судей - это разве не так. Да у них все бабло записано на подставных лиц. Куда ни кинь - везде, какая нибудь бабушка работала за пять колосков в колхозе примерно - 150 тысяч лет( по другому просто цифры не сходятся). И сэкономила за это время, по зернышку в месяц и теперь стала счастливой обладательницей пятерых бентли, трех майбахов и одного небольшого, но уютного острова на Карибах , не считая земельных участков под Киевом, которые она сейчас, за символическую плату сдает своим непутевым родственникам, выбравшим тернистый и неблагодарный путь борьбы за верховенство права в Украине.
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29.07.2021 19:57 Відповісти
Просто мама любит скорость !
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29.07.2021 20:14 Відповісти
Котовский при советском союзе вообще был героем...
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29.07.2021 19:58 Відповісти
уже не говоря про Сталина...
эх!.. жаль в то время телеграма не было.
и фейсбука...
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29.07.2021 19:59 Відповісти
. Во время последнего разбоя они зашли к людям, которые действительно живут в большом доме, но взятом у знакомого в кредит, они его еще не выплатили. Эти люди - наемные работники в одном из частных предприятий, получают фиксированную зарплату. У пострадавшей она - 1 200 Источник: https://censor.net/ru/n3279872

Лапша на уши....
1. Сенсей следил, изучал, пробивал по всем каналам свою жертву(случайности не могло быть).
2. Взяли в кредит большой дом (ну точно не сарай из вальки) с зарплатой 1200$.??
3. Наёмные работники... Строители что ли? Назовите профессию хотя бы.
4. Кто "знакомый" ?
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29.07.2021 19:58 Відповісти
ну надо же както отмазаться...
или будет, как в фильме берегись автомобиля.
хотя... терпила будет вместе с основным кредитом
ещё и кредит судье выплачивать....
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29.07.2021 20:01 Відповісти
большом доме, но взятом у знакомого в кредиИсточник:.......

Пля!
Все чинуши живут в ограмедных домищах якобы взятых в аренду, в рассрочку, у дядиной тёти по знакомству и т п и т д.
Кого могут убедить эти тупые заезженные отмазки?
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29.07.2021 20:00 Відповісти
Да, да, все что нажито непосильным трудом )))
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29.07.2021 20:03 Відповісти
Ясно почему их быстро поймали. Стали угрозой для мусорских хозяев.
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29.07.2021 20:03 Відповісти
Возьмите любого судью или прокурорского...сложите всю его зарплату за все время работы...и вы не получите и десятой части стоимости его имущества...
При этом все записано на бабушек теть и дядь..
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29.07.2021 20:06 Відповісти
И троюродных котов
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29.07.2021 20:21 Відповісти
Візьми будь-якого українця і вийде так само
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29.07.2021 22:24 Відповісти
Робін Гуд
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29.07.2021 20:08 Відповісти
В любой цивилизованной стране, в результатом этого уголовного дела, было бы как минимум открытие полсотни других уголовных дел,но уже по факту незаконного обогащения гос чиновников. Ведь странно получается, когда судья/прокурва/чиновник владеет имуществом, которое ему не по карману.
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29.07.2021 20:09 Відповісти
Для тех кто должен открывать эти дела...то что прокурва/чиновник владеет имуществом, которое ему не по карману....это совсем не странно...для них это нормально..
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29.07.2021 20:13 Відповісти
это к Ляшку хитровы..нному свинопасу, сиротке всеукраинскому, что на Конче нынче обитает зашли))...у "лизинг" хатынку прибомбил сей профи- пройдысвит у Клюева, сепара синежопого, бывшего ..)))..вертятся курвы вороватые,что вьюны на сковородке...)))...жаль робин гудов, с ворьем разбирающихся, этого ворья, забившего на законы Укоаины -прорва... только ф топку!
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29.07.2021 20:10 Відповісти
Т.е. арестовать и наказать разобпачителей коррупции, а коррупционеров понять и простить.

Как это по-кварталовски, как это по-коломойски...
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29.07.2021 20:18 Відповісти
Кого не возьми одна нищета, это мол не мой особняк а взятый в кредит у друга.))
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29.07.2021 20:20 Відповісти
Ключевая фраза.

"которые действительно живут в большом доме, но взятом у знакомого в кредит"

Кредит будут отдавать 100 лет?
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29.07.2021 20:43 Відповісти
Уже в глаза ссут, нагло, вязко как плевок.
Типа и придумывать ничего не нужно, любому бреду "киевляне" поверят и бастовать не выйдут, пока у регионов терпение не лопнет и они (регионы), собрав последние копейки, не приедут в Киев.
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29.07.2021 20:48 Відповісти
В Украине суд Линча больше приживётся чем сотни Робин Гудов. Толку больше.
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29.07.2021 20:54 Відповісти
Уже придумывают что судьи в кредитах живут. Тупицкий ,Шуфрич ,Бойко .................. Вот такой список . Ихние наворовангые деньги и золото нужно засунуть им в жопу .Интересно сколько жопа выдержит и когда кишки разорвёт ?
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29.07.2021 20:57 Відповісти
Заставляли воров признаваться что они воры? Ну реально садисты, изверги! Да за такое пожизненное нужно давать!
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29.07.2021 21:08 Відповісти
Угроза для системы.
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29.07.2021 23:02 Відповісти
Коврово-кабинетных гнид обидели - отобрали награбленное и наворованное
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29.07.2021 22:02 Відповісти
Україна хвора країна, і так зрозуміло що цензор - це не про адекватність, однак розбій невипадково один із найтяжщих злочинів і нього йдуть виключно суспільно небезпечні люди, якихбнеобхідно ізольовувати від суспільства, а план був дуже простий, еасцати ідіотам в очі іиказці про робін гуда, і навіть такий примітив, судячи із коментарів спрацював
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29.07.2021 22:28 Відповісти
чем мусора отличаются от "суспільно небезпечні" ?
тем, что они крыша мразей в мантиях ?
никакого примитива, просто все считают убийство судьи или мусора
хорошим поступком, люди одобряют деятельность Сенсея, так как
ненавидят его жертв, а робінгуд то ваша фантазия, не более
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29.07.2021 22:58 Відповісти
мусора схватили народных Героев и теперь рассказывают басни для лохов
свободу Сегнсею и его бойцам ! и выдать разрешение на автоматическое оружие
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29.07.2021 22:53 Відповісти
Вот так коррумпированная правопохерительная Система, легимность которой колеблется "в межах статистичної похибки", нанесла удар по росткам "антикоррупционеров от народа", по активистам, людям небайдужим. Сознательно рисковавшим своими жизнью и здоровьем ради светлого будущего...
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29.07.2021 23:09 Відповісти
ясно одно,- простых тружеников не возможно заставить признаваться в коррупции потому что они не имели возможности коррумпировать на своих рабочих местах.
\ это не банда! это борцы с коррупцией!
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30.07.2021 04:20 Відповісти
Це ніщо інше,як переляк поліціі та інших корумпованих правоохоронців та чиновників,на реакцію суспільства по цій справі.А вона,в більшості,була на стороні затриманого "робін гуда". Як не дивно,але,судячи з реакціі, здається тільки так можна подолати корупцію в цій краіні.
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30.07.2021 07:09 Відповісти
Торбити корумпованих чиновників,повісити мєдвєдчука,бойко,рабіновічя,шуфрічя,благородна справа.
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30.07.2021 10:49 Відповісти
 
 