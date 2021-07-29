Грабіжники примушували своїх жертв зізнаватися в корупції і записували їхні зізнання на відео, - Нєбитов

Колишній інструктор спецпідрозділу "Альфа", підозрюваний в організації банди, що спеціалізувалася на розбійних нападах, створив телеграм-канал, де викладалися Відеозізнання жертв грабіжників.

Про це Цензор.НЕТ розповів начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов.

Наприклад, один із потерпілих у відеозверненні каже про майно, яке нібито записане на підставних осіб.

"За роки роботи вперше бачу людину, що здійснювала злочини, який створив телеграм-канал і викладав вигадані допити потерпілих. Під час останнього розбою вони зайшли до людей, які справді живуть у великому будинку, але взятому у знайомого в кредит, який ще не виплатили. Ці люди - наймані працівники в одному з приватних підприємств, отримують фіксовану зарплату. У постраждалої вона - 1 200 доларів. Душили їх ременем, знущалися, потім дали її чоловікові зачитати написаний текст про те, що у нього нібито на підставних осіб оформлено якесь майно, і, розклавши принесені з собою імітаційні гроші, знімати це і викладати в телеграм-канал, такий це мало вигляд. Можливо, він так готував собі спосіб захисту. Але думаю, що, швидше за все, він викладав таке відео, тому що хотів створити образ такого собі Робін Гуда, який боровся з нечесними людьми, які обікрали український народ. У випадку цього нападу вони забрали в будинку потерпілих 2 тисячі доларів, там більше грошей просто не було", - повідомив Нєбитов.

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Правоохоронці не можуть точно сказати, яких зізнань і від кого ще вдалося домогтися членам цього ОЗУ, а в телеграм-каналі на даний момент відеозаписів із зізнаннями, крім тих, про які розповідають у поліції, немає.

За словами Нєбитова, лідер ОЗУ розповідав своїм спільникам, що розбійні напади переслідують благородну мету - боротьбу з корупцією, а також натякав, що сам він працює в секретному підрозділі спецслужби.

"При ньому було виявлено посвідчення співробітника СБУ, підполковника. На інше прізвище, але його ім'я-по батькові. На це ж прізвище було водійське посвідчення. Документи фальшиві, але він ними користувався. Тим самим вербував і контролював своїх підопічних", - зазначив начальник Київського обласного главку поліції.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ на рахунку цієї банди понад 20 розбійних нападів. Серед потерпілих - суддя, поліцейський, мер одного з міст, бізнесмени.