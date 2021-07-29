На виїзному засіданні РНБО в Донецькій області 30 липня розглядатимуть питання енергетики і медицини, - Данілов
Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України в п'ятницю, 30 липня, проведе виїзне засідання в Донецькій області, планується розгляд восьми питань.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Засідання, яке буде завтра, відбудеться на території Донецької області, порядок денний сформовано, президент погодив порядок денний. Будуть питання кордону, питання безпеки в енергетичному секторі, питання, пов'язані з медициною, водою тощо. Вісім питань завтра будемо розглядати", - сказав Данілов у кулуарах Конгресу місцевих і регіональних влад при главі держави і Національної ради реформ.
За словами Данілова, практика виїзних засідань буде регулярною для залучення до засідань РНБО органів самоврядування.
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