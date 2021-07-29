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Новини
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На виїзному засіданні РНБО в Донецькій області 30 липня розглядатимуть питання енергетики і медицини, - Данілов

На виїзному засіданні РНБО в Донецькій області 30 липня розглядатимуть питання енергетики і медицини, - Данілов

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України в п'ятницю, 30 липня, проведе виїзне засідання в Донецькій області, планується розгляд восьми питань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Засідання, яке буде завтра, відбудеться на території Донецької області, порядок денний сформовано, президент погодив порядок денний. Будуть питання кордону, питання безпеки в енергетичному секторі, питання, пов'язані з медициною, водою тощо. Вісім питань завтра будемо розглядати", - сказав Данілов у кулуарах Конгресу місцевих і регіональних влад при главі держави і Національної ради реформ.

За словами Данілова, практика виїзних засідань буде регулярною для залучення до засідань РНБО органів самоврядування.

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Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2298)


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Топ коментарі
+2
Понятно...все как всегда...ниочем...😀...и стоит ли ради этого за бюджетные деньги такую толпу за 700 км тащить в одну сторону???
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29.07.2021 20:09 Відповісти
+2
Бред, перется за сотни км чтоб там потрындеть о энергетике и медицине.
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29.07.2021 20:15 Відповісти
+2
Розгляньте стан розумових здібностей вашого арахамії.
Його дебільні заяви загрожують нац.безпеці🥴
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29.07.2021 20:25 Відповісти
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Понятно...все как всегда...ниочем...😀...и стоит ли ради этого за бюджетные деньги такую толпу за 700 км тащить в одну сторону???
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29.07.2021 20:09 Відповісти
Бред, перется за сотни км чтоб там потрындеть о энергетике и медицине.
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29.07.2021 20:15 Відповісти
Понти для приїжджих,локшина на вуха зебілоїдам !!!)))
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29.07.2021 20:22 Відповісти
Почему бы не отвести свои сраки для облизывания местными вассалами!? А потешить свое самолюбие?
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29.07.2021 20:54 Відповісти
Дешеві манси зелєбобіків. Совки безпросвітні.
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29.07.2021 20:20 Відповісти
В тому то і річ ,що геть не дешеві !!!)))
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29.07.2021 20:29 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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29.07.2021 20:20 Відповісти
Розгляньте стан розумових здібностей вашого арахамії.
Його дебільні заяви загрожують нац.безпеці🥴
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29.07.2021 20:25 Відповісти
С зелени можно только акуеть!!!!!!!
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29.07.2021 20:26 Відповісти
виїздне шапіто вирішило освєжіть к сєбє вніманіє
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29.07.2021 21:36 Відповісти
 
 