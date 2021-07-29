"Соромно за те, що робить Милованов, виключаючи мене з конкурсу. Комісія з БЕБ обирає залежну людину", - Данилюк

Комісія відсторонила від конкурсу на директора Бюро економічної безпеки екссекретаря РНБО Андрія Данилюка, не визнавши його диплом про вищу освіту, отриманий в університеті в США.

Про це Данилюк повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Конкурсна комісія БЕБ не визнала мій диплом Університету Індіани, США (Indiana University Kelley School of Business), тому усунула мене – людину, що дійсно має профільну освіту та досвід роботи в економічній сфері, автора концепції БЕБ – від конкурсу.

Обурює не тільки безпідставність, політична вмотивованість такого рішення, але й сам факт того, що освіта за кордоном не визнається в Україні, зокрема конкурсною комісією на чолі з Миловановим. До нього у мене особливе ставлення. Мені соромно за те, що він каже і що він робить. Освіта у нього також за кордоном отримана, до речі", - написав Данилюк.

На думку екс-секретаря РНБО, конкурсна комісія з відбору БЕБ політично залежна від ОП і президента. Її завданням є призначення на посаду контрольованої людини, яка "збільшить фінансовий ресурс для забезпечення тіньової діяльності влади".

"Згідно з моїми даними, наразі Державна фіскальна служба збирає близько $2 млн на місяць. Ясна річ, із повноваженнями БЕБ це буде набагато більший ресурс, гроші будуть витискатися з приватного сектору, з бізнесу, і від цього буде втрачати кожен громадянин України", - наголосив Данилюк.

Він також звертає увагу, що конкурсна комісія не визнала диплом магістра бізнес-адміністрування за спеціальністю "Фінанси" одного з найбільших навчальних закладів США – Університету Індіани. Indiana University Kelley School of Business.

"Ця програма входить до 10 найкращих у Сполучених Штатах, а отже – у світі. Серед випускників Університету Індіани – дев'ятеро Нобелівських лауреатів, нинішні керівники міжнародних корпорацій, віцепрезидент, сенатори, конгресмени, губернатори США та щонайменше два міністри фінансів України. Добре, що хоч диплом КПІ великодушно визнали", - зазначив Данилюк.

При цьому, за його словами, диплом американського університету не визнає Міністерство освіти за вказівкою міністра, "який займається плагіатом, який абсолютно спокійно закриває очі на отримання дипломів тими людьми, які просто не мають на це права".

Данилюк нагадує, що є автором концепції створення Бюро економічної безпеки.

"Ну абсолютно зрозуміло, що конкурсна комісія усвідомлювала, що коли я беру участь у конкурсі, то вони щодо змісту не зможуть зі мною ніяк сперечатися, тому що це МОЯ концепція. А вони просто її пережовують. Це мій досвід. Це моя боротьба кожного місяця за створення цього органу.

Вони розуміли, що вони програють, я їм не вигідний, тому вони вигадали таку смішну причину – не визнати МОЮ ОСВІТУ як профільну, а саме ступінь MBA в Університеті Індіани, США (Indiana University Kelley School of Business), і усунути від можливості стати очільником БЕБ", - написав ексчиновник..