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Новини
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"Соромно за те, що робить Милованов, виключаючи мене з конкурсу. Комісія з БЕБ обирає залежну людину", - Данилюк

Комісія відсторонила від конкурсу на директора Бюро економічної безпеки екссекретаря РНБО Андрія Данилюка, не визнавши його диплом про вищу освіту, отриманий в університеті в США.

Про це Данилюк повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Конкурсна комісія БЕБ не визнала мій диплом Університету Індіани, США (Indiana University Kelley School of Business), тому усунула мене – людину, що дійсно має профільну освіту та досвід роботи в економічній сфері, автора концепції БЕБ – від конкурсу.

Обурює не тільки безпідставність, політична вмотивованість такого рішення, але й сам факт того, що освіта за кордоном не визнається в Україні, зокрема конкурсною комісією на чолі з Миловановим. До нього у мене особливе ставлення. Мені соромно за те, що він каже і що він робить. Освіта у нього також за кордоном отримана, до речі", - написав Данилюк.

На думку екс-секретаря РНБО, конкурсна комісія з відбору БЕБ політично залежна від ОП і президента. Її завданням є призначення на посаду контрольованої людини, яка "збільшить фінансовий ресурс для забезпечення тіньової діяльності влади".

"Згідно з моїми даними, наразі Державна фіскальна служба збирає близько $2 млн на місяць. Ясна річ, із повноваженнями БЕБ це буде набагато більший ресурс, гроші будуть витискатися з приватного сектору, з бізнесу, і від цього буде втрачати кожен громадянин України", - наголосив Данилюк.

Він також звертає увагу, що конкурсна комісія не визнала диплом магістра бізнес-адміністрування за спеціальністю "Фінанси" одного з найбільших навчальних закладів США – Університету Індіани. Indiana University Kelley School of Business.

"Ця програма входить до 10 найкращих у Сполучених Штатах, а отже – у світі. Серед випускників Університету Індіани – дев'ятеро Нобелівських лауреатів, нинішні керівники міжнародних корпорацій, віцепрезидент, сенатори, конгресмени, губернатори США та щонайменше два міністри фінансів України. Добре, що хоч диплом КПІ великодушно визнали", - зазначив Данилюк.

При цьому, за його словами, диплом американського університету не визнає Міністерство освіти за вказівкою міністра, "який займається плагіатом, який абсолютно спокійно закриває очі на отримання дипломів тими людьми, які просто не мають на це права".

Данилюк нагадує, що є автором концепції створення Бюро економічної безпеки.

"Ну абсолютно зрозуміло, що конкурсна комісія усвідомлювала, що коли я беру участь у конкурсі, то вони щодо змісту не зможуть зі мною ніяк сперечатися, тому що це МОЯ концепція. А вони просто її пережовують. Це мій досвід. Це моя боротьба кожного місяця за створення цього органу.

Вони розуміли, що вони програють, я їм не вигідний, тому вони вигадали таку смішну причину – не визнати МОЮ ОСВІТУ як профільну, а саме ступінь MBA в Університеті Індіани, США (Indiana University Kelley School of Business), і усунути від можливості стати очільником БЕБ", - написав ексчиновник..

Автор: 

конкурс (1297) Данилюк Олександр (911) Милованов Тимофій (418) Бюро економічної безпеки (662)


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Топ коментарі
+14
Это да. С другой стороны, есть ли смысл апеллировать к диплому "о высшем образовании, полученный в университете в США", если есть более серьёзная высшая школа - Академия наук в Трускавце?..
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29.07.2021 20:46 Відповісти
+12
Стыдно должно быть Данилюку за то, что был в числе тех, кто сделал все, чтобы привести зеленой быдло к власти.
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29.07.2021 20:37 Відповісти
+12
Данилюк сам оце кодло привів до влади.
На його шиї ( репутації правдоруба) в крісла в'їхало чимало корупціонерів, дебілів та зрадників.
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29.07.2021 20:45 Відповісти
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Данилюк такой же зависимый, как и ставленник любого другого олигарха.
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29.07.2021 20:32 Відповісти
Вони думають що вже відмилось від зелене гівно...
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29.07.2021 21:32 Відповісти
Я на этих смотрю как на битву соросят за потоки и выслуживание перед транснационалами..
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29.07.2021 20:22 Відповісти
ты, я так понимаю, из путинят будешь?))
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30.07.2021 05:46 Відповісти
С чего ты решил?
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30.07.2021 06:38 Відповісти
только путинята кричат о соросятах)))хотя кто они такие вы, путинские ************, внятно сказать не можете
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30.07.2021 20:46 Відповісти
чому кнуролюби спамлять нормальні коменти?
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30.07.2021 12:26 Відповісти
ось зовсім не цікаво шо там гундить цей Нарцис
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29.07.2021 20:23 Відповісти
Жах, диплом на листку а4 чорно-білий їм не подобається.
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29.07.2021 20:25 Відповісти
Жена и дети британского гражданства. Был вне штатным советником Овоща. Да хоть фото диплома - камень преткновения - опубликуй, правдолюбец?
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29.07.2021 20:30 Відповісти
А де та в якому переході можна купити такий диплом?Тим більше що видачу америкоського диплома практично не можливо перевірити.
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29.07.2021 20:32 Відповісти
ты такое же тупое как и твой бубочка.Где вас таких ********* находят!
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29.07.2021 20:38 Відповісти
Да все тут-же в Украине,где украинец как и при комуняках не допускается к руководящим должностям.И только ,,украинцы,,из гражданством кацапии или из одобрения ФСБ имеют шанс на конкурсной основе.
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29.07.2021 21:02 Відповісти
Ти таки дурак.
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29.07.2021 21:03 Відповісти
Дурак?Так объясни,дураку,почему.Возможно и другим интересно будет услишать.
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29.07.2021 21:06 Відповісти
"Тим більше що видачу америкоського диплома практично не можливо перевірити.'" - всі американські дипломи пробиваються через е-сервіс. навіщо писати ху.ню?
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30.07.2021 09:51 Відповісти
не скули... достал уже... напоминаешь катеринчука...
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29.07.2021 20:34 Відповісти
Обычно толкового специалиста ищут и уговаривают возглавить тот или иной отдел.А бездари устраивают конкурсы на занимание места у корыта.
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29.07.2021 20:36 Відповісти
Ти клінічний ідіот. Де ти в зеленій владі побачив «талкогага спєціаліста»?)
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29.07.2021 21:05 Відповісти
Стыдно должно быть Данилюку за то, что был в числе тех, кто сделал все, чтобы привести зеленой быдло к власти.
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29.07.2021 20:37 Відповісти
Это да. С другой стороны, есть ли смысл апеллировать к диплому "о высшем образовании, полученный в университете в США", если есть более серьёзная высшая школа - Академия наук в Трускавце?..
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29.07.2021 20:46 Відповісти
В АТО,в добробатах,в ООС.Неужели за 7 лет войны там защищали страну одни идиоты из ПТУшными дипломами?Только провереный на верность Украине должен занимать руководящие должностья в правительстве страны,они это заслужили.А ви о конкурсах боровов.где весь конкурс сводится к тому кто и сколько процентов бюджетных денег будет отстегивать.За годы Независимости миллионы всяких контор образовывалось но все лопнули как ,,Рога и Копыта,,но за 30-лет так никто не был реально посажен в крайнем случае все поголовно оказывались смертельно больными и чудодействующим образом выздоравливали в кацапии.
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29.07.2021 21:17 Відповісти
Вище тобі говорили з приводу клінічного ідиотизму? А доведеться повторити....
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29.07.2021 22:37 Відповісти
"...Только провереный на верность Украине должен занимать руководящие должностья в правительстве страны..." Тоді якого дітька при владі ЗЕ-кварталісти сидять на цих посадах?
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30.07.2021 12:44 Відповісти
Ответ до банальности прост,все дело в условиях регистрации кандидатов как в ВР Раду Украины так и на должность Президента.Для того чтоб быть зарегистрированым нужно внести миллионные залоги.Так что эту возможность имеют исключительно кто эти деньги наворовали или те кто по гроб жизни будут кому-то обязаны за внесенный залог.
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30.07.2021 22:13 Відповісти
Стыдно должно быть не за то, что способствовал победе Зеленского, а за то, что предал своих соратников, с которыми шел на выборы. Видишь-ли, дали не тот портфель. Значит шел не дело делать, а место занять хлебное.
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29.07.2021 22:12 Відповісти
Данилюк сам оце кодло привів до влади.
На його шиї ( репутації правдоруба) в крісла в'їхало чимало корупціонерів, дебілів та зрадників.
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29.07.2021 20:45 Відповісти
Все ищут зависимого, а не квалифицированного....Любое начальство.
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29.07.2021 20:51 Відповісти
Зразу видно що в "начальстві" ти в житті не був.
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29.07.2021 22:39 Відповісти
Мілованов рідкісний посіпака Зелені. Не можу зрозуміти, купили, чи шантажують, чи й сам радий прислужити. З ним може хіба що Богдан Данилишим в підлабузництві позмагатися.
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29.07.2021 21:01 Відповісти
А мне не стыдно,что данилюк в своё время вписался за зелень. Зелень данилюка слила. И как-то мне не стыдно.😁 Да и данилюк -гавно. Стыдно ли мне из-за этого. Да мне пох)
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29.07.2021 21:05 Відповісти
Как же они все мерзко извиваются, пытаясь пролезть к корыту.
И это чмо, и те, кто его к корыту не пустил.
PS. Никаких больше "не провоцируйте" слышно быть не должно. Виселицы должны, на некоторое время, заменить в стране воздух.
ВСЕ, кто будет орать "не провоцируйте" = агенты воровской власти госизменников, запомните!
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29.07.2021 21:09 Відповісти
Милованов страдает от психопатологии
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29.07.2021 21:18 Відповісти
"Американському профессору" Мілованову зручно доручати найсмердючішу роботу, бо амбре навколо нього від того не зміниться.
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29.07.2021 22:22 Відповісти
Мілованова Пінчук поставив керувати укр. школою єкономіки , той же Пінчук рятує у Голосі Желізняка, на якому клейма олігархічного вже ніде ставити...
Думають перестроють й нвими шеренгами ать-два?
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29.07.2021 21:35 Відповісти
Пінчук вперто і наполегливо генерує один за одним абсолютно безглузді і провальні політичні проекти. Таке собі грантоїдство провідного олігарха - аби демонструвати бурхливу діяльність, а результат не потрібний. Тільки він не баблом отримує, а закордонною прихильністю для себе з татом Льоньою.
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29.07.2021 22:29 Відповісти
Так він зі своїм меценатством страшніший за БЄню - імітація рівня в сотні разів вища за беніно болото
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30.07.2021 01:15 Відповісти
Да не может,блдь,быть......
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29.07.2021 21:39 Відповісти
Бачили, очі, що купували, їжте, поки не повилазите.
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29.07.2021 22:07 Відповісти
ЗеГівно обсирає таке ж ЗеГівно.
Кумедія.
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29.07.2021 22:49 Відповісти
"Кргда погиб Милован"?
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29.07.2021 23:01 Відповісти
"Топографический кретинизм" - срашная болезнь, такой великий экономист не смог найти даже свое место работы сразу после назначения на должность.
Диплом в данном случае имеет такое же значение как при болезни "Альцгеймера".
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29.07.2021 23:46 Відповісти
Нада быть мауперастам или куканавтом шоп рапотать у прафитильсфе. Или дохдурью мауперастичефских ноукав как киви.
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30.07.2021 00:51 Відповісти
А це не той самий "Данилюк", що за Порошенка з сепарами у Донецьку за "уголёк" перемовини вели, аби нашими грішми спонсорувати виродків "попачленцев"?
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30.07.2021 01:26 Відповісти
Ти й так своїми грішми спонсоруєш. Чи звідки "уголек" ? З Польщі ? Африки ?
Чи вже пох.,звідки ?
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30.07.2021 14:45 Відповісти
Не пох. З Росіі. Вкрадене в нас нам же перепродують. Ще й купу умов ми для них забагливо виповнюєм. Слабка, зрадницька та здирницька в нас влада. Була і є. "Антинародный режим" - "банановая республика" в усій неприиглядній красі.
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30.07.2021 14:57 Відповісти
Кивын диплом признали , Данилюка нет. Ну все "нормально". Растем.😀
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30.07.2021 07:58 Відповісти
понятно же, что протянут кого-то своего, угодного
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30.07.2021 09:39 Відповісти
У этого Данилюка прямо вот есть все профильные образования? Может он расскажет нам почему он бегает из министерства в министерства как перебежчик? Что за потоки он там настраивает?
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30.07.2021 10:31 Відповісти
А легализовать молча свой диплом как требует закон Данилюку в западло , лучше медийно разгонять эту вонь ?!
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30.07.2021 13:53 Відповісти
А как хочется к корыту!
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30.07.2021 14:13 Відповісти
Це той самий універ,де й Гєна Друзенко навчався .(Гєннадію,що теж до зеленої годівнички пнеться,-на замєтку )
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30.07.2021 14:42 Відповісти
миняяяя!!!!! ысключат!!!!! та кому ты нужен иди бегай по фонтанам
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30.07.2021 15:29 Відповісти
Незабаром все очолить Кивнутий. Від освіти до митниці. Він вже не може дочекатися так хоче нас ощасливити!! це вам не якась Індіана....
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31.07.2021 13:04 Відповісти
 
 