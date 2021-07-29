13-річного підлітка, якого підозрюють у вбивстві 6-річної дівчинки під Харковом, помістили в приймальник-розподільник
Вовчанський районний суд Харківської області обрав запобіжний захід 13-річному підлітку, підозрюваному у вбивстві 6-річної дівчинки, тіло якої виявили в покинутому будинку в Харківській області.
Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"Вовчанський районний суд Харківської області задовольнив клопотання про застосування до 13-річного підлітка запобіжний захід у вигляді поміщення його до приймальника-розподільника для дітей строком на 30 днів", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, увечері 28 липня матір дівчинки звернулася в поліцію і повідомила, що її 6-річна донька близько 18:00 під час прогулянки самовільно пішла з двору будинку, де гуляла з 13-річним сусідським хлопчиком і додому не повернулася. Того ж дня, близько півночі, тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті було виявлено в покинутому будинку в смт. Старий Салтів.
Поліція встановила особу ймовірного вбивці. За версією слідства, ним виявився 13-річний сусід, з яким гуляла дівчинка.
Тіло дитини направлено на проведення судово-медичної експертизи.
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Там (в "депутатах") уже есть насильники и убийцы, но этот выделяется = рано начал свою политическую карьеру.
Т "петлять",но меня смущает что-то,может то,что пока нет четкой инфы,а полицаям я не доверяю...
Нечего тут знать.
Спочатку в перших статтях говорилось про сліди згвалтування, тепер про це мовчать.
Явно щось не договорюється, дуже дозовано інформацію видають.
Хоча, факт визнання вини неповнолітнім -частина спецоперацію по відвертанню уваги, щоб справжні злочину розслабились і втратили пильність, і їх легше буде затримати ...
То, что его отправят в спецшколу, где он просидит еще пару лет и выйдет на свободу в ПТУ тебя не смущает?
На месте копов я бы случайно остановился возле отца девочки, случайно обронил фразу что это убийца Мирославы и... ничего не успел сделать...
Тобто: осьо руки, осьо ноги, ось на іншому столі голова, оно тулуб... у цьому тазіку внутрішні кишки, а оно у каструлі пєчкі та почень...
Ну ви зрозуміли концепцію.
Тому тут два варіанти - спецшкола або психіатрична лікарня.
- представляю что с ним делают старшие обитатели распределителя ...
особенно те у которых по молодости тестостерон зашкаливает
Харьковский приемник-распределитель был создан в 1943 году с целью борьбы с детской преступностью и беспризорностью. На сегодня приемник-распределитель для детей предназначен для временного содержания трех категорий несовершеннолетних от 11 до 14 лет.
Это дети, которые:
- совершили общественно опасные деяния и по постановлению суда должны быть изолированы;
- которые согласно решению суда направляются в специальные учреждения для несовершеннолетних;
- которые самовольно оставили специальное учебно-воспитательное учреждение, где они находились.