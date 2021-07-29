13-річного підлітка, якого підозрюють у вбивстві 6-річної дівчинки під Харковом, помістили в приймальник-розподільник

Вовчанський районний суд Харківської області обрав запобіжний захід 13-річному підлітку, підозрюваному у вбивстві 6-річної дівчинки, тіло якої виявили в покинутому будинку в Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Вовчанський районний суд Харківської області задовольнив клопотання про застосування до 13-річного підлітка запобіжний захід у вигляді поміщення його до приймальника-розподільника для дітей строком на 30 днів", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, увечері 28 липня матір дівчинки звернулася в поліцію і повідомила, що її 6-річна донька близько 18:00 під час прогулянки самовільно пішла з двору будинку, де гуляла з 13-річним сусідським хлопчиком і додому не повернулася. Того ж дня, близько півночі, тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті було виявлено в покинутому будинку в смт. Старий Салтів.

Поліція встановила особу ймовірного вбивці. За версією слідства, ним виявився 13-річний сусід, з яким гуляла дівчинка.

Тіло дитини направлено на проведення судово-медичної експертизи.