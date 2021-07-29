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13-річного підлітка, якого підозрюють у вбивстві 6-річної дівчинки під Харковом, помістили в приймальник-розподільник

13-річного підлітка, якого підозрюють у вбивстві 6-річної дівчинки під Харковом, помістили в приймальник-розподільник

Вовчанський районний суд Харківської області обрав запобіжний захід 13-річному підлітку, підозрюваному у вбивстві 6-річної дівчинки, тіло якої виявили в покинутому будинку в Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Вовчанський районний суд Харківської області задовольнив клопотання про застосування до 13-річного підлітка запобіжний захід у вигляді поміщення його до приймальника-розподільника для дітей строком на 30 днів", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, увечері 28 липня матір дівчинки звернулася в поліцію і повідомила, що її 6-річна донька близько 18:00 під час прогулянки самовільно пішла з двору будинку, де гуляла з 13-річним сусідським хлопчиком і додому не повернулася. Того ж дня, близько півночі, тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті було виявлено в покинутому будинку в смт. Старий Салтів.

Поліція встановила особу ймовірного вбивці. За версією слідства, ним виявився 13-річний сусід, з яким гуляла дівчинка.

Тіло дитини направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Автор: 

діти (5181) підлітки (424) прокуратура (3708) вбивство (3123) Харківщина (6054) запобіжний захід (514)


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Топ коментарі
+12
ти синку дибіл зі своїм Петром Олексійовичем.....
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29.07.2021 21:11 Відповісти
+5
Каждый ошибается.но не так.таких в расход им не место в этом мире
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29.07.2021 20:45 Відповісти
+4
Вину установит суд...Не думаю,что судьи в данном вопросе будут
Т "петлять",но меня смущает что-то,может то,что пока нет четкой инфы,а полицаям я не доверяю...
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29.07.2021 20:48 Відповісти
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подрастающий чикотило
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29.07.2021 20:43 Відповісти
Не приравнивай будущего уважаемого депутата к мелким сошкам.
Там (в "депутатах") уже есть насильники и убийцы, но этот выделяется = рано начал свою политическую карьеру.
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29.07.2021 21:12 Відповісти
Каждый ошибается.но не так.таких в расход им не место в этом мире
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29.07.2021 20:45 Відповісти
Вину установит суд...Не думаю,что судьи в данном вопросе будут
Т "петлять",но меня смущает что-то,может то,что пока нет четкой инфы,а полицаям я не доверяю...
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29.07.2021 20:48 Відповісти
Тож такие мысли. Малого могли запугать, заставить взять вину на себя, типа маленький, не посадят. Там экпертизы все нужны, независимые.
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29.07.2021 20:51 Відповісти
рузькие?
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29.07.2021 20:52 Відповісти
Французы
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29.07.2021 20:55 Відповісти
буряты французами не могут стать даже при желании
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29.07.2021 21:03 Відповісти
Москаль?
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29.07.2021 21:05 Відповісти
+1
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29.07.2021 20:53 Відповісти
Прочти , что соседи про этого "малого" говорят. Трех маленьких щенков утопил. Сверсников своих камнями , палками киздил. С мамашей своей алкоголичкой над старшей сестрой измывался. Это так , в общем. Основное экспертизы покажут. В особенности , если девочка была изнасилована.
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30.07.2021 07:46 Відповісти
он не подсуден. уголовная ответственность с 14 лет
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29.07.2021 20:58 Відповісти
Раньше в детскую колонию закрывали, а по достижении совершеннолетия переводили в тюрьму... Сейчас не знаю
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29.07.2021 21:01 Відповісти
Сейчас насильники и убийцы избираются в "депутаты".
Нечего тут знать.
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29.07.2021 21:13 Відповісти
Якось все підозріло. Підозрюваному 13 років, а кримінальна відповідальність настає з 14.
Спочатку в перших статтях говорилось про сліди згвалтування, тепер про це мовчать.
Явно щось не договорюється, дуже дозовано інформацію видають.
Хоча, факт визнання вини неповнолітнім -частина спецоперацію по відвертанню уваги, щоб справжні злочину розслабились і втратили пильність, і їх легше буде затримати ...
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29.07.2021 20:59 Відповісти
І розбите обличчя... Сусіди. Тобто, діти з дитинства разом. Сумніви, що хлопець розбивав би обличчя дівчинці
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29.07.2021 21:04 Відповісти
там кто-то фотки про него постил в предыдущих новостях. пишут, что он садист. убивал щенков ради забавы
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29.07.2021 21:27 Відповісти
теперь много можно напостить
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29.07.2021 23:05 Відповісти
согласен. но может быть и правдой. сейчас жестоких малолеток, любителей тик токов, валом...
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29.07.2021 23:08 Відповісти
А то, что уголовная ответственность наступает в данном конкретном случае с 14-ти лет, тебя не смущает?
То, что его отправят в спецшколу, где он просидит еще пару лет и выйдет на свободу в ПТУ тебя не смущает?
На месте копов я бы случайно остановился возле отца девочки, случайно обронил фразу что это убийца Мирославы и... ничего не успел сделать...
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29.07.2021 21:14 Відповісти
Замало інформації що там трапилось щоб робити висновки... Дівчинку шкода, ій би ще жити і жити.
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29.07.2021 20:58 Відповісти
Вангую "суіцид".
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29.07.2021 20:59 Відповісти
Сергію,ти п"яний? : "...меры пресечения в виде помещения его в приемник-распределитель ..." Источник: https://censor.net/ru/n3279885
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29.07.2021 21:08 Відповісти
Зрозумів. Комент видалив свій
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29.07.2021 21:35 Відповісти
А не виноват ли тут Порошенко? Не его ли тлетворная политика и всякие свинарчуки привели к трагедии? Не при барыге ли рос и воспитывался этот славный мальчик? Надо бы, чтоб Зеленский набрался мужества и прямо так и заявил с трибуны Рады!
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29.07.2021 21:00 Відповісти
ти синку дибіл зі своїм Петром Олексійовичем.....
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29.07.2021 21:11 Відповісти
В приемнике-распределителе для детей, куда поместили этого орла есть ли охрана и содержатся ли там 6-летние девочки?
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29.07.2021 21:07 Відповісти
повісити покидька на центральні площі населеного пункту..... батьків теж які дибіла виховали показово стратити.....
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29.07.2021 21:10 Відповісти
на счет лишения жизни - мое мнение нельзя лишать жизни никого вообще, даже самого сверепого убийцу, достаточно изолировать по жизненно и все, тарелка риса в день и стакан воды не большая затрата, а если у него будет такая жизнь значит он сам её выбрал, такая судьба. На счет этого случая то можете закидать саными тряпками, но виновато общество и ******* окружающий когда он вел себя неадекватно, не нашлось ни одного мужика который бы дал пару смачных лящей и успокоил его, в школе не нашлось ни одного учителя который бы обратил внимание на поведение его и не отправил к психиатру и т.д. Этот человек болен, сам себя излечить он не мог никак, а общество просто игнорировало все.
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30.07.2021 13:17 Відповісти
да не жить ему уже нормальной жизнью. ну выпустят по малолетке через пару лет, куда он вернется? в ст. Салтов? так его там и притопят по тихому в водохранилище. это если в спец. школе на фарш не пустят. бабла нет что бы отмазаться.
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29.07.2021 21:41 Відповісти
Якщо він ДІЙСНО вбивця, то бажано, щоб "приемник-распределитель" спрацював відповідно: прийняв вилупка - і розподілив.
Тобто: осьо руки, осьо ноги, ось на іншому столі голова, оно тулуб... у цьому тазіку внутрішні кишки, а оно у каструлі пєчкі та почень...
Ну ви зрозуміли концепцію.
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29.07.2021 21:58 Відповісти
...а те, що залишиться після... розподілу, якнайскорше утилізувати. Ану як воно заразне?
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29.07.2021 22:08 Відповісти
Не розглядали варіант, що психіатрична експертиза може його неосудним визнати?
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29.07.2021 22:09 Відповісти
Е-е-еее... Річ у тім, що у 13 років він непідсудний апріорі.
Тому тут два варіанти - спецшкола або психіатрична лікарня.
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29.07.2021 22:23 Відповісти
интересно, похоже суда не будет, как и доказательств ?
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29.07.2021 23:08 Відповісти
в распределитель?
- представляю что с ним делают старшие обитатели распределителя ...
особенно те у которых по молодости тестостерон зашкаливает
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30.07.2021 04:03 Відповісти
Старші? Цей вилупок і так із категорії старших (максимальний вік клієнтури закладу 14 років), він ще й сам буде маніячити молодших...

Харьковский приемник-распределитель был создан в 1943 году с целью борьбы с детской преступностью и беспризорностью. На сегодня приемник-распределитель для детей предназначен для временного содержания трех категорий несовершеннолетних от 11 до 14 лет.
Это дети, которые:
- совершили общественно опасные деяния и по постановлению суда должны быть изолированы;
- которые согласно решению суда направляются в специальные учреждения для несовершеннолетних;
- которые самовольно оставили специальное учебно-воспитательное учреждение, где они находились.
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30.07.2021 05:34 Відповісти
 
 