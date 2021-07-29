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Туроператори в Туреччині не фіксують масових звернень від громадян України про загрозу здоров'ю у зв'язку з пожежами, - МЗС

Туроператори в Туреччині не фіксують масових звернень від громадян України про загрозу здоров'ю у зв'язку з пожежами, - МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольству України в Туреччині та консульству України в Анталії тримати на особливому контролі потреби українських громадян в Туреччині у зв'язку з лісовими пожежами в цій країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна заявили в пресслужбі МЗС України.

"Інформації про наявність загиблих або постраждалих громадян України на даний момент немає. Консульство України в Анталії перебуває на зв'язку з туроператорами регіону, які поки не фіксують масових звернень від громадян України або повідомлень про загрозу їхньому життю чи здоров'ю", - наголошується в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що станом на 18:00 29 липня турецька влада взяла під контроль пожежі поруч із готелями в провінції Анталія. Осередки займання - приблизно за 70 км від міста Анталія, 20 км від зони готелів у районі Манавгат і в районі Кемер за 50 км від узбережжя.

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"Водночас упродовж 29 липня виникли нові пожежі недалеко від Мармарису (район Армуталан) і Бодрума (район Гюверджінлік, провінція Мугла). У Бодрумі в безпосередній близькості від готелів пожежу узято під контроль", - поінформувало МЗС України.

У разі виникнення загрози життю та здоров'ю МЗС України просить українських громадян негайно звертатися на гарячу лінію Консульства України в Анталії +90 554 169 96 60 та Посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

Автор: 

пожежа (4365) Туреччина (3636)


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Какие обращения??? Туры то ГОРЯЩИЕ!!!))
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29.07.2021 22:30 Відповісти
Свои проблемы и потребности сами пусть решают. У государства во время войны есть более важные дела, чем обустройство отдыха всяких там.... О потребностях фронта надо думать, проблемами военнослужащих заниматься круглосуточно.....
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29.07.2021 22:37 Відповісти
Ну,это от зависти. Люди разные отдыхают и не олигархи...Ежели, не дай Бог, начнут гореть ,то на кого уповать? О потребностях живых надо думать !
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30.07.2021 01:06 Відповісти
Туроператоры в Турции не фиксируют ...
Не хотят фиксировать?
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30.07.2021 10:16 Відповісти
 
 