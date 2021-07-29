Єврокомісія продовжить діалог про виділення Україні 2-го траншу фінансової допомоги у вересні, - Мінфін

Україна і Єврокомісія продовжать конструктивний діалог про отримання Україною 2-го траншу макрофінансової допомоги ЄС на EUR600 млн у вересні 2021 року, такої домовленості досягли міністр фінансів України Сергій Марченко та виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у телефонній розмові в четвер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Мінфін на своєму сайті.

"З боку ЄС ми хотіли б зазначити, що Україна крок за кроком робить значний прогрес у реформуванні різних сфер. Для нас важливо бути в постійному діалозі з вами. Ми готові повернутися до питання отримання 2-го траншу макрофінансової допомоги ЄС у вересні цього року" , - цитує українське міністерство слова Домбровскіса.

Марченко повідомив віцепрезиденту Єврокомісії про конструктивну розмову українського президента Володимира Зеленського з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, що відбулася напередодні, і за підсумками якої було досягнуто домовленості про візит місії МВФ до Києва у вересні.

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"Ми сподіваємося на продовження програми співпраці з МВФ вже найближчим часом", - сказав Марченко.

Міністр фінансів також запросив Домбровскіса на особисту зустріч в Україну 23-24 серпня.

Як повідомлялося, 1-й транш макрофінансової допомоги ЄС EUR600 млн Україна отримала в грудні минулого року після домовленості Києва з МВФ про візит місії. З огляду на надзвичайний характер цієї підтримки, перша виплата була здійснена без виконання будь-яких конкретних умов з боку України. Видача 2-го залежить від виконання восьми конкретних заходів, викладених у меморандумі. До них належать заходи у сфері управління державними фінансами, боротьби з корупцією, поліпшення ділового середовища й управління державними підприємствами. Зокрема, як сказав агентству "Інтерфакс-Україна" віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович у середині липня цього року, необхідно виконати кроки щодо зміцнення верховенства закону і реформування судової системи.