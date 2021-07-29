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Єврокомісія продовжить діалог про виділення Україні 2-го траншу фінансової допомоги у вересні, - Мінфін

Єврокомісія продовжить діалог про виділення Україні 2-го траншу фінансової допомоги у вересні, - Мінфін

Україна і Єврокомісія продовжать конструктивний діалог про отримання Україною 2-го траншу макрофінансової допомоги ЄС на EUR600 млн у вересні 2021 року, такої домовленості досягли міністр фінансів України Сергій Марченко та виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у телефонній розмові в четвер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Мінфін на своєму сайті.

"З боку ЄС ми хотіли б зазначити, що Україна крок за кроком робить значний прогрес у реформуванні різних сфер. Для нас важливо бути в постійному діалозі з вами. Ми готові повернутися до питання отримання 2-го траншу макрофінансової допомоги ЄС у вересні цього року" , - цитує українське міністерство слова Домбровскіса.

Марченко повідомив віцепрезиденту Єврокомісії про конструктивну розмову українського президента Володимира Зеленського з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, що відбулася напередодні, і за підсумками якої було досягнуто домовленості про візит місії МВФ до Києва у вересні.

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"Ми сподіваємося на продовження програми співпраці з МВФ вже найближчим часом", - сказав Марченко.

Міністр фінансів також запросив Домбровскіса на особисту зустріч в Україну 23-24 серпня.

Як повідомлялося, 1-й транш макрофінансової допомоги ЄС EUR600 млн Україна отримала в грудні минулого року після домовленості Києва з МВФ про візит місії. З огляду на надзвичайний характер цієї підтримки, перша виплата була здійснена без виконання будь-яких конкретних умов з боку України. Видача 2-го залежить від виконання восьми конкретних заходів, викладених у меморандумі. До них належать заходи у сфері управління державними фінансами, боротьби з корупцією, поліпшення ділового середовища й управління державними підприємствами. Зокрема, як сказав агентству "Інтерфакс-Україна" віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович у середині липня цього року, необхідно виконати кроки щодо зміцнення верховенства закону і реформування судової системи.

Автор: 

Домбровскіс Валдіс (115) Єврокомісія (2192) Мінфін (3665) Марченко Сергій (586)


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Топ коментарі
+3
Кредит мона розпихати по кишеням, а збиток вже зник. Його ніц нема.
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29.07.2021 23:20 Відповісти
+3
Они прощают Бене, Фирташу и Суркисам 51 млрд. и реструктуризуют еще 56 млрд. Один Беня должен государству намного больше 200 млрд, но зеленые этого не желают видеть в упор.
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30.07.2021 00:28 Відповісти
+2
А может это всё-таки 37 млрд гривен
Ну слишком большая сумма 37 млрд долларов даже для воровства
И никто не видит
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29.07.2021 23:34 Відповісти
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Наше правительство выпрашивает кредит 600 млн и при этом им плевать на убыток Нафтогаза в 1 квартале в размере 3,5 млрд.
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29.07.2021 23:16 Відповісти
Кредит мона розпихати по кишеням, а збиток вже зник. Його ніц нема.
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29.07.2021 23:20 Відповісти
по яким кишеням? Не набридло дурнем бути юлькіним? НЕ можна вкрасти кредит, там дивляться куди гроші йдуть. Він йде в кишені таким от "освіченим" людям, як ти, у вигляді неринкових дешевих тарифів на газ, через що ми живемо так, як живемо.
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29.07.2021 23:57 Відповісти
Кредит на борьбу с ковидом распиляли на "велике крабівництво". МВФ требует аудит.
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30.07.2021 00:32 Відповісти
его не распиляли, деньги остались, да, часть использовали на дороги. Ну так дороги и мосты строятся, таких темпов не было. Кредиты не воруют. Не будьте дураками.
Воруют на газовых прокладках и тендерах
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30.07.2021 02:53 Відповісти
Ха-ха... почему-то стоимость строительства дороги обходится сейчас втридорога по сравнению, когда строил Гройсман... Но зеля честный и ни разу не поц...
И еще, умник, как раз наибольше и воруют на строительстве дорог....вот, сравни..

"Суммарно на строительство дорог только за один 2020 год предусмотрено 124,9 млрд грн бюджетных и заемных средств. Планируется ввести в эксплуатацию 4 тысячи км дорог.
(Не забываем, что в текущем году каждая четвертая гривна расходов бюджета - это гривна «в долг»).

И для сравнения. С 2014 до 2019 годы (т.е. за 6 лет) было введено в эксплуатацию 9 743 км дорог.
И на это потрачено около 90 млрд грн...."
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30.07.2021 07:29 Відповісти
потому что гройсман мостов не строил и магистрали почти не строил, при нем еще и дороги хреновые строились. И наш запорожский 20летний мост достроится при зеле, судя по всему. 3 президента строили да не построили.
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30.07.2021 15:23 Відповісти
Со времён Бакая с Кучмой Нафтогаз был убыточным . Это прокладка. .Там миллиарды крутятся десятки лет.
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29.07.2021 23:25 Відповісти
Почти.

Єврокомісія продовжить діалог про виділення Україні 2-го траншу фінансової допомоги у вересні, - Мінфін - Цензор.НЕТ 3007
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30.07.2021 00:30 Відповісти
Они прощают Бене, Фирташу и Суркисам 51 млрд. и реструктуризуют еще 56 млрд. Один Беня должен государству намного больше 200 млрд, но зеленые этого не желают видеть в упор.
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30.07.2021 00:28 Відповісти
В последующие 3 года мы можем обойтись без каких-либо внешних заимствований, - Бахматюк. А пока без внешних заимствований 37 миллиардов не получаются. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год.
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29.07.2021 23:24 Відповісти
37 млрд гривен в год вторують в Украине .Офигеть
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29.07.2021 23:26 Відповісти
Доляров, баксов, зелени-капусты.
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29.07.2021 23:28 Відповісти
Долларов ?
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29.07.2021 23:29 Відповісти
Которые с американскими президентами.
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29.07.2021 23:31 Відповісти
А может это всё-таки 37 млрд гривен
Ну слишком большая сумма 37 млрд долларов даже для воровства
И никто не видит
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29.07.2021 23:34 Відповісти
Ну слишком большая сумма 37 млрд долларов даже для воровства/ Как то Иван Петрович Сидоров пошел по электронной ссылке одного из комментов. А там сидел крокодил, сожравший пол компа. Поэтому Иван Петрович Сидоров никогда не даёт электронную ссылку а в комментах приводит название статей. Гуглим: 08.03.21 Саакашвили: "На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год - это подтвердили финансовые ведомства". ЦН.
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29.07.2021 23:48 Відповісти
Офигеть
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29.07.2021 23:54 Відповісти
конструктивный диалог о получении взаймы. И причем тут слово конструктивный. Украина конструктивно пытается влезть в долги. Или, кредиторы конструктивно разводят украинцев.
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29.07.2021 23:25 Відповісти
Нееть , это для связки слов , вместо мата 😀😀🙂
Уберите «конструктивно» и смысл не поменяется
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29.07.2021 23:28 Відповісти
Лучше бы у пукина взяли 30 миллиардов долларов.Один раз взяли три миллиарда и послали.Нужно ещё лапушков наказать .только брать побольше надо .
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29.07.2021 23:32 Відповісти
нужна не рыба на пожрать и за нее подраться - нужна удочка.
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29.07.2021 23:39 Відповісти
Да не будет никакого диалога. Будут условия или просто пошлют лесом.
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30.07.2021 01:20 Відповісти
Все подобные диалоги о выделении траншей имеют одну цель -
загнать МВФ украинских граждан ещё глубже в шопу нищеты
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30.07.2021 02:36 Відповісти
 
 