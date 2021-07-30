Конгрес місцевих і регіональних влад - це новий шлях взаємодії Глави держави і місцевого самоврядування, - Офіс Президента
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що зі створенням Конгресу місцевих і регіональних влад з'явився принципово новий шлях взаємодії між Президентом і місцевим самоврядуванням.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.
За словами Тимошенка, цей шлях якісно відрізняється від різних "віртуальних рад", які існували раніше. Це особливо важливо в нинішніх суспільно-політичних умовах, коли у зв'язку з децентралізацією значна кількість повноважень була передана від центру до органів місцевого самоврядування.
Кирило Тимошенко зазначив, що після того, як були проведені засідання нижньої палати Конгресу в Хмельницькому і верхньої палати Конгресу в Дніпрі, залишилося реалізувати останній процедурний момент - обрати голову президії Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України.
Раніше повідомлялося, що 3 червня на базі ОП стартувала робота офісу Конгресу місцевих і регіональних влад – найбільшого майданчика для вирішення проблем у регіонах.
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Дмитро Калинчук - КОЛИ БУДУТЬ САНКЦІЇЇ ПРОТИ 95 КВАРТАЛУ?
Цікава штука виходить. В часи між 2014 і 2019 рр. у Зеленського знаходили проекти в російському кінобізнесі. Наприклад у 2017 р. пов'язана з Зеленським російська компанія «Грін філмз» отримала 35 мільйонів рублів з держбюджету Росії на зйомки фільму «Вниз» з Володимиром Машковим у головній ролі. Фільм був знятий і вийшов. І це не єдиний приклад. Але, то були продукти російських студій, власне продукту «Кварталу-95» на російському ринку тоді майже не було. Натомість варто було Зеленському стати президентом - і поперло..."
Пан Тимошенко на цьому ж сайті досі зазначений як СЕО компанії. Пані Євгенія Кравчук - керівник відділу комунікацій, до речі, є нардепом від "Слуги народу" і очолює пресслужбу партії.
У https://www.president.gov.ua/administration/office-structure/zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-********-3 біографії на сайті президента зазначено, що до Good media Кирило Тимошенко працював у компанії "Приват ТБ Дніпро", а після цього - продюсером, зокрема у ТОВ "https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/35332749/ 07 Продакшн " та ТОВ "Мамас фільм продакшн". Бенефіціарами першої є Дмитро Васильович Фірташ (той самий) та Валерій Іванович Хорошковський, колишній очільник СБУ та митниці....
ПІАРЩІК ХОЧ КУДИ краще санкціоніста ДАНІЛОВА - ПІАР ПІАР ПІАР ПІАР зеленої срані
Але ж тут явно піар на брехні! Гарних справ - нуль! Більше того, реальності - нуль! І втирають лохторату брехню... Фільмец Голобородька енна серія...
всё местное самоуправление, взятое под одну крышу офисом президента, напрочь теряет приставку - само...
эти отг уже не самостоятельны и сокращают многие программы, но теперь будет все законно...
а укрупненные районы без бюджета, вообще непонятно зачем нужны, если будет конгресс
центра - офися призедента напомнят.
Кстати, кто не в курсе- с момента "инаугурации" Янелоха все преступления этих уродов аккуратно и юридически документируются для будущих судов над ними.
О каких 700-х городах идет речь во времена Магдебургского права?
ххх
А можно у Тимошенко или в офисе, прости Господи, президента узнать каким нормативно-правовым документом предусмотрен этот "новый путь взаимодействия" и каким документом регламентируется его работа?
Похоже на перестановку кроватей в борделе.
зачатки федерализации ?
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- А... Щодо питань децентралізації всі бачать як в Україні мені здається ми зараз спілкуємось в нашому конгресі місцевими владами з громадами розумію що всі питання проблемні тощо. І дійсно навіть якщо в децентралізації є багато-багато позитивного, є невеличкі якісь прорахунки ми зараз як то кажуть знаєте як як сапери крокуємо вперед тому що ця децентралізація ця реформа дуже важлива і-і-і... але проговорюємо з громадами що громади повинні розуміти шчо децентралізація це ж не тільки про те що бюджети передали громадам і всі питання тепер до громад і люди обирали собі місцеву владу тому будь ласка будь ласка до них запитання тому що дійсно це велика велика відповідальність. Але це я вважаю тим не меньш що хоч і давно запущена ця реформа все одно це початок для держави це великі зміни і будь яких потрясіннях не можна також скидувати все на місцеву владу тому центральна влада буде дуже сильно допомагати тому ми разом і конгрес цей зробили е-е-пля-плям-е-е разом на початку ми повинні робити. Потім вже вся ця влада яка є у місцевої влади сьогодні і разом з відповідальністю ще раз підтвержую і разом з бюджетами коли буде все... все вже зрозуміло прораховано і ми пройдемо ці мінни е-е-е поля як я сказав я думаю що тоді вже, вже буде все налагоджено.
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