Конгрес місцевих і регіональних влад - це новий шлях взаємодії Глави держави і місцевого самоврядування, - Офіс Президента

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що зі створенням Конгресу місцевих і регіональних влад з'явився принципово новий шлях взаємодії між Президентом і місцевим самоврядуванням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

За словами Тимошенка, цей шлях якісно відрізняється від різних "віртуальних рад", які існували раніше. Це особливо важливо в нинішніх суспільно-політичних умовах, коли у зв'язку з децентралізацією значна кількість повноважень була передана від центру до органів місцевого самоврядування.

Кирило Тимошенко зазначив, що після того, як були проведені засідання нижньої палати Конгресу в Хмельницькому і верхньої палати Конгресу в Дніпрі, залишилося реалізувати останній процедурний момент - обрати голову президії Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України.

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Раніше повідомлялося, що 3 червня на базі ОП стартувала робота офісу Конгресу місцевих і регіональних влад – найбільшого майданчика для вирішення проблем у регіонах.