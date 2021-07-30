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Конгрес місцевих і регіональних влад - це новий шлях взаємодії Глави держави і місцевого самоврядування, - Офіс Президента

Конгрес місцевих і регіональних влад - це новий шлях взаємодії Глави держави і місцевого самоврядування, - Офіс Президента

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що зі створенням Конгресу місцевих і регіональних влад з'явився принципово новий шлях взаємодії між Президентом і місцевим самоврядуванням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

За словами Тимошенка, цей шлях якісно відрізняється від різних "віртуальних рад", які існували раніше. Це особливо важливо в нинішніх суспільно-політичних умовах, коли у зв'язку з децентралізацією значна кількість повноважень була передана від центру до органів місцевого самоврядування.

Кирило Тимошенко зазначив, що після того, як були проведені засідання нижньої палати Конгресу в Хмельницькому і верхньої палати Конгресу в Дніпрі, залишилося реалізувати останній процедурний момент - обрати голову президії Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України.

Також читайте: Єрмака призначено головою Конгресу місцевих і регіональних влад

Раніше повідомлялося, що 3 червня на базі ОП стартувала робота офісу Конгресу місцевих і регіональних влад – найбільшого майданчика для вирішення проблем у регіонах.

Автор: 

Тимошенко Кирило (558) Конгрес місцевих і регіональних влад (9)


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Топ коментарі
+14
Создание подобного "конгресса" противоречит как идее децентрализации, так и в целом Конституции Украины, поэтому оно является очередным преступлением зебилья.
Кстати, кто не в курсе- с момента "инаугурации" Янелоха все преступления этих уродов аккуратно и юридически документируются для будущих судов над ними.
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30.07.2021 06:06 Відповісти
+13
Конгресс местных и региональных властей - это новый путь взаимодействия Главы государства и местного самоуправления, ( ЧИТАЄМО - НОВИЙ ШЛЯХ ДО ЗАХОПЛЕННЯ ВЛАДИ ЄРМАКОМ під тіпа вову)
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30.07.2021 02:03 Відповісти
+13
Были виртуальные советы - станет виртуальный конгресс. Зряплата только будет не виртуальная.
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30.07.2021 06:37 Відповісти
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Дмитро Калинчук - КОЛИ БУДУТЬ САНКЦІЇЇ ПРОТИ 95 КВАРТАЛУ?
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30.07.2021 01:37 Відповісти
"Існує такий російський канал СТС. Власники його - державний Банк ВТБ і Національна медіа група (голова ради директорів - Аліна Кабаєва). В Україні від травня 2020 р. канал СТС під санкціями. І знаєте що дивно? Практично від моменту потрапляння під санкції, канал СТС закуповує кінопродукцію «Кварталу-95». У 2020 р. на каналі вийшли серіали «Папік. 1 сезон», «Родичі» і ледь не було запущене шоу «Ліга сміху». Цього року уже вийшли серіали «100 тисяч хвилин разом» і «Папік. 2 сезон». Ще анонсований вихід нового сезону «Сватів» - теж на СТС.
Цікава штука виходить. В часи між 2014 і 2019 рр. у Зеленського знаходили проекти в російському кінобізнесі. Наприклад у 2017 р. пов'язана з Зеленським російська компанія «Грін філмз» отримала 35 мільйонів рублів з держбюджету Росії на зйомки фільму «Вниз» з Володимиром Машковим у головній ролі. Фільм був знятий і вийшов. І це не єдиний приклад. Але, то були продукти російських студій, власне продукту «Кварталу-95» на російському ринку тоді майже не було. Натомість варто було Зеленському стати президентом - і поперло..."
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30.07.2021 01:39 Відповісти
Тобто...вова має спільний бізнес з мамою дітей *****?
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30.07.2021 02:12 Відповісти
им POHUY...
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30.07.2021 07:16 Відповісти
От областного звена будут избавляться и переходить на непосредственное взаимодействие Центра с городами и районами? Можно для жителей села Нижние Лютики прояснить - это очередная хитроумная многоходовочка или да?..
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30.07.2021 01:42 Відповісти
це все невідомо, але шо напьорсточник Зеля спробує вас ******* - можете навіть не сумніватися
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31.07.2021 13:47 Відповісти
...Причина призначення Тимошенка може стати очевидною, якщо розглядати "Велике будівництво" не як інфраструктурний, а як медійний проєкт. А в цій сфері Кирило Владленович вже має трохи досвіду, оскільки до Офісу президента він володів компанією https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/40512445/ Good media , яка, якщо вірити http://www.goodmedia.tv/ сайту компанії, спеціалізується на рекламі, PR, супроводі виборчих кампаній "в Україні та інших країнах СНД". Зараз компанія переоформлена на дружину нашого героя, Альону Іванівну Тимошенко.
Пан Тимошенко на цьому ж сайті досі зазначений як СЕО компанії. Пані Євгенія Кравчук - керівник відділу комунікацій, до речі, є нардепом від "Слуги народу" і очолює пресслужбу партії.
У https://www.president.gov.ua/administration/office-structure/zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-********-3 біографії на сайті президента зазначено, що до Good media Кирило Тимошенко працював у компанії "Приват ТБ Дніпро", а після цього - продюсером, зокрема у ТОВ "https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/35332749/ 07 Продакшн " та ТОВ "Мамас фільм продакшн". Бенефіціарами першої є Дмитро Васильович Фірташ (той самий) та Валерій Іванович Хорошковський, колишній очільник СБУ та митниці....

ПІАРЩІК ХОЧ КУДИ краще санкціоніста ДАНІЛОВА - ПІАР ПІАР ПІАР ПІАР зеленої срані
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30.07.2021 01:43 Відповісти
куди би не йшло, якби йшов піар на добрих справах. (ну, наприклад, - Порох на волонтерстві зараз піариться).
Але ж тут явно піар на брехні! Гарних справ - нуль! Більше того, реальності - нуль! І втирають лохторату брехню... Фільмец Голобородька енна серія...
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30.07.2021 08:44 Відповісти
Конгресс местных и региональных властей - это новый путь взаимодействия Главы государства и местного самоуправления, ( ЧИТАЄМО - НОВИЙ ШЛЯХ ДО ЗАХОПЛЕННЯ ВЛАДИ ЄРМАКОМ під тіпа вову)
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30.07.2021 02:03 Відповісти
- очередная авантюра с непонятным сценарием
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30.07.2021 02:14 Відповісти
Были виртуальные советы - станет виртуальный конгресс. Зряплата только будет не виртуальная.
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30.07.2021 06:37 Відповісти
понятным
всё местное самоуправление, взятое под одну крышу офисом президента, напрочь теряет приставку - само...
эти отг уже не самостоятельны и сокращают многие программы, но теперь будет все законно...
а укрупненные районы без бюджета, вообще непонятно зачем нужны, если будет конгресс
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30.07.2021 07:22 Відповісти
Короче всех этих конгресменов кто вступил в эту банду ермака не изберать. Выборы последний довод нарида, только жаль память у него короткая. Но ничего цены тарифы из
центра - офися призедента напомнят.
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30.07.2021 03:49 Відповісти
Так в том и дело!Потерпев разгром на выборах на местном и региональном уровне,потеряв все контакты с мэрами - влада решила создать себе свои ручные якобы местные власти. В очередной раз трахнули констмтуцию.
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30.07.2021 06:02 Відповісти
Кто помешает им фальсифицировать выборы? Все органы под ними, контроль полный. Народ не должен беспокоится и, главное, думать, за него уже подумали.
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30.07.2021 08:23 Відповісти
Новий засіб окозамилювання від шоуменів.
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30.07.2021 03:50 Відповісти
Чем бы дите не тешилось,абы не СкреПОНОСило...с лишней хромосомой... Странно другое....почему Срань РАБссиянская Мавзолейная не поет мантру что ЧЕХИ и Словаки одиннарод...
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30.07.2021 04:31 Відповісти
...ха, конгресс?!? мо, попроще - Мемарандум : центр делает вид что эффективно управляет, феодальные окраины утвердительно крякают, творя средневековье на местах.... а, в Украине по другому уже невозможно (без Октября... или в конце первой недели Ноября)
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30.07.2021 05:27 Відповісти
Кто и когда на каких выборах голосовал за этого Кирилла ?
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30.07.2021 05:49 Відповісти
Создание подобного "конгресса" противоречит как идее децентрализации, так и в целом Конституции Украины, поэтому оно является очередным преступлением зебилья.
Кстати, кто не в курсе- с момента "инаугурации" Янелоха все преступления этих уродов аккуратно и юридически документируются для будущих судов над ними.
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30.07.2021 06:06 Відповісти
Местное самоуправление,типа народное Вече или Майдан было внедрено в Украине с Магдебурским правом,и Ему (НАРОДУ)не нужен Конгресс дерьма собачачево... В Украине Магдебургским правом владели 700 городов...,на РАБссии всего 2 города...Псков и Новгород...,но потом эти города были залиты кровью... Мацковское быдло Опричники вырезало людей в прямом смысле...
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30.07.2021 06:15 Відповісти
станом на сейчас в Украине насчитывается порядка 400 городов. В том числе и те, кто такой статус получили за последние 50-60 лет и те, которым по 150-200 лет.
О каких 700-х городах идет речь во времена Магдебургского права?
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30.07.2021 06:58 Відповісти
До начала 18 века на территории Украины Магдебургское право получили 79 городов (Вики). У человека палец дернулся.
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30.07.2021 10:06 Відповісти
Слово Смотрящий на Зоне,заменили словом Конгрессс...Крысы позорные...
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30.07.2021 06:24 Відповісти
А если ОП обзаведется собственным ядерным оружием, доить местные власти станет намного проще.
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30.07.2021 06:41 Відповісти
За грати цих "конгресменів"
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30.07.2021 06:51 Відповісти
Конгресс местных и региональных властей - это новый путь взаимодействия Главы государства и местного самоуправления, - Офис президента

ххх
А можно у Тимошенко или в офисе, прости Господи, президента узнать каким нормативно-правовым документом предусмотрен этот "новый путь взаимодействия" и каким документом регламентируется его работа?
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30.07.2021 06:53 Відповісти
Нє, сказав головзєбіл, просто посада "завідувач офісом" принижує дерьмака в очах міжнародних медіа...
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30.07.2021 07:01 Відповісти
Секретут звучит лучше
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30.07.2021 12:12 Відповісти
Предполагаю, что эта бредовая афера плохо кончится для Украины. В лучшем случае расширением бардака. Им следует заниматься экономикой и армией, но это не интересно.
Похоже на перестановку кроватей в борделе.
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30.07.2021 07:06 Відповісти
Кто из вас обратил внимание на «были проведены заседания нижней палаты Конгресса в Хмельницком и верхней палаты Конгресса в Днепре Источник: https://censor.net/ru/n3279909
зачатки федерализации ?
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30.07.2021 07:26 Відповісти
Так казал вяликий Пу.
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30.07.2021 08:01 Відповісти
Федерализация-развал Украины, прощай ЕС и НАТО, рашенфашисты захватят тупых лохлов частями. Сначала юго-восток, потом центр, запад некоторе время продержится, если им не удастся договориться с НАТО.
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30.07.2021 08:07 Відповісти
Zela keeps his dirty finger in every pie of this country.
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30.07.2021 07:50 Відповісти
буде заплочено стільки, скільки ви, 73/43%зебіли ("сметуни") дозволите...
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30.07.2021 08:53 Відповісти
путь мацковсковской сифилисно- фурацылиновой мумии- "Владимир Ильич ,а может по рублику?- спросил Феликс Едмундович после заседания ВКПБ.-Ответ-" па гублику,это гебячество, не менее па тгаячку и непгеменно с б,,дями,а мала будет бганивечек пгапьем"- завуалированный путьдробления Украины и ее федерализации ,который Ермаку прописало рашистское ФСБ
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30.07.2021 08:00 Відповісти
предвыборная компания началась и курирует её Ермак давя на местные власти
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30.07.2021 08:37 Відповісти
Что-то заторопился Ермак. Поторапливают из москвы, наверное.
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30.07.2021 09:03 Відповісти
Зеля выполняет желания Пуйла по федерализации Украины.
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30.07.2021 10:03 Відповісти
Эта структура, вместо ВР? Так чтоб без оппозиции - собрались, получили вказивки, "А ты, бандит, выйди отсюда!"- бандита к Баканову, разошлись исполнять.
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30.07.2021 10:10 Відповісти
Це нікому не потрібна, окрім зебілів та їх хазяїв, дублююча контора для надання статусу фсбшному завхозу дерьмаку. "Бригада". "Сходняк". "Маліна". Забили "срелку", по- тихому порешали.
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30.07.2021 10:33 Відповісти
Взагалі термін Конгрес і двопалатна система- це елемент федерального устрою. Насправді виконується план )(уйла по федералізації України. Тишком-нишком, начебто із добрими намірами, але насправді створюються неконституційні органи. Поки нарадчі, але це поки
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30.07.2021 10:44 Відповісти
Чтобы компенсировать "реструктуризированные " долги тепло- и газо- снабжающим олигархам, у Зеленского решили почти наполовину урезать получение субсидий населением. Пошли массовые пересмотры получаемых субсидий и ужесточение нормативов их получения.
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30.07.2021 12:16 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/v-kollekciyu-velichayshih-citat-nayvelichn-shogo-l-dora-sovremennosti/118923#gsc.tab=0 В коллекцию величайших цитат "найвеличнішого лідора" современности

...
- А... Щодо питань децентралізації всі бачать як в Україні мені здається ми зараз спілкуємось в нашому конгресі місцевими владами з громадами розумію що всі питання проблемні тощо. І дійсно навіть якщо в децентралізації є багато-багато позитивного, є невеличкі якісь прорахунки ми зараз як то кажуть знаєте як як сапери крокуємо вперед тому що ця децентралізація ця реформа дуже важлива і-і-і... але проговорюємо з громадами що громади повинні розуміти шчо децентралізація це ж не тільки про те що бюджети передали громадам і всі питання тепер до громад і люди обирали собі місцеву владу тому будь ласка будь ласка до них запитання тому що дійсно це велика велика відповідальність. Але це я вважаю тим не меньш що хоч і давно запущена ця реформа все одно це початок для держави це великі зміни і будь яких потрясіннях не можна також скидувати все на місцеву владу тому центральна влада буде дуже сильно допомагати тому ми разом і конгрес цей зробили е-е-пля-плям-е-е разом на початку ми повинні робити. Потім вже вся ця влада яка є у місцевої влади сьогодні і разом з відповідальністю ще раз підтвержую і разом з бюджетами коли буде все... все вже зрозуміло прораховано і ми пройдемо ці мінни е-е-е поля як я сказав я думаю що тоді вже, вже буде все налагоджено.

...
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30.07.2021 12:29 Відповісти
- Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству.
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30.07.2021 14:15 Відповісти
 
 