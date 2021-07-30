130 випадків торгівлі людьми зафіксовано за перше півріччя поточного року, - МВС

В Україні, згідно з інформацією поліції, за перше півріччя цього року вже виявлено 130 фактів торгівлі людьми.

Про це заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко сказала під час презентації документального аудіосеріалу "Зі мною цього не станеться" щодо торгівлі людьми, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо статистики, то відповідно до інформації Національної поліції, за перше півріччя цього року вже виявлено 130 фактів торгівлі людьми", - уточнила Павліченко.

Вона зазначила, що переважна більшість виявлених випадків торгівлі людьми пов’язана саме з втягненням громадян у злочинну діяльність, на другому і третьому місці – трудова і сексуальна експлуатація наших громадян.

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Зі свого боку начальник Департаменту міграційної поліції Нацполіції Сергій Пантелєєв зазначив, що цього року підрозділам Нацполіції вдалося виявити та ліквідувати 26 ОЗУ саме за напрямком торгівлі людьми, до яких входили 139 учасників.

"Щодо боротьби з торгівлею людьми, то ми займаємося 2 питаннями: це боротьба з торгівлю людьми, яка починається і закінчується на території нашої країни, це більш розповсюджена трудова і сексуальна експлуатація. Друге – боротьба з торгівлею людьми, яка починається на території нашої країни з вербування, а закінчується сам склад злочину на території інших країн", - сказав поліцейський.

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За даними Пантелєєва, українські поліцейські наразі беруть участь у 4 міжнародних слідчих групах по випадках, коли в Україні починалося вербування потерпілих і коли потерпілі потім виїхали до інших країн.

"Таких (міжнародних слідчих. – Ред.) груп раніше не було. Це нам дозволяє одночасно проводити розслідування як на території нашої країни, так і на території країн, де закінчується злочин, і передавати докази, які були отримані, до країн, де закінчується кримінальне правопорушення", - повідомив він.

Зі свого боку Павліченко закликала всіх, хто знає про ситуації торгівлі людьми чи потрапив у таку ситуацію, повідомляти про такі випадки, звертатися до поліції і соцслужб.

Вона пояснила, що така інформація буде корисною для інших громадян і використовуватиметься поліцією з метою притягнення винних осіб до відповідальності, розкриття таких злочинів і злочинних груп і покарання всіх тих, хто причетний до таких ситуацій.

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