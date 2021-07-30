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130 випадків торгівлі людьми зафіксовано за перше півріччя поточного року, - МВС

130 випадків торгівлі людьми зафіксовано за перше півріччя поточного року, - МВС

В Україні, згідно з інформацією поліції, за перше півріччя цього року вже виявлено 130 фактів торгівлі людьми.

Про це заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко сказала під час презентації документального аудіосеріалу "Зі мною цього не станеться" щодо торгівлі людьми, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо статистики, то відповідно до інформації Національної поліції, за перше півріччя цього року вже виявлено 130 фактів торгівлі людьми", - уточнила Павліченко.

Вона зазначила, що переважна більшість виявлених випадків торгівлі людьми пов’язана саме з втягненням громадян у злочинну діяльність, на другому і третьому місці – трудова і сексуальна експлуатація наших громадян.

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Зі свого боку начальник Департаменту міграційної поліції Нацполіції Сергій Пантелєєв зазначив, що цього року підрозділам Нацполіції вдалося виявити та ліквідувати 26 ОЗУ саме за напрямком торгівлі людьми, до яких входили 139 учасників.

"Щодо боротьби з торгівлею людьми, то ми займаємося 2 питаннями: це боротьба з торгівлю людьми, яка починається і закінчується на території нашої країни, це більш розповсюджена трудова і сексуальна експлуатація. Друге – боротьба з торгівлею людьми, яка починається на території нашої країни з вербування, а закінчується сам склад злочину на території інших країн", - сказав поліцейський.

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За даними Пантелєєва, українські поліцейські наразі беруть участь у 4 міжнародних слідчих групах по випадках, коли в Україні починалося вербування потерпілих і коли потерпілі потім виїхали до інших країн.

"Таких (міжнародних слідчих. – Ред.) груп раніше не було. Це нам дозволяє одночасно проводити розслідування як на території нашої країни, так і на території країн, де закінчується злочин, і передавати докази, які були отримані, до країн, де закінчується кримінальне правопорушення", - повідомив він.

Зі свого боку Павліченко закликала всіх, хто знає про ситуації торгівлі людьми чи потрапив у таку ситуацію, повідомляти про такі випадки, звертатися до поліції і соцслужб.

Вона пояснила, що така інформація буде корисною для інших громадян і використовуватиметься поліцією з метою притягнення винних осіб до відповідальності, розкриття таких злочинів і злочинних груп і покарання всіх тих, хто причетний до таких ситуацій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У складі міграційної поліції створено сектор щодо боротьби з торгівлею людьми в медичній сфері, - Пантелєєв

Автор: 

МВС (3519) торгівля людьми (215) Павліченко Катерина (20) Пантелєєв Сергій (9)


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Топ коментарі
+1
если согласитесь по частям - можно попробовать
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30.07.2021 03:00 Відповісти
+1
- А сексуальная эксплуатация будет?
- Обязательно!
- А не обманете?
- Обманем! И не раз!

https://www.youtube.com/watch?v=T0u-6B8Rm3Y
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30.07.2021 03:11 Відповісти
+1
и я рада что не перешла дорогу хорошему человеку...
пусть и ему подфартит в жизни с хорошей работой и соответственно с появлением жены и разрывом отношений с Дуней Кулаковой
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30.07.2021 04:25 Відповісти
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продайте меня в гражданины какого ни будь Лихтенштейна или Америки с получением гражданства с вытекающими из этого получениями социальных гарантий от государства ибо в Украине с "гарантиями" полная шопа!
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30.07.2021 02:23 Відповісти
зря вы так - Украина любит бубу...
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30.07.2021 02:57 Відповісти
так и я его люблю... когда оно по сцене бегало
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30.07.2021 03:24 Відповісти
не вижу проблемы.
чем вам през-клован смешнее просто клована?
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30.07.2021 03:27 Відповісти
не знаю но почему то это так выходит...
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30.07.2021 03:33 Відповісти
вы и правда думаете, шо ваших мессаджей не ко мне я не видел?
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30.07.2021 03:45 Відповісти
я не про шо другое не думаю кроме того что бы меня скорее продали в счастливую жизнь!
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30.07.2021 03:57 Відповісти
вариант - п.з.дой тока рассматривается?
а скажем менеджером по продажным и жить на зарплату - не?
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30.07.2021 04:05 Відповісти
НЕ.
таким менеджером и Вы работать сможете. Не хочу отбирать у Вас шанс трудоустроиться...
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30.07.2021 04:15 Відповісти
рад шо мы друг друга поняли...
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30.07.2021 04:17 Відповісти
и я рада что не перешла дорогу хорошему человеку...
пусть и ему подфартит в жизни с хорошей работой и соответственно с появлением жены и разрывом отношений с Дуней Кулаковой
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30.07.2021 04:25 Відповісти
а вы бы и не смогли...
параллельные не пересекаются - чисто геометрия....
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30.07.2021 04:27 Відповісти
это Вы про свои извилины?
- сочувствую
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30.07.2021 04:30 Відповісти
де вы увидели "извилины"?
надеюсь никогда больше ваши стоны не видеть...
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30.07.2021 04:37 Відповісти
Вы правы,- извилин я не увидела - сплошные прямые на левой и правой доле, но а как и где Вы рассмотрели мои стоны?
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30.07.2021 04:46 Відповісти
Примите таблетку, доктор.
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30.07.2021 06:51 Відповісти
какую таблетку?
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30.07.2021 09:50 Відповісти
ого, даже товар еще есть чем торговать? а то после такой "ужасной" пандемии (аж по некольку умерших в день) и, особенно "высоких" зарплат и пенсий кладбища поразрастались больше чем областные центры.Мы же лидеры в МИРЕ по вымиранию! и еще осталось кого продавать?....
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30.07.2021 07:41 Відповісти
если согласитесь по частям - можно попробовать
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30.07.2021 03:00 Відповісти
это что? Сперва мою одежду а потом всё остальное?
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30.07.2021 03:26 Відповісти
Можно и так. Но почки вперед!130 случаев торговли людьми зафиксировано за первое полугодие текущего года, - МВД - Цензор.НЕТ 982
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30.07.2021 06:56 Відповісти
ни хрена! мои почки и я не разделимы
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30.07.2021 09:46 Відповісти
- А сексуальная эксплуатация будет?
- Обязательно!
- А не обманете?
- Обманем! И не раз!

https://www.youtube.com/watch?v=T0u-6B8Rm3Y
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30.07.2021 03:11 Відповісти
УХ ТЫ !!! еще и секс будет?
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30.07.2021 03:27 Відповісти
Начните с продажи почек. Обеих.
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30.07.2021 06:52 Відповісти
предоставьте пжлст. фотки бедственного состояния вашего тела, Лихтенштейн подумает стоит ли улучшить ваши параметры.
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30.07.2021 03:18 Відповісти
ВАУ !!! выкрадут с последующей пластикой!
Та быстрее бы вже крали а то от нетерпения с ума сойду
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30.07.2021 03:30 Відповісти
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30.07.2021 09:48 Відповісти
130 случаев, 139 участников. Кого то взяли ни за что?
Рабство, это когда работают за еду, одежду и жильё. Сколько человек в Украине большего себе позволить не могут?
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30.07.2021 10:21 Відповісти
 
 