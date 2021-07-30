Поїзд врізався у вантажний трейлер на переїзді біля Решетилівки, затримуються рейси низки поїздів. СПИСОК
"Укрзалізниця" попереджає про затримку потягів у напрямку Харків - Київ - Харків через аварію, викликану зіткненням поїзда і вантажного трейлера на регульованому переїзді біля станції Решетилівка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Аварія сталася о 2:51. На місці аварії працює команда залізничників, щоб якомога швидше усунути наслідки й мінімізувати затримки.
Жертв немає. Госпіталізовано чергову по залізничному переїзду.
Рух біля місця аварії відновлено по парній колії.
Станом на 6:30 затримуються поїзди:
№85 Новоолексіївка — Львів (затримка складає 3 години 35 хвилин);
№126 Київ — Костянтинівка (затримка складає 2 години 20 хвилин);
№17 Харків — Ужгород (затримка складає 1 годину 40 хвилин);
№138 Хмельницький — Лисичанськ(затримка складає 1 годину 30 хвилин);
№10 Маріуполь — Київ (затримка складає 1 годину 40 хвилин);
№11 Новоолексіївка — Київ (затримка складає 1 годину 15 хвилин);
№41 Дніпро — Трускавець (затримка складає 1 годину 10 хвилин).
"Укрзалізниця" приносить свої вибачення пасажирам за затримки, стежте за оновленням інформації.
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