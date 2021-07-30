УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10090 відвідувачів онлайн
Новини ДТП
6 756 17

Поїзд врізався у вантажний трейлер на переїзді біля Решетилівки, затримуються рейси низки поїздів. СПИСОК

Поїзд врізався у вантажний трейлер на переїзді біля Решетилівки, затримуються рейси низки поїздів. СПИСОК

"Укрзалізниця" попереджає про затримку потягів у напрямку Харків - Київ - Харків через аварію, викликану зіткненням поїзда і вантажного трейлера на регульованому переїзді біля станції Решетилівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Аварія сталася о 2:51. На місці аварії працює команда залізничників, щоб якомога швидше усунути наслідки й мінімізувати затримки.

Жертв немає. Госпіталізовано чергову по залізничному переїзду.

Рух біля місця аварії відновлено по парній колії.

Станом на 6:30 затримуються поїзди:

№85 Новоолексіївка — Львів (затримка складає 3 години 35 хвилин);
№126 Київ — Костянтинівка (затримка складає 2 години 20 хвилин);
№17 Харків — Ужгород (затримка складає 1 годину 40 хвилин);
№138 Хмельницький — Лисичанськ(затримка складає 1 годину 30 хвилин);
№10 Маріуполь — Київ (затримка складає 1 годину 40 хвилин);
№11 Новоолексіївка — Київ (затримка складає 1 годину 15 хвилин);
№41 Дніпро — Трускавець (затримка складає 1 годину 10 хвилин).

Також дивіться: Volkswagen виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою: у страшній ДТП загинули три людини, зокрема 12-річна дівчинка. ФОТОрепортаж

"Укрзалізниця" приносить свої вибачення пасажирам за затримки, стежте за оновленням інформації.

Поїзд врізався у вантажний трейлер на переїзді біля Решетилівки, затримуються рейси низки поїздів 01

Автор: 

аварія (561) ДТП (4495) Укрзалізниця (6928) Полтавська область (1160)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Скажи еще, что машинист заснул и на встречку выехал. Если машинист заснет, поезд останавливается автоматически.
показати весь коментар
30.07.2021 08:30 Відповісти
+2
Фури - біда України. В усіх відношеннях!
показати весь коментар
30.07.2021 08:41 Відповісти
+2
Шо значить поєзд врєзался? Поїзд не автомобіль. Автотранспорт повинен підлаштовуватись під поїзд, а не навпаки. Як казала колись "Вєрка Сердючка" поїзд їде, воно лізе...
показати весь коментар
30.07.2021 09:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Машиніст мабуть заснув".🤔
показати весь коментар
30.07.2021 07:22 Відповісти
Скажи еще, что машинист заснул и на встречку выехал. Если машинист заснет, поезд останавливается автоматически.
показати весь коментар
30.07.2021 08:30 Відповісти
Ти диви який грамотний.Не мені не тобі і не нам "россуждать" як всё було на самому ділі,без висновку комісії.Я написав просто з сарказмом.",,,"🤭
показати весь коментар
30.07.2021 09:54 Відповісти
Своими глазами видел как спят машинисты. (не раз ездил в кабинах тепловозов) Сам спит, а рука на рычаге противосонной пищалки. Как только только запищит, не просыпаясь по её рычагу тыць и храпит дальше.
(Смысл этого механизма в том, что если не нажмешь рычаг через секунд восемь после звукового сигнала, то врубается экстренное торможение)
показати весь коментар
30.07.2021 11:00 Відповісти
От паразиты. Сколько же людей так раздавили, коров, коз и т.д? У меня была призрачная неадежды, что это невозможно.
показати весь коментар
30.07.2021 11:11 Відповісти
А якби вдень і стояти 3,5 години на сонці?! Важко уявити...
показати весь коментар
30.07.2021 07:29 Відповісти
Фури - біда України. В усіх відношеннях!
показати весь коментар
30.07.2021 08:41 Відповісти
чнго ещё ожидать от разворованной жд ?
показати весь коментар
30.07.2021 08:44 Відповісти
а ранше фуры "бомбили"
показати весь коментар
30.07.2021 08:47 Відповісти
Раніше і вагони бомбілі. Моє дитинство пройшло біля залізниці. Пам'ятаю в дитинстві мимо двору носили все з товарняків. Хто мішками, хто возиками, а хто і підводою... Поки состав доїде до місця призначення половини вже немає
показати весь коментар
30.07.2021 09:32 Відповісти
🤫нікому не розказуй!
показати весь коментар
30.07.2021 09:57 Відповісти
Строк давності таких прєступлєній давно вийшов. Я ж уже древній...
показати весь коментар
30.07.2021 21:34 Відповісти
поезд перевозил технику и воинов ВСУ
загорелся вагон с военнослужащими
показати весь коментар
30.07.2021 09:15 Відповісти
"трейлер" - грузовик с комбайном на прицепе
показати весь коментар
30.07.2021 09:17 Відповісти
Шо значить поєзд врєзался? Поїзд не автомобіль. Автотранспорт повинен підлаштовуватись під поїзд, а не навпаки. Як казала колись "Вєрка Сердючка" поїзд їде, воно лізе...
показати весь коментар
30.07.2021 09:29 Відповісти
 
 