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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ за добу 9 разів порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 120- і 82-мм міномети і провели дистанційне мінування забороненими мінами ПОМ-2

Війська РФ за добу 9 разів порушили режим

Минулої доби, 29 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.

Так, біля населеного пункту Широкине противник двічі вів вогонь з мінометів 120- та 82-мм калібру.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-мм калібру.

Поблизу селища Шуми ворог відкривав вогонь з мінометів 82-мм калібру та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Південне російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів 82-мм калібру.

У напрямку Авдіївки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

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Неподалік Золотого-4 ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.

Біля Новотошківського противник застосовував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі населеного пункту Зайцеве російські окупанти здійснювали дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

"Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 30 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями", - додали у відомстві.

Автор: 

мінування (1218) Міноборони (7514) обстріл (29527) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
Войска РФ за сутки 9 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе: применяли 120- и 82-мм минометы и провели дистанционное минирование запрещенными минами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 2018
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30.07.2021 07:39 Відповісти
+7
"Пєрєміріє" продовжується...
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30.07.2021 07:38 Відповісти
+4
де реакція нового керівництва на мінометні обстріли ?
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30.07.2021 08:08 Відповісти
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"Пєрєміріє" продовжується...
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30.07.2021 07:38 Відповісти
Войска РФ за сутки 9 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе: применяли 120- и 82-мм минометы и провели дистанционное минирование запрещенными минами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 2018
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30.07.2021 07:39 Відповісти
де реакція нового керівництва на мінометні обстріли ?
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30.07.2021 08:08 Відповісти
Головний керувач таким і залишився. Переставляння ліжок нічого не дасть
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30.07.2021 08:22 Відповісти
Війська РФ за добу 9 разів порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 120- і 82-мм міномети і провели дистанційне мінування забороненими мінами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 5145
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30.07.2021 09:21 Відповісти
...а чудило таран - мыныстир обороны - все еще намыливает веревку... ссыкло... ни чести, ни совести...
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30.07.2021 09:26 Відповісти
Как они поняли,что это войска РФ, а не террористы или сепаратисты? По надписям на осколках?
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30.07.2021 10:40 Відповісти
По узким глазам.
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30.07.2021 13:30 Відповісти
Схоже українська сторона дотримуватиметься "пєрємірія", допоки Президента і Міністра оборони зі свитою і ріднею не проведуть полем де розкидані ПОМ-2. На чужій шкурі довго доходить. На жаль! РФ як не празнувала, та ігнорувала то "пєрємірія", так і не святкує його до сьогодні.
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30.07.2021 12:00 Відповісти
Зеленський, покажи сєпарам жовту картку за порушення правил!
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30.07.2021 13:29 Відповісти
При Зельмане патроны на учете..
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30.07.2021 17:25 Відповісти
 
 