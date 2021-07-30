Війська РФ за добу 9 разів порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 120- і 82-мм міномети і провели дистанційне мінування забороненими мінами ПОМ-2
Минулої доби, 29 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.
Так, біля населеного пункту Широкине противник двічі вів вогонь з мінометів 120- та 82-мм калібру.
Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-мм калібру.
Поблизу селища Шуми ворог відкривав вогонь з мінометів 82-мм калібру та стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Південне російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів 82-мм калібру.
У напрямку Авдіївки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Золотого-4 ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.
Біля Новотошківського противник застосовував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
У районі населеного пункту Зайцеве російські окупанти здійснювали дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
"Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 30 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями", - додали у відомстві.
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