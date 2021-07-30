На території київської психіатричної лікарні в покинутій недобудові стався вибух, загинув хлопець. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві стався вибух на території недобудованої психіатричної лікарні на вулиці Кирилівській.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік "Київ.Оперативний" у Facebook.

"Вибух, який було чутно у Подільському, Шевченківському та Солом‘янському районі, стався близько 23:10 на території Психічної лікарні в покинутій недобудові, що на Кирилівській, 103", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформація, по цій недобудові гуляли хлопець із дівчиною. Дівчина вийшла на вулицю із цієї будівлі і в цей момент стався вибух. Повідомляється, що хлопець помер на місці.

За словами очевидців, хлопець сам себе підірвав. Чим саме - має встановити слідство.

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У поліції Києва підтвердили "Радіо Свобода" отримання повідомленні про вибух у Шевченківському районі міста. "Надходив виклик, спеціальний наряд виїхав на місце для з’ясування обставин", – розповіли в пресслужбі, але інших деталей наразі не повідомили.

Водночас у мережі вже опублікували відео з місця події.









Фото: Київ.Оперативний