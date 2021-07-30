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Новини
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На території київської психіатричної лікарні в покинутій недобудові стався вибух, загинув хлопець. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві стався вибух на території недобудованої психіатричної лікарні на вулиці Кирилівській.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік "Київ.Оперативний" у Facebook.

"Вибух, який було чутно у Подільському, Шевченківському та Солом‘янському районі, стався близько 23:10 на території Психічної лікарні в покинутій недобудові, що на Кирилівській, 103", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформація, по цій недобудові гуляли хлопець із дівчиною. Дівчина вийшла на вулицю із цієї будівлі і в цей момент стався вибух. Повідомляється, що хлопець помер на місці.

За словами очевидців, хлопець сам себе підірвав. Чим саме - має встановити слідство.

Дивіться: Другий за день вибух у поштоматі, цього разу в Одесі: саморобний пристрій спрацював в одній із скриньок. ФОТО

У поліції Києва підтвердили "Радіо Свобода" отримання повідомленні про вибух у Шевченківському районі міста. "Надходив виклик, спеціальний наряд виїхав на місце для з’ясування обставин", – розповіли в пресслужбі, але інших деталей наразі не повідомили.

Водночас у мережі вже опублікували відео з місця події.

На території київської психіатричної лікарні в покинутій недобудові стався вибух, загинув хлопець 01
На території київської психіатричної лікарні в покинутій недобудові стався вибух, загинув хлопець 02
На території київської психіатричної лікарні в покинутій недобудові стався вибух, загинув хлопець 03
На території київської психіатричної лікарні в покинутій недобудові стався вибух, загинув хлопець 04
Фото: Київ.Оперативний

На території київської психіатричної лікарні в покинутій недобудові стався вибух, загинув хлопець 05

Автор: 

вибух (4532) Київ (19791)


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Топ коментарі
+4
Гуляли ночью в недостроенном здании психиатрической больницы.......
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30.07.2021 10:38 Відповісти
+2
На дне Черного моря лежат бочки с советским химическим оружием Иприт и Люизит в количестве 1200 штук.затопленные в море летом 1941 года...,отступающей красной армией...,срок годности бочек исттек в 2011 году...когда они рванут...одному господу известно...
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30.07.2021 08:36 Відповісти
+2
Наверно он на схрон наткнулся, а не с собою взрывчатку принёс .
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30.07.2021 08:54 Відповісти
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Це катівня ще совкових часів...
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30.07.2021 07:46 Відповісти
Прямо у недобудованому приміщенні божевільні.
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30.07.2021 08:14 Відповісти
та да. мучали, недомучали.
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30.07.2021 18:30 Відповісти
Совок был создан для Шариковых и Шводеров,а дохтар Борменталь и профессор Преображенский лечили то быдло...
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30.07.2021 08:00 Відповісти
Кстати недавно узнал что доктор Борменталь,типа актер Борис Плотников умер кажись в пролшлом году...,замечательный был актер,.царство Небесное...
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30.07.2021 08:02 Відповісти
На території київської психіатричної лікарні в покинутій недобудові стався вибух, загинув хлопець - Цензор.НЕТ 2430
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30.07.2021 08:06 Відповісти
Тому що при виконанні службових обов"язків.
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30.07.2021 08:10 Відповісти
На рюсскам наречии российскага Ызыка говорю даже я....чукча из чума
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30.07.2021 08:09 Відповісти
Суїцид (самопідрив) на території дурки. Символічно...
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30.07.2021 08:11 Відповісти
Рюсскае Наречие придумал, сочинил и систематизировал немец Даль в 1854 году...вышло первое издание Дело в том что Владимир Даль с удивлением обнаружил что до него,рюсскага наречия никогда не было...,его не существовало в природе...,и Даль не был знатоком рюсскава наречия,он просто создатель Словаря, наряду с Тредиаковским,Ададуровым,Карамзиным и Пушкиным
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30.07.2021 08:17 Відповісти
На території київської психіатричної лікарні в покинутій недобудові стався вибух, загинув хлопець - Цензор.НЕТ 1876
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30.07.2021 08:20 Відповісти
Взрыв был реально мощный, волна взрывная прокатилась по огромной площади. Гуляли в этот момент примерно 3,5 км от Павловки и врзыв напугал. Решили что прочтем в новостях, что необычный взрыв. И вот пожалуйста.... Что он мог подорвать там и как непонятно, звучало не меньше чем крупнокалиберный снаряд
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30.07.2021 08:25 Відповісти
Наверно он на схрон наткнулся, а не с собою взрывчатку принёс .
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30.07.2021 08:54 Відповісти
Мало ли говна осталось в земле после 2 Мировой...
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30.07.2021 08:28 Відповісти
На дне Черного моря лежат бочки с советским химическим оружием Иприт и Люизит в количестве 1200 штук.затопленные в море летом 1941 года...,отступающей красной армией...,срок годности бочек исттек в 2011 году...когда они рванут...одному господу известно...
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30.07.2021 08:36 Відповісти
Уже и психам эта власть поперек горла!!!!!!!
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30.07.2021 09:13 Відповісти
Гуляли ночью в недостроенном здании психиатрической больницы.......
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30.07.2021 10:38 Відповісти
в школе где я учился пристроили спортзал и когда к нему прокладывали водопровод копанули
траншею прим. метра полтора глубиной и забросили на пару недель видимо труб не было или чтото ещё другое но туда естественно начала лазить пацанва наткнулись на ящики а там
гранаты и мины для миномётов.... с войны.... ржавые... слава Богу ктото из них побежал рас-
сказал взрослым пока дурошлёпы пытались чтото повыковырять из них в обчем обошлось....
а могло и рвануть.... случай вонючий кароче.....
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30.07.2021 12:50 Відповісти
 
 