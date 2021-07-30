На території київської психіатричної лікарні в покинутій недобудові стався вибух, загинув хлопець. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві стався вибух на території недобудованої психіатричної лікарні на вулиці Кирилівській.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік "Київ.Оперативний" у Facebook.
"Вибух, який було чутно у Подільському, Шевченківському та Солом‘янському районі, стався близько 23:10 на території Психічної лікарні в покинутій недобудові, що на Кирилівській, 103", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформація, по цій недобудові гуляли хлопець із дівчиною. Дівчина вийшла на вулицю із цієї будівлі і в цей момент стався вибух. Повідомляється, що хлопець помер на місці.
За словами очевидців, хлопець сам себе підірвав. Чим саме - має встановити слідство.
У поліції Києва підтвердили "Радіо Свобода" отримання повідомленні про вибух у Шевченківському районі міста. "Надходив виклик, спеціальний наряд виїхав на місце для з’ясування обставин", – розповіли в пресслужбі, але інших деталей наразі не повідомили.
Водночас у мережі вже опублікували відео з місця події.
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траншею прим. метра полтора глубиной и забросили на пару недель видимо труб не было или чтото ещё другое но туда естественно начала лазить пацанва наткнулись на ящики а там
гранаты и мины для миномётов.... с войны.... ржавые... слава Богу ктото из них побежал рас-
сказал взрослым пока дурошлёпы пытались чтото повыковырять из них в обчем обошлось....
а могло и рвануть.... случай вонючий кароче.....