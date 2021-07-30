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Новини Олімпіада-2020
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Олімпіада в Токіо: українка Костевич, яка раніше завоювала бронзу, не пройшла другий етап кваліфікації з кульової стрільби

Олімпіада в Токіо: українка Костевич, яка раніше завоювала бронзу, не пройшла другий етап кваліфікації з кульової стрільби

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Олена Костевич не пройшла другий етап кваліфікації з кульової стрільби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

Українка в п'ятницю, 30 липня, змагалася у стрільбі з пістолета на дистанції 25 м.

Вона посіла 23-тє місце із 46 учасниць. Українка не змогла потрапити до вісімки фіналісток Ігор-2020 і вибуває з турніру.

Вісімка топових учасниць:

  • Антонаета Костадінова (Болгарія) – 591;
  • Сіао Жіаруіксуан (Китай) – 587;
  • Віталіна Бацарашкіна (ОКР) – 587;
  • Дорі Венекамп (Німеччина) – 586;
  • Ча Чен Тієн (Китайський Тайбей) – 584;
  • Анна Коракакі (Греція) – 584;
  • Чіа-Йин Ву (Китайський Тайбей) – 584;
  • Мінджун Кім (Південна Корея) – 584;
  • Олена Костевич (Україна) – 579.

Напередодні, 27 липня, Костевич завоювала бронзу Олімпіади-2020 у дуеті зі спортсменом Олегом Омельчуком у стрільбі з пневматичного пістолета серед змішаних команд на 10 м.

Також дивіться: Зеленський привітав Костевич і Омельчука з бронзовою нагородою на Олімпіаді в Токіо: Ще одна медаль від українських спортсменів. ФОТО

Костевич увійшла до трійки найтитулованіших олімпійських спортсменів України.

Разом із нею на другомі місці у рейтингу веслувальниця Інна Осипенко-Радомська та фехтувальниця Ольга Харлан, яка на Олімпіаді у Токіо вибула зі стартового раунду.

На рахунку 36-річної Олени Костевич уже чотири нагороди Олімпійських ігор. Останню з яких вона завоювала в парі з Омельчуком на п’ятій у своїй кар’єрі Олімпіаді.

Раніше вона вигравала золоту медаль на Іграх-2004 в Афінах, стріляючи з пістолета на 10 м. На Олімпійських іграх 2012 у Лондоні здобула дві бронзи (пістолет, 10 і 25 м).

Таким чином, в активі України чотири бронзові медалі Олімпіади-2020. Нагороди здобули дзюдоїстка Дарина Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлин, Олена Костевич/Олег Омельчук (пара зі стрільби) та плавець Михайло Романчук.

Автор: 

Олімпіада (688) стрілянина (1798) Токіо (61) Костевич Олена (2)


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Топ коментарі
+4
Жаль. Буває.
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30.07.2021 08:12 Відповісти
+4
А що це ви нік змінили ?
Ідіть к чорту зі своїми москалями !!!
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30.07.2021 08:18 Відповісти
+3
как то у нас все печально со спортом. с каждой олимпиадой все меньше медалей. про зимние вообще молчу
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30.07.2021 09:37 Відповісти
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Жаль. Буває.
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30.07.2021 08:12 Відповісти
Якби бідоносець не вітав...
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30.07.2021 08:13 Відповісти
украинка Костевич...
і хто ж це так пише в заголовках - украинка?
не інакше ті, що раніше писали - украинские вояки ...
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30.07.2021 13:56 Відповісти
А що це ви нік змінили ?
Ідіть к чорту зі своїми москалями !!!
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30.07.2021 08:18 Відповісти
Це дебіл. Не звертайте увагу.
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30.07.2021 09:27 Відповісти
На пенсию.
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30.07.2021 09:26 Відповісти
как то у нас все печально со спортом. с каждой олимпиадой все меньше медалей. про зимние вообще молчу
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30.07.2021 09:37 Відповісти
ти про що?...країна воює, окупантом знищено на донбасі і захоплено в криму до 30% відсотків потенціалу країни...а з того, що залишилось треба викроювати на армію, бо москалі нищитимуть і надалі...
від того, що ситуацію називають перемиррям, кількість обстрілів і смертей не зменшилась...
а окрім спорту, ще ж і пенсії невеликі
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30.07.2021 14:05 Відповісти
Зате статки олігархіф в Україні зростають!
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30.07.2021 16:55 Відповісти
Кацапов приструнили. Теперь надо что-то делать с китайцами. У Америки нельзя выигрывать.
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30.07.2021 11:29 Відповісти
"Я пишаюсь спортсменами, що виступають на світовій арені під нашим національним прапором. Вдячний тим українцям і українкам, завдяки чиїй праці наш Гімн лунає по всьому світу.
Але нам має бути соромно дивитися цим людям в очі. Можновладці, що так ******* попіаритися фотоґрафіями з олімпійцями, завжди іґнорують один важливий момент.
Щоби спортсмени досягли успіху, ми маємо створити для них гідні умови!
Вони ризикують здоров'ям і щоденно ставлять на кін своє життя, аби здобути омріяну перемогу для всієї країни. Натомість вони позбавлені підтримки держави та ніби мають перемогти всупереч нашій байдужості.
Щороку держава офіційно визнає, що коштів на спорт виділяється замало, попри величезний потенціал України. Навіть останнє підвищення видатків складає лічені відсотки від бюджету "Великого будівництва".
Але хіба можна порівнювати позитивний ефект від захисту національної гідності та побудови доріг?
Тож не варто дивуватись малій кількості медалей, що здобула Україна в Токіо. Це в жодному разі не свідчить про недоліки спортсменів; лише про недоліки влади.
Ще раз дякую спортсменам, які вирішили виступати за Україну, маючи всі можливості виступати за Канаду чи Німеччину та отримати гідні умови! Якби не ці позбавлені користі люди, Україна взагалі залишилася б без медалей." Ігор Уманський https://bastion.tv/**********-olimpijci-zdobuvayut-medali-vsuperech-bajduzhosti-derzhavi_n41934
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30.07.2021 13:04 Відповісти
Что же вы все такие криворукие и кривожопые!! Эти все хваленные Харланы, Костевичи, коростылёвы и прочие спортсмены Украины поехавшие на Олимпиаду явными фаворитами и призерами , а стали посмешищем, для всего мира. Плюс ещё этот недоумок И.Уманский со своими дебильными высказывыаниями!!
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30.07.2021 14:33 Відповісти
 
 