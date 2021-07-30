Олімпіада в Токіо: українка Костевич, яка раніше завоювала бронзу, не пройшла другий етап кваліфікації з кульової стрільби
Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Олена Костевич не пройшла другий етап кваліфікації з кульової стрільби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".
Українка в п'ятницю, 30 липня, змагалася у стрільбі з пістолета на дистанції 25 м.
Вона посіла 23-тє місце із 46 учасниць. Українка не змогла потрапити до вісімки фіналісток Ігор-2020 і вибуває з турніру.
Вісімка топових учасниць:
- Антонаета Костадінова (Болгарія) – 591;
- Сіао Жіаруіксуан (Китай) – 587;
- Віталіна Бацарашкіна (ОКР) – 587;
- Дорі Венекамп (Німеччина) – 586;
- Ча Чен Тієн (Китайський Тайбей) – 584;
- Анна Коракакі (Греція) – 584;
- Чіа-Йин Ву (Китайський Тайбей) – 584;
- Мінджун Кім (Південна Корея) – 584;
- Олена Костевич (Україна) – 579.
Напередодні, 27 липня, Костевич завоювала бронзу Олімпіади-2020 у дуеті зі спортсменом Олегом Омельчуком у стрільбі з пневматичного пістолета серед змішаних команд на 10 м.
Костевич увійшла до трійки найтитулованіших олімпійських спортсменів України.
Разом із нею на другомі місці у рейтингу веслувальниця Інна Осипенко-Радомська та фехтувальниця Ольга Харлан, яка на Олімпіаді у Токіо вибула зі стартового раунду.
На рахунку 36-річної Олени Костевич уже чотири нагороди Олімпійських ігор. Останню з яких вона завоювала в парі з Омельчуком на п’ятій у своїй кар’єрі Олімпіаді.
Раніше вона вигравала золоту медаль на Іграх-2004 в Афінах, стріляючи з пістолета на 10 м. На Олімпійських іграх 2012 у Лондоні здобула дві бронзи (пістолет, 10 і 25 м).
Таким чином, в активі України чотири бронзові медалі Олімпіади-2020. Нагороди здобули дзюдоїстка Дарина Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлин, Олена Костевич/Олег Омельчук (пара зі стрільби) та плавець Михайло Романчук.
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і хто ж це так пише в заголовках - украинка?
не інакше ті, що раніше писали - украинские вояки ...
Ідіть к чорту зі своїми москалями !!!
від того, що ситуацію називають перемиррям, кількість обстрілів і смертей не зменшилась...
а окрім спорту, ще ж і пенсії невеликі
Але нам має бути соромно дивитися цим людям в очі. Можновладці, що так ******* попіаритися фотоґрафіями з олімпійцями, завжди іґнорують один важливий момент.
Щоби спортсмени досягли успіху, ми маємо створити для них гідні умови!
Вони ризикують здоров'ям і щоденно ставлять на кін своє життя, аби здобути омріяну перемогу для всієї країни. Натомість вони позбавлені підтримки держави та ніби мають перемогти всупереч нашій байдужості.
Щороку держава офіційно визнає, що коштів на спорт виділяється замало, попри величезний потенціал України. Навіть останнє підвищення видатків складає лічені відсотки від бюджету "Великого будівництва".
Але хіба можна порівнювати позитивний ефект від захисту національної гідності та побудови доріг?
Тож не варто дивуватись малій кількості медалей, що здобула Україна в Токіо. Це в жодному разі не свідчить про недоліки спортсменів; лише про недоліки влади.
Ще раз дякую спортсменам, які вирішили виступати за Україну, маючи всі можливості виступати за Канаду чи Німеччину та отримати гідні умови! Якби не ці позбавлені користі люди, Україна взагалі залишилася б без медалей." Ігор Уманський https://bastion.tv/**********-olimpijci-zdobuvayut-medali-vsuperech-bajduzhosti-derzhavi_n41934