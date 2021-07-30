В Україні за добу від COVID-19 померли 14 осіб, зафіксовано 962 нові випадки зараження, 504 людини одужали
В Україні зафіксовано 962 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 30 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 29 липня 2021 року в Україні зафіксовано 962 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 51, медпрацівників – 49).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 488 осіб;
летальних випадків – 14;
одужало – 504 особи.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 19 397 осіб,
методом ІФА – 7997 осіб,
експрес-тестами – 13 934 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 251 869 осіб;
одужало – 2 186 353 особи;
летальних випадків – 52 930;
проведено ПЛР-тестувань – 11 360 926.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях", - розповіли в МОЗ.
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