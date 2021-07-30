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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 14 осіб, зафіксовано 962 нові випадки зараження, 504 людини одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 осіб, зафіксовано 962 нові випадки зараження, 504 людини одужали

В Україні зафіксовано 962 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 30 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 29 липня 2021 року в Україні зафіксовано 962 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 51, медпрацівників – 49).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 осіб, зафіксовано 962 нові випадки зараження, 504 людини одужали 01 госпіталізовано – 488 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 осіб, зафіксовано 962 нові випадки зараження, 504 людини одужали 01 летальних випадків – 14;

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 осіб, зафіксовано 962 нові випадки зараження, 504 людини одужали 01 одужало – 504 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден закликав платити $100 щепленим проти COVID-19, - The Hill

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 осіб, зафіксовано 962 нові випадки зараження, 504 людини одужали 01 методом ПЛР – 19 397 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 осіб, зафіксовано 962 нові випадки зараження, 504 людини одужали 01 методом ІФА – 7997 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 осіб, зафіксовано 962 нові випадки зараження, 504 людини одужали 01 експрес-тестами – 13 934 особи.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 осіб, зафіксовано 962 нові випадки зараження, 504 людини одужали 01 захворіло – 2 251 869 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 осіб, зафіксовано 962 нові випадки зараження, 504 людини одужали 01 одужало – 2 186 353 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 осіб, зафіксовано 962 нові випадки зараження, 504 людини одужали 01 летальних випадків – 52 930;

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 осіб, зафіксовано 962 нові випадки зараження, 504 людини одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 360 926.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 осіб, зафіксовано 962 нові випадки зараження, 504 людини одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 14 осіб, зафіксовано 962 нові випадки зараження, 504 людини одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 14 осіб, зафіксовано 962 нові випадки зараження, 504 людини одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 14 осіб, зафіксовано 962 нові випадки зараження, 504 людини одужали 14

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5405) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Пошли вверх аднака
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30.07.2021 08:11 Відповісти
+3
Цього було слід очікувати. Не можуть потерпіти. Шаряться туди-сюди, особливо до кацапів зараз їдуть в основному автобусами, а це і є розплідник зарази. А їм побарабану шо у кацапів зараз по тищі кожен день помирають, їм родствЄнніков провЄдать нАдА. А то шо заразу привезуть в сім'ю де літні та малолітні то їм до одного міста. Головне в Турції в морЄ пАкупаЦЦА...
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30.07.2021 09:17 Відповісти
+1
да, полезли вверх показатели..., здравствуй, дельта, чтоб тебя...
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30.07.2021 09:03 Відповісти
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Пошли вверх аднака
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30.07.2021 08:11 Відповісти
а кількість смертей знижується. і це головне. грипом хворіли в році десятки мільйонів. померали одиниці
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30.07.2021 09:00 Відповісти
Цього було слід очікувати. Не можуть потерпіти. Шаряться туди-сюди, особливо до кацапів зараз їдуть в основному автобусами, а це і є розплідник зарази. А їм побарабану шо у кацапів зараз по тищі кожен день помирають, їм родствЄнніков провЄдать нАдА. А то шо заразу привезуть в сім'ю де літні та малолітні то їм до одного міста. Головне в Турції в морЄ пАкупаЦЦА...
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30.07.2021 09:17 Відповісти
Интересно, антиваксерам за это медали дадут?
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30.07.2021 10:31 Відповісти
Города где больше всего путешествующей ваты в козлостан и любимый ими крым.
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30.07.2021 08:22 Відповісти
бутылочку с под Pfizera не выбрасывайте
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30.07.2021 08:49 Відповісти
...в ней удобно синовак с ковидшелом смешивать..😀
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30.07.2021 08:53 Відповісти
да, полезли вверх показатели..., здравствуй, дельта, чтоб тебя...
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30.07.2021 09:03 Відповісти
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30.07.2021 09:08 Відповісти
виновато "правительство", которое вовремя на закрыло границу с лепрозорием
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30.07.2021 09:49 Відповісти
Продолжаем напоминать, что зэбаранам и пiд-рашкам вакцинироваться НЕ СЛЕДУЕТ!
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30.07.2021 10:30 Відповісти
 
 