В Україні за добу від COVID-19 померли 14 осіб, зафіксовано 962 нові випадки зараження, 504 людини одужали

В Україні зафіксовано 962 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 30 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 29 липня 2021 року в Україні зафіксовано 962 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 51, медпрацівників – 49).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 488 осіб;

летальних випадків – 14;

одужало – 504 особи.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 19 397 осіб,

методом ІФА – 7997 осіб,

експрес-тестами – 13 934 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 251 869 осіб;

одужало – 2 186 353 особи;

летальних випадків – 52 930;

проведено ПЛР-тестувань – 11 360 926.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях", - розповіли в МОЗ.







