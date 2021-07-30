Дороги закрито, відпочивальникам рекомендують залишатися в готелі, - туристка з України розповіла про пожежі в Туреччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Гірські дороги в диму, тому вони закриті. Тим, хто не вилітає додому, рекомендують залишатися в готелях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського радіо" розповіла туристка Олеся Павлинська, яка відпочивала на південному заході Туреччини.

"Пожежу і дим ми зауважили після обіду, здавалось, що все швидко загасили. Але згодом усе розгорілося знову з іншого боку. Вогонь охопив дорогу, якою ми мали їхати до аеропорту, сьогодні у нас плановий виліт. У результаті нас до Мармариса повезли катером, а звідти до аеропорту вже автобусом.

Іншим туристам, чула, гід пояснював, що у кого виліт не сьогодні, а пізніше, то безпечніше залишатись в готелі, бо у горах всі дороги в диму, тому вони закриті. Можливо, вони так також хочуть уникнути паніки, адже всіх одразу посадити на катери і вивезти неможливо", - розповіла Павлинська.

На своїй сторінці в Facebook українка поділилася кадрами, на яких видно, як вогонь підбирається до туристичної інфраструктури Туреччини.

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Фото: Павлинська/Facebook