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Дороги закрито, відпочивальникам рекомендують залишатися в готелі, - туристка з України розповіла про пожежі в Туреччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Гірські дороги в диму, тому вони закриті. Тим, хто не вилітає додому, рекомендують залишатися в готелях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського радіо" розповіла туристка Олеся Павлинська, яка відпочивала на південному заході Туреччини.

"Пожежу і дим ми зауважили після обіду, здавалось, що все швидко загасили. Але згодом усе розгорілося знову з іншого боку. Вогонь охопив дорогу, якою ми мали їхати до аеропорту, сьогодні у нас плановий виліт. У результаті нас до Мармариса повезли катером, а звідти до аеропорту вже автобусом.

Іншим туристам, чула, гід пояснював, що у кого виліт не сьогодні, а пізніше, то безпечніше залишатись в готелі, бо у горах всі дороги в диму, тому вони закриті. Можливо, вони так також хочуть уникнути паніки, адже всіх одразу посадити на катери і вивезти неможливо", - розповіла Павлинська.

На своїй сторінці в Facebook українка поділилася кадрами, на яких видно, як вогонь підбирається до туристичної інфраструктури Туреччини.

Також дивіться: На західному і південному узбережжях Туреччини продовжують вирувати пожежі: сотні гектарів лісу згоріли вщент. ФОТОрепортаж

Дороги закрито, відпочивальникам рекомендують залишатися в готелі, - туристка з України розповіла про пожежі в Туреччині 01
Дороги закрито, відпочивальникам рекомендують залишатися в готелі, - туристка з України розповіла про пожежі в Туреччині 02
Дороги закрито, відпочивальникам рекомендують залишатися в готелі, - туристка з України розповіла про пожежі в Туреччині 03
Дороги закрито, відпочивальникам рекомендують залишатися в готелі, - туристка з України розповіла про пожежі в Туреччині 04
Дороги закрито, відпочивальникам рекомендують залишатися в готелі, - туристка з України розповіла про пожежі в Туреччині 05
Дороги закрито, відпочивальникам рекомендують залишатися в готелі, - туристка з України розповіла про пожежі в Туреччині 06
Дороги закрито, відпочивальникам рекомендують залишатися в готелі, - туристка з України розповіла про пожежі в Туреччині 07
Дороги закрито, відпочивальникам рекомендують залишатися в готелі, - туристка з України розповіла про пожежі в Туреччині 08
Дороги закрито, відпочивальникам рекомендують залишатися в готелі, - туристка з України розповіла про пожежі в Туреччині 09
Фото: Павлинська/Facebook

Автор: 

пожежа (4365) туризм (1567) Туреччина (3636)


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Топ коментарі
+22
Осмелюсь предположить, что причиной пожара стало то что какоето пьяное рюзьге кинуло там бычок
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30.07.2021 08:37 Відповісти
+19
Та да лучше в затоке за те же деньги если не дороже покупаться в фекалиях....
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30.07.2021 09:31 Відповісти
+11
Или в Кириловке покупаться в медузах.
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30.07.2021 09:41 Відповісти
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согласитесь, выглядит эффектно:
Дороги закрыты, отдыхающим рекомендуют оставаться в отеле, - туристка из Украины рассказала о пожарах в Турции - Цензор.НЕТ 6642
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30.07.2021 08:36 Відповісти
... и жутко.
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30.07.2021 08:51 Відповісти
Охренеть с этих туристов. Им хоть камни на голову, а едут куда подальше во все времена и Апокалипсис им ни по чем. Они и взрыв ядерной бомбы будут вот также снимать.
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30.07.2021 19:37 Відповісти
зорян и шкиряк ушли. некому бедным туркам помочь пожарной авиацией.
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30.07.2021 08:37 Відповісти
Осмелюсь предположить, что причиной пожара стало то что какоето пьяное рюзьге кинуло там бычок
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30.07.2021 08:37 Відповісти
или шашлыки жарило. с них станется.
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30.07.2021 08:39 Відповісти
"паджыгать"- любимое занятие кацапа !
особенно - по пьяни,
тем более - не у себя !
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30.07.2021 12:34 Відповісти
Категорически с Вами согласен!
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30.07.2021 13:20 Відповісти
Возможно пукан рванул, когда ваня узнал что Украина очередную медаль на олимпиаде завоевала.
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30.07.2021 14:31 Відповісти
Явный поджог...этьо Боширов и Петров..мстят что я Якутии горит 3 миллиона гектаров РАБссиянской Тайги...
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30.07.2021 08:45 Відповісти
Там тайги уже нет - вся в к Китае, скрывают истинные масштабы вырубки от Царя
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30.07.2021 14:08 Відповісти
Все горить навкруги, а ви сидіть в зачинених номерах..Порятуєтесь
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30.07.2021 08:51 Відповісти
Вот ведь ***...ство какое. Частные военные компании есть, то есть убивать можно всегда и везде, были бы деньги. А вот частных спасательных армий нет. Каждый со своей бедой должен разбираться сам. Хорошо, если соседи помогут. А если нет?
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30.07.2021 08:55 Відповісти
кошмар
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30.07.2021 09:01 Відповісти
Та да лучше в затоке за те же деньги если не дороже покупаться в фекалиях....
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30.07.2021 09:31 Відповісти
Или в Кириловке покупаться в медузах.
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30.07.2021 09:41 Відповісти
шо ты несешь )))
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30.07.2021 11:25 Відповісти
Зачем ему затока,он в своем болоте за забором отдохнет.
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30.07.2021 12:34 Відповісти
РАБссиянская КГБшная помойка всегда Круче... и от горящей Якутской Тайги и до китайского озера Байкал... Бурято-якуты и Чукчи чище Турок... Оленеводы долбанные...
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30.07.2021 09:26 Відповісти
Вы забыли про Сочи с истинными итальянцами!
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30.07.2021 09:39 Відповісти
Пустили козлорогих у Туреччину маєте результати
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30.07.2021 09:59 Відповісти
"на юго-западе Турции" - а название посёлка и отеля сложно написать?
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30.07.2021 10:01 Відповісти
похоже после пожаров эти поселки придется переименовывать, поэтому и не пишут
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30.07.2021 10:12 Відповісти
Касабы подожгли, к бабке не ходи.
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30.07.2021 10:18 Відповісти
за байрактары русаки мстят....
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30.07.2021 10:28 Відповісти
а я в Одессу)
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30.07.2021 11:19 Відповісти
Смелые стойкие отдыхающие....
Просто, кто-то жарит шаурму.
Дороги закрито, відпочивальникам рекомендують залишатися в готелі, - туристка з України розповіла про пожежі в Туреччині - Цензор.НЕТ 3040
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30.07.2021 12:43 Відповісти
all inclusive

Дороги закрито, відпочивальникам рекомендують залишатися в готелі, - туристка з України розповіла про пожежі в Туреччині - Цензор.НЕТ 3406
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30.07.2021 13:02 Відповісти
В условиях короновируса резко уменьшился поток туристов. А для Турции туристический бизнес, достаточно весомая часть ВВП.

Настораживает то, что горит локально, возле одного скопления туристических гостиниц и пляжей.
Уж не умышленные ли это поджоги, сделанные конкурентами?
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30.07.2021 13:12 Відповісти
Карта пожаров на сегодня
Дороги закрито, відпочивальникам рекомендують залишатися в готелі, - туристка з України розповіла про пожежі в Туреччині - Цензор.НЕТ 3980
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30.07.2021 13:14 Відповісти
Бедоносец в Турции был????
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30.07.2021 13:17 Відповісти
Турков жалко. Не заслужили.
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30.07.2021 16:25 Відповісти
 
 