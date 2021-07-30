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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 197,3 млн. Лише за добу захворіли 661 тис. осіб, померли - 10,4 тис. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 197,3 млн. Лише за добу захворіли 661 тис. осіб, померли - 10,4 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 30 липня у світі зареєстрували 661 194 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 464 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 197 385 409 випадків інфікування, з них 661 194 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 214 933 особи, з них 10 464 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 197,3 млн. Лише за добу захворіли 661 тис. осіб, померли - 10,4 тис 01

Побороли хворобу і вилікувалися 178,5 млн осіб.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 14 осіб, зафіксовано 962 нові випадки зараження, 504 людини одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 197,3 млн. Лише за добу захворіли 661 тис. осіб, померли - 10,4 тис 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 67-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 14-ту, за летальними випадками - 42-гу та 6-ту позицію відповідно.

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карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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