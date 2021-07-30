Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 197,3 млн. Лише за добу захворіли 661 тис. осіб, померли - 10,4 тис. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 30 липня у світі зареєстрували 661 194 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 464 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 197 385 409 випадків інфікування, з них 661 194 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 214 933 особи, з них 10 464 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 178,5 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 67-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 14-ту, за летальними випадками - 42-гу та 6-ту позицію відповідно.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль