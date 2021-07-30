За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 150 253 особи, всього - 3 437 631, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершив вакцинацію проти коронавірусу (отримав дві дози) 1. 874 958 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"150 253 особи вакциновані проти COVID-19 за добу 29 липня 2021. Першу дозу отримали 87 014 осіб, повністю імунізовані - 63 239 осіб.

Протягом доби працювали: 907 мобільних бригад, 2 565 пунктів вакцинації, 277 центрів вакцинації.

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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 437 631 людину, з них отримали одну дозу – 3 437 629 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 938 495 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 376 124 щеплення", - розповіли в МОЗ.





