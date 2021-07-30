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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 150 253 особи, всього - 3 437 631, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 150 253 особи, всього - 3 437 631, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершив вакцинацію проти коронавірусу (отримав дві дози) 1. 874 958 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"150 253 особи вакциновані проти COVID-19 за добу 29 липня 2021. Першу дозу отримали 87 014 осіб, повністю імунізовані - 63 239 осіб.

Протягом доби працювали: 907 мобільних бригад, 2 565 пунктів вакцинації, 277 центрів вакцинації.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 14 осіб, зафіксовано 962 нові випадки зараження, 504 людини одужали

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 437 631 людину, з них отримали одну дозу – 3 437 629 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 938 495 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 376 124 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 150 253 особи, всього - 3 437 631, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 150 253 особи, всього - 3 437 631, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 150 253 особи, всього - 3 437 631, - МОЗ 03

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5405) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Винахідник вакцини мРНК: Деякі вакцини від Covid роблять вірус більш небезпечним

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/inventor-mrna-vaccine-covid-vaccines-make-virus-dangerous/
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30.07.2021 09:04 Відповісти
+3
У жінки з Міннесоти ампутували ноги після вакцинації Pfizer - вона також може втратити руки - GoFundMe Account Account

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/minnesota-woman-christian-missionary-legs-amputated-taking-pfizer-jab-may-also-lose-hands-gofundme-account-set/
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30.07.2021 09:09 Відповісти
+3
"После" не значит "в следствие". Если тебя после обеда автобус переедет, это не значит, что автобусы давят людей в следствие употребления ими пищи в обеденное время.
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30.07.2021 10:18 Відповісти
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Винахідник вакцини мРНК: Деякі вакцини від Covid роблять вірус більш небезпечним

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/inventor-mrna-vaccine-covid-vaccines-make-virus-dangerous/
показати весь коментар
30.07.2021 09:04 Відповісти
Хе-хе.

Ультраправый сайт The Gateway Pundit был самым популярным доменом фейковых новостей.

Источник http://www.cvu.org.ua/nodes/term/page:17/type:news/slugrovirus?%2Fapp%2Fwebroot%2F%2Fnodes%2Fterm%2Fpage%3A13%2Ftype%3Anews%2Fslug%3Aprovirus=&%2Fapp%2Fwebroot%2F%2Fnodes%2Fterm%2Ftype%3Anews%2Fslug%3Aprovirus%2Fpage%3A9=&%2Fapp%2Fwebroot%2F%2Fnodes%2Fterm%2Ftype%3Anews%2Fslug%3Aprovirus= cvu.org.ua

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30.07.2021 10:24 Відповісти
А Байден виграв вибори... Ну ми в курсі, про ваші не фейкові СNN, ABC ітд ітп рейтинги яких у поточному році звалились а 57%. Не хочуть люди "правду" слухати, ідуть на фейкові новини.
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30.07.2021 16:34 Відповісти
От беда - не хотят люди слушать кацапский антипрививочный бред, особенно на фоне того, что у лаптей по 800 ковидных трупов каждый день
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30.07.2021 16:37 Відповісти
Почему не хотят) Слушают, только не бред, а информацию, которую на официальных каналах не рассказывают.
Вы в курсе, что в Австралии, Лондоне и Париже люди две недели выходили тысячами на протесты против локдаунов и обязательных прививок? Не слышали, нет? А почему официальные новости не покажут нам тысячи этих "глупых" людей. "Непросвещенный" медперсонал в США отказывающийся от прививок, тоже нигде не освещается?
Почему нам информацию выдают так однобоко? Так кто тут пропагандой, получается, занимается?
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30.07.2021 16:52 Відповісти
Те, кто слушал ваш кацапский бред, уже в очереди в крематорий места занимают Забавный факт - при одинаковом уровне заболеваемости в Британии и у вас на лаптестане, в вакцинированной нормальной вакциной Британии смертность практически около нуля, а у вас по 800 жмуров в день
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30.07.2021 16:56 Відповісти
З яких це пір Рівне стало "лаптестаном"?
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30.07.2021 16:58 Відповісти
А пофиг какое у тебя Рiвне, если в голове лаптестан
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30.07.2021 16:59 Відповісти
Де так мізки знатно промивають, що людина перестає ними користуватись?
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30.07.2021 17:04 Відповісти
Ты ж само написало, что в Рiвне
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30.07.2021 17:05 Відповісти
А еще извечный вопрос. Почему вы привитые, о нас непривитых так переживаете? Ну умрем мы, если вы правы, вам же больше кислорода будет. Не будет вам никто на мозги пропагандой "ватной" давить.
Или Вы просто так себя успокаиваете, что вы не ошиблись, идя в ту сторону, куда вам с телевизора сказали?
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30.07.2021 16:57 Відповісти
Наоборот! Я каждый день призываю всех зэбаранов и пiд-рашек не вакцинироваться ни в коем случае!!!
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30.07.2021 16:59 Відповісти
А за якими медичними нормами, людей прийнято вакцинувати під час пандемії?
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30.07.2021 17:01 Відповісти
Ты читать не умеешь? Тебе русским по белому написано: всем зэбаранам и пiд-рашкам не вакцинироваться ни в коем случае!!!
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30.07.2021 17:02 Відповісти
У жінки з Міннесоти ампутували ноги після вакцинації Pfizer - вона також може втратити руки - GoFundMe Account Account

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/minnesota-woman-christian-missionary-legs-amputated-taking-pfizer-jab-may-also-lose-hands-gofundme-account-set/
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30.07.2021 09:09 Відповісти
"После" не значит "в следствие". Если тебя после обеда автобус переедет, это не значит, что автобусы давят людей в следствие употребления ими пищи в обеденное время.
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30.07.2021 10:18 Відповісти
Читаем только заголовки? В статье пишется, что потеряла ноги после заражения Ковидом. Типичная ватная манипуляция.
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30.07.2021 10:40 Відповісти
тетка как бы привилась дважды))) и несмотря на это заразилась ковидом да еще и ноги потеряла.

А теперь интересный вопрос - ампутировали бы ей ноги, если бы она заразилась ковидом не будучи вакцинированной??
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30.07.2021 15:56 Відповісти
Конечно бы оставили ей ноги догнивать с гангреной
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30.07.2021 16:57 Відповісти
Читай, специалист
https://www.cdc.gov/mis/mis-a.html Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) is a rare but severe condition in children and adolescents infected with SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. Since June 2020, there have been several reports of a similar multisystem inflammatory syndrome in adults (MIS-A). CDC published a number of cases that fit the description of MIS-A. This report shows the way the syndrome appears in adults may be more complicated than in children.
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30.07.2021 18:21 Відповісти
Ну, и еще вопрос к специалисту, на какой день после второй вакцинации Пфайзером человек считается закончившим программу вакцинации от ковида?
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30.07.2021 18:38 Відповісти
малавата!
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30.07.2021 09:10 Відповісти
Не то слово маловато - мізер у порівнянні з тою ж Польщею ди вакциновано вже половина населення країни!
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30.07.2021 09:28 Відповісти
Хоч би вже почекали коли по сто штук платити будуть,як в США
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30.07.2021 09:12 Відповісти
По перше не платять а тільки збираються платити а по друге не по сто штук а по 100$.
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30.07.2021 09:32 Відповісти
Точно,ви праві,недочитався.Але видно діло Гейтса не так добре просувається,що вони вже гроші платять,аби люди штрикнулися тими наночіпами
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30.07.2021 09:42 Відповісти
Зе-грамотеи из минздрава не состоянии правильно написать названия вакцин: ДжEнсен (Johnson&Johnson), КовишEлд (Covishield).
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30.07.2021 09:34 Відповісти
а чого у даних по другій вакцинi у мiфiн МОЗ та рнбо різні дані по луганській області за сьогодні?
рнбо та моз 63 239 (Луганська 1.055). а у мiфiн бiльшe на 298 уколів (1.353)
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30.07.2021 20:57 Відповісти
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 150 253 особи, всього - 3 437 631, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1769"
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30.07.2021 21:15 Відповісти
 
 