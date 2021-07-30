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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 150 253 особи, всього - 3 437 631, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні завершив вакцинацію проти коронавірусу (отримав дві дози) 1. 874 958 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"150 253 особи вакциновані проти COVID-19 за добу 29 липня 2021. Першу дозу отримали 87 014 осіб, повністю імунізовані - 63 239 осіб.
Протягом доби працювали: 907 мобільних бригад, 2 565 пунктів вакцинації, 277 центрів вакцинації.
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 437 631 людину, з них отримали одну дозу – 3 437 629 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 938 495 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 376 124 щеплення", - розповіли в МОЗ.
Топ коментарі
+3 Svitlana English
показати весь коментар30.07.2021 09:04 Відповісти Посилання
+3 Svitlana English
показати весь коментар30.07.2021 09:09 Відповісти Посилання
+3 Valery Greff
показати весь коментар30.07.2021 10:18 Відповісти Посилання
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https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/inventor-mrna-vaccine-covid-vaccines-make-virus-dangerous/
Ультраправый сайт The Gateway Pundit был самым популярным доменом фейковых новостей.
Источник http://www.cvu.org.ua/nodes/term/page:17/type:news/slugrovirus?%2Fapp%2Fwebroot%2F%2Fnodes%2Fterm%2Fpage%3A13%2Ftype%3Anews%2Fslug%3Aprovirus=&%2Fapp%2Fwebroot%2F%2Fnodes%2Fterm%2Ftype%3Anews%2Fslug%3Aprovirus%2Fpage%3A9=&%2Fapp%2Fwebroot%2F%2Fnodes%2Fterm%2Ftype%3Anews%2Fslug%3Aprovirus= cvu.org.ua
Вы в курсе, что в Австралии, Лондоне и Париже люди две недели выходили тысячами на протесты против локдаунов и обязательных прививок? Не слышали, нет? А почему официальные новости не покажут нам тысячи этих "глупых" людей. "Непросвещенный" медперсонал в США отказывающийся от прививок, тоже нигде не освещается?
Почему нам информацию выдают так однобоко? Так кто тут пропагандой, получается, занимается?
Или Вы просто так себя успокаиваете, что вы не ошиблись, идя в ту сторону, куда вам с телевизора сказали?
https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/minnesota-woman-christian-missionary-legs-amputated-taking-pfizer-jab-may-also-lose-hands-gofundme-account-set/
А теперь интересный вопрос - ампутировали бы ей ноги, если бы она заразилась ковидом не будучи вакцинированной??
https://www.cdc.gov/mis/mis-a.html Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) is a rare but severe condition in children and adolescents infected with SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. Since June 2020, there have been several reports of a similar multisystem inflammatory syndrome in adults (MIS-A). CDC published a number of cases that fit the description of MIS-A. This report shows the way the syndrome appears in adults may be more complicated than in children.
рнбо та моз 63 239 (Луганська 1.055). а у мiфiн бiльшe на 298 уколів (1.353)