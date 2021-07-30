Спорткластер площею 22 га побудують на ВДНГ у Києві, - заступник голови ОП Тимошенко
На ВДНГ в Києві створять найбільший спортивний кластер України, який розміститься на площі в 22 га. Його першою відкритою зоною стане урбан-парк.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник глави ОП, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.
"Концепцію розробила компанія із трансформації міських просторів Big City Lab разом з литовським урбаністом Тадасом Йонаускісом", - розповів він.
Тимошенко додав, що особливий акцент при розробці концепції зробили на безбар'єрності.
В рамках президентської програми "Велике будівництво" на території об'єкта розмістять бігові й велодоріжки із професійним покриттям, локації для занять TRX, кросфітом, йогою та фітнесом, облаштовані зони із тренажерами для силових і кардіотренувань, столи для настільного тенісу, басейн із трампліном, баскетбольні й футбольні майданчики, скеледром, бетонний скейт-парк та багато іншого.
За словами заступника голови ОП, молодь особливо зацікавить урбан-парк.
"Простір урбан-парку буде призначений насамперед для активних занять вуличними культурами, проведення батлів і джемів, реалізації спортивних проєктів та медійних заходів. Важливою частиною простору стане і Street Culture Hub, що об'єднає спільноту вуличних культур із різних міст України та відомих атлетів, артистів і різноманітні команди", - додав Тимошенко.
Нагадаємо, Тимошенко раніше розповів, що в планах програми на 2021 рік стоїть продовження розвитку соціальної інфраструктури: школи - 95, садки - 70, стадіони - 80, басейни - 29, приймальні відділення - 177 об'єктів.
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Поросте стройка бур'яном.
Спочатку інші речі потрібно робити.
Но Ахметов купит сыночку где-то во Франции очередной особнячок.
Может, начать с Ахметова ?
але врешті буде, як з дорогами по 70 грн за кожних 100 не важно чого і власник у цього всього
З шумом і криком прийшли і тихо втечуть.
Огласітє, пожалуста, всю суму цього крадівництва 🤔
Вешают лапшу и выворачивают карманы лохов.
Так як забудували територію університету Шевченка- навіть бачити то соромно
То свій університет, то свій спортивний кластер... Там своїх сонячних панелей ще не збираються встановлювати?
Единственный политик в Мире воевавший с Гитлером с первого дня 3 Мировой,со 2 сентября 1939 года Уинстон Черчилль был нужен Британии как воздух...,но когда стал не нужен в 1945 году после победы над фюрером,с треском програл выборы в июле 1945 года...,представителю другой партии Клементу Эттли...,такова се ля ви...
теперь перед ними в песок вкопали табличку "Программа президента Здорова Україна"
Таке про Великого Крадівничого патчкаєш
скоро все мы станем миллионерами потому, что наши гривны ничего не будут стОить из-за непрекращающегося Вэлыкого Шоу зекомандЫ и их неадекватного наркоши, Вошьдя Говнокомандувача-Уклониста..
понавыбирали детский сад "порулить страной", дебилы, блин
А нихрена!
На местке вырубленных деревьев смело взметнутся к небу новые торговые центры и жилые массивы повышенной комфортности для творческой молодёжи!
После прочтения этой фразы, я понял, что нас опять грабят новые лица.
"Президентський прораб Кирило Тимошенко від Фірташа і до Зеленського"