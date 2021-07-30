Спорткластер площею 22 га побудують на ВДНГ у Києві, - заступник голови ОП Тимошенко

На ВДНГ в Києві створять найбільший спортивний кластер України, який розміститься на площі в 22 га. Його першою відкритою зоною стане урбан-парк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник глави ОП, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

"Концепцію розробила компанія із трансформації міських просторів Big City Lab разом з литовським урбаністом Тадасом Йонаускісом", - розповів він.

Тимошенко додав, що особливий акцент при розробці концепції зробили на безбар'єрності.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" на території об'єкта розмістять бігові й велодоріжки із професійним покриттям, локації для занять TRX, кросфітом, йогою та фітнесом, облаштовані зони із тренажерами для силових і кардіотренувань, столи для настільного тенісу, басейн із трампліном, баскетбольні й футбольні майданчики, скеледром, бетонний скейт-парк та багато іншого.

За словами заступника голови ОП, молодь особливо зацікавить урбан-парк.

"Простір урбан-парку буде призначений насамперед для активних занять вуличними культурами, проведення батлів і джемів, реалізації спортивних проєктів та медійних заходів. Важливою частиною простору стане і Street Culture Hub, що об'єднає спільноту вуличних культур із різних міст України та відомих атлетів, артистів і різноманітні команди", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, Тимошенко раніше розповів, що в планах програми на 2021 рік стоїть продовження розвитку соціальної інфраструктури: школи - 95, садки - 70, стадіони - 80, басейни - 29, приймальні відділення - 177 об'єктів.

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