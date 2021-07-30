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Спорткластер площею 22 га побудують на ВДНГ у Києві, - заступник голови ОП Тимошенко

Спорткластер площею 22 га побудують на ВДНГ у Києві, - заступник голови ОП Тимошенко

На ВДНГ в Києві створять найбільший спортивний кластер України, який розміститься на площі в 22 га. Його першою відкритою зоною стане урбан-парк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник глави ОП, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

"Концепцію розробила компанія із трансформації міських просторів Big City Lab разом з литовським урбаністом Тадасом Йонаускісом", - розповів він.

Тимошенко додав, що особливий акцент при розробці концепції зробили на безбар'єрності.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" на території об'єкта розмістять бігові й велодоріжки із професійним покриттям, локації для занять TRX, кросфітом, йогою та фітнесом, облаштовані зони із тренажерами для силових і кардіотренувань, столи для настільного тенісу, басейн із трампліном, баскетбольні й футбольні майданчики, скеледром, бетонний скейт-парк та багато іншого.

Спорткластер площею 22 га побудують на ВДНГ у Києві, - заступник голови ОП Тимошенко 01

За словами заступника голови ОП, молодь особливо зацікавить урбан-парк.

"Простір урбан-парку буде призначений насамперед для активних занять вуличними культурами, проведення батлів і джемів, реалізації спортивних проєктів та медійних заходів. Важливою частиною простору стане і Street Culture Hub, що об'єднає спільноту вуличних культур із різних міст України та відомих атлетів, артистів і різноманітні команди", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, Тимошенко раніше розповів, що в планах програми на 2021 рік стоїть продовження розвитку соціальної інфраструктури: школи - 95, садки - 70, стадіони - 80, басейни - 29, приймальні відділення - 177 об'єктів.

Також читайте: Будівництво 19 льодових арен стартує в регіонах України, - заступник голови ОП Тимошенко

Київ (19791) ВДНГ (15) Тимошенко Кирило (558) Велике будівництво (742)


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Топ коментарі
+26
власть идиотов выбранная дебилами продолжает заниматься чем угодно, но только не страной
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30.07.2021 09:23 Відповісти
+19
Потомки Остапа Бендера не унимаются.
Вешают лапшу и выворачивают карманы лохов.
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30.07.2021 09:25 Відповісти
+15
ау дибилы у нас война или что ? может лучше построить "самый большой" завод по производству беспилотников ? и за казать ему " самую большую " партию дронов ?
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30.07.2021 09:27 Відповісти
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То теє добре але ...скільки та *байда * буде коштувати далі в обслуговуванні !?
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30.07.2021 09:23 Відповісти
І хто туди буде ходити.
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30.07.2021 09:26 Відповісти
Вовка со свитой . фоткаться
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30.07.2021 09:28 Відповісти
Хіба що.
Поросте стройка бур'яном.
Спочатку інші речі потрібно робити.
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30.07.2021 09:29 Відповісти
Бабки скиздят и дальше будет как ТЦ "Республика" около МЕТРО! Зарастёт травой что бы не было видно масштаба украденного!
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30.07.2021 10:08 Відповісти
После оплаты отопления не хватит на маршрутку доехать до кластера.
Но Ахметов купит сыночку где-то во Франции очередной особнячок.
Может, начать с Ахметова ?
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30.07.2021 10:10 Відповісти
и сколько газа нужно для отопления?
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30.07.2021 09:30 Відповісти
хіба вже нема досягнень, щоб виставляти.?..
але врешті буде, як з дорогами по 70 грн за кожних 100 не важно чого і власник у цього всього
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30.07.2021 14:11 Відповісти
Так для отоплення і висадили мільярд дерев щоб на газ не витрачатись
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30.07.2021 14:27 Відповісти
Що тут не зрозумілого? На масштабних проектах більше можна вкрасти. Ці ЗЕлені тварі для цього і прийшли до влади
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30.07.2021 09:42 Відповісти
А це вже не їх буде проблемою.
З шумом і криком прийшли і тихо втечуть.
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30.07.2021 09:46 Відповісти
Скоти поклали око на заповітну землю: вони під приводом то нового офісу президенту, то під університетом презаденту, то тепер урбан парку президента хочуть пустити під забудову ласий шматок парку людей. а паркам та нечість не треба - їм просто треба ліс для відпочинку
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30.07.2021 10:03 Відповісти
Отож!
Огласітє, пожалуста, всю суму цього крадівництва 🤔
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30.07.2021 10:34 Відповісти
И тут Остапа понесло....... Очередные нью-васюки от уродливых служек. Когда они уже в своей ломке перестанут бредить- то велике крадивныцтво, то самый большой ************** университет, то кластеры, то полет на Сатурн, то еще какой-нибудь наркоманский бред про самое вЯликое и лучшее. А по итогу- страна в дерьме по всем направлениям, с нашего ОПГ президента весь мир хренеет, провалы по всем направлениям, сдача интересов страны агрессору и прожекты наполеония! Мудрый нарид без мозгов, совести и понятия Родины полностью это заслужил. Жаль , что и разумные люди мучаются из-за этого дерьма
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30.07.2021 11:31 Відповісти
Якщо поставити бульбулятори та всі наріки Києва будуть тусуватись
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30.07.2021 12:49 Відповісти
власть идиотов выбранная дебилами продолжает заниматься чем угодно, но только не страной
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30.07.2021 09:23 Відповісти
Потомки Остапа Бендера не унимаются.
Вешают лапшу и выворачивают карманы лохов.
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30.07.2021 09:25 Відповісти
Армія, мова, віра
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30.07.2021 09:25 Відповісти
Луна-парк, шаурма, дорога
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30.07.2021 09:49 Відповісти
и сердючка....
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30.07.2021 10:08 Відповісти
Спорткластер площею 22 га побудують на ВДНГ у Києві, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9759
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30.07.2021 10:46 Відповісти
У зелебобів ********* руки прихапать ВДНГ - то увернісітєт Потерпілого, то кластер Юзіка.)
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30.07.2021 09:26 Відповісти
А там земелька так і проситься під забудову.
Так як забудували територію університету Шевченка- навіть бачити то соромно
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30.07.2021 09:54 Відповісти
ау дибилы у нас война или что ? может лучше построить "самый большой" завод по производству беспилотников ? и за казать ему " самую большую " партию дронов ?
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30.07.2021 09:27 Відповісти
Был такой клоун когда то в Израиле, Дуду Топаз,рейтинг был выше крыши,весь Израиль был на ушах от его сатиры и юмора...,решил он в политику податся,примкнул к какой то партии...,рейтинг Топаза упал ниже погреба...,а сам он угодил в тюрьму за финансовые махинации....повесился в камере с третьей попытки....
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30.07.2021 09:32 Відповісти
головне не мішати кловуну потім
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30.07.2021 09:47 Відповісти
І шо, якась Нюра чи Галя після 8-ми годинного робочого дня з Дарниці попреться на ВДНГ та зеленій травичкі йогой займатися? Чи якісь малі шпендики з Оболоні приїдуть після школи на скейтах гарсати? І чого це ви гроші з державного бюджету збираєтесь витрачати на Киян? А в регіонах що, не люди живуть?
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30.07.2021 09:40 Відповісти
Оставшиеся в живых после "рехформ" зебобики приглашаются отдать последнее на "безбарьерность". Х/з что это такое, но зебобики должны быть напоследок довольны.
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30.07.2021 09:43 Відповісти
а, ні https://censor.net/ru/user/139376 в https://censor.net/ru/comments/locate/3279935/01921437-be6f-7315-8485-822e18909530
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30.07.2021 09:46 Відповісти
да, действительно. не слежу за стуацией в стране.
Спорткластер площею 22 га побудують на ВДНГ у Києві, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8992
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30.07.2021 09:52 Відповісти
а нашо ти зніс свій комент? Не бачу необхідності... Чим більше нас нагадає про ці факапи влади, про її корупцію - тим краще...
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30.07.2021 13:06 Відповісти
а чо це вони розпочали роздерибанювати територію ВДНГ?
То свій університет, то свій спортивний кластер... Там своїх сонячних панелей ще не збираються встановлювати?
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30.07.2021 09:44 Відповісти
Батлы...джемы...судя по всему в этом офисе осла одни наркоманы...
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30.07.2021 09:46 Відповісти
Може їм "канабіс" під двері Охфіса підкинути, може заспокояться.
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30.07.2021 09:49 Відповісти
угу, якраз заспокояться... Будуть розшукувати гада, що їх до школярів прирівняв.., вони вже не жебраки, а еліта жид.масонська.
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30.07.2021 13:48 Відповісти
Поучительных историй в этом Мире больше чем воды в океанах и морях...
Единственный политик в Мире воевавший с Гитлером с первого дня 3 Мировой,со 2 сентября 1939 года Уинстон Черчилль был нужен Британии как воздух...,но когда стал не нужен в 1945 году после победы над фюрером,с треском програл выборы в июле 1945 года...,представителю другой партии Клементу Эттли...,такова се ля ви...
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30.07.2021 09:49 Відповісти
Умеющим оперировать кейсами, аджендами, чек-апами- должен прийти на помощь хороший клистир!
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30.07.2021 09:49 Відповісти
у нас в Днепре на пляже на Монастырском много лет стояли турники.
теперь перед ними в песок вкопали табличку "Программа президента Здорова Україна"
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30.07.2021 09:51 Відповісти
Только не под личным контролем!
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30.07.2021 10:03 Відповісти
Вийди звідси, разбойнік ! 😂

Таке про Великого Крадівничого патчкаєш
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30.07.2021 10:38 Відповісти
А я чо? Я ничо, другие он чо и то ничо.
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30.07.2021 17:25 Відповісти
..зебилы, вы и доси не раздуплились каких блондинок-транжир привели к власти и дали им наши последние бюджетные бабки?..
скоро все мы станем миллионерами потому, что наши гривны ничего не будут стОить из-за непрекращающегося Вэлыкого Шоу зекомандЫ и их неадекватного наркоши, Вошьдя Говнокомандувача-Уклониста..
понавыбирали детский сад "порулить страной", дебилы, блин
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30.07.2021 09:56 Відповісти
...і для початку вилили ртуть в Оріхуватські ставки, потруївши рибу й качок
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30.07.2021 09:58 Відповісти
ЗАДОЛБАЛИ УЖЕ СВОИМ "СТРОИТЕЛЬСТВОМ"!
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30.07.2021 10:02 Відповісти
Когда вы уже наворуетесь, ******** зелёные. 73% дебилов вам всё равно акакаяразница?
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30.07.2021 10:14 Відповісти
А шо, можно разве навороваться???? (подпись бабломойского в конце фразы)
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30.07.2021 11:37 Відповісти
ВЫ думаете эти урбаны - придурки?
А нихрена!
На местке вырубленных деревьев смело взметнутся к небу новые торговые центры и жилые массивы повышенной комфортности для творческой молодёжи!
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30.07.2021 10:26 Відповісти
Что, неужели серьезно именно "кластер", а не спортивный комплекс, спортивный городок или что-то подобное? Ну конечно, коль назвать новомодым словечком "кластер", то и бабла будет несоизмеримо больше, что автоматом повышает сумму откатов и договорняков. Зеплесень вошла во вкус......пир во время чумы.
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30.07.2021 10:36 Відповісти
Але для цього треба спиляти мільярд дерев і зняти свіжий асфальт...
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30.07.2021 10:42 Відповісти
зєОЗУ, ваш дім тюрьма!
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30.07.2021 10:47 Відповісти
Краще той клістір собі у дупу запхни, літрів на десять. Оборонзамовлення другий рік не виконуються, вже ваші слуги кажуть, що до зими не готові і будуть віялояі відключення, диромаха у третину річного бюджету, а вони спортивні майданчики будують... Скільки мільйонів дерев вже висадили, уйопки???
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30.07.2021 10:59 Відповісти
Вы же там Университет Будущего собрались строить? Или уже нет? Траву поменяли? Я в целом за развитие спорта. Но вот меня никак не впечатляют "самые большие" проекты. Вы лучше в каждом районе маленькие создайте. В Киеве возле Тельбина замечательная прогулочная зона и беговая дорожка. Там же есть и спортивные площадки. Озер в Киеве хватает. Облагораживайте! Или вам нужно только для понтов, а не для спорта?
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30.07.2021 11:23 Відповісти
знак запитання в кінці зайвий...
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30.07.2021 11:43 Відповісти
В рамках президентской программы "Большая стройка"

После прочтения этой фразы, я понял, что нас опять грабят новые лица.
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30.07.2021 11:42 Відповісти
Да шо там мелочиться. Даёшь космодром самый крупный во усем мире.
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30.07.2021 11:51 Відповісти
Логично, достижений народного хозяйства нет и показывать нечего.
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30.07.2021 12:49 Відповісти
Тимошенкко- бувший піарщик Фірташа, став великим прожектантом будівництв- крадівництв, і його дужина сидить своїм кіношним бізнесом на бюджетних грошах -розслідування БУКВИ

"Президентський прораб Кирило Тимошенко ­від Фірташа і до Зеленського"
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30.07.2021 13:10 Відповісти
 
 