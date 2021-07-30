Кілька років тому Милованов попросив підтримати в КШЕ талановитого студента, тепер він їде навчатися в університет Індіани, диплом якого відмовилися визнати у Данилюка, - Чернишов

Чим більше українців їхатимуть навчатися в хороші університети - тим більше повернуться. Наскільки більше - залежить тільки від влади України - наскільки багато можливостей вона тут створить для розвитку бізнесу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав експрезидент "Київстару", український бізнесмен Петро Чернишов.

"Про розумну і талановиту молодь

Кілька років тому до мене звернувся пан Тимофій Милованов - ректор Київської Школи Економіки.

Сказав, що:

1) Усі хороші люди в Америці підтримують талановитих студентів.

2) Я - хороша людина.

і це означає логічний висновок:

3) Я маю підтримати хорошого студента Школи!

На моє заперечення - "Що у нас тут не Америка поки що!" - він потужно відбив - "Ти ж хочеш щоб було як в Америці?".

Заперечувати не було чого - і так я вирішив платити Школі за те щоб вони навчали талановитого молодого економіста Bogdan Salagub

Сам Богдан точно заплатити б не зміг.

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А Богдан ДУЖЕ старанно вчився - і закінчив Школу другим за списком у своєму випуску. Потім намагався потрапити, щоб продовжувати навчання на PhD (це як у нас Кандидат наук), у хороший Університет у Штатах.

І ось сьогодні я з ним говорив. Він нарешті отримав запрошення і їде навчатися, щоб зробити ступінь з економетрики. (Це така частина Економіки, яка насправді практично математика - але додається до питань економіки) Він як раз хоче розвиватися більше в напрямку математики.

Навчатися буде в Indiana University. Заснований 200 років тому. Там навчаються студенти зі 165 країн і працює 9 Нобелівських лауреатів - точно Богдану там буде цікаво й корисно!

Ми сьогодні обговорили його подальші перспективи. І подякували один одному - він мені за те, що я підтримав його грошима. А я його - за те що добре вчився.

PS. Тепер хочу спеціально сказати тим, хто вже поспішає написати комент. І звинуватити мене в тому що я підтримую "витік мізків" з України. Скажу їм так: "Пішли ви в ж...у!"

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Тому що: 1) Таких університетів в Україні і близько поки що немає 2) Життя у людини одне і він має його жити насамперед для себе, а не для країни 3) Є шанс, що в Україну майбутнього повернеться один добре навчений економіст. Якби він туди не поїхав - то такого шансу немає в принципі.

Чим більше українців їхатимуть навчатися в хороші університети - тим більше повернуться. Наскільки більше - залежить лише від влади України - наскільки багато можливостей вона тут створить для розвитку бізнесу", - розповів Чернишов.

Нагадаємо, 29 червня ексміністра фінансів, екссекретаря РНБО Олександра Данилюка виключили з конкурсу на посаду директора БЕБ. Радник керівника Офісу Президента України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов пояснив це тим, що Данилюк надав комісії диплом з бізнес-освіти університету Індіани, спеціалізація фінанси, однак він не підтверджений Міністерством освіти, тому що не була проведена процедура нострифікації: Є ксерокс диплома і немає підтвердження, що цей ксерокс справжній.



