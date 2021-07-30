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Новини
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Кілька років тому Милованов попросив підтримати в КШЕ талановитого студента, тепер він їде навчатися в університет Індіани, диплом якого відмовилися визнати у Данилюка, - Чернишов

Кілька років тому Милованов попросив підтримати в КШЕ талановитого студента, тепер він їде навчатися в університет Індіани, диплом якого відмовилися визнати у Данилюка, - Чернишов

Чим більше українців їхатимуть навчатися в хороші університети - тим більше повернуться. Наскільки більше - залежить тільки від влади України - наскільки багато можливостей вона тут створить для розвитку бізнесу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав експрезидент "Київстару", український бізнесмен Петро Чернишов.

"Про розумну і талановиту молодь

Кілька років тому до мене звернувся пан Тимофій Милованов - ректор Київської Школи Економіки.

Сказав, що:

1) Усі хороші люди в Америці підтримують талановитих студентів.

2) Я - хороша людина.

і це означає логічний висновок:

3) Я маю підтримати хорошого студента Школи!

На моє заперечення - "Що у нас тут не Америка поки що!" - він потужно відбив - "Ти ж хочеш щоб було як в Америці?".

Заперечувати не було чого - і так я вирішив платити Школі за те щоб вони навчали талановитого молодого економіста Bogdan Salagub

Сам Богдан точно заплатити б не зміг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Милованов пояснив виключення Данилюка з конкурсу на главу БЕБ: Є ксерокс диплома і немає підтвердження, що цей ксерокс справжній

А Богдан ДУЖЕ старанно вчився - і закінчив Школу другим за списком у своєму випуску. Потім намагався потрапити, щоб продовжувати навчання на PhD (це як у нас Кандидат наук), у хороший Університет у Штатах.

І ось сьогодні я з ним говорив. Він нарешті отримав запрошення і їде навчатися, щоб зробити ступінь з економетрики. (Це така частина Економіки, яка насправді практично математика - але додається до питань економіки) Він як раз хоче розвиватися більше в напрямку математики.

Навчатися буде в Indiana University. Заснований 200 років тому. Там навчаються студенти зі 165 країн і працює 9 Нобелівських лауреатів - точно Богдану там буде цікаво й корисно!

Ми сьогодні обговорили його подальші перспективи. І подякували один одному - він мені за те, що я підтримав його грошима. А я його - за те що добре вчився.

PS. Тепер хочу спеціально сказати тим, хто вже поспішає написати комент. І звинуватити мене в тому що я підтримую "витік мізків" з України. Скажу їм так: "Пішли ви в ж...у!"

Також читайте: "Соромно за те, що робить Милованов, виключаючи мене з конкурсу. Комісія з БЕБ обирає залежну людину", - Данилюк

Тому що: 1) Таких університетів в Україні і близько поки що немає 2) Життя у людини одне і він має його жити насамперед для себе, а не для країни 3) Є шанс, що в Україну майбутнього повернеться один добре навчений економіст. Якби він туди не поїхав - то такого шансу немає в принципі.

Чим більше українців їхатимуть навчатися в хороші університети - тим більше повернуться. Наскільки більше - залежить лише від влади України - наскільки багато можливостей вона тут створить для розвитку бізнесу", - розповів Чернишов.

Нагадаємо, 29 червня ексміністра фінансів, екссекретаря РНБО Олександра Данилюка виключили з конкурсу на посаду директора БЕБ. Радник керівника Офісу Президента України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов пояснив це тим, що Данилюк надав комісії диплом з бізнес-освіти університету Індіани, спеціалізація фінанси, однак він не підтверджений Міністерством освіти, тому що не була проведена процедура нострифікації: Є ксерокс диплома і немає підтвердження, що цей ксерокс справжній.

Кілька років тому Милованов попросив підтримати в КШЕ талановитого студента, тепер він їде навчатися в університет Індіани, диплом якого відмовилися визнати у Данилюка, - Чернишов 01
Кілька років тому Милованов попросив підтримати в КШЕ талановитого студента, тепер він їде навчатися в університет Індіани, диплом якого відмовилися визнати у Данилюка, - Чернишов 02

Автор: 

благодійність (584) освіта (1321) вища освіта (210) Чернишов Петро (11) Милованов Тимофій (418)


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Топ коментарі
+13
Данилюк напоровся на те за що боровся.
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30.07.2021 09:32 Відповісти
+11
"Чем больше украинцев будут уезжать учиться в хорошие университеты - тем больше вернутся"

думаю эти студенты хоть тушкой, хоть чучелом, но будут оставаться в других странах. разве что только это не дети какого то богатого папика, который им уже купил должность в наб совете условной укрзализныци или в верховной раде
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30.07.2021 09:34 Відповісти
+8
Кілька років тому Милованов попросив підтримати в КШЕ талановитого студента, тепер він їде навчатися в університет Індіани, диплом якого відмовилися визнати у Данилюка, - Чернишов - Цензор.НЕТ 2983
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30.07.2021 10:45 Відповісти
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Данилюк напоровся на те за що боровся.
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30.07.2021 09:32 Відповісти
Той диплом з Індіани - однозначно зла карма Данилюка. Зачепитися на Заході у індіанського дипломоносця не вийшло. Тобто не запропонували чоловікові те, на що розраховували його амбіції. В Україні чомусь теж диплом не допомагав вибратися на саму вершину. Десь під вершиною тусуватися не давали ті самі амбіції. Тому і була образа на Порошенка, який володарю крутого диплома теж не запропонував політичної посади, а лише технічну десь на третіх ролях. Напевне додатком до крутого диплому мали б бути не амбіції, а працездатність, скромність і відсутність любові до інтриганства. Так образа на Порошенка привела амбіційного Сашу до абсолютно неграмотного Вови, який див вся на дипломованого інтригана, як Еллочка-людоїдка, в арсеналі якої було декілька десятків слів на Фімочку Собак, яка вільно користувалася кількома сотнями слів, тому в очах Еллочки була просто генієм. Але Вовочка звичайно не був самостійною особою, а лише лялькою-мотанкою у людей, які хоч і не мають крутих дипломів, але маю мізки, ділову хватку і відсутність совісті. Цим людям нічого не вартує позбутися ляльки-мотанки, коли вона перестане бути для них успішним оберегом. Що вже казати про Данилюка. Його викинули майже одразу, як тільки виконав відведену йому цими людьми роль патріота з праведним гнівом проти бариґи Порошенка, чим притягнув у ряди зебілів і певну кількість таких же білих комірці, закоханих у крутий диплом. От така фігня, малята.
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30.07.2021 11:38 Відповісти
"Чем больше украинцев будут уезжать учиться в хорошие университеты - тем больше вернутся"

думаю эти студенты хоть тушкой, хоть чучелом, но будут оставаться в других странах. разве что только это не дети какого то богатого папика, который им уже купил должность в наб совете условной укрзализныци или в верховной раде
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30.07.2021 09:34 Відповісти
Гениально подытожено
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30.07.2021 09:36 Відповісти
А повернуться "дебілєти"?
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30.07.2021 09:53 Відповісти
кроме того, стоимость бомаг доходит до сотен тыс долларов. Єто узаконеная коррупция и финансовая пирамида.
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30.07.2021 09:49 Відповісти
Данилюк любит Англию)
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30.07.2021 09:37 Відповісти
Ну получил данилюк диплом этого университета...ну приехал в Украину...и что??
Ни каких супер пуппер знаний и способностей у него нет...
К кормушке подпустили не надолго...и на этом все закончилось...
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30.07.2021 09:40 Відповісти
якщо повертатимуться такі, як Мілованов - то це біда буде...
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30.07.2021 09:41 Відповісти
Кілька років тому Милованов попросив підтримати в КШЕ талановитого студента, тепер він їде навчатися в університет Індіани, диплом якого відмовилися визнати у Данилюка, - Чернишов - Цензор.НЕТ 2983
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30.07.2021 10:45 Відповісти
Хорошая история, пусть это даже пиар спонсора. У нас действительно, к сожалению, не США. Я знаю историю, как несколько лет назад секретарша Кличка выставила за двери директора одного из наших академических институтов, который пришел к нему на прием, очевидно действуя в соответствии с полученными от боксера инструкциями, кого к нему можно пропускать. Да в общем-то и все главы департаментов там ведут себя нагло, как окружение Юпитера, рыба гниет с головы.
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30.07.2021 09:42 Відповісти
ніхто не буде повертатися. І справа не у владі на сам перед. Справа в людях. Влада - це відображення населення. Більшість наших людей, коли отримає владу, поводиться так саме. І вони не хочуть змінюватися. Вони нахапають грошей і валять звідси, розповідая, що тут неможливо жити, але саме люди створюють таке житя в Україні
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30.07.2021 09:43 Відповісти
І багато тих талановитих, які закінчили престижні університети за кордоном повернулись працювати в Україну?
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30.07.2021 09:44 Відповісти
Есть и такие. Многие помыкались, помыкались в Украине и уехали за границу, туда где их образование востребовано. У меня жена, будучи учителем музыки получила одно образование в Штутгарте (2,3 и 4-й курс на стационаре Эвритмиума) а потом заочно 3 года в Передуре под Лондоном. Потом преподовала в коридорах украинской гимназии в Черноморске потому что кабинета выделить не могли.
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30.07.2021 10:29 Відповісти
Вот поэтому я за двойное и тройное гражданство
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30.07.2021 09:46 Відповісти
Майже всі ті, хто не повертається в Україну після навчання, не відмовляються від українського громадянства. Більше того, у більшості з них українське громадянство - єдине, яке є. Тому потрійне громадянство тут ні на що не вплине.
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30.07.2021 10:08 Відповісти
Ще як плине! Всі українці зможуть вибирати та бути при владі
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30.07.2021 13:43 Відповісти
Таких университетов нет

==
Каких? Зависит прежде всего от человека. Украинец Корол'в учился в Киеве и первій в мире запустил собаку русского в космос.
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30.07.2021 09:46 Відповісти
Я ни разу за морем не был
Сердце тешит привычная мысль
Там такое же синее небо
И такая же сложная жизнь
Может там веселей и богаче
Ярче краски и лето теплей
Только так же от боли там плачут
Так же в муках рожают детей...
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30.07.2021 09:47 Відповісти
Так же срут или так же бухают,
Так же им суета и суёт.
И зелёные шмаркли камлают
Что вот-вот будет счастлив нарот.
Коль не я бы писал эти строки
А хотя бы Есенин иль Блок
Разбирал бы на школьном уроке
Всякий бред ученик Филипок.
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30.07.2021 10:10 Відповісти
Накрутили какой-то херни в тексте, а сверху прилепили непонятно к чему Данилюка?

На кого рассчитан этот бред? Навернека на людей, которые уже успели написать выше что-то в стиле "Данилюк напоровся на те за що боровся."
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30.07.2021 09:53 Відповісти
"Данилюк напоровся на те за що боровся)) А хіба це не так . ? .
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30.07.2021 10:27 Відповісти
Но какое вообще отношение это имеет к данной статье?

В данной статье про Данилюка ни слова (кроме того абзаца от самой редакции "Цензора" начиная с "Напомним, что....")

Единственное общее между Данилюком и данной статьей про украинского пацана, которого проспонсировал экс-президент "Киевстара", это то, что пацан собирается учиться в том универе, где учился Данилюк.

Это давайте тогда под каждой статьей вне зависимости от темы будем писать "Данелюк Оманский Вислюк снова обосрался"
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30.07.2021 10:43 Відповісти
Конечно нет , но есть Милованов
Несколько лет назад ко мне обратился господин Тимофей Милованов - ректор Киевской Школы Экономики.Источник: https://censor.net/ru/n3279936
Это что выходит , что Милованов отправляет за границу талантливых пацанов учится , а потом когда они захотят вернуться и устроиться в Украине работать , он ответит , а пошел ты нах у тебя диплом не признается в Украине и походу выходит , что умные и талантливые нам не нужны, а нужны такие проходимцы , как дебил ( это он сам себя так назвал ) Милованов
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30.07.2021 12:10 Відповісти
Вот, а вот это уже ближе к теме.

И тем не менее, топовый коммент в этой ветке "Данилюк напоровся на те за що боровся."
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30.07.2021 12:35 Відповісти
Ну это комент для людей имеющих логическое мышление и для которых не надо разжёвывать все до мелочей , явно не для 73% населения
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30.07.2021 13:10 Відповісти
Ну, как раз наоборот - тот коммент для стада, думающего чужими громкими слоганами и шутками-прибаутками в стиле "За что боролся, за то и напоролся" - ни к чему не обязывающим, нерелевантным, но хорошо звучащим и запоминающимся.
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30.07.2021 13:20 Відповісти
И в чем не правда в этом лозунге по отношению к Данилюку ?
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30.07.2021 13:47 Відповісти
С таким же подходом (я уже писал об этом выше) можно под абсолютно любой новостью, появляющейся на сайте писать "Осел снова обосрался", и это не будет неправдой.
Это будет очень ценный для всех, релевантный и очень правдивый коммент!

"За сутки в Киеве выпала месячная норма осадков"
- Осел снова обосрался!

"Открыты массовые прививочные центры"
- Осел снова обосрался!
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30.07.2021 13:54 Відповісти
Всё дело в том , что Пётр Чернышов выложил этот пост в свете того , что Данилюку отказали в регистрации из-за его диплома , почитайте его коменты под его же постом
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30.07.2021 14:05 Відповісти
Да, я в курсе обоих новостей.

И что конкурсная коммисия во главе с Миловановым отказала Данилюку в регистрации в конкурсе на главу БЭБ мотивируя тем, что не имеют подтверждения его диплома из Университета Индианы, а только лишь ксерокопию.

И еще помню, под какой новостью мы сейчас пишем комменты - "Новость про то, как этот же Милованов просил проспонсировать паренька для учебы в том же Университете Индианы"

Но хоть кто нибудь мне скажет, может вы, почему коммент "Данилюк напоровся на те за що боровся." топовый в этой ветке?
Ска, ну при чем тут это? За что такое боролся Данилюк, что стало ему сейчас помехой (на что он напоролся)?
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30.07.2021 14:28 Відповісти
Зайдите на страницу к Чернышову и задайте ему вопрос , как его пост про Милованова и паренька связан с данилюком и потом задайте ему тот же вопрос , может вам он как первоисточник объяснит доходчиво , почему комент за что боролся на то и напоролся - топовый , хотя мне кажется , что и Чернышов вас сильно не убедит .
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30.07.2021 14:35 Відповісти
Серж, я человек математического склада ума. Я дружу с логикой. Но где логика в этом?

1) Данилюка выкинул Милованов из конкурса на основании не подтвержденного диплома из Индианы

2) Милованов несколькими годами ранее просил какого-то третьего чувака, чтоб тот проспонсировал пацана для учебы в Индиане. О чем чувак написал в данной статье.

3) Из пункта 1 и 2 делаем очень логичный вывод, что Данилюк сам во всем виноват. За что боролся, за то и напоролся.
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30.07.2021 14:57 Відповісти
Математик вам же указали адрес Фейсбук Пётр Чернышов
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30.07.2021 14:59 Відповісти
Еще один "имеющий логическое мышление и для которого не надо разжёвывать все до мелочей , явно не для 73% населения".

Вы считаете вполне логичным пойти на фейсбук чувака, написавшего данную статьи, и нигде там не написавшего слово "Данилюк", спросить, а вы не подскажите в свете вашего поста, почему Данилюк сам виноват, мол напоролся на то, за что боролся.
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30.07.2021 15:05 Відповісти
Чукча не читатель однако - чукча писатель ну и математик в добавок 🙂
Я вам уже писал , что в коментах под мостом Чернышов объяснил , как его пост связан с данилюком , если не хотите писать ему , то прочтите его пояснения к данному посту
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30.07.2021 15:27 Відповісти
Слушайте, продолжаю с вами разговор, потому что редко сейчас найдешь такую комбинацию "логического мышления (для которого не надо разжёвывать все до мелочей)" и "умения читать", как это удачно совместилось в вас.

Я специально перечитал все комменты под фостом экс-президента Киевстара.
Про Данилюка упомнинает тот же Бутусов, стебясь над тем, что сам же Милованов не признает диплом универа, куда отправлял паренька.
И еще пару комментаторов в том же ключе - мол, у нас в стране дипломы этого универа не котируются.

Сам же Чернышов написал 2 коммента, про то, что "это норм, что Милованов как ректор просит пристроить хороших людей", и чтоб "не ходили в жопу, потому что там тесно".

Ска, никто не написал, что Данилюк "за что боролся, на то и напоролся". Мол, сам виноват.

Это только в глазах таких вот "логиков" и "хороших читателей" как вы, коммент "Данилюк напоровся на те за що боровся." становится релевантным и очень логичным под данной статьей.
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30.07.2021 15:54 Відповісти
Милованов, - это дебил со знаком качества!
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30.07.2021 09:54 Відповісти
Увы, но он просто дебил. Без всяких знаков
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30.07.2021 10:01 Відповісти
Да нет, - просто дебилов много, ~73% Тут другое
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30.07.2021 10:12 Відповісти
Если он действительно талантлив, то он должен быстро сообразить, что ему здесь делать нечего.
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30.07.2021 10:00 Відповісти
Всё это конечно печально, но Данилюка не жалко, от слова совсем. Не помогло вылизывание зелёной дупы.
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30.07.2021 10:03 Відповісти
Украине надо быстрее отрываться от совкового общака с рашей, который щупальцами держит мозги украинцев через пророссийские СМИ и формирует совковый менталитет .

Не тількі в Гамериці е добрі університеті . Е університету і в Европі , але для цього треба знати мови - німецьку, французьку, итальянську . Випускники шкіл ЕС мають добре знати 3 европейськи мови , крім рідної. А в Україні дрімучий совок з деяких депутатів ДОСІ ТЯГНЕ КРАЇНУ В РАШУ
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30.07.2021 10:08 Відповісти
ОСЬ ПРИКЛАД
Шість телеканалів продовжують ігнорувати закон про мову і транслювати серіали російською. Йдеться про "Інтер", "Україна", "Мега", "НТН", "К1" та "1+1". Про це "5 каналу" повідомили в Офісі Уповноваженого з захисту державної мови. Кажуть, про порушення каналам заявили. Утім чекають на реакцію від регулятора: Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Саме вона може накласти санкції на порушників, вважають в офісі омбудсмена. У Нацраді натомість закон називають недосконалим.
«Свати" ігнорують закон. Шість телеканалів транслюють фільми російською. Хто їх штрафуватиме?

https://youtu.be/TyV5hFnUoHk
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30.07.2021 10:09 Відповісти
І чого такий охеренно "вумний" в економіці Данилюк не мільярдер?
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30.07.2021 10:15 Відповісти
А наши экономисты Новак и Лановой тоже не миллионеры.
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30.07.2021 10:31 Відповісти
якраз Данилюк - офіційний мільйонер. Його декларація, коли він був міністром - була у відкритому доступі.
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30.07.2021 10:46 Відповісти
Нострифікація (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Nostrifikation, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. noster - наш і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. facere - робити) - процедура визнання іноземних документів про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 освіту , тобто згоду відповідних органів державної влади на наявність законної сили цих документів на території держави.
Здійснюється шляхом встановлення відповідності академічних, професійних прав та освітніх, освітньо-кваліфікаційних рівнів іноземних документів про освіту (кваліфікацій) державним стандартам освіти України з метою забезпечення прав громадян, які здобули освіту в іноземних державах, на продовження освіти та професійну діяльність в Україні і здійснюється в індивідуальному порядку.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-:0-2 [2]
Рішення про нострифікацію в Україні приймається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У результаті здійснення нострифікації видається довідка про визнання еквівалентності.

Процедура нострифікації включає наступні етапи:Підготовка документів для нострифікації;Подача документів до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;Експертний аналіз;Підготовка експертного висновку про визнання документів;Видача довідки з викладенням рішення про еквівалентність.Документи для нострифікації[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&section=2 ред. код ]
Для здійснення нострифікації необхідні наступні документи:Заява на здійснення процедури визнання;Оригінали документів (з Апостилем або легалізовані відповідно до законодавчих норм країни, в якій видано документ);Нотаріально завірені переклади документів про освіту з одночасним засвідченням нотаріальних копій.Копії документів про попередню освіту;Копія документа, що посвідчує особу власника документів;Архівна довідка з навчального закладу в якому було отримано освіту (при можливості) та її нотаріальна копія;Ідентифікаційний код власника документа.Особам, які отримали запрошення на навчання від ВНЗ України, необхідно надати копію даного запрошення.
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30.07.2021 10:16 Відповісти
Та тот студент совсем другое дело - он мажор, у него и папа и мама воры. А Данилюк посмел получиь там диплом Магистра не спросив разрешения у шмаркли. А наши экономисты Лановой и Новак вообще для СН никто- они даже Трусковецкие курсы не закончили.
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30.07.2021 10:19 Відповісти
Милованов конечно редкий поц , но требование заверение западных дипломов не он придумал ! Закон же один для всех ? Или Данилюку надо исключение делать ?
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30.07.2021 10:39 Відповісти
Мілованову не можна вірити. Він не дебіл, як він стверджує. Дебіл так не пошиє державу в дурні, як це робить він. Шахрай - це визначення йому більше підходить.
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30.07.2021 10:43 Відповісти
https://news.depo.ua/ukr/news/spir-na-milyon-milovanovu-proponuyut-povernuti-zarobleni-groshi-do-derzhbyudzhetu-202107271350003 Милованов має повернути до українського бюджету гроші, які цього року він отримав за консультації+аналізи - як він особисто, так і за структури, які він представляє
Хоча спершу раднику Офісу президента Тимофію Милованову запропонували мільйон гривень, якщо він знайде у Конституції України повноваження для президента або прем'єр-міністра щодо того, що вони можуть знімати конституційних міністрів з їхніх посад. З такою пропозицією виступив колишній міністр праці Польщі, керівник Школи міністрів Київської школи державного управління ім. Сергія Нижного Пьотр Кульпа, у якого, власне, і виникла суперечка з Миловановим з приводу цього під час форуму "Україна 30", пише Depo.ua.
Кульпа намагався довести, що президент або прем'єр-міністр не мають повноважень, щоб знімати конституційних міністрів з їхніх посад. Однак Милованов заявив, що той просто не знає, як працює Конституція України.
Згодом Кульпа записав відео і показав вирізку запису з форуму, де вони сперечалися з Миловановим. Кульпа додав, що тоді в нього не було можливості відповісти раднику керівника ОП.
"Я пропоную, що, якщо пан Милованов знайде в українській Конституції повноваження для президента й прем'єр-міністра, щоб знімати конституційних міністрів з їхніх посад, ми разом з друзями з Інституту майбутнього вирішили скластися й виплатити мільйон гривень прямо в український бюджет", - сказав він.
Водночас він додав, що у разі, якщо Милованов не знайде таких повноважень, то він має повернути до українського бюджету гроші, які цього року він отримав за консультації, аналізи як він особисто, так і за структури, які він представляє.
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30.07.2021 11:36 Відповісти
Чем больше украинцев будут уезжать учиться в хорошие университеты - тем больше вернутся.

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Это смешно. После окончания западного ВУЗа в Украину не вернется ни один.
Что ему тут делать? На рынке автомобильными запчастями торговать?
У нас на Западной Украине родители обычно отдают учиться детей в ВУЗы стран Евросоюза.
По окончании детей ждёт нормальная карьера и жизнь, а не мучения.
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30.07.2021 11:56 Відповісти
Ну давай их не будем пускать заграницу учиться , пусть продают запчасти без диплома 🙂
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30.07.2021 12:15 Відповісти
 
 