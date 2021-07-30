Вибух на даху одного з корпусів психіатричної лікарні в Києві: загинув 21-річний хлопець, попередньо - суїцид. ФОТО

В результаті вибуху в Шевченківському районі столиці загинув 21-річний хлопець. Поліція відкрила кримінальне провадження, попередня кваліфікація - самогубство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними відомства, вчора близько 23-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у недобудованій будівлі на території парку "Кирилівський Гай" стався вибух.

Правоохоронці попередньо встановили, що на даху корпусу психіатричної лікарні внаслідок вибуху невстановленого пристрою загинув місцевий мешканець, 2000 року народження. Після проведення судово-медичної експертизи буде встановлено остаточну причину смерті молодика.

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство, з додатковою кваліфікацією самогубство) Кримінального кодексу України.

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Тривають необхідні заходи для встановлення всіх обставин цієї події.



Фото: сайт поліції

На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехнічна служба, кінологи та лікарі.