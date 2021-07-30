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Новини
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Вибух на даху одного з корпусів психіатричної лікарні в Києві: загинув 21-річний хлопець, попередньо - суїцид. ФОТО

В результаті вибуху в Шевченківському районі столиці загинув 21-річний хлопець. Поліція відкрила кримінальне провадження, попередня кваліфікація - самогубство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними відомства, вчора близько 23-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у недобудованій будівлі на території парку "Кирилівський Гай" стався вибух.

Правоохоронці попередньо встановили, що на даху корпусу психіатричної лікарні внаслідок вибуху невстановленого пристрою загинув місцевий мешканець, 2000 року народження. Після проведення судово-медичної експертизи буде встановлено остаточну причину смерті молодика. 

Вибух на даху одного з корпусів психіатричної лікарні в Києві: загинув 21-річний хлопець, попередньо - суїцид 01

За цим  фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство, з додатковою кваліфікацією самогубство) Кримінального кодексу України.

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Тривають необхідні заходи для встановлення всіх обставин цієї події. 

Вибух на даху одного з корпусів психіатричної лікарні в Києві: загинув 21-річний хлопець, попередньо - суїцид 02
Фото: сайт поліції

На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехнічна служба, кінологи та лікарі.

Київ (19791) Нацполіція (15320) самогубство (649)


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Непонятно почему суицид, или просто так проще отписаться и закрыть глухарь.
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30.07.2021 09:55 Відповісти
Это любимое место страйкболистов. Взрывы там звучат довольно часто. Ночью играют тоже. Сам там играю иногда.
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30.07.2021 09:58 Відповісти
в полиции обосновались преимущественно люди-мухоловки без физ-подготовки и весом около 50 кг..
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30.07.2021 09:59 Відповісти
Если выпилися из-за бабы, то дурак. Не стоит оно того...
Вибух на даху одного з корпусів психіатричної лікарні в Києві: загинув 21-річний хлопець, попередньо - суїцид - Цензор.НЕТ 2948
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30.07.2021 10:10 Відповісти
Явно не равнозначный обмен
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30.07.2021 11:09 Відповісти
Ага. Самый простой способ самоубийства. Сделать бомбу, поехать хрен знает куда и подорвать себя. Мусорня в своём репертуаре
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30.07.2021 10:10 Відповісти
Живу рядом , может от 200 метров до 1 км от места взрыва, недостроек там хватяет, долбануло так , что во дворе у машин сработали сигналки и прошла сильная взрывная волна, возможно снаряд времён войны, но не 200 грамм динамита .
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30.07.2021 10:44 Відповісти
 
 