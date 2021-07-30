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Новини Формула Штайнмаєра
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"Формула Штайнмаєра" на засіданнях ТКГ не обговорювалася, - членкиня делегації Іванова

В України є план деокупації Донбасу, з яким вона може брати участь у переговорах у Нормандському форматі, якщо вони відбудуться.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила членкиня гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Тетяна Іванова.

"З попереднього засідання Тристоронньої контактної групи минуло більше тижня, і група збереться не раніше кінця серпня, тому поки що новин ТКГ немає. Однак я не згодна з тим, що Україна не має плану щодо зустрічі в Нормандському форматі, якщо вона відбудеться. Я увійшла до ТКГ 2021 року, а "формула Штайнмаєра" була прийнята 2019 року. Я не пам'ятаю, щоб ця формула обговорювалася на будь-якому засіданні групи. Проте в ТКГ дуже активно обговорювався план України про деокупацію Донбасу. Була спроба розробити спільний документ, він так і не народився, проте такий план у України є. Думаю, що саме з таким планом Україна їхатиме на міжнародну зустріч", - сказала Іванова.

Також вона зазначила, що, як і раніше, жодних домовленостей про обмін людьми немає.

"Україна вимагає повернення всіх своїх громадян, які там зараз незаконно утримуються, це понад 300 осіб, я не можу зараз сказати про дати, бо немає домовленостей про те, щоб відбувся обмін. Коли такі домовленості будуть, всі будуть проінформовані", - сказала членкиня підгрупи.

Крім того, Іванова розповіла, що стан здоров'я глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука ніяк не впливає на роботу групи.

Також читайте: Якщо Кравчук не зможе представляти Україну на засіданнях ТКГ, очолюватиме делегацію Резніков

Автор: 

Донбас (22358) Тристороння контактна група (827) Формула Штайнмаєра (323)


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Формула Молотов-Риббентроп просуществала всего ничего..., с 23 августа 1939 года по 22 июня 1841 года...
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30.07.2021 09:53 Відповісти
1941г)))Sorry
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30.07.2021 09:54 Відповісти
🤏🤣
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30.07.2021 10:06 Відповісти
"Формула Штайнмайера" на заседаниях ТКГ не обсуждалась, - член делегации Иванова - Цензор.НЕТ 666
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30.07.2021 09:56 Відповісти
Поподробней пжлста🍾🥂🥴
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30.07.2021 10:08 Відповісти
Задницу подтереть осталось...Будапештским Меморандумом,Формулой Штайна,Минскими соглашениями,Бодягой Байден-Меркель... и закусить Северным Потёком Путлера...
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30.07.2021 09:57 Відповісти
да да...Штанами Майера можно тока подтерется
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30.07.2021 10:49 Відповісти
Формулу Штайнмайера не надо обсуждать. Она с 2016 г воплощается в жизнь. Вот Ермак уже возглавляет конгресс регионов.
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30.07.2021 10:14 Відповісти
"Формула Штайнмайера" это как и Северный поток 2 умиротворение Путина от Германии...
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30.07.2021 10:22 Відповісти
 
 