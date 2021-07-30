"Формула Штайнмаєра" на засіданнях ТКГ не обговорювалася, - членкиня делегації Іванова

В України є план деокупації Донбасу, з яким вона може брати участь у переговорах у Нормандському форматі, якщо вони відбудуться.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила членкиня гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Тетяна Іванова.

"З попереднього засідання Тристоронньої контактної групи минуло більше тижня, і група збереться не раніше кінця серпня, тому поки що новин ТКГ немає. Однак я не згодна з тим, що Україна не має плану щодо зустрічі в Нормандському форматі, якщо вона відбудеться. Я увійшла до ТКГ 2021 року, а "формула Штайнмаєра" була прийнята 2019 року. Я не пам'ятаю, щоб ця формула обговорювалася на будь-якому засіданні групи. Проте в ТКГ дуже активно обговорювався план України про деокупацію Донбасу. Була спроба розробити спільний документ, він так і не народився, проте такий план у України є. Думаю, що саме з таким планом Україна їхатиме на міжнародну зустріч", - сказала Іванова.

Також вона зазначила, що, як і раніше, жодних домовленостей про обмін людьми немає.

"Україна вимагає повернення всіх своїх громадян, які там зараз незаконно утримуються, це понад 300 осіб, я не можу зараз сказати про дати, бо немає домовленостей про те, щоб відбувся обмін. Коли такі домовленості будуть, всі будуть проінформовані", - сказала членкиня підгрупи.

Крім того, Іванова розповіла, що стан здоров'я глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука ніяк не впливає на роботу групи.

Також читайте: Якщо Кравчук не зможе представляти Україну на засіданнях ТКГ, очолюватиме делегацію Резніков