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COVID-сертифікати в "Дії" ще не гарантують можливість виїзду за кордон, - Мінцифри
Керівник з розвитку електронних послуг в Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік розповів, що COVID-сертифікати все ще перебувають на етапі бета-тестування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо".
"Covid-сертифікати все ще перебувають на бета-тестуванні, знайшлись деякі недоліки щодо взаємодії з e-health. Сповідаюсь, за кілька тижнів вони вже будуть доступні в "Дії".
Але це не означатиме, що за ними вже можна буде їхати за кордон. Оскільки, щоб український ковідний сертифікат визнавався за кордоном, треба не лише налаштувати його технічно, а й підписати угоди з іншими країнами щодо визнання цього документа", — про це він.
Топ коментарі
+8 Привет
показати весь коментар30.07.2021 10:18 Відповісти Посилання
+5 belge
показати весь коментар30.07.2021 10:17 Відповісти Посилання
+3 Eugen Mk
показати весь коментар30.07.2021 10:24 Відповісти Посилання
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В чем заключается сакральный смысл картинки уведомляющей пользователя о том что у него есть загранааспорт неведомо никому...
Свой ИНН я знаю на память...и могу его продиктовать в любом месте...но везде нужна ксерокопия...для чего тот ИНН в той дие...опять таки не понятно..
Ну а свилетельство о рождении ребенка...это наверное что бы родители не забыли что у них есть дети...😀