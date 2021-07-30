COVID-сертифікати в "Дії" ще не гарантують можливість виїзду за кордон, - Мінцифри

Керівник з розвитку електронних послуг в Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік розповів, що COVID-сертифікати все ще перебувають на етапі бета-тестування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо".

"Covid-сертифікати все ще перебувають на бета-тестуванні, знайшлись деякі недоліки щодо взаємодії з e-health. Сповідаюсь, за кілька тижнів вони вже будуть доступні в "Дії".

Але це не означатиме, що за ними вже можна буде їхати за кордон. Оскільки, щоб український ковідний сертифікат визнавався за кордоном, треба не лише налаштувати його технічно, а й підписати угоди з іншими країнами щодо визнання цього документа", — про це він.

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