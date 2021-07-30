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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-сертифікати в "Дії" ще не гарантують можливість виїзду за кордон, - Мінцифри

COVID-сертифікати в

Керівник з розвитку електронних послуг в Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік розповів, що COVID-сертифікати все ще перебувають на етапі бета-тестування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо".

"Covid-сертифікати все ще перебувають на бета-тестуванні, знайшлись деякі недоліки щодо взаємодії з e-health. Сповідаюсь, за кілька тижнів вони вже будуть доступні в "Дії".

Але це не означатиме, що за ними вже можна буде їхати за кордон. Оскільки, щоб український ковідний сертифікат визнавався за кордоном, треба не лише налаштувати його технічно, а й підписати угоди з іншими країнами щодо визнання цього документа", — про це він.

Також читайте: Мінцифри про визнання COVID-сертифікатів: Україна проходить технічну валідацію, потім буде ще два етапи

карантин (18172) сертифікат (427) Мінцифри (1217) Дія (1149) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Очередная...абсолютно бесполезная картинка в смартфоне...в дополнение к предыдущим...
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30.07.2021 10:18 Відповісти
+5
Облом.ua
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30.07.2021 10:17 Відповісти
+3
Всем остальным странам пох на вашу дию
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30.07.2021 10:24 Відповісти
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Облом.ua
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30.07.2021 10:17 Відповісти
Таки да. Уже можно смеяться с этой филькиной грамоты от зеленой пошести или еще подождать? Вез единой сертифицированной базы это все обычное надувательство.
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30.07.2021 11:13 Відповісти
Очередная...абсолютно бесполезная картинка в смартфоне...в дополнение к предыдущим...
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30.07.2021 10:18 Відповісти
А вам-то на лаптестане чего? Вас в любом случае принудительно ширнут скотомицином спутник-вектор и за границу не пустят.
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30.07.2021 10:38 Відповісти
Тебе кацапу виднее сидя на бутылке...что там у вас в лаптестане..
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30.07.2021 10:54 Відповісти
О! И снова ты, лапоть ольгинский, палишься своей любимой набутылочной темой
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30.07.2021 10:56 Відповісти
...на этапе бета-тестирования... Это где? Нормальным языком объяснить можно?
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30.07.2021 10:19 Відповісти
Нормальным языком -- без единой базы вакцинированных, сертифицированной по мировым стандартам, где по QR-коду можно получить полную информацию о вакцинации и самой вакцине -- это все просто развод для лохов.
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30.07.2021 11:20 Відповісти
конечно, нечего о заграницах думать, тут своих проблем хватает

COVID-сертифікати в "Дії" ще не гарантують можливість виїзду за кордон, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 1735
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30.07.2021 10:21 Відповісти
Всем остальным странам пох на вашу дию
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30.07.2021 10:24 Відповісти
Так и в Украине толку от этой дии ноль...
В чем заключается сакральный смысл картинки уведомляющей пользователя о том что у него есть загранааспорт неведомо никому...
Свой ИНН я знаю на память...и могу его продиктовать в любом месте...но везде нужна ксерокопия...для чего тот ИНН в той дие...опять таки не понятно..
Ну а свилетельство о рождении ребенка...это наверное что бы родители не забыли что у них есть дети...😀
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30.07.2021 11:17 Відповісти
Простой инструкции как зарегистрировать свою ID карту в Дії нет, а без нее все там как мертвому припарки. Бот отвечает что очень занят потому что он отвечает на тысячи вопросов которые задали раньше.
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30.07.2021 10:26 Відповісти
Помогал одному знакомому с обращением к телеграмм-боту "Дии" во время карантина. Ответ пришел через 4 месяца, когда это было ему уже до сраки. Країна в смартфоне...
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30.07.2021 11:17 Відповісти
"зе" ,монеты народа распилила на "дию" ,которая для народа "не діє"
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30.07.2021 10:46 Відповісти
 
 