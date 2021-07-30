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Чи станете ви першим українцем, який виграє джекпот Powerball в 199 мільйонів доларів? У вас є час до суботи

Тисячі українців прямо зараз заходять на сайт TheLotter.net, щоб придбати офіційні білети для участі в майбутньому тиражі лотереї Powerball.

Чи станете ви першим українцем, який виграє джекпот Powerball в 199 мільйонів доларів? У вас є час до суботи 01

Лотерея США Powerball - одна з найвідоміших лотерей світу, і не тільки тому що вона розігрує незбагненні грошові призи, але також тому що тисячі людей поза Сполучених Штатів беруть у ній участь онлайн, через сервіси з продажу лотерейних білетів.

Найближчий тираж, у якому буде розіграно 199 мільйонів доларів (це 5,3 мільярда гривень), в цю суботу, 31 липня, приваблює тисячі українців, які купують офіційні білети через сертифікований сайт TheLotter.net

Адріан Коореманс, представник пресслужби сайту, пояснює: "Ми працюємо вже більше 18 років і за цей час ми принесли $104 мільйони доларів понад 6 мільйонам іноземних користувачів з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті TheLotter жінка з Панами, яка виграла $30 мільйонів і сальвадорець, який виграв $1 мільйон.

"Вважаю, що наші користувачі з усього світу зараз починають планувати, які будинки і автомобілі вони зможуть купити, в які подорожі вони зможуть відправитися, після того, як виграють неймовірний лотерейний приз у $199 мільйонів", - додає представник спец-служби theLotter.net Адріан Коореманс.

  • Джекпот Powerball досяг $199 млн, це 5,3 мільярда гривень.
  • Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в €4,15!
  • Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь у тиражі!

Ось як це працює

"Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях", - пояснює Коореманс. "Використовуючи онлайн лотерейний сервіс theLotter.net, ви можете брати участь у тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами".

Чи станете ви першим українцем, який виграє джекпот Powerball в 199 мільйонів доларів? У вас є час до суботи 02

Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто:

  1. Зареєструйтеся на theLotter.net
  1. Виберіть лотерею Powerball
  1. Виберіть 5 номерів (з діапазону 1-69)
  1. Виберіть 1 номер 'Powerball' (з діапазону 1-26) в помаранчевому полі форми
  1. Сплатіть покупку

"Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білети Powerball, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені", - каже Коореманс. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення. Всі призи виплачуються повністю (після вирахування федеральних податків і податків штату). Сервіс не бере комісії з виграшів - оплата послуг здійснюється в момент покупки білета.

Так, у нас були переможці з України!

"Хоча у нас досі ще не було переможців джекпотів з України, громадяни України неодноразово вигравали, в тому числі і великі грошові призи в лотереї на сайті TheLotter.net", - розповідає представник пресслужби сайту.

Так, Наталія з України вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США - 1, 10, 57, 66 і 75, що принесло їй надзвичайний виграш в $1 мільйон! Якби вона вгадала ще і додатковий Mega Ball, який у тому тиражі випав під номером 4, сума її виграшу становила б $15 мільйонів.

Найбільший у світі джекпот чекає на вас

$199 мільйонів - найбільший на цей момент лотерейний джекпот. Купуйте білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні! Бажаємо успіху, і, будь ласка, грайте відповідально.

Новина публікується на правах реклами.

Автор: 

виграш (13) лотерея (229)


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Топ коментарі
+9
Станете ли вы первым украинцем, который выиграет джекпот Powerball в 199 миллионов долларов? У вас есть время до субботы - Цензор.НЕТ 8913
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30.07.2021 10:26 Відповісти
+3
Шозахрінь і навіщо вона в новинах?
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30.07.2021 10:33 Відповісти
+2
Не будуть же писати про те, що - Наука после стыковки начала самостоятельно запускать свои двигатели в хаотичном порядке. Что привело к отклонению от МКС заданной орбиты. Сейчас их отключили.

Экипажу отменили все запланированные дела и приказали ждать дальнейших указаний.
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30.07.2021 10:48 Відповісти
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Станете ли вы первым украинцем, который выиграет джекпот Powerball в 199 миллионов долларов? У вас есть время до субботы - Цензор.НЕТ 8913
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30.07.2021 10:26 Відповісти
Шозахрінь і навіщо вона в новинах?
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30.07.2021 10:33 Відповісти
Не будуть же писати про те, що - Наука после стыковки начала самостоятельно запускать свои двигатели в хаотичном порядке. Что привело к отклонению от МКС заданной орбиты. Сейчас их отключили.

Экипажу отменили все запланированные дела и приказали ждать дальнейших указаний.
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30.07.2021 10:48 Відповісти
А везунчик Ляшко про це знає?
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30.07.2021 10:36 Відповісти
Знає. Він вже 3 рази виграва)
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30.07.2021 10:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UxlWzhGFL7c ДЖОДАСЕН - ОЛЕГУ ВЕЗЕ (Процишин офіційний & Вєсті UA)
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30.07.2021 11:07 Відповісти
Меня веселит и огорчает попытки людей обмануть закон больших чисел. Ведь ежу понятно, что при большом числе испытаний в выигрыше в среднем будет явно не игрок, иначе лотерея превратилась бы из прибыльного бизнеса в благотворительность.
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30.07.2021 10:49 Відповісти
В Украине сорвали самый крупный джэк-пот 33 ляма 32 000 в Супер-лото...
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30.07.2021 10:52 Відповісти
А в США джек0пот сорвала жительница Северной Каролины 1,5 ярда долл. в сентябре 2018 года..
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30.07.2021 10:54 Відповісти
украинец если выиграет, то сразу на лыжи, или мусора быстро вывернут карманы и прикопают по тихому
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30.07.2021 12:21 Відповісти
Компания указала, что у них были граждане Украины. Но всего два вопроса. Когда это было? И где эти люди проживали на момент выигрыша? Это очень важные моменты, т.к. если эти люди были ЗА территорией Украины легально проживали в США/Канаде/ЕС и т.д), то все становится понятно, как и то, что это легальный способ почти обмана. Просто важные моменты не договаривают.
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30.07.2021 12:41 Відповісти
Буратины, налетай!
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30.07.2021 18:46 Відповісти
 
 