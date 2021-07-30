"Дельта"-штам коронавірусу заразний, як вітрянка, і може передаватися вакцинованими, - Центр із контролю захворювань США
Варіант коронавірусу "Дельта" значно заразніший, із більшою ймовірністю подолає захист вакцин і може викликати більш серйозне захворювання, ніж усі інші відомі версії вірусу, відповідно до внутрішньої презентації, поширеної в Центрах із контролю й профілактики захворювань США.
Про це пишуть The New York Times" і "The Washington Post" , передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Доктор Рошель П. Валенські, директор агентства, визнала у вівторок, що вакциновані люди з так званими проривними інфекціями варіанту Дельта несуть у носі й горлі стільки ж вірусу, скільки невакциновані люди, і можуть із такою ж легкістю поширювати його, хоча й рідше.
Доктор Валенські назвала передачу від вакцинованих людей рідкісним явищем, але інші вчені припустили, що це може бути більш поширеним явищем, ніж вважалося раніше.
Внутрішній документ дає більш широкий і більш похмурий погляд на цей штам.
Варіант Delta передається інтенсивніше, ніж віруси, що викликають MERS, SARS, Ebola, застуду, сезонний грип і вітряну віспу, і, згідно з документом, він так само заразний, як вітряна віспа.
У документі говориться, що найближчий наступний крок для агентства – "визнати, що війна змінилася".
Тон документа відображає тривогу Центрів із контролю й профілактики захворювань (C.D.C.) через поширення штаму "Дельта" в США.
Відповідно до одного з нещодавніх досліджень, кількість вірусу у людини, інфікованої Delta, в тисячу разів більша, ніж у людей, інфікованих вихідною версією вірусу, відзначає NYT.
У документі C.D.C. зазначається, що при зараженні варіантом Delta кількість вірусу у дихальних шляхах в 10 разів вища, ніж у людей, інфікованих варіантом Alpha, який також дуже заразний.
Документ C.D.C. заснований на даних численних досліджень.
Висновки припускають, що людям зі слабкою імунною системою слід носити маски навіть у місцях, де немає високої передачі вірусу. Те ж саме слід робити вакцинованим людям, які контактують із маленькими дітьми, літніми людьми або іншими вразливими людьми.
Вакцини ж запобігають серйозним захворюванням, госпіталізації і смерті від COVID.
Очікується, що в п'ятницю C.D.C. опублікує додаткові дані щодо цього штаму.
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Вакцина лишь тренирует/ускоряет реакцию имунной системы и ничего более.
Вакцинированный клиент при этом может быть вполне заразен и распространять инфекцию.
Так что сиди на бутылке мовчкы...и не тявкай..
Ждём второго кидка - болеть будут также, как и невакцинированные. Объяснять буду другим штаммом. Омега там осталась какраз из известных букав греческого алфавита.
Финансировалась вся эта муть доходами от траффика иранских и афганских наркотиков в Европу, который шёл через Бейрут. Взрыв в Бейруте покончил с финансами для этой авантюры. Но, поскольку эти дегенераты очень упорные, они будут пытаться и дальше план реализовывать, просто печатая деньги. Если республиканцы не возьмут вовремя власть, доллар может скатиться в гиперинфляцию.
а вообще это все вообще не смешно, учитывая дурные правила въезда в страны, что вакцинированным не нужны ПЦР.
ПЦР нужно делать всем! как и всем носить маски и соблюдать дистанцию...
Це - брехня.
Я наводила інфу від "чемпіонів світу" з Jerusalem Post, яка спростовує про серйозний стан та госпіталізацію. Там якраз 2/3 у важкому стані - повністю щеплені. А якщо у важкому стані - то, значить, госпіталізовані.
Знайду дані про смертність серед щеплених - обов*язково поставлю.
https://www.jpost.com/health-science/coronavirus-in-israel-what-do-we-know-about-the-143-hospitalized-people-674508
Some 143 Israelis were https://www.jpost.com/health-science/black-january-more-israelis-died-last-month-than-in-any-month-in-20-years-659297 hospitalized with COVID-19 as of Wednesday at 12 p.m., according to the Health Ministry. Fifty-eight (58%) percent of them were vaccinated, 39% were not and 3% were partially vaccinated, meaning they had taken one dose or a full week had not passed since their second shot.
Тобто - 61% щеплених.
Only one patient was a child. Five were https://www.jpost.com/health-science/good-news-for-expectant-moms-catching-covid-wont-harm-baby-study-669334 pregnant women or women who recently gave birth.
Але не пишуть щодо їхніх щеплень: так, ні, частково.
Of the country's 64 serious patients, including 17 in critical condition, there were 12 who were being invasively ventilated. However, while the percentage of vaccinated cases was high, the percentage of those who require invasive treatment was low: Only three fully vaccinated people were being invasively ventilated.
Не пишуть вік та наявність хвороб. Це - важливо.
Also, only two people were connected to an ECMO external oxygenation machine, and neither of them were vaccinated.
Although the number of serious patients is on the rise - with 154 new ones this month compared to only 31 new ones in May and 17 in June - there were 972 new serious cases last July.
So far this month, 20 people have died of the virus, compared to nine people last month and 237 in July 2020.
Fifteen (15) of the 20 people who died this month were fully vaccinated.So far this month, 20 people have died of the virus, compared to nine (9) people last month and 237 in July 2020.