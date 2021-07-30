УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3198 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
12 171 86

"Дельта"-штам коронавірусу заразний, як вітрянка, і може передаватися вакцинованими, - Центр із контролю захворювань США

Варіант коронавірусу "Дельта" значно заразніший, із більшою ймовірністю подолає захист вакцин і може викликати більш серйозне захворювання, ніж усі інші відомі версії вірусу, відповідно до внутрішньої презентації, поширеної в Центрах із контролю й профілактики захворювань США.

Про це пишуть The New York Times" і "The Washington Post" , передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Доктор Рошель П. Валенські, директор агентства, визнала у вівторок, що вакциновані люди з так званими проривними інфекціями варіанту Дельта несуть у носі й горлі стільки ж вірусу, скільки невакциновані люди, і можуть із такою ж легкістю поширювати його, хоча й рідше.

Доктор Валенські назвала передачу від вакцинованих людей рідкісним явищем, але інші вчені припустили, що це може бути більш поширеним явищем, ніж вважалося раніше.

Внутрішній документ дає більш широкий і більш похмурий погляд на цей штам.

Варіант Delta передається інтенсивніше, ніж віруси, що викликають MERS, SARS, Ebola, застуду, сезонний грип і вітряну віспу, і, згідно з документом, він так само заразний, як вітряна віспа.

У документі говориться, що найближчий наступний крок для агентства – "визнати, що війна змінилася".

Тон документа відображає тривогу Центрів із контролю й профілактики захворювань (C.D.C.) через поширення штаму "Дельта" в США.

Також читайте: COVID-сертифікати в "Дії" ще не гарантують можливість виїзду за кордон, - Мінцифри

Відповідно до одного з нещодавніх досліджень, кількість вірусу у людини, інфікованої Delta, в тисячу разів більша, ніж у людей, інфікованих вихідною версією вірусу, відзначає NYT.

У документі C.D.C. зазначається, що при зараженні варіантом Delta кількість вірусу у дихальних шляхах в 10 разів вища, ніж у людей, інфікованих варіантом Alpha, який також дуже заразний.

Документ C.D.C. заснований на даних численних досліджень.

Висновки припускають, що людям зі слабкою імунною системою слід носити маски навіть у місцях, де немає високої передачі вірусу. Те ж саме слід робити вакцинованим людям, які контактують із маленькими дітьми, літніми людьми або іншими вразливими людьми.

Вакцини ж запобігають серйозним захворюванням, госпіталізації і смерті від COVID.

Очікується, що в п'ятницю C.D.C. опублікує додаткові дані щодо цього штаму.

дослідження (615) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
В смысле может передаваться вакцЫнированными? А зачем их тогда вакцЫнировали? Шоб они вирус передавали?
показати весь коментар
30.07.2021 10:43 Відповісти
+10
Карочи вакцынированных ожидаемо прокинули - болеть они юудут.
Ждём второго кидка - болеть будут также, как и невакцинированные. Объяснять буду другим штаммом. Омега там осталась какраз из известных букав греческого алфавита.
показати весь коментар
30.07.2021 11:00 Відповісти
+9
В отличии от тебя кацапа...я себе в организм ни спутника..ни синовака...ни прочего дерьма не вкалывал...и вкалывать не собираюсь..
Так что сиди на бутылке мовчкы...и не тявкай..
показати весь коментар
30.07.2021 10:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Электорату потерпевшего вiслюка и адептам узкого мира запастись чистой исподней и оплатить абонемент в крематорий
показати весь коментар
30.07.2021 10:33 Відповісти
вам, свинокацапы, только и остается что колоться куйней5 та молится на своё фуйло
показати весь коментар
30.07.2021 11:27 Відповісти
В смысле может передаваться вакцЫнированными? А зачем их тогда вакцЫнировали? Шоб они вирус передавали?
показати весь коментар
30.07.2021 10:43 Відповісти
А ты всё продолжаешь тупить, при том, что https://censor.net/ru/comments/locate/3279730/01921438-271d-728c-b929-4b3af36e1cfc, что вакцины не предотвращают заражение, а лишь учат организм эффективно с ним бороться
показати весь коментар
30.07.2021 10:49 Відповісти
Ты слова то с контекста не выдергивай и внимательно перечитай тот пост. Мой пост подразумевает, что вирус будет сразу ликвидирован, а инфицированный не станет разносчиком, раз вирус был убит "прямо перед забором с вышки часовым"
показати весь коментар
30.07.2021 10:52 Відповісти
А как вирус может быть ликвидирован иммунной системой, не попав в организм? А если уж вирус в организме, то организм инфицирован
показати весь коментар
30.07.2021 10:55 Відповісти
Как только вирус попадет в организм, на него сразу должны наброситься лейкоциты и нейтрализовать. Он не сможет поражать новые клетки, а значит его резистентность будет стремиться к нулю
показати весь коментар
30.07.2021 11:00 Відповісти
Я дочь учёного вирусолога - поверьте, не всё так однозначно
показати весь коментар
30.07.2021 11:01 Відповісти
Да ты уже кого только не дочь
показати весь коментар
30.07.2021 11:01 Відповісти
поверьте украинские каратели так и сделали, распяли вирус в штаниках прямо на доске объявлений...изверги...
показати весь коментар
30.07.2021 11:21 Відповісти
Как только вирус попадет в организм, организм сразу становится инфицированным
показати весь коментар
30.07.2021 11:01 Відповісти
Ну вот тебе задача. Человек переболел ветрянкой, которой болеют только раз в жизни. Потом через пару лет в его организм опять попал вирус ветрянки. Будет ли он разносчиком ветрянки?
показати весь коментар
30.07.2021 11:21 Відповісти
"Потом через пару лет в его организм опять попал вирус" - это и есть инфицирование
показати весь коментар
30.07.2021 11:22 Відповісти
Голубовская, ты?
показати весь коментар
30.07.2021 11:24 Відповісти
Шо ж ты петлять начал. А так дышал, так дышал
показати весь коментар
30.07.2021 11:27 Відповісти
Петлять тут начал ты, когда не ответил, будет ли инфицированный переболевший разносчиком ветрянки
показати весь коментар
30.07.2021 11:28 Відповісти
Нет. Это ты петляешь с КОВИДа на ветрянку, скоро на коклюш спрыгнешь.
показати весь коментар
30.07.2021 11:30 Відповісти
и вот опять ты петлянул. А чем собственно ковид отличается от ветрянки. Такой же заразный? да. Летальные случаи есть? есть. Или вирусы вирусам рознь и не работают по общим правилам?
показати весь коментар
30.07.2021 11:32 Відповісти
Так если нет разницы, чего ты петляешь с КОВИДа на ветрянку и еще куда-то, только, чтоб не КОВИД?
показати весь коментар
30.07.2021 11:34 Відповісти
опять петлянул
показати весь коментар
30.07.2021 11:37 Відповісти
Всё? Кончились "аргументы"? Ну иди еще что-нить придумай - вдруг повезет
показати весь коментар
30.07.2021 11:38 Відповісти
Ты мне так и не ответил
показати весь коментар
30.07.2021 11:39 Відповісти
Так ты так и не нашел что спросить
показати весь коментар
30.07.2021 11:40 Відповісти
Человек переболел ветрянкой, которой болеют только раз в жизни. Потом через пару лет в его организм опять попал вирус ветрянки. Будет ли он разносчиком ветрянки?
показати весь коментар
30.07.2021 11:42 Відповісти
А это зависит от эффективности его имунной системы
показати весь коментар
30.07.2021 11:43 Відповісти
Ответь однозначно: да или нет, что ты петляешь из стороны в сторону?
показати весь коментар
30.07.2021 11:46 Відповісти
А ты покажи мед.карту этого твоего пациента с коклюшем, или что там у него, иначе ответить не возможно.
показати весь коментар
30.07.2021 11:47 Відповісти
все с тобой понятно, удачи...
показати весь коментар
30.07.2021 11:48 Відповісти
Ну шо ж ты так быстро слился? Не подготовился - бывает
показати весь коментар
30.07.2021 11:49 Відповісти
с таким зебилом как ты не очем говорить. досведос
показати весь коментар
30.07.2021 11:50 Відповісти
Так тебе вообще не о чем говорить - ты собственные мысли никак в кучу не соберешь
показати весь коментар
30.07.2021 11:56 Відповісти
есть люди, болеющие ветрянкой дважды. Но это редко....
показати весь коментар
30.07.2021 15:42 Відповісти
Их вакцинировали только для того чтоб не сдохли.
Вакцина лишь тренирует/ускоряет реакцию имунной системы и ничего более.
Вакцинированный клиент при этом может быть вполне заразен и распространять инфекцию.
показати весь коментар
30.07.2021 11:12 Відповісти
Просто уже забрехались с этим коронавирусом на столько, что на него уже скоро все забьют. А вообще, кто прав ковид диссиденты или коронабесы - покажет только время
показати весь коментар
30.07.2021 11:23 Відповісти
На па-рашке антиваксеры в очереди в крематорий голосуют
показати весь коментар
30.07.2021 11:28 Відповісти
Я не против вакцЫнации. Я за то что человек сам решает, что ему делать. А когда ему начинают навязывать свою волю другие люди, то таких смело нужно слать на хрен
показати весь коментар
30.07.2021 11:30 Відповісти
Другими словами, ты заявляешь, что ты пишешь из лаптестана? Ведь только на па-рашке принудительно "вакцинируют" скотомицином спутник-вектор
показати весь коментар
30.07.2021 11:33 Відповісти
Каминг аут такой камиг аут. Но видно, что ты старался
показати весь коментар
30.07.2021 11:39 Відповісти
Ветер по морю гуляет,что Ветрянка на Ветру Отменить срочно Ветер...и тафуны там всякие с 9 валом и прочими Торнадо Смерчами...
показати весь коментар
30.07.2021 10:45 Відповісти
Юмор неплох. Однако я помню на своём примере в детстве и на примере детей что такое ветрянка. Сейчас в Одессе по вечерам( по выходным в разы больше) в центре и бульваре бродят толпы людей. Вокруг иных музыкантов людские рои. Пока Бог миловал. Говорят, что терпение Бога бесконечно. Но в истории известно и про Содом и Гоморру. По жизни стоит ожидать, что терпение Бога лопнет - ветрянка очень заразна.
показати весь коментар
30.07.2021 11:10 Відповісти
Тётенька да вам не от того прививаться нужно.вы больны
показати весь коментар
30.07.2021 11:24 Відповісти
Дяденька, как говаривал мой батенька: "Вашими остротами только жопу брить"
показати весь коментар
30.07.2021 11:53 Відповісти
Вакцинированных нужно изолировать от общества..
показати весь коментар
30.07.2021 10:48 Відповісти
Вас, принудительно "вакцинированных" скотомицином спутник-вектор, и так ни в одну страну уже не пускают
показати весь коментар
30.07.2021 10:50 Відповісти
В отличии от тебя кацапа...я себе в организм ни спутника..ни синовака...ни прочего дерьма не вкалывал...и вкалывать не собираюсь..
Так что сиди на бутылке мовчкы...и не тявкай..
показати весь коментар
30.07.2021 10:52 Відповісти
Ты можешь отнекиваться сколько угодно, но центром антипрививочной пропаганды является твоё атєчєства налаптестан и ты палишься нипадеццки
показати весь коментар
30.07.2021 10:53 Відповісти
Против вакцинации выступают все здравомыслящие люди...и в Европе...и в США...правда за истеричными воплями коронобесов типа тебя их почти не слышно...
показати весь коментар
30.07.2021 11:07 Відповісти
Конееечно! Все так называемые тобой "здравомыслящие люди" кучкуются почему-то у вас на лаптестане, или вокруг "антипрививочных" телекрамм-каналов и фейковых сайтов типа The Gateway Pundit.
показати весь коментар
30.07.2021 11:10 Відповісти
Г-н Привет. Вы считаете здравомыслящими людьми, проплаченных Путиным продажных французов, которые устроили демонстрации? Так они идут на шестом месте по заболеваемости ( 6,079,239) после россиян(6,218,502). А вчера заболело у них даже больше(+25,190), чем в России(+23,270). То что Франция поёт под дудку России не секрет. Так что насчёт здравомыслия вы преждевременно высказались. Эти страны два сапога - пара и не всё золото, что блестит.
показати весь коментар
30.07.2021 11:46 Відповісти
Так-так, всі абсолютно проплачені. По різних країнах світу.
показати весь коментар
30.07.2021 16:50 Відповісти
каждый имеет право на свое мнение (кроме кацапов), может ошибаться и, не располагая полным обьемом информации, быть дремучим и невежественным в конце концов.... да просто не доверять этой зебильной власти... но тем не менее нужно стараться трезво мыслить и анализировать доступную информацию...сам я переболел один раз ковидом и были серьезные последствия по здоровью, после контакта с зараженным спустя 3 месяца после первчного заражения со стороны крови и сердца.... Для себя решил завтра вакцинироваться. Жена решила что пока не будет... ее право, она легче переносила...
показати весь коментар
30.07.2021 12:00 Відповісти
"Дельта-штамм коронавируса заразен, как ветрянка" - а надо было еще пошире открыть границу с кацапами!
показати весь коментар
30.07.2021 10:51 Відповісти
Вот как бывает когда начинают летучих мышей жрать!
показати весь коментар
30.07.2021 10:58 Відповісти
Карочи вакцынированных ожидаемо прокинули - болеть они юудут.
Ждём второго кидка - болеть будут также, как и невакцинированные. Объяснять буду другим штаммом. Омега там осталась какраз из известных букав греческого алфавита.
показати весь коментар
30.07.2021 11:00 Відповісти
По сценарию, "кавид" должен быть вечен, как и "прививки" против него, и намордники, и т.д.
показати весь коментар
30.07.2021 11:18 Відповісти
никак не могу понять - в ваших постах больше глупости, невежественности или русского авось?
показати весь коментар
30.07.2021 12:01 Відповісти
Если вы не можете понять что я пишу - не читайте. Возможно вы просто ошиблись форумом, и на самом деле вам нужно на русвесну.
показати весь коментар
30.07.2021 12:04 Відповісти
какая омега ? гамма сейчас бразильская гуляет по европам . отстаёшь от последних веяний учёных
показати весь коментар
30.07.2021 11:41 Відповісти
Треба визнати, шо вітрянка не така вже й заразна, як дехто вважає, багато хто з дітей чепляють її далеко не з першого карантину в колективах.
показати весь коментар
30.07.2021 11:00 Відповісти
Кароче, хватай мішки. Вокзал відходить.
показати весь коментар
30.07.2021 11:03 Відповісти
Міліарди викинуті на вакцинне фуфло, і це коли хворим дітям усією країною гроші на уколи і операції збирають.
показати весь коментар
30.07.2021 11:04 Відповісти
A куда им деваться теперь ? Они действуют чётко по алгоритму, изобретая на ходу "штаммы" если где-то сценарий требует поправки. Вся эта пирамида рухнет после взятия республиканцами власти.
показати весь коментар
30.07.2021 11:17 Відповісти
почему то сомневаюсь, что рухнет, очень многим недолюдишкам, которые легли под грязное ковидобабло это выгодно
показати весь коментар
30.07.2021 11:21 Відповісти
Весь план - изобретение сумасшедших старых пердунов, которым давно в аду прогулы ставят. План очень глупый; это в чистом виде троцкизм: попытка изменить природу человека. Закончится он "мордами в грязь", оглушительным хлопком. Но, для этого в Вашингтоне должна смениться власть.
Финансировалась вся эта муть доходами от траффика иранских и афганских наркотиков в Европу, который шёл через Бейрут. Взрыв в Бейруте покончил с финансами для этой авантюры. Но, поскольку эти дегенераты очень упорные, они будут пытаться и дальше план реализовывать, просто печатая деньги. Если республиканцы не возьмут вовремя власть, доллар может скатиться в гиперинфляцию.
показати весь коментар
30.07.2021 11:33 Відповісти
Абсолютно +
показати весь коментар
30.07.2021 12:26 Відповісти
хм, про взрыв в Бейруте пытаются отмалчиваться в мире, нюанс не знал про ширку, но когда я вкинул в фейсбук про это, эксперты якобы пометили как фейк/ложная информация, меня очень насторожила эта мировое цензура
показати весь коментар
30.07.2021 14:18 Відповісти
Aфганский герыч там везли. Главным смотрящим был Сулеймани и его КСИР; они держали весь маршрут.
показати весь коментар
30.07.2021 14:51 Відповісти
Сулеймани был убит вроде в начале 2020, а взрыв август 2020, что я не так понял?
показати весь коментар
30.07.2021 15:05 Відповісти
Taк операция разворачивалась постепенно. Взрыв - это кульминация. То есть полное прекращение потока афганского герыча. А до этого - постепенно разрушалась логистика.
показати весь коментар
30.07.2021 15:59 Відповісти
Вакцинация НЕ ПРЕДОТВРАЩАЕТ заражения. Уменьшение летальных случаев и случаев тяжёлого течения болезни- увеличение опыта докторов в борьбе с китайцем.
показати весь коментар
30.07.2021 11:40 Відповісти
сейчас в израиле из попавших в тяжёлом состоянии в больницу 90% вакцинированных .
показати весь коментар
30.07.2021 11:43 Відповісти
А среди умерших от ковида в Италии полностью вакцинированных всего 1%.
показати весь коментар
30.07.2021 14:26 Відповісти
І що тепер? Хай живе довічний карантин?
показати весь коментар
30.07.2021 11:46 Відповісти
Разумеется. Так запланировано: "ковид" должен быть вечен.
показати весь коментар
30.07.2021 11:55 Відповісти
ну добре, що хоча би "Вакцини ж запобігають серйозним захворюванням, госпіталізації і смерті від COVID."
показати весь коментар
30.07.2021 12:27 Відповісти
Еще одно доказательство главной цели "мирового правительства"(МП) -СДЕЛАТЬ "УКОЛ ЗОНТИКОМ", а поможет он против вируса или нет их не интересует.Потом уже начнут работать с жидким чипом,который будет в нас.Вот так молчали при появлении МП, теперь оно распыляет химоружие по воздуху.
показати весь коментар
30.07.2021 12:41 Відповісти
К сожалению у нас нет серьезных исследований где же все таки люди заражаются ковидом. Вот например в Киеве постоянно заражаются раз в 10 больше чем в Харькове. Это при том, что в Киеве только в 1,7 раза больше населения. И структура в Харькове очень близка к Киеву. В метро очень много ездят. Наверно тупая клоунская команда клоуна не могут организовать исследования. Вот и спрашивается, а что команда клоуна умеет делать вообще? Дерибанить землю.
показати весь коментар
30.07.2021 13:14 Відповісти
Подозреваю, что данные по Киеву очень накручены. Наверно готовятся в Киеве на осень жесткий локдаун сделать. Это в связи со слухами, что осенью намечаются многолюдные протесты с требованиями незамедлительных досрочных выборов. Зеленая плесень очень хитрая и подлая.
показати весь коментар
30.07.2021 13:38 Відповісти
где на ветке местный дурачок антип, который только пару дней назад писал, что вакцинированные передают вирус в 10 раз меньше?
а вообще это все вообще не смешно, учитывая дурные правила въезда в страны, что вакцинированным не нужны ПЦР.

ПЦР нужно делать всем! как и всем носить маски и соблюдать дистанцию...
показати весь коментар
30.07.2021 15:50 Відповісти
Вакцины же предотвращают серьезные заболевания, госпитализации и смерти от COVID-19.

Це - брехня.
Я наводила інфу від "чемпіонів світу" з Jerusalem Post, яка спростовує про серйозний стан та госпіталізацію. Там якраз 2/3 у важкому стані - повністю щеплені. А якщо у важкому стані - то, значить, госпіталізовані.

Знайду дані про смертність серед щеплених - обов*язково поставлю.
показати весь коментар
30.07.2021 16:54 Відповісти
Ось.
https://www.jpost.com/health-science/coronavirus-in-israel-what-do-we-know-about-the-143-hospitalized-people-674508

Some 143 Israelis were https://www.jpost.com/health-science/black-january-more-israelis-died-last-month-than-in-any-month-in-20-years-659297 hospitalized with COVID-19 as of Wednesday at 12 p.m., according to the Health Ministry. Fifty-eight (58%) percent of them were vaccinated, 39% were not and 3% were partially vaccinated, meaning they had taken one dose or a full week had not passed since their second shot.

Тобто - 61% щеплених.

Only one patient was a child. Five were https://www.jpost.com/health-science/good-news-for-expectant-moms-catching-covid-wont-harm-baby-study-669334 pregnant women or women who recently gave birth.

Але не пишуть щодо їхніх щеплень: так, ні, частково.

Of the country's 64 serious patients, including 17 in critical condition, there were 12 who were being invasively ventilated. However, while the percentage of vaccinated cases was high, the percentage of those who require invasive treatment was low: Only three fully vaccinated people were being invasively ventilated.

Не пишуть вік та наявність хвороб. Це - важливо.

Also, only two people were connected to an ECMO external oxygenation machine, and neither of them were vaccinated.



Although the number of serious patients is on the rise - with 154 new ones this month compared to only 31 new ones in May and 17 in June - there were 972 new serious cases last July.

So far this month, 20 people have died of the virus, compared to nine people last month and 237 in July 2020.

Fifteen (15) of the 20 people who died this month were fully vaccinated.So far this month, 20 people have died of the virus, compared to nine (9) people last month and 237 in July 2020.
показати весь коментар
30.07.2021 17:05 Відповісти
в этом тоже зе и 95 виноваты. вот тут в методичке написано.
показати весь коментар
31.07.2021 00:40 Відповісти
 
 