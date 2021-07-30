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Новини Агресія Росії проти України
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США в ОБСЄ: Російські чиновники заперечують право України на існування, Росія - агресор

США в ОБСЄ: Російські чиновники заперечують право України на існування, Росія - агресор

Росія продовжує розповідати всім, що вона - "нейтральний посередник" у ситуації з Україною, хоча її чиновники публічно заперечують право України на існування.

На цю російську аномалію, виступаючи у Відні на засіданні постійної ради Організації з безпеки і співпраці в Європі, вказала тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Остріан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Вона нагадала, що війна розпочата РФ в односторонньому порядку, хоча Кремль постійно намагається видати себе за "нейтрального посередника".

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"Офіційні представники Росії і "головні переговорники" на словах заперечують суверенне право держави Україна визначати своє політичне майбутнє", - зазначила вона.

За словами Остріан, мінські угоди зрозумілі, але ось "що не ясно, так це те, як держава, яка заявляє про своє бажання врегулювати конфлікт мирним шляхом, продовжує його підживлювати, озброюючи, навчаючи, керуючи (бойовиками) і воюючи на сході України".

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Представниця США резюмувала, що вони ніколи не визнають захоплення Криму Росією, а санкції проти неї залишаться доти, поки Кремль не виконає в повному обсязі мінські зобов'язання і не поверне окупований півострів.

Автор: 

Держдепартамент США (1654) ОБСЄ (3515) росія (66431) США (23607)


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Топ коментарі
+18
США в ОБСЄ: Російські чиновники заперечують право України на існування, Росія - агресор - Цензор.НЕТ 7557
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30.07.2021 11:40 Відповісти
+16
І це вони заперечують наше право на існуваня!!!

«Мы явились в мир как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам предшествовали, не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего… Мы растем, но не зреем; идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели.» П. Чаадаев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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30.07.2021 11:11 Відповісти
+14
Они все понимают, только не хотят, отказываются это признать. Ложь - смысл жизни москаля.
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30.07.2021 11:09 Відповісти
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Інституції США - працюють, попри все...

До речі, працює й така інституція США, як Конгрес (парламент). Якраз би зараз нашому парламенту звернутися до нього про допомогу стосовно санкцій до Північного потоку... Але ж ні - канікули...
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30.07.2021 11:00 Відповісти
давно звернулися і працюють!
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30.07.2021 11:40 Відповісти
не бреши, чинна ВР до Конгресу (принаймі, з-за Байдена) ще не зверталася. Минулого складу ВР - так, зверталася.
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30.07.2021 12:01 Відповісти
Егеж,працюють ,по всіх напрямках ,результати видко неозброєним оком !!!)))
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30.07.2021 12:09 Відповісти
Нам би парочку конгресменів позичити для наведення порядку в Раді.
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30.07.2021 12:17 Відповісти
і не кажи...
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30.07.2021 12:24 Відповісти
Боже мой, как точно сказано! Тут и доказательств искать не нужно, достаточно любое запоребриковое полит. "шоу" посмотреть! Как упоротые сторонники "гражданской войны" этого не понимают?
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30.07.2021 11:04 Відповісти
Они все понимают, только не хотят, отказываются это признать. Ложь - смысл жизни москаля.
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30.07.2021 11:09 Відповісти
Мета Росіі,це повернення України в "родную говень "Московію !!!)))
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30.07.2021 11:09 Відповісти
Мета кремля, а не Росії.
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30.07.2021 12:13 Відповісти
На жаль ,не лише кремлівських недопалків,але і переважної більшості росєйської бидломаси !!!)))
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30.07.2021 12:32 Відповісти
Це аналогічно наче би влада Австралії хотіла "повернути" у своє підпорядкування Великобританію.

США в ОБСЄ: Російські чиновники заперечують право України на існування, Росія - агресор - Цензор.НЕТ 8284
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30.07.2021 12:17 Відповісти
І це вони заперечують наше право на існуваня!!!

«Мы явились в мир как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам предшествовали, не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего… Мы растем, но не зреем; идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели.» П. Чаадаев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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30.07.2021 11:11 Відповісти
Слава Богу, хоч ці все розуміють і слідкують і за виступами російських чиновників, і що пропагується на цих безкінечних шоу, бо більше 40% українців вважають, що ми один народ, а ще частина, що винна у всьому Україна.
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30.07.2021 11:14 Відповісти
Та начхати що кацапи кажуть і що думають про Україну ..Україна була, є і буде ...і ні хріна вини не зможуть зробить.. А путін здохне і Росія розсипеться як картковий будиночок збудований дурнями. і ні хріна вини не зможуть зробить.. Хай гавкають смердюки кацапськи а нам треба йти вперед до нормальних людей і країн...
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30.07.2021 11:36 Відповісти
от, коли ви всі, 73/43%зебілів, разом з обраними вами слугами уродів на чолі з Зе-бубочкою - от коли ви занапастите Україну - тоді до вас звертатися "ви мудаки" і "ми ж вас попереджали" буде пізно. Принаймі, форуму цензора не існуватиме.
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30.07.2021 12:05 Відповісти
)) Не треба )) нетреба нервувати..все добре все гаразд..буде Тиж такий не один єще такі як ти які дуже ну дуже добро можуть пузирі в гівні пускать...Тому будь наполегливим а вас оцінять і замітять як класно і вміло ви це робите.. От тільки за вами не підуть а зрозуміть вас зрозуміють ..Ну як я тебе заспокоїв???))
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30.07.2021 12:32 Відповісти
Я так розумію по смислу поста ти Ан Мур рвеш сраку за петруся.. Ну це твоє діло ..Ось тобі агітаційний лозунг після якого всі будуть за того за кого тобі треба "Поцілуй Петрушу в зад, і зразу станеш ти богат"
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30.07.2021 12:25 Відповісти
США в ОБСЄ: Російські чиновники заперечують право України на існування, Росія - агресор - Цензор.НЕТ 7557
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30.07.2021 11:40 Відповісти
США в ОБСЄ: Російські чиновники заперечують право України на існування, Росія - агресор - Цензор.НЕТ 7430
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30.07.2021 11:53 Відповісти
Не смотря на совковость фильмов, в которых играл Жжёнов,
он вызывает глубокое уважение до сих пор.
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30.07.2021 12:12 Відповісти
О вы ещё не знаете высказывания К. Макса и Ф. Знгельса про свинособак, одно из них:«И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - Ф.Энгельс
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30.07.2021 12:23 Відповісти
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30.07.2021 16:08 Відповісти
Не Росія, а РФ!
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30.07.2021 12:05 Відповісти
Навіть не РФ, а більшовицький кремль.
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30.07.2021 12:08 Відповісти
Росия, росия, начиная с пэци№1!
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30.07.2021 12:17 Відповісти
Россию аккуратно поддавливают на международной арене, и дёргаться бесполезно.
Статус международного агрессора - основание для новых оргвыводов.
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30.07.2021 12:19 Відповісти
Ага..как озаботятся..ух!!!
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30.07.2021 12:23 Відповісти
цей статус потрібно офіційно узаконити - тільки тоді буде толк. Але до такого офіційного визнання з належних міжнародних структур - ще далеко. І особливо це визнання тормознулося з бажанням заглянути ***** в очко
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30.07.2021 12:27 Відповісти
Шото я не понимаю. Джо, ты либо трусы надень, либо крестик сними!
Семь пятниц на неделю!!!
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30.07.2021 12:40 Відповісти
Что США может в совете Европы? У них нет там права голоса.
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30.07.2021 13:16 Відповісти
Може значно більше, ніж Ви собі можете уявити.
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30.07.2021 13:28 Відповісти
США в ОБСЄ: Російські чиновники заперечують право України на існування, Росія - агресор - Цензор.НЕТ 8271
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30.07.2021 14:26 Відповісти
*****, не настолько тупое, как 73%!!! =)
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30.07.2021 15:39 Відповісти
З точки зору нашої зеленої влади тема "у всьому винен Порошенко" не висвітлена зовсім ...
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30.07.2021 15:01 Відповісти
"США в ОБСЕ: Российские чиновники отрицают право Украины на существование, Россия - агрессор"
_Точняк! А байден и Западная Европа - пособники агрессора - фашиста и людоеда.
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30.07.2021 18:45 Відповісти
 
 