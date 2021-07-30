США в ОБСЄ: Російські чиновники заперечують право України на існування, Росія - агресор
Росія продовжує розповідати всім, що вона - "нейтральний посередник" у ситуації з Україною, хоча її чиновники публічно заперечують право України на існування.
На цю російську аномалію, виступаючи у Відні на засіданні постійної ради Організації з безпеки і співпраці в Європі, вказала тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Остріан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Вона нагадала, що війна розпочата РФ в односторонньому порядку, хоча Кремль постійно намагається видати себе за "нейтрального посередника".
"Офіційні представники Росії і "головні переговорники" на словах заперечують суверенне право держави Україна визначати своє політичне майбутнє", - зазначила вона.
За словами Остріан, мінські угоди зрозумілі, але ось "що не ясно, так це те, як держава, яка заявляє про своє бажання врегулювати конфлікт мирним шляхом, продовжує його підживлювати, озброюючи, навчаючи, керуючи (бойовиками) і воюючи на сході України".
Представниця США резюмувала, що вони ніколи не визнають захоплення Криму Росією, а санкції проти неї залишаться доти, поки Кремль не виконає в повному обсязі мінські зобов'язання і не поверне окупований півострів.
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«Мы явились в мир как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам предшествовали, не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего… Мы растем, но не зреем; идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели.» П. Чаадаев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
он вызывает глубокое уважение до сих пор.
Статус международного агрессора - основание для новых оргвыводов.
Семь пятниц на неделю!!!
_Точняк! А байден и Западная Европа - пособники агрессора - фашиста и людоеда.