США в ОБСЄ: Російські чиновники заперечують право України на існування, Росія - агресор

Росія продовжує розповідати всім, що вона - "нейтральний посередник" у ситуації з Україною, хоча її чиновники публічно заперечують право України на існування.

На цю російську аномалію, виступаючи у Відні на засіданні постійної ради Організації з безпеки і співпраці в Європі, вказала тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Остріан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Вона нагадала, що війна розпочата РФ в односторонньому порядку, хоча Кремль постійно намагається видати себе за "нейтрального посередника".

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"Офіційні представники Росії і "головні переговорники" на словах заперечують суверенне право держави Україна визначати своє політичне майбутнє", - зазначила вона.

За словами Остріан, мінські угоди зрозумілі, але ось "що не ясно, так це те, як держава, яка заявляє про своє бажання врегулювати конфлікт мирним шляхом, продовжує його підживлювати, озброюючи, навчаючи, керуючи (бойовиками) і воюючи на сході України".

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Представниця США резюмувала, що вони ніколи не визнають захоплення Криму Росією, а санкції проти неї залишаться доти, поки Кремль не виконає в повному обсязі мінські зобов'язання і не поверне окупований півострів.