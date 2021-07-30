Закликали до агресивної війни і захоплення влади в Україні: СБУ нейтралізувала нову мережу інтернет-агентів, яких координували з РФ
Кіберфахівці СБУ викрили розгалужену мережу ворожих агітаторів. Зловмисники розповсюджували в соцмережах заклики до зміни кордонів держкордону й захоплення влади в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Інструкції" для проведення інформаційно-підривних операцій через інтернет, агітатори отримували від своїх кураторів з РФ.
Під час обшуків за місцями проживання викритої ворожої агентури правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.
Так, на Закарпатті викрито посадовця місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій на закликах до порушення територіальної цілісності нашої держави. Свої "публікації" він розміщував у соціальних мережах.
Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконних дій.
Слідчі органів безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
На Київщині заблоковано протиправну діяльність мешканця Броварів, який використовував соцмережі для пропаганди агресивної війни.
В Одеській області викрито місцевого агента ворожої мережі. Зловмисник агітував за зміни меж державного кордону та захоплення влади в Україні. Свій контент він розповсюджував через інтернет-ресурси, підконтрольні ватажкам незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР".
На Львівщині викрито інтернет-агітатора, який напередодні святкування Дня хрещення Київської Русі-України розповсюджував деструктивний контент. Зміст "публікацій" порушував рівноправність громадян та міг призвести до дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні.
На Вінниччині місцевий житель адміністрував декілька антиукраїнських спільнот в одній із соціальних мереж. Агітатор закликав до насильницької зміни влади та порушення територіальної цілісності України.
СБУ продовжує системну роботу щодо запобігання загрозам безпеки держави від інформаційно-підривної діяльності іноземних спецслужб.
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по-друге, вам й подібним до вас треба зрозуміти раз й назавжди - станом на сьогодні навіть спроби відновлення ядерного статусу Україною призведе до того, що партнери України у світі залишать її наодинці з окупантом.
якщо для вас такий розвиток подій є прийнятним, то для людей, які переймаються існуванням цієї країни - ні.тож свої дурнуваті мантри про "хтонепідтримуєвідновленняядерногостатусутойагенткремля" залиште при собі.
На Київщині заблоковано протиправну діяльність мешканця Броварів, який використовував соцмережі для пропаганди агресивної війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3279960
чи чоловіка не за те пов'язали, що закликав до захисту країни?
У синєє море
Кров ворожу... ...
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте...
Так тут можна півцензора забирати за таким "складом злочину".
ви маєте доволі вузький та наївний погляд на речі. Бо факт є той, що градус проросійскості чинного президента зіц-Зєлупи є в 1000 разів вищій за Рабіновіча. В той час, коли Рабіноівіч лише "качає" проросійського (читай українського) лоха на москвофільські теми, президент зіц-Зєлупа практикує реальні зносини із ФСБ та Путлєром, та має в РФ безпосередньо бізнес, прибуткі якого надходять від торгівлі національною безпекою України.
Точно враги, координируемые ******!