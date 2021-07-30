УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7364 відвідувача онлайн
Новини Силовики
2 439 25

Закликали до агресивної війни і захоплення влади в Україні: СБУ нейтралізувала нову мережу інтернет-агентів, яких координували з РФ

Закликали до агресивної війни і захоплення влади в Україні: СБУ нейтралізувала нову мережу інтернет-агентів, яких координували з РФ

Кіберфахівці СБУ викрили розгалужену мережу ворожих агітаторів. Зловмисники розповсюджували в соцмережах заклики до зміни кордонів держкордону й захоплення влади в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Інструкції" для проведення інформаційно-підривних операцій через інтернет, агітатори отримували від своїх кураторів з РФ.

Під час обшуків за місцями проживання викритої ворожої агентури правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Так, на Закарпатті викрито посадовця місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій на закликах до порушення територіальної цілісності нашої держави. Свої "публікації" він розміщував у соціальних мережах.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконних дій.

Слідчі органів безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

На Київщині заблоковано протиправну діяльність мешканця Броварів, який використовував соцмережі для пропаганди агресивної війни.

В Одеській області викрито місцевого агента ворожої мережі. Зловмисник агітував за зміни меж державного кордону та захоплення влади в Україні. Свій контент він розповсюджував через інтернет-ресурси, підконтрольні ватажкам незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На державні органи за пів року зробили 1,5 млн кібератак. Кожна третя - з Росії

На Львівщині викрито інтернет-агітатора, який напередодні святкування Дня хрещення Київської Русі-України розповсюджував деструктивний контент. Зміст "публікацій" порушував рівноправність громадян та міг призвести до дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні.

На Вінниччині місцевий житель адміністрував декілька антиукраїнських спільнот в одній із соціальних мереж. Агітатор закликав до насильницької зміни влади та порушення територіальної цілісності України.

СБУ продовжує системну роботу щодо запобігання загрозам безпеки держави від інформаційно-підривної діяльності іноземних спецслужб.

Автор: 

інтернет (2033) Правоохоронні органи (2709) СБУ (13052) силовики (2515) кібербезпека (1173)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
от і мені цікаво, оце
На Київщині заблоковано протиправну діяльність мешканця Броварів, який використовував соцмережі для пропаганди агресивної війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3279960
чи чоловіка не за те пов'язали, що закликав до захисту країни?
показати весь коментар
30.07.2021 11:22 Відповісти
+7
По нынешним временам достаточно высказать мнение, что за свою страну надо воевать и что из квартала-95 власть, как из говна молоток, и ... все, ты тиририст.
показати весь коментар
30.07.2021 11:20 Відповісти
+3
"Доктора Киву" повязали?
показати весь коментар
30.07.2021 11:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що ти тулиш, кацап? У шмарія випросив хвотку?
показати весь коментар
30.07.2021 11:55 Відповісти
https://nbnews.com.ua/politika/2021/02/19/sharii-raskryl-kak-zelenskii-pomog-l-dnr-v-2014-opublikovana-novaya-informatsiya/ Шарий раскрыл, как Зеленский помог «Л/ДНР» в 2014: опубликована новая информация
показати весь коментар
30.07.2021 11:58 Відповісти
Читай уважно підпис під низом.
Закликали до агресивної війни і захоплення влади в Україні: СБУ нейтралізувала нову мережу інтернет-агентів, яких координували з РФ - Цензор.НЕТ 3920
показати весь коментар
30.07.2021 12:01 Відповісти
"Доктора Киву" повязали?
показати весь коментар
30.07.2021 11:15 Відповісти
по-перше, судячи з того, яку дурню генерують зеленські замислюватись це не їхня риса.
по-друге, вам й подібним до вас треба зрозуміти раз й назавжди - станом на сьогодні навіть спроби відновлення ядерного статусу Україною призведе до того, що партнери України у світі залишать її наодинці з окупантом.

якщо для вас такий розвиток подій є прийнятним, то для людей, які переймаються існуванням цієї країни - ні.тож свої дурнуваті мантри про "хтонепідтримуєвідновленняядерногостатусутойагенткремля" залиште при собі.
показати весь коментар
30.07.2021 11:30 Відповісти
Тре мовчки (потай) робити, а не теревенити - так зрозуміло?
показати весь коментар
30.07.2021 11:33 Відповісти
В законе уже есть интернет-агенты? Может СиБиУ дать разрешение ловить карточных мошенников? А не, то не то, там денех нет, копейки. Майнерам привет!
показати весь коментар
30.07.2021 11:19 Відповісти
Капоне посадили не как мафиози , а как злостного неплательщика налогов, если вам интересно. "Какая разница", как говорит янелох, за что будет сидеть ватник.
показати весь коментар
30.07.2021 11:48 Відповісти
При зебанутом клоуне даже пукнать становится опасно. А вдруг на станке висит его портрет. Бенядиктова сразу пришьет стантью о покушении при помощи органического газового оружия в особо циничной форме.
показати весь коментар
30.07.2021 11:19 Відповісти
По нынешним временам достаточно высказать мнение, что за свою страну надо воевать и что из квартала-95 власть, как из говна молоток, и ... все, ты тиририст.
показати весь коментар
30.07.2021 11:20 Відповісти
от і мені цікаво, оце
На Київщині заблоковано протиправну діяльність мешканця Броварів, який використовував соцмережі для пропаганди агресивної війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3279960
чи чоловіка не за те пов'язали, що закликав до захисту країни?
показати весь коментар
30.07.2021 11:22 Відповісти
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... ...

І вражою злою кров'ю
Волю окропіте...
показати весь коментар
30.07.2021 11:27 Відповісти
Слово - це зброя.
показати весь коментар
30.07.2021 11:24 Відповісти
Ну и слава Богу. Захватывать власть уже нельзя. Зеленский может спать спокойно.
показати весь коментар
30.07.2021 11:27 Відповісти
Призывали к агрессивной войне. Кто-то не хочет "перестать стрелять". Не будем показывать пальцем.
показати весь коментар
30.07.2021 11:33 Відповісти
"Призывали к агрессивной войне"
Так тут можна півцензора забирати за таким "складом злочину".
показати весь коментар
30.07.2021 11:37 Відповісти
А коли вже візьмутся за ківу ,кузьміна,рабіновича та іншу прорашиську наволоч,чи СБУ не помічає прямі заклики до поваленя влади за російським сценарієм?
показати весь коментар
30.07.2021 11:48 Відповісти
"коли вже візьмутся за ківу ,кузьміна,рабіновича та іншу прорашиську наволоч"
ви маєте доволі вузький та наївний погляд на речі. Бо факт є той, що градус проросійскості чинного президента зіц-Зєлупи є в 1000 разів вищій за Рабіновіча. В той час, коли Рабіноівіч лише "качає" проросійського (читай українського) лоха на москвофільські теми, президент зіц-Зєлупа практикує реальні зносини із ФСБ та Путлєром, та має в РФ безпосередньо бізнес, прибуткі якого надходять від торгівлі національною безпекою України.
показати весь коментар
30.07.2021 12:41 Відповісти
Предлагали начать освобождать свою территорию и призывали к Майдану?
Точно враги, координируемые ******!
показати весь коментар
30.07.2021 11:49 Відповісти
В Раді не пробували нейтралізовать
показати весь коментар
30.07.2021 12:44 Відповісти
какао щемят.
показати весь коментар
31.07.2021 00:52 Відповісти
 
 