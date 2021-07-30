Закликали до агресивної війни і захоплення влади в Україні: СБУ нейтралізувала нову мережу інтернет-агентів, яких координували з РФ

Кіберфахівці СБУ викрили розгалужену мережу ворожих агітаторів. Зловмисники розповсюджували в соцмережах заклики до зміни кордонів держкордону й захоплення влади в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Інструкції" для проведення інформаційно-підривних операцій через інтернет, агітатори отримували від своїх кураторів з РФ.

Під час обшуків за місцями проживання викритої ворожої агентури правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Так, на Закарпатті викрито посадовця місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій на закликах до порушення територіальної цілісності нашої держави. Свої "публікації" він розміщував у соціальних мережах.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконних дій.

Слідчі органів безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

На Київщині заблоковано протиправну діяльність мешканця Броварів, який використовував соцмережі для пропаганди агресивної війни.

В Одеській області викрито місцевого агента ворожої мережі. Зловмисник агітував за зміни меж державного кордону та захоплення влади в Україні. Свій контент він розповсюджував через інтернет-ресурси, підконтрольні ватажкам незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР".

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На Львівщині викрито інтернет-агітатора, який напередодні святкування Дня хрещення Київської Русі-України розповсюджував деструктивний контент. Зміст "публікацій" порушував рівноправність громадян та міг призвести до дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні.

На Вінниччині місцевий житель адміністрував декілька антиукраїнських спільнот в одній із соціальних мереж. Агітатор закликав до насильницької зміни влади та порушення територіальної цілісності України.

СБУ продовжує системну роботу щодо запобігання загрозам безпеки держави від інформаційно-підривної діяльності іноземних спецслужб.