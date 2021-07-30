Російський космічний модуль "Наука" ледь не зруйнував МКС: Через НП у NASA відклали запуск "Старлайнера"

NASA відклало в четвер запуск капсули Boeing CST-100 ("Старлайнер") на Міжнародну космічну станцію після того, як МКС на короткий проміжок часу відійшла від свого нормального положення на орбіті через двигуни системи управління, які ненавмисно активувалися на російському модулі "Наука", який сьогодні зістикувався зі станцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що запуск "Старлайнера" планувався у п'ятницю з Космічного центру у Флориді.

Космічне агентство і компанія Boeing вирішили перенести дату запуску на 3 серпня. У разі необхідності дата може також бути перенесена на 4 серпня.

"Ми хотіли переконатися в тому, що в нас є вільний час на те, щоб повністю оцінити ситуацію на (космічній) станції, перш ніж стикувати з МКС ще один апарат", - заявила Кеті Людерс, помічниця адміністратора НАСА. За інформацією агентства, ракета Atlas V і капсула "Старлайнер" перебувають на стартовому майданчику.

Попередній тестовий запуск "Старлайнера" на орбіту без екіпажу, який відбувся в 2019 році, завершився майже катастрофічною відмовою капсули зістикуватися з МКС. Запуск перенесли після труднощів, що виникли у зв'язку з російським лабораторним модулем "Наука", що нещодавно зістикувався з МКС.

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За словами Джоела Монтальбано, менеджера програми НАСА по МКС, через кілька годин після того, як "Наука" зістикувалася зі станцією, кілька підрулюючих двигунів, якими оснащений модуль, "ненавмисно" ввімкнулися, в результаті чого вся МКС тимчасово відхилилася від свого звичайного положення на орбіті.

Він сказав, що в момент інциденту станція відхилялася від точки вирівнювання зі швидкістю приблизно пів градуса на секунду. Крім того, зв'язок з екіпажем, у складі якого зараз перебувають два російські космонавти, три астронавти НАСА, а також японський і французький астронавти, двічі втрачався, проте "безпосередньої небезпеки для екіпажу не виникало".

Монтальбано додав, що космічна станція не отримала видимих ​​ознак пошкодження в результаті інциденту. Відхилення МКС від нормальної орбіти було виявлено за допомогою автоматичних датчиків, які перебувають на Землі, і "екіпаж не відчував ніякого руху", уточнив представник НАСА.

Як повідомляє LIGA.net, ресурс SciNews виклав фрагменти переговорів екіпажу станції з центрами управління польотами в Росії та США.

На аудіозаписі оператор каже, що "у нас тут щось на зразок перетягування каната", маючи на увазі, що тягу від включених двигунів "Науки" намагаються компенсувати двигунами на модулі "Зірка" і вантажному кораблі "Прогрес".

Пізніше двигуни "Науки" відключилися (самі або їх заглушили – цей момент не уточнюється). У Роскосмосі заявили під час інциденту, що "йде робота з залишками палива". Інсайдери вважають, що на модулі був спалений весь його запас.

У якийсь момент вже під час події астронавт Ендрю Морган з ЦУПу в Х'юстоні попросив астронавтів на МКС виглянути в ілюмінатори, щоб перевірити, чи не розлітаються там уламки та чи немає якогось помітного пошкодження станції.

91-й директор з польотів NASA Ентоні Вареха написав пізніше: "Причина, з якої в нас багато людей у ЦУП, полягає в тому, що коли трапляється непередбачене, це не призводить до шкоди для космічного корабля. Мої друзі в NASA сьогодні успішно виконали свою роботу".

Операція щодо приведення МКС у стабільний стан зайняла близько 40 хвилин. У блозі NASA запевнили, що екіпажу "не загрожувала і не загрожує небезпека". Диспетчери управління польотами в Х'юстоні стежать за станом станції.

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