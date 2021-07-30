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Новини
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Російський космічний модуль "Наука" ледь не зруйнував МКС: Через НП у NASA відклали запуск "Старлайнера"

Російський космічний модуль

NASA відклало в четвер запуск капсули Boeing CST-100 ("Старлайнер") на Міжнародну космічну станцію після того, як МКС на короткий проміжок часу відійшла від свого нормального положення на орбіті через двигуни системи управління, які ненавмисно активувалися на російському модулі "Наука", який сьогодні зістикувався зі станцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що запуск "Старлайнера" планувався у п'ятницю з Космічного центру у Флориді.

Космічне агентство і компанія Boeing вирішили перенести дату запуску на 3 серпня. У разі необхідності дата може також бути перенесена на 4 серпня.

"Ми хотіли переконатися в тому, що в нас є вільний час на те, щоб повністю оцінити ситуацію на (космічній) станції, перш ніж стикувати з МКС ще один апарат", - заявила Кеті Людерс, помічниця адміністратора НАСА. За інформацією агентства, ракета Atlas V і капсула "Старлайнер" перебувають на стартовому майданчику.

Попередній тестовий запуск "Старлайнера" на орбіту без екіпажу, який відбувся в 2019 році, завершився майже катастрофічною відмовою капсули зістикуватися з МКС. Запуск перенесли після труднощів, що виникли у зв'язку з російським лабораторним модулем "Наука", що нещодавно зістикувався з МКС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав NASA з успішним першим польотом Mars Helicopter: "Пишаюся, що серед його розробників - українець Ігор Панченко"

За словами Джоела Монтальбано, менеджера програми НАСА по МКС, через кілька годин після того, як "Наука" зістикувалася зі станцією, кілька підрулюючих двигунів, якими оснащений модуль, "ненавмисно" ввімкнулися, в результаті чого вся МКС тимчасово відхилилася від свого звичайного положення на орбіті.

Він сказав, що в момент інциденту станція відхилялася від точки вирівнювання зі швидкістю приблизно пів градуса на секунду. Крім того, зв'язок з екіпажем, у складі якого зараз перебувають два російські космонавти, три астронавти НАСА, а також японський і французький астронавти, двічі втрачався, проте "безпосередньої небезпеки для екіпажу не виникало".

Монтальбано додав, що космічна станція не отримала видимих ​​ознак пошкодження в результаті інциденту. Відхилення МКС від нормальної орбіти було виявлено за допомогою автоматичних датчиків, які перебувають на Землі, і "екіпаж не відчував ніякого руху", уточнив представник НАСА.

Як повідомляє LIGA.net, ресурс SciNews виклав фрагменти переговорів екіпажу станції з центрами управління польотами в Росії та США.

На аудіозаписі оператор каже, що "у нас тут щось на зразок перетягування каната", маючи на увазі, що тягу від включених двигунів "Науки" намагаються компенсувати двигунами на модулі "Зірка" і вантажному кораблі "Прогрес".

Пізніше двигуни "Науки" відключилися (самі або їх заглушили – цей момент не уточнюється). У Роскосмосі заявили під час інциденту, що "йде робота з залишками палива". Інсайдери вважають, що на модулі був спалений весь його запас.

У якийсь момент вже під час події астронавт Ендрю Морган з ЦУПу в Х'юстоні попросив астронавтів на МКС виглянути в ілюмінатори, щоб перевірити, чи не розлітаються там уламки та чи немає якогось помітного пошкодження станції.

91-й директор з польотів NASA Ентоні Вареха написав пізніше: "Причина, з якої в нас багато людей у ЦУП, полягає в тому, що коли трапляється непередбачене, це не призводить до шкоди для космічного корабля. Мої друзі в NASA сьогодні успішно виконали свою роботу".

Операція щодо приведення МКС у стабільний стан зайняла близько 40 хвилин. У блозі NASA запевнили, що екіпажу "не загрожувала і не загрожує небезпека". Диспетчери управління польотами в Х'юстоні стежать за станом станції.

Також читайте: NASA наступного року відправить на МКС першого туриста

Автор: 

NASA (172) космос (867) росія (66431)


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Топ коментарі
+32
Модуль "Наука" последний гвоздь в гроб репутации Роскосмоса. Такого убожества у "батутной" державы не было уже давно.
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30.07.2021 11:23 Відповісти
+30
Из-за ЧП с российским космическим модулем в NASA отложили запуск "Старлайнера" - Цензор.НЕТ 4017
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30.07.2021 11:30 Відповісти
+25
У кацапов изолента закончилась?
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30.07.2021 11:21 Відповісти
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Из-за ЧП с российским космическим модулем в NASA отложили запуск "Старлайнера"

Мыши дырку прогрызли.
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30.07.2021 11:20 Відповісти
неее))) косорукие кривожопы запустили НАУКУ))) в космос, но забыли заглушить моторчик))) в результате кацапы на орбите со страху пооБсирали памперы, американцы затеяли эвакуацию))) залезли в свой модуль и решили немного переждать пока (НАУКА) катала по орбите весь МКС ИДИОТЫ, вчера весь вечер смотрел стрим на ютубе))) такого ещё на орбите не было, сначала ЗВЕЗДОЙ пытались газовать в противоположную сторону НАУКИ, но моща не та была, потом ПРОТОН завели там движки помощнее)) еле угомонили ту сраную НАУКУ в общем кипишь на МКС был хороший.
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30.07.2021 12:36 Відповісти
да если бы забыли .. двигатели включились самопроизвольно... и благо что что стыковочными двигателями пользовались когда обгадились первый раз и не вышли на назначенную орбиту и топлива оказалось маловато.. а так бы раскручивали всю станцию ..
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30.07.2021 13:48 Відповісти
Просто у космонавтов, должен был пройти шок, после выступления расейских абезян. Да и подождать нужно было, убедиться, что у абизян закончились какашки топливо
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30.07.2021 12:52 Відповісти
У кацапов изолента закончилась?
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30.07.2021 11:21 Відповісти
Скотч, перепрошую пане!
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30.07.2021 12:50 Відповісти
им привычнее боярка.
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30.07.2021 13:08 Відповісти
Просто опять пьяные за руль сели
https://daily.afisha.ru/news/49569-roskosmos-planiruet-vvodit-kosmonavtam-inekciyu-so-sverhsposobnostyami/ Роскосмос планирует вводить космонавтам препарат, активирующий «сверхспособности»
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30.07.2021 12:54 Відповісти
Опять жевачкой дырку залепили
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30.07.2021 11:23 Відповісти
Но с голодухи отлепили и снова жуют...
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30.07.2021 11:46 Відповісти
Модуль "Наука" последний гвоздь в гроб репутации Роскосмоса. Такого убожества у "батутной" державы не было уже давно.
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30.07.2021 11:23 Відповісти
Из-за ЧП с российским космическим модулем в NASA отложили запуск "Старлайнера" - Цензор.НЕТ 7325
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30.07.2021 11:32 Відповісти
А після фото коли він сів в машину путілка так і не випала. Так от чому кажуть кацап і путілка одне ціле....Кацапи краще пийте водку ..з путілки ане ..
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30.07.2021 13:00 Відповісти
Батарейка села
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30.07.2021 11:25 Відповісти
Науке не известно почему включились двигатели )))))))))))))
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30.07.2021 13:49 Відповісти
как бы там ни было на в туалет и пожрать в американский модуль приходить можно, за сделать влажную уборку, а от двигатели к кацапскому модулю прикручивать - ето лишнее...
когда и как они сработают - не знает даже сам господь бог....
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30.07.2021 11:25 Відповісти
Питання-Чи "непреднамерянно" ????))))
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30.07.2021 11:25 Відповісти
не думаю - просто когда две левые руки и из жопы,
то урожай непредсказуем...
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30.07.2021 11:36 Відповісти
кацапская астронавтика как началась с двух бочек с жижей - 1й и 2й ступени,
шобы капсулу с белкой и стрелкой куда зашвырнуть - так на етом и стоит....
постоянство - признак мастерства!
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30.07.2021 11:50 Відповісти
Мислення параноїків не передбачуване та незбагненне !!!)))
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30.07.2021 11:53 Відповісти
та и не гребло бы никого, но кроме кацапов на етой станции еще есть люди....
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30.07.2021 11:56 Відповісти
Из-за ЧП с российским космическим модулем в NASA отложили запуск "Старлайнера" - Цензор.НЕТ 4017
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30.07.2021 11:30 Відповісти
лет 15 назад, я возвращался из морквы в Киев, со мной в купе ехали расосияне: 3 взрослых и 1 девочка, лет 6. Мы непринуждённо общались пока не доехали до границы с Украиной. В поезд зашли расосийские пограничники и стали выискивать украинцев на предмет регистрации выезда или что-то в этом роде! Когда пограничник заглянул в наше купе, один из расосиян повернулся к нему и сказал:
- У нас тут все свои!!!
А я говорю:
- Нет, я - украинец!
вы бы видели их глаза, а особенно девочки когда я это сказал! они были в шоке!
во-первых они даже подумать не могли, что этого не слышно будет по речи и акценту!
во-вторых, что этого нельзя будет определить по внешнему виду!
поэтому не удивительно, что им страшно, мы прекрасно маскируемся
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30.07.2021 12:46 Відповісти
Рукожопы
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30.07.2021 11:41 Відповісти
РУССКОжопы.
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30.07.2021 11:45 Відповісти
Вот именно!
Російський космічний модуль "Наука" ледь не зруйнував МКС: Через НП у NASA відклали запуск "Старлайнера" - Цензор.НЕТ 3422
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30.07.2021 13:54 Відповісти
Через НП з російським космічним модулем у NASA відклали запуск "Старлайнера" - Цензор.НЕТ 1577
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30.07.2021 11:44 Відповісти
Двигатели с позним зажиганием
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30.07.2021 11:51 Відповісти
С этим модулем Наука целая история длинною в несколько десятилетий. Склепанный по совковым лекалам еще в начале 90х еще собранный из кусков разных аппаратов как франкенштейн. Удивляюсь как он еще до МКС долетел. Но там проблемы еще будут. Их просто не может не быть
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30.07.2021 11:52 Відповісти
Это у пидосов Спейсшип, Старшип, Старлайнер.... а у касапов старый добрый пепелац родом из лохматого совка. Чему тут удивляться.
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30.07.2021 11:54 Відповісти
От довбні.Це ж кацапи - в голові гівно в жопі путілка.... О той якут що з гівна петушків і Путіна ліпив тепер робе у рогозіна в роскосмосі...Він допоможе Росіїї бути "с переді планети всей" Готуйся світ готуйся космос скоро дуже скоро твої простори забо.. забздить супер перодивий космічний корабель росіїї з гівна і склеїний матом
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30.07.2021 11:58 Відповісти
какая наука-такой и результат...
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30.07.2021 12:07 Відповісти
это все Лев Андропов устроил
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30.07.2021 12:11 Відповісти
Хтось ще вірить у політ Гагаріна у Космос?
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30.07.2021 12:11 Відповісти
неймовірно, але ФАКТ: не існує жодних фото- чи відео-доказів польоту гагаріна в космос, а знамените відео з "паєхалі" є постановою! Коли журналісти попросили гагаріна показати фото землі з космосу, то він сказав, що на борту фотоапарата не було!!! Гагарін був, а ось фотоапарата чи відеокамери не було.
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30.07.2021 12:22 Відповісти
Схоже, що першим радянським космонавтом, що приземлився живим, був Великий Друг Сім'ї Януковичів українець Береговий, на Союз 3.
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30.07.2021 12:39 Відповісти
да это правда и объявили тогда когда он оттуда якобы вернулся, а ещё до Гагарина туда многие (летали), братья французы записали вопли горящей мадам, наверно была подруга Терешковой))
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30.07.2021 13:09 Відповісти
аааа!!! не пускайте дебилов в космос!
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30.07.2021 12:20 Відповісти
Ne tak ....Nepuskaite ruskih v dom !
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30.07.2021 12:34 Відповісти
Російський космічний модуль "Наука" ледь не зруйнував МКС: Через НП у NASA відклали запуск "Старлайнера" - Цензор.НЕТ 6490
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30.07.2021 12:27 Відповісти
Отака вам "наука", хлопці з НАСА, як "співпрацювати" з москотостаном.
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30.07.2021 12:30 Відповісти
О торжестве российских технологий теперь будет знать весь мир.
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30.07.2021 12:32 Відповісти
Знову рукожопі кацапи гравіцапу догори дригом прикрутили.
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30.07.2021 13:00 Відповісти
Видели бы вы сколько кацап-ТВ напустило слюней по поводу запуска "Науки" на своих каналах в ЕС за последние пару недель.

Передовой, новейший, наилучий, анало-говнет... и т.д. и т.п.


Понятное дело, что про результат сего эпического мероприятия кацап-СМИ будут помалкивать.
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30.07.2021 13:01 Відповісти
Раша в опе, новость в топе...
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30.07.2021 15:32 Відповісти
лапти...
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30.07.2021 13:28 Відповісти
Все беды в мире, абсолютно все, за последниее 300 лет принесла миру расейка. Кацапы - вселенское зло!
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30.07.2021 13:46 Відповісти
сначала двигатель не могли запустить, потом не могли заглушить и ждали, пока не закончилось все топливо. фееричный полет
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30.07.2021 13:50 Відповісти
Ясен-красен, это калильное зажигание! Свечи надо с правильным калильным числом выбирать.
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30.07.2021 14:19 Відповісти
)))))))))) залило свячу святой углеводородицей)) гравицапа в разнос пошла а тут ещё поп гуньдяй перед вылетом окропил процессоры святой водой с под крана))) конденсат он такой жестокий))
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30.07.2021 14:41 Відповісти
Бук- эН
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30.07.2021 23:26 Відповісти
Російський космічний модуль "Наука" ледь не зруйнував МКС: Через НП у NASA відклали запуск "Старлайнера" - Цензор.НЕТ 9786

https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3718773524889520 Аркадий Бабченко : Четырнадцать лет Россия строила модуль "Наука" для МКС. Достроила. Пару дней назад, наконец, запустила.

Модуль "Наука", Карл, не вышел на запланированную орбиту и все ждали, что он зацепит атмосферу и упадет обратно. Но модуль "Наука", Карл, вручную все же удалось дотянуть до МКС и даже пристыковать, несмотря на то, что у него до кучи отказала какая-то там очередная система "Курс".

После стыковки у модуля "Наука", Карл, нештатно включились двигатели. И МКС развернуло на сорок пять градусов.
Двигатели удалось выключились только после того, как они сожгли все топливо.

С противоположной стороны станцию пытался выровнять модуль «Звезда».
Чтобы противостоять российской науке. Бессмысленной и беспощадной.

В результате этого перетягивания каната между двумя российскими модулями, NASA отложило запуск к МКС корабля Starliner, запланированный на 30 июля.

Модуль, *****, "НАУКА". Карл.
Я их просто обожаю.
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30.07.2021 23:28 Відповісти
 
 