У нас ще є шанси боротися проти "Північного потоку-2": зараз Конгрес США є найбільшим союзником, - глава Оператора ГТС Макогон
Україна може поборотися проти газопроводу "Північний потік - 2" за допомогою Конгресу США.
Таку думку генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Я вважаю, що у нас ще є шанси боротися у Вашингтоні проти цього газопроводу. Зараз Конгрес є найбільшим союзником", – сказав він.
За словами голови ОГТСУ, під спільною заявою Німеччини та США щодо споруджуваного газопроводу підписів немає, "тому вона є скоріше декларацією, ніж угодою".
"Наскільки я розумію, було окреслено напрямки майбутньої співпраці, майбутніх перемовин щодо продовження транзиту і щодо запуску "Північного потоку – 2". Тому я вважаю, що у нас ще є дуже великі шанси боротися за збереження транзиту і проти "Північного потоку – 2", – вважає Макогон.
Він зазначив, що газопровод іще необхідно сертифікувати.
"Сертифікація вимагає виконання дуже жорстких норм європейського енергетичного законодавства, Третього енергетичного пакета, який передбачає насамперед вільний доступ інших сторін до цього газогону. Він також передбачає додаткові обмеження для компанії-оператора газогону, тому ми будемо спостерігати за сертифікацією, і не тільки ми. Є підтримка з боку Польщі, Європейської комісії, яка теж завжди виступала проти будівництва газопроводу", – підкреслив Макогон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Байден, ****. Продался большевикам.
- А где наши Арестовичи и Арахамии? Почему еще не начали угрожать и шантажировать Конгресс?
Мы это увидели после договоренностей США и Германии.
и да - ето оказался не шанс, а обычный трусоватый казел с липкими пальцами....