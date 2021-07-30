У нас ще є шанси боротися проти "Північного потоку-2": зараз Конгрес США є найбільшим союзником, - глава Оператора ГТС Макогон

Україна може поборотися проти газопроводу "Північний потік - 2" за допомогою Конгресу США.

Таку думку генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Я вважаю, що у нас ще є шанси боротися у Вашингтоні проти цього газопроводу. Зараз Конгрес є найбільшим союзником", – сказав він.



За словами голови ОГТСУ, під спільною заявою Німеччини та США щодо споруджуваного газопроводу підписів немає, "тому вона є скоріше декларацією, ніж угодою".



"Наскільки я розумію, було окреслено напрямки майбутньої співпраці, майбутніх перемовин щодо продовження транзиту і щодо запуску "Північного потоку – 2". Тому я вважаю, що у нас ще є дуже великі шанси боротися за збереження транзиту і проти "Північного потоку – 2", – вважає Макогон.



Він зазначив, що газопровод іще необхідно сертифікувати.

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"Сертифікація вимагає виконання дуже жорстких норм європейського енергетичного законодавства, Третього енергетичного пакета, який передбачає насамперед вільний доступ інших сторін до цього газогону. Він також передбачає додаткові обмеження для компанії-оператора газогону, тому ми будемо спостерігати за сертифікацією, і не тільки ми. Є підтримка з боку Польщі, Європейської комісії, яка теж завжди виступала проти будівництва газопроводу", – підкреслив Макогон.



