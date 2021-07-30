УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7366 відвідувачів онлайн
Новини Газова війна
1 808 19

У нас ще є шанси боротися проти "Північного потоку-2": зараз Конгрес США є найбільшим союзником, - глава Оператора ГТС Макогон

У нас ще є шанси боротися проти

Україна може поборотися проти газопроводу "Північний потік - 2" за допомогою Конгресу США.

Таку думку генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Я вважаю, що у нас ще є шанси боротися у Вашингтоні проти цього газопроводу. Зараз Конгрес є найбільшим союзником", – сказав він.

За словами голови ОГТСУ, під спільною заявою Німеччини та США щодо споруджуваного газопроводу підписів немає, "тому вона є скоріше декларацією, ніж угодою".

"Наскільки я розумію, було окреслено напрямки майбутньої співпраці, майбутніх перемовин щодо продовження транзиту і щодо запуску "Північного потоку – 2". Тому я вважаю, що у нас ще є дуже великі шанси боротися за збереження транзиту і проти "Північного потоку – 2", – вважає Макогон.

Він зазначив, що газопровод іще необхідно сертифікувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представників Конгресу США проголосувала за нові санкції за "Північний потік-2"

"Сертифікація вимагає виконання дуже жорстких норм європейського енергетичного законодавства, Третього енергетичного пакета, який передбачає насамперед вільний доступ інших сторін до цього газогону. Він також передбачає додаткові обмеження для компанії-оператора газогону, тому ми будемо спостерігати за сертифікацією, і не тільки ми. Є підтримка з боку Польщі, Європейської комісії, яка теж завжди виступала проти будівництва газопроводу", – підкреслив Макогон.

Конгрес США (1243) Польща (8662) США (23607) Євросоюз (13779) Північний потік (2475) Макогон Сергій (116) Оператор ГТС (552)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
У нас еще есть шансы бороться против "Северного потока-2": сейчас Конгресс США является самым большим союзником

Байден, ****. Продался большевикам.
показати весь коментар
30.07.2021 11:32 Відповісти
+1
Ермак:
- А где наши Арестовичи и Арахамии? Почему еще не начали угрожать и шантажировать Конгресс?
показати весь коментар
30.07.2021 11:41 Відповісти
+1
У нас еще есть шансы бороться против "Северного потока-2".- Конечно, есть. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко 26.05.21. Витренко уже усилил-Набсовет "Нафтогаза" выписал 126 млн грн премии.
показати весь коментар
30.07.2021 11:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У нас еще есть шансы бороться против "Северного потока-2": сейчас Конгресс США является самым большим союзником

Байден, ****. Продался большевикам.
показати весь коментар
30.07.2021 11:32 Відповісти
просто Бідон взяв майстер-клас у одного українського держслужбовця-мільярдера...
показати весь коментар
30.07.2021 12:05 Відповісти
С Байденом это не проканает. Республиканцы сейчас сидят на коротком поводке. Гавкают только по команде.
показати весь коментар
30.07.2021 11:40 Відповісти
Ермак:
- А где наши Арестовичи и Арахамии? Почему еще не начали угрожать и шантажировать Конгресс?
показати весь коментар
30.07.2021 11:41 Відповісти
Вашингтон "против".
Мы это увидели после договоренностей США и Германии.
показати весь коментар
30.07.2021 11:46 Відповісти
Какие из вас ушлепков борцуны,бороться вы можете только со здравым смыслом,малым бизнесом и собственной совестью.
показати весь коментар
30.07.2021 11:47 Відповісти
Зеля уже сложил лапки
показати весь коментар
30.07.2021 11:52 Відповісти
У нас еще есть шансы бороться против "Северного потока-2".- Конечно, есть. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко 26.05.21. Витренко уже усилил-Набсовет "Нафтогаза" выписал 126 млн грн премии.
показати весь коментар
30.07.2021 11:55 Відповісти
2 года клоуны ни хрена не делали, язык в ОПе, а теперь скулят.
показати весь коментар
30.07.2021 12:00 Відповісти
та ето понятно - буба как наорет на Байдена на повышеных тонах с прискоком.
показати весь коментар
30.07.2021 12:10 Відповісти
Шанс есть, он не может не есть.
показати весь коментар
30.07.2021 12:15 Відповісти
от шансом ету 95ю криворогатую бесталковку называли тока 73%.
и да - ето оказался не шанс, а обычный трусоватый казел с липкими пальцами....
показати весь коментар
30.07.2021 12:31 Відповісти
не губите деду - не шлите бедоносца - транш будет! - два транша, тока не шлите...
показати весь коментар
30.07.2021 12:37 Відповісти
Единственный вариант, это отправить туда корабль и взорвать нахрен газопровод.
показати весь коментар
30.07.2021 13:26 Відповісти
 
 