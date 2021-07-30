За добу від коронавірусу в Києві померла одна людина, виявлено 233 нові випадки COVID-19, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 233 хворих на коронавірус, померла одна людина.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в фейсбуці.

"233 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла одна людина. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 218 818", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 144 жінки, віком від 18 до 94 років, 79 чоловіків, віком від 19 до 83 років. А також 5 дівчаток від 1 до 11 років і 5 хлопчиків від 11 місяців до 10 років.

До лікарень столиці госпіталізували 46 хворих на коронавірус. А також 8 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужала минулої доби 221 людина. Загалом коронавірус подолали 209 218 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 68. У Солом’янському – 66 та в Святошинському районі – 29 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

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