Литва пригрозила Білорусі новими санкціями на рівні ЄС за організацію нелегальної міграції

Литва закликає Білорусь вжити заходів для вирішення міграційної кризи, інакше буде порушено питання про нові санкції на рівні Європейського Союзу (ЄС).

Про це заявив литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо Білорусь як і раніше заохочуватиме контрабанду людей, Литва порушить у Брюсселі питання про додаткові санкції для Білорусі. Санкції за організацію нелегальної міграції для Білорусі зараз не запроваджені. Вони запропоновані, однак втратять сенс, якщо Мінськ припинить цю діяльність, що порушує будь-які міжнародні норми і угоди", - йдеться в переданому агентству BNS коментарі глави МЗС Литви.

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Ландсбергіс наголосив, що Литва актуалізує це питання в ЄС, якщо Білорусь не вдаватиметься до жодних дій.

Напередодні Ландсбергіс написав у фейсбуку, що в ситуації міграційної кризи особливо важливою є роль ЄС. "Головне завдання, яке ми передаємо відомствам ЄС - ви маєте допомогти нам зруйнувати мережу (доставки нелегальних мігрантів. - Ред.) і повернути людей", - написав політик.

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, наприкінці травня після гострої міжнародної реакції на примус до посадки пасажирського літака Ryanair заявив, що тепер західні країни будуть самостійно здійснювати контроль за наркотрафіком і нелегальною міграцією на кордоні з Білоруссю. "Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер будете самі їх ловити", - сказав Лукашенко.

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Через помітно зрослий потік мігрантів з Білорусі уряд Литви 9 липня оголосив екстремальну ситуацію державного масштабу. Литва почала будувати на кордоні з Білоруссю паркан з колючого дроту. Загальна протяжність кордону двох країн становить 678,8 км.

21 липня президент Литви Гітанас Науседа підписав поправки, які урізають права незаконних мігрантів, однак зазначив, що права осіб, що просять притулок, не повинні обмежуватися більше ніж це необхідно, закликав сейм найближчим часом виправити проблеми закону.

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