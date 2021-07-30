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Новини
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Світовий конгрес українців готовий надати понад $20 млн державному проєкту меморіалізації Бабиного Яру, - Ткаченко

Світовий конгрес українців готовий надати понад $20 млн державному проєкту меморіалізації Бабиного Яру, - Ткаченко

Українська діаспора готова фінансово підтримати реалізацію державного проєкту меморіалу в Бабиному Яру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю НВ сказав міністр культури Олександр Ткаченко.

"Світовий конгрес українців готовий інвестувати понад $20 млн у державний проєкт Бабиного Яру", - розповів міністр.

Зараз є дві різні концепції меморіалу: державна і приватна. Останній проєкт критикують через залучення до нього грошей російських бізнесменів.

Ткаченко розповів, що наразі немає "конкретних проєктів будівництва ні того, ні іншого".

"Ми активно співпрацюємо як з авторами державної концепції, так і приватної. І я радий, що останнім часом спостерігається порозуміння в цьому питанні", — зауважив міністр.

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Водночас він заявив, що у приватному проєкті залучені гроші не російських бізнесменів, а "міжнародних".

"Сам по собі склад наглядової ради меморіалу є міжнародним. Тобто там є люди, які працювали в Росії, але які зараз себе позиціонують, як міжнародні інвестори. І в даному випадку питання полягає в тому, що вони роблять. Моє завдання зробити так, щоби кошти, які б ми могли залучати, надходили з різних джерел. І в тому числі від інших держав. Саме тому робоча група, яка, я сподіваюсь, почне працювати найближчим часом, дозволить такі можливості відкрити і зняти з порядку денного питання, на якому акцентовано роблять наголос деякі колеги стосовно походження цих коштів", - сказав він.

Станом на сьогодні 49% коштів у приватному проєкті належать двом російським бізнесменам Михайлу Фрідману та Герману Хану. Вони походять з України, однак мають подвійне громадянство Росії та Ізраїлю.

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Автор: 

Бабин Яр (160) пам’ять (1190) Ткаченко Олександр (509) Світовий Конґрес Українців (76)


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Топ коментарі
+7
"Мемориал Холокоста "Бабий Яр""/ Крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине» есть. Крупнейшего в мире мемориального комплекса «Память украинского народа и Голодомор в Украине» нет . Пора строить. В Украине живут не только евреи.
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30.07.2021 12:12 Відповісти
+6
Мы активно сотрудничаем как с авторами государственной концепции, так и частной. -Слово "барыга" характеризует министра культуры Ткаченко лучше всего, Саакашвили
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30.07.2021 12:08 Відповісти
+6
да что евреям наш Голодомор, они ж его не признают...
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30.07.2021 12:17 Відповісти
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Этим тока дай
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30.07.2021 12:04 Відповісти
Ткаченко хочет принять со всех сторон
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30.07.2021 12:06 Відповісти
Кому предоставить ? Вор на воре сидит, и вором погоняет ! Всё попилят
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30.07.2021 12:06 Відповісти
Мы активно сотрудничаем как с авторами государственной концепции, так и частной. -Слово "барыга" характеризует министра культуры Ткаченко лучше всего, Саакашвили
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30.07.2021 12:08 Відповісти
"Мемориал Холокоста "Бабий Яр""/ Крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине» есть. Крупнейшего в мире мемориального комплекса «Память украинского народа и Голодомор в Украине» нет . Пора строить. В Украине живут не только евреи.
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30.07.2021 12:12 Відповісти
да что евреям наш Голодомор, они ж его не признают...
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30.07.2021 12:17 Відповісти
В подсознании всё таки мелькает такой вопрос: почему всемирный конгресс украинцев готов предоставить 20 миллионов на мемориальный комплекс "Память еврейского народа"?
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30.07.2021 12:35 Відповісти
В Бабиному Яру було розстріляно понад 700 членів ОУН і тисячі й тисячі інших українців. А ще роми, військовополонені, тощо. А маланці хочуть показати лише свої жертви.
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30.07.2021 12:57 Відповісти
от тільки не треба займатись дрібними маніпуляціями: "Всемирный конгресс украинцев готов инвестировать более $20 млн в государственный проект Бабьего Яра", Источник: https://censor.net/ru/n3279976

Проблема тут одна, кацапоиуди подадуть все так, що окрім обрізаних, що втекли з Єгипту, інших тут і не знищували...
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30.07.2021 13:00 Відповісти
Ці гроші мають бути виділені на дослідження того, що відбувалося у Бабино Яру до, під час і після Другої Світової Війни. Як думаєте - хто буде проти?
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30.07.2021 12:15 Відповісти
Такие деньжища. Это точно конгресс украинцев?
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30.07.2021 12:52 Відповісти
Ти русскій?
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30.07.2021 12:54 Відповісти
А у кого из бывшего совка нет еврейских корней? Такого не бывает.
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30.07.2021 13:00 Відповісти
ЗЕпатрашітєлі не свого бабла впрраються.
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30.07.2021 13:02 Відповісти
Всемирный конгресс украинцев ...
Украинец - гражданин Украины.
А на мемориал Бабьего Яра давали деньги евреи.
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30.07.2021 13:28 Відповісти
 
 