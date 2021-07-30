Світовий конгрес українців готовий надати понад $20 млн державному проєкту меморіалізації Бабиного Яру, - Ткаченко

Українська діаспора готова фінансово підтримати реалізацію державного проєкту меморіалу в Бабиному Яру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю НВ сказав міністр культури Олександр Ткаченко.

"Світовий конгрес українців готовий інвестувати понад $20 млн у державний проєкт Бабиного Яру", - розповів міністр.

Зараз є дві різні концепції меморіалу: державна і приватна. Останній проєкт критикують через залучення до нього грошей російських бізнесменів.

Ткаченко розповів, що наразі немає "конкретних проєктів будівництва ні того, ні іншого".

"Ми активно співпрацюємо як з авторами державної концепції, так і приватної. І я радий, що останнім часом спостерігається порозуміння в цьому питанні", — зауважив міністр.

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Водночас він заявив, що у приватному проєкті залучені гроші не російських бізнесменів, а "міжнародних".

"Сам по собі склад наглядової ради меморіалу є міжнародним. Тобто там є люди, які працювали в Росії, але які зараз себе позиціонують, як міжнародні інвестори. І в даному випадку питання полягає в тому, що вони роблять. Моє завдання зробити так, щоби кошти, які б ми могли залучати, надходили з різних джерел. І в тому числі від інших держав. Саме тому робоча група, яка, я сподіваюсь, почне працювати найближчим часом, дозволить такі можливості відкрити і зняти з порядку денного питання, на якому акцентовано роблять наголос деякі колеги стосовно походження цих коштів", - сказав він.

Станом на сьогодні 49% коштів у приватному проєкті належать двом російським бізнесменам Михайлу Фрідману та Герману Хану. Вони походять з України, однак мають подвійне громадянство Росії та Ізраїлю.

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