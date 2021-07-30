За матеріалами СБУ під суд піде сепаратист, який займався підготовкою підлітків, переважно дівчат, для служби в "ДНР". ФОТОрепортаж

СБУ завершила досудове розслідування щодо керівника "військово-патріотичного клубу" "Амазонки" на тимчасово окупованій території Донбасу. Насправді "заклад" масово готував підлітків для поповнення терористичних угруповань "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідчі органів безпеки задокументували, що за завданням кураторів із РФ організатор створив структуру військового типу з жорсткою дисципліною та субординацією. З початку російської агресії клуб "запрацював" на базі колишнього звичайного шкільного гуртка.

Підлітки, серед яких, переважно, дівчата:

проходили стройову, фізичну, тактичну та вогневу підготовку;

мали "військові звання";

зобов’язані були носити військову форму.

Також читайте Заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов: "Країна-окупант через підконтрольні адміністрації фінансово підтримує військові табори і псевдопатріотичні клуби. Дітей тут готують до бойових дій"

Зазначається, що "молодих бійців" готували для майбутнього проходження служби в окремих терористичних підрозділах "ДНР", підконтрольних країні-агресору.

Встановлено, що "курсантів" ідеологічно накачували ідеями від`єднання всієї території Донеччини від України та проголошення псевдоутворення "незалежною державою".



Фото: СБУ

За матеріалами СБ України організатора обвинувачено у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України:

ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність).

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно очільника терористичної організації, зловмисника оголошено у розшук.

Документування антиукраїнської діяльності проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.