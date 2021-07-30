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Новини Агресія Росії проти України
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За матеріалами СБУ під суд піде сепаратист, який займався підготовкою підлітків, переважно дівчат, для служби в "ДНР". ФОТОрепортаж

СБУ завершила досудове розслідування щодо керівника "військово-патріотичного клубу" "Амазонки" на тимчасово окупованій території Донбасу. Насправді "заклад" масово готував підлітків для поповнення терористичних угруповань "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідчі органів безпеки задокументували, що за завданням кураторів із РФ організатор створив структуру військового типу з жорсткою дисципліною та субординацією. З початку російської агресії клуб "запрацював" на базі колишнього звичайного шкільного гуртка.

За матеріалами СБУ під суд піде сепаратист, який займався підготовкою підлітків, переважно дівчат, для служби в ДНР 01

Підлітки, серед яких, переважно, дівчата:

  • проходили стройову, фізичну, тактичну та вогневу підготовку;
  • мали "військові звання";
  • зобов’язані були носити військову форму.

Також читайте Заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов: "Країна-окупант через підконтрольні адміністрації фінансово підтримує військові табори і псевдопатріотичні клуби. Дітей тут готують до бойових дій"

Зазначається, що "молодих бійців" готували для майбутнього проходження служби в окремих терористичних підрозділах "ДНР", підконтрольних країні-агресору.

Встановлено, що "курсантів" ідеологічно накачували ідеями від`єднання всієї території Донеччини від України та проголошення псевдоутворення "незалежною державою".

За матеріалами СБУ під суд піде сепаратист, який займався підготовкою підлітків, переважно дівчат, для служби в ДНР 02
Фото: СБУ

За матеріалами СБ України організатора обвинувачено у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України:

  • ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
  • ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
  • ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність).

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно очільника терористичної організації, зловмисника оголошено у розшук.

Документування антиукраїнської діяльності проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Автор: 

діти (5182) підлітки (424) Правоохоронні органи (2709) СБУ (13052) силовики (2515) тероризм (2869)


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Топ коментарі
+13
Кстати, а чё морды замазали? Мож эти "дэвушки" щас расползлись по Украине, может кто узнает.

Если прокурорских кто обидит, то их рожи не замазывают.
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30.07.2021 12:20 Відповісти
+4
"пионерка - всем ребятам примерка" (С)
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30.07.2021 12:19 Відповісти
+4
Почему "Амазонки"? "Куртизанки" ещё романтичнее звучит. И ближе к теме.
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30.07.2021 12:34 Відповісти
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"пионерка - всем ребятам примерка" (С)
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30.07.2021 12:19 Відповісти
Кстати, а чё морды замазали? Мож эти "дэвушки" щас расползлись по Украине, может кто узнает.

Если прокурорских кто обидит, то их рожи не замазывают.
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30.07.2021 12:20 Відповісти
Заочно?
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30.07.2021 12:27 Відповісти
Почему "Амазонки"? "Куртизанки" ещё романтичнее звучит. И ближе к теме.
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30.07.2021 12:34 Відповісти
в дыре легализовали проституцию? красавчики!
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30.07.2021 12:36 Відповісти
у немцев были специальные отряды)) для снятия стресса на поле боя))) у каждого бойца был абонемент на посещение)) в дыныры пошли по стопам и в этом направлении
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30.07.2021 12:54 Відповісти
не только у немцев
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30.07.2021 13:50 Відповісти
Сепар создал себе гарем из даунбасянок.Половина из них пойдут "плечевыми" на трассу,а другая половина поступит в украинские ВУЗы без экзаменов и даже аттестата о среднем образовании.
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30.07.2021 12:42 Відповісти
За матеріалами СБУ під суд піде сепаратист, який займався підготовкою підлітків, переважно дівчат, для служби в "ДНР" - Цензор.НЕТ 1635
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30.07.2021 13:04 Відповісти
дайтеемуещестодней
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30.07.2021 13:50 Відповісти
По статье за изнасилование.
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30.07.2021 13:19 Відповісти
Эй, служивая!!!
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30.07.2021 14:29 Відповісти
"В основнрм девушки"
Все ясно,теперь девушкой будет он.
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30.07.2021 14:42 Відповісти
Расстрел Майдана: https://www.rbc.ua/rus/news/rasstrel-maydana-obvinyaemogo-ubiystvah-berkutovtsa-1627645334.html обвиняемого в убийствах беркутовца восстановили в должности
Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение и восстановил на службе бывшего бойца спецроты "Беркут" Александра Маринченко. Он обвиняется в расстреле 48 активистов Евромайдана. экс-беркутовец обратился в киевский главк полиции с просьбой восстановить его в должности. Там ему сообщили, что из-за неявки на службу против него было начало служебное расследование, а затем издан приказ об увольнении.
ОАСК решил, что Маринченко был уволен незаконно и постановил восстановить его на службе. Ему также обязаны выплатить около 20 тысяч гривен судебных расходов.
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30.07.2021 15:02 Відповісти
_Не "сепаратист" - тупицы упоротые! - он не за независимость лугандонии, а коллаборант - пособник оккупанта! Врубаетесь в разницу между борцом за независимость и пособником оккупанта? Идиоты...
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30.07.2021 18:43 Відповісти
 
 