Нові карантинні правила перетину кордону почнуть діяти в Україні з 5 серпня, - Кузін

З 5 серпня в Україні почнуть діяти нові правила перетин державного кордону.

Про це в ефірі програми "Сніданок з "1 + 1" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Нові правила перетину державного кордону, ця постанова (зміни до постанови КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236, які були ухвалені 28 липня - Ред.) набуде чинності 5 серпня. Вона була опублікована вчора і набуває чинності через 7 днів після моменту опублікування. Буде змінено певний алгоритм перетину державного кордону", - сказав Кузін.

Згідно зі змінам, іноземні громадяни для перетину кордону України повинні мати ПЛР-тест, страховку на той випадок, якщо вони захворіють на території України. Після перетину кордону вони мають активувати застосунок "Вдома", після цього протягом 71 годин здати або ПЛР-тест на визначення COVID-19, або тест на визначення антигену до COVID-19.

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"Якщо він його здає, й нього не відбувається подальша активація додатку "Вдома", тобто він не потребує самоізоляції. Якщо він не здав такий тест, додаток буде активовано і йому доведеться 10 діб провести в самоізоляції", - сказав Кузін

Стосовно перетину кордону громадянами України, він повідомив, що вони можуть на кордоні пред'явити міжнародне сідоцтво про вакцинацію або документ про отримання 1 дози вакцини проти COVID-19.

У випадку, якщо таких документів у громадянина немає, то необхідно встановити застосунок "Вдома" і протягом 72 годин здати ПЛР тест.

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Також, за словами Кузіна, поновлюється тестування швидкими тестами на антиген на КПВВ в Донецькій та Луганскій областях.