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Новини Коронавірус і карантин
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Нові карантинні правила перетину кордону почнуть діяти в Україні з 5 серпня, - Кузін

Нові карантинні правила перетину кордону почнуть діяти в Україні з 5 серпня, - Кузін

З 5 серпня в Україні почнуть діяти нові правила перетин державного кордону.

Про це в ефірі програми "Сніданок з "1 + 1" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Нові правила перетину державного кордону, ця постанова (зміни до постанови КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236, які були ухвалені 28 липня - Ред.) набуде чинності 5 серпня. Вона була опублікована вчора і набуває чинності через 7 днів після моменту опублікування. Буде змінено певний алгоритм перетину державного кордону", - сказав Кузін.

Згідно зі змінам, іноземні громадяни для перетину кордону України повинні мати ПЛР-тест, страховку на той випадок, якщо вони захворіють на території України. Після перетину кордону вони мають активувати застосунок "Вдома", після цього протягом 71 годин здати або ПЛР-тест на визначення COVID-19, або тест на визначення антигену до COVID-19.

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"Якщо він його здає, й нього не відбувається подальша активація додатку "Вдома", тобто він не потребує самоізоляції. Якщо він не здав такий тест, додаток буде активовано і йому доведеться 10 діб провести в самоізоляції", - сказав Кузін

Стосовно перетину кордону громадянами України, він повідомив, що вони можуть на кордоні пред'явити міжнародне сідоцтво про вакцинацію або документ про отримання 1 дози вакцини проти COVID-19.

У випадку, якщо таких документів у громадянина немає, то необхідно встановити застосунок "Вдома" і протягом 72 годин здати ПЛР тест.

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Також, за словами Кузіна, поновлюється тестування швидкими тестами на антиген на КПВВ в Донецькій та Луганскій областях.

кордон (4838) карантин (18172) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Трое суток на то что бы сделать тест?? Трое суток можно шляться где угодно??? Трое суток вирус безвреден что ли??😀
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30.07.2021 12:22 Відповісти
+6
Короче, маланцы придумали новый железный занавес.
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30.07.2021 12:23 Відповісти
+5
мрази ублюдочные
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30.07.2021 12:23 Відповісти
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про сертификат о прививке для иностранцев ничего не написали
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30.07.2021 12:16 Відповісти
Трое суток на то что бы сделать тест?? Трое суток можно шляться где угодно??? Трое суток вирус безвреден что ли??😀
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30.07.2021 12:22 Відповісти
Короче, маланцы придумали новый железный занавес.
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30.07.2021 12:23 Відповісти
мрази ублюдочные
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30.07.2021 12:23 Відповісти
Договорняк с аккредитованными лабораториями. Опять будуть делить нехилые деньги.
кому вирус, а кому бабло. А за те денежки полетят на курорты в ЕС, против которых так предохраняются, твари епливые.
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30.07.2021 12:35 Відповісти
Не мытьем так катанием - преступники делают все чтобы заставить людей вакцинироваться бесполезной вакциной!
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30.07.2021 13:12 Відповісти
Трое суток вирус обещал не передаваться другим?
Раньше была самоизоляция 14 дней, сейчас 10.
Скоро тупо будут брать 1000грн. при въезде и не парится со всем остальным.
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30.07.2021 13:22 Відповісти
Якщо хочет матчи вибір, який документ пред'являти при поверненні в свою рідну Україну (довідку про негативний тест чи довідку про вакцинацію), підтримайте петицію:
https://petition.president.gov.ua/petition/120764
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30.07.2021 14:27 Відповісти
Кузін в курсі що після першої дози вакцини, документ не дають?
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30.07.2021 14:32 Відповісти
Дают.
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30.07.2021 19:49 Відповісти
 
 