Лукашенко заявив, що головна мета санкцій Заходу - залишити білорусів без пенсій, зарплат, освіти і медобслуговування

Головна мета західних санкцій - залишити білорусів без пенсій, зарплат, допомог, якісного медичного обслуговування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта", про це "президент" Олександр Лукашенко, що захопив владу в Білорусі, заявив сьогодні на зустрічі з активом місцевої вертикалі з актуальних питань суспільно-політичної обстановки.

"З таким розмахом обмежувальних заходів ми ще не стикалися, хоча ми це не драматизуємо. Так, Захід розуміє ущербність санкцій тактики для самого себе. Тому і запроваджеє санкції поетапно - пакетно. Вони ніби намацують наші больові точки. Б'ють насамперед по експортних галузях білоруської економіки: нафтохімія, машинобудування, калійна галузь та інше. Але головна мета - залишити народ без пенсій, зарплат, допомог, освіти, медичного обслуговування і викликати невдоволення білорусів", - звернув увагу Олександр Лукашенко.

Також читайте: Литва пригрозила Білорусі новими санкціями на рівні ЄС за організацію нелегальної міграції

Нагадаємо, 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоб посадити в Мінську літак Ryanair Афіни - Вільнюс, на якому був колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича і його дівчину Софію Сапегу затримали.

Керівники держав і урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

МЗС України підготувало пакет санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Олександра Лукашенка.

У Білому домі повідомили, що запроводять санкції проти 9 білоруських держкомпаній, а також готують адресні санкції проти ключових фігур режиму в Мінську.