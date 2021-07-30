Лукашенко заявив, що головна мета санкцій Заходу - залишити білорусів без пенсій, зарплат, освіти і медобслуговування
Головна мета західних санкцій - залишити білорусів без пенсій, зарплат, допомог, якісного медичного обслуговування.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта", про це "президент" Олександр Лукашенко, що захопив владу в Білорусі, заявив сьогодні на зустрічі з активом місцевої вертикалі з актуальних питань суспільно-політичної обстановки.
"З таким розмахом обмежувальних заходів ми ще не стикалися, хоча ми це не драматизуємо. Так, Захід розуміє ущербність санкцій тактики для самого себе. Тому і запроваджеє санкції поетапно - пакетно. Вони ніби намацують наші больові точки. Б'ють насамперед по експортних галузях білоруської економіки: нафтохімія, машинобудування, калійна галузь та інше. Але головна мета - залишити народ без пенсій, зарплат, допомог, освіти, медичного обслуговування і викликати невдоволення білорусів", - звернув увагу Олександр Лукашенко.
Нагадаємо, 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоб посадити в Мінську літак Ryanair Афіни - Вільнюс, на якому був колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича і його дівчину Софію Сапегу затримали.
Керівники держав і урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
МЗС України підготувало пакет санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Олександра Лукашенка.
У Білому домі повідомили, що запроводять санкції проти 9 білоруських держкомпаній, а також готують адресні санкції проти ключових фігур режиму в Мінську.
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- Нет, любимый народ! Это значит, что вас не только буду пытать, но и стану морить голодом!
Ось цю цитату незабаром вивчатимуть психіатри.
всему виной - КАПИТАЛИСТЫ !
"Так и говорил: такую личную неприязнь испытываю к пострадавшему, прямо кушать не могу!" (с)
А если не я, давите этих долбанных белорусов санкциями!
они таки остануться без пенсий, зарплат , образования и медобслуживания.
но радует шо сaня останется с ними, а на шарики они займут, но купят....
Ну у нас "козача кров"!!! У жінки взагалі прадід - "растовский казак" !!! А жінка - "бандерівка"!!!
"Наша доля не ласкава! Бо през шаблю маєм права!!!" Ми - "ФРОНТИР"!!!
сам не знаю почему - у меня к беларусам особое шо то....
от не верю, шо они падлюки....
може проснутся ?
а на самом деле - она никогда не умирает...
Московиты, и пр., населяющие земли к востоку от р.Дон - помесь угро-финнов с татарами (тюрками). Этнические "русичи" - это украинцы, так как Русь простиралась от границ Польши до Дона (В.Рубрук, "Путешествие в восточные страны", 1253 г.). В раскопанных курганах Мацковии (граф А.Уваров, ХIХ век, «Меряне и их быт по курганным раскопкам») не найдено ни одного скелета и/или предмета, указывающего на принадлежность "этнических русских" к славянскому этносу. Всего было исследовано163 местности и разрыто 7729 курганов, относящихся к VIII-XVIвеку.Также не найдено никаких артефактов, свидетельствующих о торговых и культурных связях местного населения с Русью. Во всех раскопанных курганах останки принадлежали угро-финнскому, татарскому этносу (профессор А.Богданов, ХIХ век). Никаких других захоронений на территории Ярославской, Владимирской, Московской, Тверской, Вологодской, Рязанской, Нижегородской и пр. губерний найдено не было. Примечательно, что среди монет, обнаруженных А.С. Уваровым в могильниках VIII-XVI века, не оказалось ни одной руськой (Киевской) монеты, хотя Русь с IX века чеканила свои деньги. А это однозначно говорит о том, что эта территория никогда не входила в состав Руси, а также о том, что местное население не имело с Русью никаких экономических отношений.
В то же время обилие персидских монет говорит о том, что все отношения с внешним миром Меряне осуществляли через Волжских булгар (предки современных волжско-камских татар), которые активно торговали с Персией.
Примечательно также и то,что среди тысяч раскопанных Уваровым захоронений, относящихся даже ко второму периоду (XII-XVI век), не встречаются христианские могилы. Но Русь то еще с X века была христианским государством.
*Ще ЩОСЬ сказать треба?!!!
Пускай себе лает в своих карманных сми.
И не совсем понятно, какое отношение имеет Запад к образованию, медицине, зарплатам и пенсиям аборигенов?
И, судя по истерике по поводу санкций "от проклятых капиталистов", истина где-то рядом.
Назвать виновником себя, это маловероятно: мне такие примеры в истории незнакомы.
А обвинить Запад, это уже традиция.
...самое чистое место на глобусе"
тем скорее настанет звиздец саратову....
зы а пенсы на паРаше реально многожильные: тянут Кавказ, Сирию, Венесуэлу, Афганистан на подходе. интересно, хватит их еще и на белорусский федеральный округ?
Нас беспокоит кортофельный диктатор,что бы глупостей не наделал.