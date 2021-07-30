Галущенко про підготовку до опалювального сезону: За потреби Україна імпортуватиме вугілля
Україна нарощуватиме запаси вугілля за рахунок власного видобутку, але за потреби паливо буде імпортуватися.
Про це повідомив журналістам міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми бачимо ті запаси, які є. Бачимо, як треба наростити. Максимально - за рахунок власного видобування. Все, що не зможемо дотягнути власним видобуванням, будемо імпортувати", - сказав Галущенко.
За його словами, обсяги імпорту залежатимуть від балансу власного видобування вугілля. Країни, з яких можливий імпорт - Польща, Південно-Африканська Республіка, Казахстан.
Міністр наголосив, що пріоритетним є накопичення запасів вугілля на складах теплоелектростанцій за рахунок власних ресурсів.
Крім того, Галущенко повідомив, що наразі проговорюються обсяги нового графіка накопичення вугілля.
Як повідомлялося, за даними НЕК "Укренерго", за останні 10 днів поставки вугілля на ТЕС становили 51,2 тис. тонн, тоді як витрата — 65,4 тис. тонн
Станом на 26 липня на складах ТЕС наявні 954 тис. тонн, що на 25,6% менше, ніж станом на 1 липня (1283 тис. тонн). Крім цього, відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС зберігається на 21% менше, ніж має бути на 26 липня.
При цьому обсяг антрацитового вугілля на складах ТЕС із 1 липня зріс на 2,5% до 245 тис. тонн, а газового – навпаки зменшився на 32,1%, до 709 тис. тонн.
Запаси вугілля на ТЕЦ (теплоелектроцентралі) станом на 26 липня накопичено 183 тис. тонн, що на 26,2% більше, ніж на 1 липня цього року (145 тис. тонн).
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що для стабільного проходження опалювального сезону 2021/2022 років Україні необхідно нщонайменше 2 млн тонн вугілля.
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Лучше газ из параши.
В Украине кизяков достаточное количество.
1. видобуток вугілля майже кожен рік стає вагомим важелем "рінатахметича" для отримання додаткових ништяків від уряду як раз напередодні зимового періоду;
2. контракти на постачання вугілля з-за кордону треба підписувати вже сьогодні, бо в грудні буде пізно.
Национальные интересы Украины состоят в отказе от добычи и использовании угля и переходе на возобновляемые источники. По крайней мере так записано в приоритетных задачах. Кто будет вкладывать деньги на 10 лет? Они просто не успеют окупиться.
ахметке нужно бабло.
бабло любой ценой.
отопительнымграбительским сезоном.
Дайте спокойно отключиться от центрального отопления.
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tZE inform
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"Галущенко о подготовке к отопительному сезону: При необходимости Украина будет импортировать уголь" Если бы Зеленского избрали президентом в Сахаре, там бы начались перебои с песком Отопительный сезон будет веселым