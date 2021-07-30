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Новини
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Галущенко про підготовку до опалювального сезону: За потреби Україна імпортуватиме вугілля

Галущенко про підготовку до опалювального сезону: За потреби Україна імпортуватиме вугілля

Україна нарощуватиме запаси вугілля за рахунок власного видобутку, але за потреби паливо буде імпортуватися.

Про це повідомив журналістам міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо ті запаси, які є. Бачимо, як треба наростити. Максимально - за рахунок власного видобування. Все, що не зможемо дотягнути власним видобуванням, будемо імпортувати", - сказав Галущенко.

Також дивіться: Шмигаль про підготовку до опалювального сезону: У сховищах вже понад 16 млрд куб. м газу. Йде робота із забезпечення вугіллям. ВIДЕО

За його словами, обсяги імпорту залежатимуть від балансу власного видобування вугілля. Країни, з яких можливий імпорт - Польща, Південно-Африканська Республіка, Казахстан.

Міністр наголосив, що пріоритетним є накопичення запасів вугілля на складах теплоелектростанцій за рахунок власних ресурсів.

Крім того, Галущенко повідомив, що наразі проговорюються обсяги нового графіка накопичення вугілля.

Як повідомлялося, за даними НЕК "Укренерго", за останні 10 днів поставки вугілля на ТЕС становили 51,2 тис. тонн, тоді як витрата — 65,4 тис. тонн

Станом на 26 липня на складах ТЕС наявні 954 тис. тонн, що на 25,6% менше, ніж станом на 1 липня (1283 тис. тонн). Крім цього, відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС зберігається на 21% менше, ніж має бути на 26 липня.

При цьому обсяг антрацитового вугілля на складах ТЕС із 1 липня зріс на 2,5% до 245 тис. тонн, а газового – навпаки зменшився на 32,1%, до 709 тис. тонн.

Запаси вугілля на ТЕЦ (теплоелектроцентралі) станом на 26 липня накопичено 183 тис. тонн, що на 26,2% більше, ніж на 1 липня цього року (145 тис. тонн).

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що для стабільного проходження опалювального сезону 2021/2022 років Україні необхідно нщонайменше 2 млн тонн вугілля.

Автор: 

вугілля (2480) Міненерговугілля (912) Галущенко Герман (545) опалювальний сезон (1758)


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"Галущенко о подготовке к отопительному сезону: При необходимости Украина будет импортировать уголь" Если бы Зеленского избрали президентом в Сахаре, там бы начались перебои с песком Отопительный сезон будет веселым
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30.07.2021 12:58 Відповісти
+4
У ДНР?
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30.07.2021 12:41 Відповісти
+3
Опять звучит антрацит. Почему не заставляют олигархических выродков, в собственности которых ТЭС, реконструировать под более низкой марки угля (как в Европе). А если они не хотят, то в связи с угрозой национальной безопасности Украины - национализировать ТЭС и найти покупателей, которые будут учитывать национальные интересы Украины.
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30.07.2021 12:42 Відповісти
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ага, чтобы отапливать воздух и поживляться ...
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30.07.2021 12:36 Відповісти
У ДНР?
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30.07.2021 12:41 Відповісти
Действительно!
Лучше газ из параши.
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30.07.2021 12:44 Відповісти
А какая разніца?
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30.07.2021 13:30 Відповісти
Действительно!
В Украине кизяков достаточное количество.
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30.07.2021 13:31 Відповісти
Яка різниця між кацапським газом та ордловським вугіллям? І те, і те - торгівля з ворогом? Чи для вас інакше?
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30.07.2021 14:05 Відповісти
А я о чём?
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30.07.2021 14:13 Відповісти
Откуда же ещё, под донбасский уголь строили ТЭЦ
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30.07.2021 13:20 Відповісти
щодо вугілля, то є суттєві зауваження:
1. видобуток вугілля майже кожен рік стає вагомим важелем "рінатахметича" для отримання додаткових ништяків від уряду як раз напередодні зимового періоду;
2. контракти на постачання вугілля з-за кордону треба підписувати вже сьогодні, бо в грудні буде пізно.
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30.07.2021 12:41 Відповісти
Опять звучит антрацит. Почему не заставляют олигархических выродков, в собственности которых ТЭС, реконструировать под более низкой марки угля (как в Европе). А если они не хотят, то в связи с угрозой национальной безопасности Украины - национализировать ТЭС и найти покупателей, которые будут учитывать национальные интересы Украины.
показати весь коментар
30.07.2021 12:42 Відповісти
найти покупателей? Ну-ну.Ринат уже ищет, но что то желающих нет.Там износ 90% и реконструкция требует миллиардов долларов, таких денег нет, заставляй не заставляй, ну для того, чтоб как в Европе
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30.07.2021 12:46 Відповісти
я не спец, но мне кажется это очень затратно (реконструировать)
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30.07.2021 13:43 Відповісти
Почему не заставляют ...... реконструировать под более низкой марки угля А если они не хотят, - национализировать ТЭС и найти покупателей, которые будут учитывать национальные интересы Украины.
Национальные интересы Украины состоят в отказе от добычи и использовании угля и переходе на возобновляемые источники. По крайней мере так записано в приоритетных задачах. Кто будет вкладывать деньги на 10 лет? Они просто не успеют окупиться.
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30.07.2021 13:47 Відповісти
ну вот нафиг оно нам надо? - нас интересует конечная цена за услугу - но у нас продукты дороже чем в Европе - хотя торговых сетей несколько
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30.07.2021 12:43 Відповісти
Зато у нас зарплата украинская.
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30.07.2021 12:45 Відповісти
Хоть что-то меньше.
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30.07.2021 12:46 Відповісти
Для чого тоді власні шахти знищують? Ахметка диверсант.
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30.07.2021 12:44 Відповісти
ахметка по барабану.
ахметке нужно бабло.
бабло любой ценой.
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30.07.2021 12:46 Відповісти
типа копать уголек с километровой глубины рентабельно?
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30.07.2021 12:47 Відповісти
Та в нашій країні все нерентабельно.
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30.07.2021 13:04 Відповісти
*********** от нас с вашим отопительным грабительским сезоном.
Дайте спокойно отключиться от центрального отопления.
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30.07.2021 12:46 Відповісти
при необходисти в моем городе нету горячей воды уже как 2 месяца
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30.07.2021 12:50 Відповісти
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1421042387095261186 20 мин

"Галущенко о подготовке к отопительному сезону: При необходимости Украина будет импортировать уголь" Если бы Зеленского избрали президентом в Сахаре, там бы начались перебои с песком Отопительный сезон будет веселым
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30.07.2021 12:58 Відповісти
Ему бы руководить ритуальными услугами - может быть, умирать бы перестали.
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30.07.2021 13:23 Відповісти
необходимость, надо понимать, уже назревает...
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30.07.2021 13:04 Відповісти
Из той же страны что и кокос?
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30.07.2021 13:18 Відповісти
 
 