Невідомо, чи встановило слідство факт підробки судового рішення про повернення грошей, у підозрі немає даних щодо проведення експертизи, - заступник голови АРМА Павленко

У тексті підозр, висунутих керівництву Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), немає даних про те, що судове рішення, за яким було знято арешт із 400 тисяч доларів і повернуто ці кошти, дійсно підроблене, як запевняють правоохоронці.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив заступник голови АРМА Володимир Павленко.

"Короткий зміст висунутих керівництву АРМА підозр можна передати так: невстановлені особи діяли невстановленим чином у невстановленому місці. Жодної конкретики і чітких фактів, які б не повторювали все те, що вже неодноразово озвучували в ЗМІ. Представників АРМА під час розслідування не викликали на допити, а жодних документів або інших речових доказів не вилучали в ході обшуків у приватних будинках. Зрештою, в текстах підозр навіть не вказано про проведення експертизи сумнозвісного судового рішення на справжність, тобто невідомо, чи встановило слідство сам факт підробки, - заявив Павленко. - Суто формальними були і конвеєрні судові засідання, на яких нам обирали запобіжний захід. Позиція сторони обвинувачення була вкрай слабкою, якщо не сказати юридично недійсною. Наприклад, необхідність в усуненні від роботи прокурори пояснили можливим впливом керівництва АРМА на свідків і загрозою знищення речових доказів. Але слідство триває вже пів року! І за весь цей час слідчими не зафіксовано жодних подібних спроб, навпаки, ми всіляко співпрацювали з правоохоронцями. Утім, аргументи і докази потрібні там, де суд враховує їх, а не чиїсь вказівки.

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Усі ці обставини говорять про одне: кримінальне переслідування стало лише інструментом для усунення керівництва АРМА. Нас неодноразово просили піти з посад добровільно. Ми не погодилися. І отримали підозри, відсторонення й арешти".

Він також заявив, що рішення про відсторонення від роботи керівництва АРМА будуть оскаржені в апеляційній інстанції. "Найгірше в цій ситуації те, що через відсторонення керівництва АРМА найбільше постраждає сам орган, діяльність якого зараз фактично паралізована. З високою часткою ймовірності в умовах, коли ніхто не зможе ухвалювати важливих рішень, на АРМА щонайменше чекає період глибокої стагнації", - вважає Павленко.

Нагадаємо, слідчі ДБР повідомили про підозру у привласненні понад 400 тис. доларів США керівництву АРМА і двом адвокатам.

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Як повідомила пресслужба цього правоохоронного органу, слідством встановлено, що протягом серпня-грудня 2020 року тимчасовий виконувач обов'язків глави АРМА, його заступник, начальник управління цієї установи у змові з адвокатами і фізичною особою заволоділи коштами, які були передані в управління АРМА.

За даними ДБР, зазначені особи на підставі підроблених судових рішень безпідставно перераховували кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного стосунку. Потім ці гроші розподілялися між учасниками групи.

Шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне за попередньою змовою, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).