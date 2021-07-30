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Новини
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Бельгія передасть Україні дослідницьке судно для моніторингу Чорного моря, - Мінекології

Бельгія передасть Україні дослідницьке судно для моніторингу Чорного моря, - Мінекології

Україна і Королівство Бельгія уклали Меморандум про взаєморозуміння в сфері охорони та відтворення вод і раціонального використання водних ресурсів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України в п'ятницю.

Документ підписали Бельгійський федеральний офіс з наукової політики, Бельгійський королівський інститут природничих наук і Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Цим Меморандумом Бельгійська сторона підтверджує свою готовність безкоштовно передати Україні дослідницьке судно "Бельгіка". Судно 1984 року у хорошому стані та має унікальне вбудоване обладнання, наприклад, високоточні ехолоти.

 "Охорона морських екосистем включена до екологічного блоку Угоди про асоціацію Україна-ЄС, згідно з яким наша держава має здійснювати регулярний морський моніторинг за європейськими стандартами. Наразі Україна впроваджує положення Рамкової Директиви ЄС про морську стратегію для поетапного досягнення гарного екологічного стану морського середовища. Дякуємо бельгійській стороні за таку допомогу, що посилить екологічний моніторинг Чорного та Азовського морів", - прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

 Крім того, буде здійснюватися незалежний від рибальства науковий моніторинг рибних запасів, фундаментальні наукові дослідження у відкритому морі, геологічна розвідка морського дна тощо.

 Меморандум передбачає посилення співпраці українських та бельгійських вчених щодо спільного вивчення Чорного моря, зокрема проблеми підняття рівня сірководню. Водночас бельгійська сторона запрошує українських фахівців долучитися до дослідницьких робіт у Північному морі.

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"Очікуємо, що зовсім скоро за фінансової підтримки проекту ЄС "Європейський Союз задля посилення екологічного моніторингу в Чорному морі" (EU4EMBLAS) судно "Бельгіка" під українським прапором рушить до України. А восени розпочнеться комплексний моніторинг наших морських акваторій на борту цього судна", - підсумували в Мінекології.

Бельгія (427) екологія (1362) Чорне море (1679)


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Топ коментарі
+6
Пока в Чорном море орудуют кацапы много там не наиследуешь, но все равно спасибо бельгийцам
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30.07.2021 12:58 Відповісти
+3
Бельгія передасть Україні дослідницьке судно для моніторингу Чорного моря, - Мінекології - Цензор.НЕТ 4546
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30.07.2021 13:10 Відповісти
+2
Бажано з ядерними боєголовками на борту
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30.07.2021 13:00 Відповісти
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Пока в Чорном море орудуют кацапы много там не наиследуешь, но все равно спасибо бельгийцам
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30.07.2021 12:58 Відповісти
Бажано з ядерними боєголовками на борту
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30.07.2021 13:00 Відповісти
Заграница нам поможет! (с)

Бельгии передаст Украине исследовательское судно для мониторинга Черного моря, - Минэкологии - Цензор.НЕТ 9737
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30.07.2021 13:01 Відповісти
Це замість того розвідувального гіперкарбаса, який надзвичай своєчасно і з такою гідністю згорів у рибальській кузні?
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30.07.2021 13:04 Відповісти
дурачком на смене сегодня работешь?
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30.07.2021 14:21 Відповісти
На київському суднобудівному заводі «Кузня на Рибальському» під час зварювальних робіт загорівся https://www.ukrmilitary.com/2019/04/new-vessel.html https://www.ukrmilitary.com/2019/05/fire.html середній розвідувальний корабель, що будується на замовлення ВМС України.

Бельгія передасть Україні дослідницьке судно для моніторингу Чорного моря, - Мінекології - Цензор.НЕТ 1892
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30.07.2021 15:36 Відповісти
дурачок!.. средний разведывательный корабль "Симферополь" давно плавает и успешно проходит гос испытания..
Бельгія передасть Україні дослідницьке судно для моніторингу Чорного моря, - Мінекології - Цензор.НЕТ 2146
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30.07.2021 15:40 Відповісти
Розвідувальний карбас...
Він вже всі https://qha.com.ua/ru/novosti/razvedyvatelnyj-korabl-simferopol-uspeshno-prohodit-ispytaniya/ випробування пройшов?

Бельгійське судно хоч якесь більш-менш спеціалізоване, у порівнянні з нашим розвідувальним траулером проекту 1971 року. Воно практично таке ж за розмірами і тонажністю, иінімально швидше (15,5 вузлів проти 11,5), але має втричі більшу дальність плавання. Судно вже давно пройшло всі випробування і зараз чекає на вирішення своєї долі у рідному порту:

Бельгія передасть Україні дослідницьке судно для моніторингу Чорного моря, - Мінекології - Цензор.НЕТ 6678

Минулого року йому на замінцу прийшло нове судно (спущене на воду у лютому 2020-го) - RV BELGICA II

Бельгія передасть Україні дослідницьке судно для моніторингу Чорного моря, - Мінекології - Цензор.НЕТ 1172
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30.07.2021 17:28 Відповісти
Бельгія передасть Україні дослідницьке судно для моніторингу Чорного моря, - Мінекології - Цензор.НЕТ 4546
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30.07.2021 13:10 Відповісти
Название, - легендарное! Первая экспедиция Амудсона
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30.07.2021 13:21 Відповісти
Вот кто настоящие друзья.... Не то что ближайшие соседи то пшеницу в турцию вывозят то гадят как венгры
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30.07.2021 13:24 Відповісти
От тільки в Чорному морі нижче 200 метрів, а останнім часом навіть віще за цю відмітку, риб нема і бути не може - там живуть лише бактерії, які виробляють сірководень, який є отрутою для всього живого.
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30.07.2021 14:47 Відповісти
"На тобі небоже, що мені не гоже".
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30.07.2021 15:14 Відповісти
Дареному коню в зубья не смотрят..нормальный кораблик пригодится..он будет немножко случайно пеленговать подводные гробики "братушек")
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31.07.2021 00:31 Відповісти
 
 