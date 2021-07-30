Бельгія передасть Україні дослідницьке судно для моніторингу Чорного моря, - Мінекології

Україна і Королівство Бельгія уклали Меморандум про взаєморозуміння в сфері охорони та відтворення вод і раціонального використання водних ресурсів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України в п'ятницю.

Документ підписали Бельгійський федеральний офіс з наукової політики, Бельгійський королівський інститут природничих наук і Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Цим Меморандумом Бельгійська сторона підтверджує свою готовність безкоштовно передати Україні дослідницьке судно "Бельгіка". Судно 1984 року у хорошому стані та має унікальне вбудоване обладнання, наприклад, високоточні ехолоти.

"Охорона морських екосистем включена до екологічного блоку Угоди про асоціацію Україна-ЄС, згідно з яким наша держава має здійснювати регулярний морський моніторинг за європейськими стандартами. Наразі Україна впроваджує положення Рамкової Директиви ЄС про морську стратегію для поетапного досягнення гарного екологічного стану морського середовища. Дякуємо бельгійській стороні за таку допомогу, що посилить екологічний моніторинг Чорного та Азовського морів", - прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Крім того, буде здійснюватися незалежний від рибальства науковий моніторинг рибних запасів, фундаментальні наукові дослідження у відкритому морі, геологічна розвідка морського дна тощо.

Меморандум передбачає посилення співпраці українських та бельгійських вчених щодо спільного вивчення Чорного моря, зокрема проблеми підняття рівня сірководню. Водночас бельгійська сторона запрошує українських фахівців долучитися до дослідницьких робіт у Північному морі.

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"Очікуємо, що зовсім скоро за фінансової підтримки проекту ЄС "Європейський Союз задля посилення екологічного моніторингу в Чорному морі" (EU4EMBLAS) судно "Бельгіка" під українським прапором рушить до України. А восени розпочнеться комплексний моніторинг наших морських акваторій на борту цього судна", - підсумували в Мінекології.