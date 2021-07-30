ПТУРи, САУ, снайперські комплекси та міни: з РФ на Донбас завезли чергову партію озброєння і боєприпасів, - розвідка
Командування ЗС РФ продовжує посилювати бойові спроможності з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Так, протягом поточного місяця через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях з території РФ було завезено понад 1,4 тис. тонн пального, а також нові партії озброєння і боєприпасів російського виробництва, у тому числі протитанкові керовані ракети, снайперські комплекси, протитанкові та протипіхотні міни.
Крім того, на тимчасово окуповану територію в Луганській області перевезені самохідні артилерійські установки після проведення ремонту на підприємствах РФ.
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а я думал - стройматерьялы
для васстановления
маладых развиваюсчихся
рыцпублык