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Новини Агресія Росії проти України
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ПТУРи, САУ, снайперські комплекси та міни: з РФ на Донбас завезли чергову партію озброєння і боєприпасів, - розвідка

ПТУРи, САУ, снайперські комплекси та міни: з РФ на Донбас завезли чергову партію озброєння і боєприпасів, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує посилювати бойові спроможності з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, протягом поточного місяця через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях з території РФ було завезено понад 1,4 тис. тонн пального, а також нові партії озброєння і боєприпасів російського виробництва, у тому числі протитанкові керовані ракети, снайперські комплекси, протитанкові та протипіхотні міни.

Крім того, на тимчасово окуповану територію в Луганській області перевезені самохідні артилерійські установки після проведення ремонту на підприємствах РФ.

Читайте також: Війська РФ за добу 9 разів порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 120- і 82-мм міномети і провели дистанційне мінування забороненими мінами ПОМ-2

Автор: 

армія рф (18043) боєприпаси (2309) Міноборони (7514) розвідка (3894)


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Топ коментарі
+6
Это завозят увеличенный пенсионный возраст россиян, пенсионные накопления россиян и увеличение цен на всю линейку товаров у россиян. Жрите дальше Скабееву с Соловьевым! 😈😈😈😈😈
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30.07.2021 13:23 Відповісти
+3
Так братья они или все таки нет?
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30.07.2021 13:16 Відповісти
+2
Ага. Каин и Авель.
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30.07.2021 13:19 Відповісти
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Так братья они или все таки нет?
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30.07.2021 13:16 Відповісти
Ага. Каин и Авель.
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30.07.2021 13:19 Відповісти
кацы трахнули ОРДЛят, а женитца - не хатят !
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30.07.2021 13:32 Відповісти
кацы трахнули ОРДЛят, а женитца - не хатят !
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30.07.2021 13:32 Відповісти
бл. опять мины...
а я думал - стройматерьялы
для васстановления
маладых развиваюсчихся
рыцпублык
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30.07.2021 13:20 Відповісти
а чего бы не бабахнуть по составу - и отморозиться как они это делают))
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30.07.2021 13:20 Відповісти
Ибо голубь-мироносец узрел мир в шоколадном глазу *****
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30.07.2021 13:36 Відповісти
Это завозят увеличенный пенсионный возраст россиян, пенсионные накопления россиян и увеличение цен на всю линейку товаров у россиян. Жрите дальше Скабееву с Соловьевым! 😈😈😈😈😈
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30.07.2021 13:23 Відповісти
Фельдмаршалу какаяразніца? У нього нова іграшка. "Конгрес зебілів" з верхньою і нижньою палатами, на чолі з фсбшним дерьмаком, пропагувати.
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30.07.2021 13:34 Відповісти
Який у мене ніж!!! "кулачний"!!! Лезо ховається в в межах паспорта Форма - місячна" Зроблений спеціально для зняття шкури Однак - шикарна штука - "пересікать" горло Ніколи про це не думав - а зараз зажав у кулаці і подумав - "ВОНО" "Рубящий" удар по горлу і все!!! Воно ж відкрите!!
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30.07.2021 13:36 Відповісти
вкусняхи от *****))) траву жрите с червями...
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30.07.2021 14:54 Відповісти
От у меня вопрос на 7 год войны хотя он и на первый год войны был актуален.Во вторую мировую взрывали эшелоны уничтожали технику подрывами и т.д.Почему у нас с такой высокоточной техникой и вооружением спокойно шастает техника врага и доставляется боеприпасы и вооружение?Они будут применины против нас.Почему они не уничтожаются?Фиксировать ума хватает и видения а уничтожать не хватает.Я не про ту технику что пацаны лупашат на позициях сепаров а там в тылу.Это бесконечная подпитка войны.Им нада устроить такой ад что бы каждый русский солдат при слове ВСУ обсырался и не хотел сюда ехать.
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30.07.2021 18:57 Відповісти
 
 