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Новини
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Заборгованість нового оптового ринку електроенергії становить 36,7 млрд грн, галузь у боргах, - Буславець. ІНФОГРАФІКА

Заборгованість нового оптового ринку електроенергії становить 36,7 млрд грн, галузь у боргах, - Буславець. ІНФОГРАФІКА

Нинішня ситуація на енергоринку становить виклик для національної безпеки України.

Про це в фейсбуці повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець, інформує Цензор.НЕТ.

"Галузь енергоринку в боргах, "як у морі: ні дна, ні берега, ні сну, ні спокою". Тільки уявіть собі масштабність проблеми: заборгованість оптового ринку електричної енергії, який працював до 01.07.2019, становить 26,9 млрд грн, а нового – 36,7 млрд грн. Цілком очевидно, що така ситуація на енергоринку – це виклик для національної безпеки України, адже блокує будь-які можливості галузі розвиватись відповідно до світових трендів. За таких невтішних умов ми ні до ОЗП не підготуємось, ні зобов'язання перед ВДЕ не виконаємо, а тим паче не отримаємо сертифікацію "Укренерго" для майбутньої синхронізації з ENTSO-E", - підкреслила Буславець.

За словами ексміністерки, необхідно прийняти НИЗКУ законопроєктів:

• "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованності, що утворилася на оптовому ринку електроенергії" (№ 5139 від 23.02.2021)

• "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованності, що утворилася на оптовому ринку електроенергії" (№ 2390 від 06.11.2019)

• "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованності, що утворилася на оптовому ринку електроенергії" (№ 2389 від 06.11.2019)

• "Про внессеня змін до Бюджетного кодексу щодо джерел формування спеціального фонду" (№ 2388 від 06.11.2019)

• "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" щодо підтримки держваного підприємства "Гарантований покупець" для оплати електричної енергії, вироблену з альтернативних джерел енергії" (№ 5041 від 08.02.2021).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норми Закону про підтримку виробництва електроенергії з альтернативних джерел не виконані взагалі або реалізовані частково через рік після ухвалення, - Буславець

Буславець підкреслила, що важливо приймати ці законопроєкти пакетом, а не окремо. І своєчасно, без відкладання у "довгу кишеню".

"Крім того, Мінфіну разом з НЕК "Укренерго" необхідно вжити заходів щодо випуску облігації, щоб погасити заборгованість перед ДП "Гарантований покупець" за минулий рік. А також необхідно терміно вирішувати питання погашення заборгованості компанії на балансуючому ринку – аж 11,4 млрд грн.".

Також читайте: Кабмін оприлюднив остаточні тарифи на електроенергію для населення з 1 серпня

Заборгованість нового оптового ринку електроенергії становить 36,7 млрд грн, галузь у боргах, - Буславець 01
Заборгованість нового оптового ринку електроенергії становить 36,7 млрд грн, галузь у боргах, - Буславець 02

енергетика (2632) Енергоринок (146) Буславець Ольга (146)


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Топ коментарі
+6
поршенко виноват - ротердам и не иначе))
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30.07.2021 13:35 Відповісти
+5
Богуславец с ужасом комментирует результаты своего "керування" энергетическим рынком. Она действительно не знала что будет, когда тормозила генерацию АЭС и пхала угольные траты через ТЭЦ? Надеюсь, что на инфинити и домик небольшой заработала. А теперь косит под дурочку. Или такая и есть?
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30.07.2021 13:38 Відповісти
+3
Что за рынок такой. Товар есть, денег нет. Еврейская дурилка
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30.07.2021 13:36 Відповісти
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поршенко виноват - ротердам и не иначе))
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30.07.2021 13:35 Відповісти
Откуда у них долги
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30.07.2021 13:36 Відповісти
Как "доение" Энергоатома помирило Коломойского с Ахметовым
https://biz.censor.net/resonance/3221279/*********************************************************
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30.07.2021 13:40 Відповісти
От рехворм долги. В 17-м году в параше тоже власть пришла. Самая-самая прогрессивная, всх осчастливила и подарила прогресс и грамотность. Но с тех пор всех догоняем... Гондурас и Свазиленд и прочих.
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30.07.2021 13:41 Відповісти
Что за рынок такой. Товар есть, денег нет. Еврейская дурилка
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30.07.2021 13:36 Відповісти
Чтобы победить коммуналку нужно просто перестать платить!!!
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30.07.2021 13:37 Відповісти
Взимку до підлоги примерзнеш ...
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30.07.2021 15:25 Відповісти
Задолженность нового оптового рынка электроэнергии составляет 36,7 млрд грн, отрасль в долгах, - Буславец - Цензор.НЕТ 153
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30.07.2021 13:38 Відповісти
Богуславец с ужасом комментирует результаты своего "керування" энергетическим рынком. Она действительно не знала что будет, когда тормозила генерацию АЭС и пхала угольные траты через ТЭЦ? Надеюсь, что на инфинити и домик небольшой заработала. А теперь косит под дурочку. Или такая и есть?
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30.07.2021 13:38 Відповісти
Особенно приятно что на 2019г за зеленую энергию долгов нет, а теперь 21млард. Явный прогресс.
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30.07.2021 13:39 Відповісти
Самі створили такі умови на ринку, самі і вирішуйте їх
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30.07.2021 13:41 Відповісти
Если расстрелять Ахметика и Каламойского то проблемы с электрикой не будет.
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30.07.2021 13:45 Відповісти
А что делать с 73% голосившего населения, отдавшими власть в стране куклам Бени с Ахметкой под веселое улюлюканье?
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30.07.2021 13:59 Відповісти
Нужно вообще не платить ни за какие коммунальные услуги и всей страной! протест против олигархов! их так можно уничтожить полностью!
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30.07.2021 13:54 Відповісти
Они подготовились заранее. Сейчас за долги коммуналки можно отбирать жилье или арестовывать все средства.
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30.07.2021 14:08 Відповісти
"После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно!"
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30.07.2021 14:02 Відповісти
Тоже мне, проблема. Брагар же вам сразу сказал: продавайте собак, чтоб гасить долги за коммуналку, включая электроэнергию. Пока страной управляют трускавецкие выпускники, ничего национальной безопасности не угрожает.
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30.07.2021 14:06 Відповісти
Бред сивой. Чтобы получить электроэнергию конечный потребитель должен авансом оплатить ее. Долги ваши просто коррупционная схема воровства народных денег сволочами олигархами.
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30.07.2021 14:08 Відповісти
Это чмо, Буславец, вам любую цифру нарисует, лишь бы угодить заказчику - *****.
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30.07.2021 14:10 Відповісти
 
 