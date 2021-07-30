Заборгованість нового оптового ринку електроенергії становить 36,7 млрд грн, галузь у боргах, - Буславець. ІНФОГРАФІКА

Нинішня ситуація на енергоринку становить виклик для національної безпеки України.

Про це в фейсбуці повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець, інформує Цензор.НЕТ.

"Галузь енергоринку в боргах, "як у морі: ні дна, ні берега, ні сну, ні спокою". Тільки уявіть собі масштабність проблеми: заборгованість оптового ринку електричної енергії, який працював до 01.07.2019, становить 26,9 млрд грн, а нового – 36,7 млрд грн. Цілком очевидно, що така ситуація на енергоринку – це виклик для національної безпеки України, адже блокує будь-які можливості галузі розвиватись відповідно до світових трендів. За таких невтішних умов ми ні до ОЗП не підготуємось, ні зобов'язання перед ВДЕ не виконаємо, а тим паче не отримаємо сертифікацію "Укренерго" для майбутньої синхронізації з ENTSO-E", - підкреслила Буславець.

За словами ексміністерки, необхідно прийняти НИЗКУ законопроєктів:

• "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованності, що утворилася на оптовому ринку електроенергії" (№ 5139 від 23.02.2021)

• "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованності, що утворилася на оптовому ринку електроенергії" (№ 2390 від 06.11.2019)

• "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованності, що утворилася на оптовому ринку електроенергії" (№ 2389 від 06.11.2019)

• "Про внессеня змін до Бюджетного кодексу щодо джерел формування спеціального фонду" (№ 2388 від 06.11.2019)

• "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" щодо підтримки держваного підприємства "Гарантований покупець" для оплати електричної енергії, вироблену з альтернативних джерел енергії" (№ 5041 від 08.02.2021).

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Буславець підкреслила, що важливо приймати ці законопроєкти пакетом, а не окремо. І своєчасно, без відкладання у "довгу кишеню".

"Крім того, Мінфіну разом з НЕК "Укренерго" необхідно вжити заходів щодо випуску облігації, щоб погасити заборгованість перед ДП "Гарантований покупець" за минулий рік. А також необхідно терміно вирішувати питання погашення заборгованості компанії на балансуючому ринку – аж 11,4 млрд грн.".

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