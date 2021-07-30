Справа Чорновол - це атака на Україну та її досягнення після Революції Гідності, - нардеп "ЄС" Герасимов

Затягування у розгляді справи проти Тетяни Чорновол є свідченням, що судова система керується з Офісу Зеленського. Прокурори та судді не поспішають її розглядати, розуміючи, що вона розвалиться, і доведеться вибачатися за брехливі звинувачення активістки Революції Гідності та волонтерки Тетяни Чорновол.

Про це сказав співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов в коментарі журналістам під будівлею Дарницького районного суду Києва, де розглядалася справа проти народної депутатка України VIII скликання Тетяни Чорновол, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Питання в тому, які взагалі процеси відбуваються сьогодні у нашій з вами країні. Я думаю, ніхто не буде сперечатися, що Майдан – це Україна. Від Львівської області – до сходу України. В Донецькій області чотири Герої Небесної сотні. Ніхто не буде сперечатися, що українські волонтери, військові, бойові офіцери – це і є Україна", – сказав депутат.

"Всі ці процеси – і проти Тетяни Чорновол, який відбувається сьогодні, і проти бойового генерала Павловського, і проти директора Шандри, і проти Софії Федини і Марусі Звіробій – це показове знущання не просто над українським добровольцями, українськими офіцерами, героями Майдану. Це показове знущання над Україною", – сказав Артур Герасимов.

"Це і є реальна позиція Зеленського. Треба оцінювати будь-яку людину не за тим, що вона говорить, а за тим, що вона робить. Незважаючи на те, що Зеленський розповідає про патріотизм та інші речі у своїх відосиках, його реальні справи, реальний тиск на всю правоохоронну систему демонструє реальне ставлення Зеленського до патріотів, волонтерів та ветеранів", – наголосив співголова "Європейської Солідарності".

Він нагадав, що підозру Тетяні Чорновол було вручено ще у грудні 2020 року, а справа й досі ще ніяк не зрушить з місця у суді. "Для мене все це показники того, як затягується не тільки ця справа, а й будь-які інші справи. Це якраз і є доказ того, що, на жаль, судова система керується з офісу Зеленського", – додав Герасимов.

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"Ці справи безперспективні, там нічого немає і вони розваляться зсередини, якщо неупереджено подивитися на всі документи і матеріали. Розуміючи це і розуміючи, що як тільки відбувається судове засідання – треба справи закривати, людей виправдовувати і вибачатися перед ними за те, що коїлося, влада всіляко це продовжує саме для того, щоб показово тиснути на українських патріотів", – також підкреслив він.

Депутат переконаний: "Тут питання в тиску і нівелюванні досягнень Майдану. Це саботаж проукраїнської політики. Це атака на Україну і тиск на ті досягнення, які Україна здобула після 2014 року".

Артур Герасимов зазначив, що це є політичним тиском на всіх, хто не зламався під час Революції Гідності, хто не зламався під час російської агресії. "Наприклад, візьмемо справи проти Петра Порошенка. Ці безглузді, беззмістовні справи, де за будь-яку ціну хочуть просто очорнити і звинуватити в тому, що є плюсом для України, що є досягненням України. Звинуватити за звільнення двох третин окупованого Донбасу, за те що Україна отримала Томос – це не співставляється зі здоровим глуздом", – додав депутат.

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