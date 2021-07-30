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Новини Правосуддя
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Справа Чорновол - це атака на Україну та її досягнення після Революції Гідності, - нардеп "ЄС" Герасимов

Справа Чорновол - це атака на Україну та її досягнення після Революції Гідності, - нардеп

Затягування у розгляді справи проти Тетяни Чорновол є свідченням, що судова система керується з Офісу Зеленського. Прокурори та судді не поспішають її розглядати, розуміючи, що вона розвалиться, і доведеться вибачатися за брехливі звинувачення активістки Революції Гідності та волонтерки Тетяни Чорновол.

Про це сказав співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов в коментарі журналістам під будівлею Дарницького районного суду Києва, де розглядалася справа проти народної депутатка України VIII скликання Тетяни Чорновол, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Питання в тому, які взагалі процеси відбуваються сьогодні у нашій з вами країні. Я думаю, ніхто не буде сперечатися, що Майдан – це Україна. Від Львівської області – до сходу України. В Донецькій області чотири Герої Небесної сотні. Ніхто не буде сперечатися, що українські волонтери, військові, бойові офіцери – це і є Україна", – сказав депутат.

"Всі ці процеси – і проти Тетяни Чорновол, який відбувається сьогодні, і проти бойового генерала Павловського, і проти директора Шандри, і проти Софії Федини і Марусі Звіробій – це показове знущання не просто над українським добровольцями, українськими офіцерами, героями Майдану. Це показове знущання над Україною", – сказав Артур Герасимов.

"Це і є реальна позиція Зеленського. Треба оцінювати будь-яку людину не за тим, що вона говорить, а за тим, що вона робить. Незважаючи на те, що Зеленський розповідає про патріотизм та інші речі у своїх відосиках, його реальні справи, реальний тиск на всю правоохоронну систему демонструє реальне ставлення Зеленського до патріотів, волонтерів та ветеранів", – наголосив співголова "Європейської Солідарності".

Він нагадав, що підозру Тетяні Чорновол було вручено ще у грудні 2020 року, а справа й досі ще ніяк не зрушить з місця у суді. "Для мене все це показники того, як затягується не тільки ця справа, а й будь-які інші справи. Це якраз і є доказ того, що, на жаль, судова система керується з офісу Зеленського", – додав Герасимов.

Також читайте: Справу Чорновол розглядатиме Дарницький райсуд Києва

"Ці справи безперспективні, там нічого немає і вони розваляться зсередини, якщо неупереджено подивитися на всі документи і матеріали. Розуміючи це і розуміючи, що як тільки відбувається судове засідання – треба справи закривати, людей виправдовувати і вибачатися перед ними за те, що коїлося, влада всіляко це продовжує саме для того, щоб показово тиснути на українських патріотів", – також підкреслив він.

Депутат переконаний: "Тут питання в тиску і нівелюванні досягнень Майдану. Це саботаж проукраїнської політики. Це атака на Україну і тиск на ті досягнення, які Україна здобула після 2014 року".

Артур Герасимов зазначив, що це є політичним тиском на всіх, хто не зламався під час Революції Гідності, хто не зламався під час російської агресії. "Наприклад, візьмемо справи проти Петра Порошенка. Ці безглузді, беззмістовні справи, де за будь-яку ціну хочуть просто очорнити і звинуватити в тому, що є плюсом для України, що є досягненням України. Звинуватити за звільнення двох третин окупованого Донбасу, за те що Україна отримала Томос – це не співставляється зі здоровим глуздом", – додав депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відправив генерала Павловського під арешт із заставою в 475 млн грн, - ДБР

Зеленський Володимир (24584) суд (11762) юстиція (732) Чорновол Тетяна (254) Герасимов Артур (298)


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Топ коментарі
+14
Зебили перед масквой жопой вертят. Дерьмак, портнов, татаров и другие сепари рулят страной.
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30.07.2021 13:49 Відповісти
+13
В нової влади Тетяна є "нє така" (як їм подобається). А бубачка-наркоман - то є саме воно! Та ще й з причепом, у вигляді криворотого *уйловського козиря.
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30.07.2021 13:53 Відповісти
+9
Дело Чорновол - это атака на Украину и ее достижения после Революции Достоинства, - нардеп "ЕС" Герасимов - Цензор.НЕТ 7315
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30.07.2021 13:46 Відповісти
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Дело Чорновол - это атака на Украину и ее достижения после Революции Достоинства, - нардеп "ЕС" Герасимов - Цензор.НЕТ 7315
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30.07.2021 13:46 Відповісти
Дело Чорновол - это атака на Украину

... Какая атака- шоу для народа!...
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30.07.2021 13:48 Відповісти
а каким боком ты, рузьгамирское гавно, к Украине?
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30.07.2021 14:00 Відповісти
вибачаюся перед адмiнами.
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30.07.2021 14:00 Відповісти
Когда ручные порешанные "судьи", которые сидят уже по 10-15 лет, решают вопросы в твою пользу, то это норм, а если те же персонажи работают против тебя - то это "напад" на всю Украину...Раздвоение получается
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30.07.2021 14:01 Відповісти
Видно, що ви точно немаєте ніякого відношення до Украіни.
Інакше, таких питань не задавали. А от Революція гідності - має відношення, Тетяна Чорновол - також, і багато мільйонів громадян - також мають відношення.
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30.07.2021 14:02 Відповісти
Зебили перед масквой жопой вертят. Дерьмак, портнов, татаров и другие сепари рулят страной.
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30.07.2021 13:49 Відповісти
Да,да. А еще США Украине деньги выделяет. Ужас!
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30.07.2021 13:52 Відповісти
Артисты, принимают со всех сторон...
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30.07.2021 14:01 Відповісти
как женщине лёгкого поведения? мы в курсе
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30.07.2021 17:28 Відповісти
Так все и было спланировано в московских кабинетах...
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30.07.2021 13:51 Відповісти
73/43%зебіли будуть заперечувати слова Артура Герасимова «Всі ці процеси - і проти Тетяни Чорновол, який відбувається сьогодні, і проти бойового генерала Павловського, і проти директора Шандри, і проти Софії Федини і Марусі Звіробій - це показове знущання не просто над українським добровольцями, українськими офіцерами, героями Майдану. Це показове знущання над Україною», - подивитесь нижче...
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30.07.2021 13:52 Відповісти
А как тебе такое, и кого наказали? А их били конкретные люди.Справа Чорновол - це атака на Україну та її досягнення після Революції Гідності, - нардеп "ЄС" Герасимов - Цензор.НЕТ 7978
А бутылки допустим и я бросал, найди там мои отпечатки пальцев...
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30.07.2021 14:08 Відповісти
ну что тебе сказать. Всё зависит от того, куда бросал. И конечно же, почему бросал. И продолжаешь ли ты это делать сейчас.
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30.07.2021 14:11 Відповісти
Для решения суда нужны факты и доказательства, а видосики на которых в темноте бродят люди похожие на кого то, и треп, это аргументы для ЗЕ властей , и тех лохов кто им верит...
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30.07.2021 14:17 Відповісти
Немає доказів, немає справи. А все бла бла бла залиште собі.
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30.07.2021 14:28 Відповісти
Дебилам нужны посадки, ведь Бубочка обещал...
А то, что эти посадки пропихивают Портнов, им естественно до с....
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30.07.2021 13:53 Відповісти
В нової влади Тетяна є "нє така" (як їм подобається). А бубачка-наркоман - то є саме воно! Та ще й з причепом, у вигляді криворотого *уйловського козиря.
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30.07.2021 13:53 Відповісти
Этот Герасимов должен знать, что у нас система избирательного правосудия и раньше была, ничего не изменилось, так как выгодна любому президенту. Если судебная система управляется из Офиса Зеленского, то тогда стоит позвонить судье и подсказать правильное решение и нет смысла затягивать и посадят, даже не смотря на абсурдные обвинения любого...
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30.07.2021 13:54 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/07/30/tetyana-chornovol-kryminalni-spravy-proty-majdanivcziv-i-patriotiv-cze-preventyvni-represiyi-vid-vlady-zelenskogo/ Тетяна Чорновол: "Кримінальні справи проти майданівців і патріотів - це превентивні репресії від влади Зеленського"

Влада Зеленського переслідує активістів, щоб показати можливі наслідки участі в акціях протесту. Про це сказала народна депутатка України восьмого скликання Тетяна Чорновол на брифінгу біля Дарницького суду.
«Є дуже багато причин мого переслідування, але одна з них - це превентивні репресії. У моєму образі переслідують людей, які виходять на майдани. Зеленський - людина, яка боїться майданів і на моїй особі показує, що будь-який активіст Майдану може бути покараний за надуманим обвинуваченням», - сказала вона.
«Вся ця справа повний абсурд. Звинувачувати в умисному вбивстві людину на основі того, що вона була серед багатьох активістів впізнана, це не підпадає під жодні юридичні норми, тому що слідство навіть не довело, що я була на місці злочину. Я там насправді не була і ніколи його не знала. Смішно, що мені інкримінують мотив «масове вбивство», наче я якийсь маніяк. Але це повний абсурд, якщо підняти мої виступи і мою позицію», - підкреслила Чорновол.
«Це перепис історії Майдану і спроба зганьбити знакових особистостей», - резюмувала вона.
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30.07.2021 13:56 Відповісти
Так нехай Зєля з Венедиктовою посадять Бойка.
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30.07.2021 14:01 Відповісти
Портновський вилупень , якщо для тебе Тетяна продпжна , то для свідомих украінців , вона герой !
Тому зтули писок і не патякай , школото !
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30.07.2021 14:14 Відповісти
Це ви хочете все звести тільки до Луценка та Тетяни.
А мова в статті якраз про дії нинішньої влади, яка не чіпає Бойка, Єфремова, Богатирьову ( яка так і виїхала з дачі, з якої Зєля грозився її виселити ), а судить тих, хто реально протистояв окупанту.
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30.07.2021 14:15 Відповісти
* так і НЕ виїхала з дачі
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30.07.2021 14:18 Відповісти
НІ. Єфремова відпустили при Зєлі.
І Зєля присвоїв адвокату Єфремова звання заслуженого юриста України.
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30.07.2021 14:48 Відповісти
Ви із расєї?

24.07.19
Спонсор террористов "ЛНР" Ефремов вышел из СИЗО в Старобельске: С политикой не завязываю. ВИДЕО



https://censor.net/ru/video_news/3139379/sponsor_terroristov_lnr_efremov_vyshel_iz_sizo_v_starobelske_s_politikoyi_ne_zavyazyvayu_video
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30.07.2021 15:03 Відповісти
Відкривав Ситник, який і проти Омеляна відкривав справу за матрас.
На виході очікуваний пшик.
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30.07.2021 14:50 Відповісти
Я не знаю що тоді писали "порохоботи".
Зараз хто веде справу проти Павловського?
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30.07.2021 15:05 Відповісти
брешеш.
https://p.dw.com/p/2uGdR насправді Луценко казав, що виконавцем афери був Бакулін, але від нього потрібно добитись показів на Бойка . - хоча би за цією ссиллю.
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30.07.2021 14:06 Відповісти
Ну так занесіть докази проти Бойка 100% Венедиктовій, нехай відкриває справу.
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30.07.2021 14:18 Відповісти
Бойко міг робити щось протизаконне чужими руками.
Показуйте тут свої докази, подивимось, обговоримо.
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30.07.2021 14:42 Відповісти
Не флудіть і не клейте дурня.
Звинувачуєте Чорновол, доведіть, що вона неправа.
Показуйте свої докази по Бойку.
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30.07.2021 14:55 Відповісти
Венедиктова приследует только патриотов а Бойко для нее уважаемый человек
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30.07.2021 16:27 Відповісти
Косоворотці Гундосовичу набагато ближчий Антимайдан, ніж Майдан. Все його оточення - Тарарови, Єрмаки, Діденки, Портнови.. це ті, що знищували свободу і закон в Україні, це ті що вбивали Майдан. В його команді немає ні одного патріота, є частина "какая разница", а більшість малороси і "русскомірці". То ж вони крок за кроком знищують все, що з цим пов'язано. Вони частіше за кацапів нападають на найбільшу цінність держави - мову, вони від неі втрачають силу і відданість окупанту. Їх бакланський продукт "кварталу" і кіно збагачує дебілізм і знецінення української культури, виховує людину з мізками "совка" 90-х років.
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30.07.2021 14:45 Відповісти
Щира правда. 100% +
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30.07.2021 15:47 Відповісти
Я тут сидел вспоминал, сколько Педрошенко посадил корупционеров...и не вспомнил. Ноль посадок. За 5 лет. Ноль посадок по делу майдана. Так о чем тут порохоботы тут шепчут?
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31.07.2021 17:52 Відповісти
 
 