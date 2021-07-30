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Іспит на знання державної мови склали вже майже 3 тисячі чиновників, - Нацкомісія зі стандартів державної мови

Іспит на знання державної мови склали вже майже 3 тисячі чиновників, - Нацкомісія зі стандартів державної мови

Станом на 30 липня іспит на рівень знання української мови склали приблизно три тисячі державних службовців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомила голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська.

За її словами, на сьогодні вже готують 534 сертифікати до видачі. Демська уточнила, що 70% сертифікатів засвідчили вільне володіння першого ступеня.

"Я вважаю, це блискучі результати. На сьогодні немає нікого, хто б не склав", - зазначила чиновниця.

Читайте також: Завтра стартує реєстрація на іспит щодо володіння державною мовою, перший іспит відбудеться 19 липня, - глава Нацкомісії Демська

У комісії додали, що інформації щодо того, у якому регіоні іспит склали краще або гірше - поки немає. Однак попередньо найбільша кількість учасників пройшла випробування у Києві. Також зазначається, що для громадян України іспит є безплатним, а для іноземців коштує 492 гривні. Порушень під час складання іспитів не зафіксували.

За словами заступника голови комісії Володимира Мозгунова, є люди, які мають 97% правильних відповідей, але 100% не було. Водночас він додає, що східні регіони виявилися "більш проактивними" для створення локацій, ніж західні.

Читайте: Під час першого іспиту на знання державної мови стався технічний збій, - Нацкомісія

За словами учасниці комісії Ольги Шевчук-Клюжевої, за два тижні комісія отримала заявки від 20 іноземців, які мають намір отримати громадянство, а всі інші є претендентами для працевлаштування.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Президент підписав його 15 травня 2019 року.

З 16 липня 2021 року для вступу на державну службу необхідно подавати сертифікат про рівень володіння державною мовою. Отримати сертифікат можна буде за результатами саме цього іспиту.

Основне призначення спеціального іспиту - виявити рівень володіння українською мовою особами, які претендують на обрання або призначення на посади та зобов'язані застосовувати українську мову під час виконання службових обов'язків.

Автор: 

українська мова (840) мова (742) Демська Орися (9)


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Топ коментарі
+3
Мова,історія,релігія та культура,це найважливіши елементи гібридної війни Росіі за Україну !!!))
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30.07.2021 14:07 Відповісти
+2
А поліцейські державні службовці? Якщо так, то чому вони розмовлять не державною мовою?
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30.07.2021 14:32 Відповісти
+2
надіюсь, що ви йому пояснили, що липень- енто жолтень?
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30.07.2021 14:43 Відповісти
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Українці більш наполеглево та завзято мають позбуватись ганебного спадку багатовікової асиміляціі українців московитами !!!))
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30.07.2021 14:06 Відповісти
А я можу ще і шпрехати. Дер собака дер біжить, ундер по дорозі.
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30.07.2021 14:07 Відповісти
шпрехен зі дойч? Конечно буду дорогая, зачем спрашиваеш?
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30.07.2021 14:17 Відповісти
Мова,історія,релігія та культура,це найважливіши елементи гібридної війни Росіі за Україну !!!))
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30.07.2021 14:07 Відповісти
--"Я считаю, это блестящие результаты. На сегодня нет никого, кто бы не сдал", - отметила чиновница.

-- восточные регионы оказались "более проактивными" для создания локаций, чем западные

--Демская уточнила, что 70% сертификатов показали свободное владение первой степени.Источник: https://censor.net/ru/n3280008

на фото жіноча версія Ткаченка чи його симбіоз із бородатою бабцею? Блестящие, що 70% на 1-му рівні (Липень- енто серпень или вересень?)
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30.07.2021 14:16 Відповісти
Це мене якось ДАІшник на дорозі питав-Сейчас ліпєнь ілі сєрпєнь ???)))
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30.07.2021 14:36 Відповісти
надіюсь, що ви йому пояснили, що липень- енто жолтень?
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30.07.2021 14:43 Відповісти
А якщо сертифікат був отриманий раніше?
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30.07.2021 14:27 Відповісти
А поліцейські державні службовці? Якщо так, то чому вони розмовлять не державною мовою?
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30.07.2021 14:32 Відповісти
Іспит склали, а гавкатимуть парашним язиком!!!
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30.07.2021 14:35 Відповісти
ЗЕ-команда в парламенті , міністр Ткаченко всі свої зусилля напрвляли на відтермінуванння вводу в дію положень закону про мову . А ці зусилля мали бути напрвлені на виконанні термінів вводу в дії закону. .ГЕТЬ МІНІСТРА ТА ДЕПУТАТІВ , ЩО НЕ ВИКОНУЮТЬ ЗАКОНИ !!
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30.07.2021 18:29 Відповісти
 
 