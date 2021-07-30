Іспит на знання державної мови склали вже майже 3 тисячі чиновників, - Нацкомісія зі стандартів державної мови

Станом на 30 липня іспит на рівень знання української мови склали приблизно три тисячі державних службовців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомила голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська.

За її словами, на сьогодні вже готують 534 сертифікати до видачі. Демська уточнила, що 70% сертифікатів засвідчили вільне володіння першого ступеня.

"Я вважаю, це блискучі результати. На сьогодні немає нікого, хто б не склав", - зазначила чиновниця.

Читайте також: Завтра стартує реєстрація на іспит щодо володіння державною мовою, перший іспит відбудеться 19 липня, - глава Нацкомісії Демська

У комісії додали, що інформації щодо того, у якому регіоні іспит склали краще або гірше - поки немає. Однак попередньо найбільша кількість учасників пройшла випробування у Києві. Також зазначається, що для громадян України іспит є безплатним, а для іноземців коштує 492 гривні. Порушень під час складання іспитів не зафіксували.

За словами заступника голови комісії Володимира Мозгунова, є люди, які мають 97% правильних відповідей, але 100% не було. Водночас він додає, що східні регіони виявилися "більш проактивними" для створення локацій, ніж західні.

Читайте: Під час першого іспиту на знання державної мови стався технічний збій, - Нацкомісія

За словами учасниці комісії Ольги Шевчук-Клюжевої, за два тижні комісія отримала заявки від 20 іноземців, які мають намір отримати громадянство, а всі інші є претендентами для працевлаштування.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Президент підписав його 15 травня 2019 року.

З 16 липня 2021 року для вступу на державну службу необхідно подавати сертифікат про рівень володіння державною мовою. Отримати сертифікат можна буде за результатами саме цього іспиту.

Основне призначення спеціального іспиту - виявити рівень володіння українською мовою особами, які претендують на обрання або призначення на посади та зобов'язані застосовувати українську мову під час виконання службових обов'язків.