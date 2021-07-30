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Новини
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Багато пляжів в Одеській області заборонено для відвідування, в Києві теж складна ситуація, - глава Держекоінспекції Мальований

Багато пляжів в Одеській області заборонено для відвідування, в Києві теж складна ситуація, - глава Держекоінспекції Мальований

У розпал літа і сезону відпусток в Одеській області існує велика проблема з пляжами. Багато з них взагалі заборонені для відвідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УНІАН повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

"Наскільки мені відомо, в Одеській області з пляжами є проблеми. Багато з них заборонені для відвідування. Наприклад, в Затоці", - наголосив Мальований.

Також читайте: Купатися на київських пляжах відсьогодні заборонено

Складна ситуація і з пляжами у столиці України.

"У Києві дуже часто піднімається на пляжах так званий жовтий прапор – "не рекомендовано купатися", особливо після дощів. У нас зливова каналізація не якісна, тому після дощів різко підвищується рівень забруднення. Потрібно декілька днів, щоб вода очистилась", - зазначив Мальований.

"Пляжі – це скоріше відповідальність місцевої влади: безпека, екологічність, відсутність сміття, рятувальні пости тощо", - стверджує чиновник.

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Київ (19794) Одеська область (3351) пляж (158) Мальований Андрій (28)


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где там у нас в Киеве черноморский пляж?
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30.07.2021 13:50 Відповісти
А кому ти і не помітив.
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30.07.2021 14:00 Відповісти
А еще пляж и территорию рядом можно оградить забором и построить там маеток
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30.07.2021 13:52 Відповісти
главное - автомобиль рядом не ставить. бо придётся продать и пляж и маеток...
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30.07.2021 13:53 Відповісти
Рекордная жара, канализация в воду, и селяви! Или в школе не обучены? Это же элементарно!
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30.07.2021 13:59 Відповісти
интересно наблюдать за понаехавшими на одесских пляжах - купается такая фифа возле пирса а рядом говно плывет, жизнь удалась
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30.07.2021 14:57 Відповісти
 
 