Багато пляжів в Одеській області заборонено для відвідування, в Києві теж складна ситуація, - глава Держекоінспекції Мальований

У розпал літа і сезону відпусток в Одеській області існує велика проблема з пляжами. Багато з них взагалі заборонені для відвідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УНІАН повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

"Наскільки мені відомо, в Одеській області з пляжами є проблеми. Багато з них заборонені для відвідування. Наприклад, в Затоці", - наголосив Мальований.

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Складна ситуація і з пляжами у столиці України.

"У Києві дуже часто піднімається на пляжах так званий жовтий прапор – "не рекомендовано купатися", особливо після дощів. У нас зливова каналізація не якісна, тому після дощів різко підвищується рівень забруднення. Потрібно декілька днів, щоб вода очистилась", - зазначив Мальований.

"Пляжі – це скоріше відповідальність місцевої влади: безпека, екологічність, відсутність сміття, рятувальні пости тощо", - стверджує чиновник.

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