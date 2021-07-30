Багато пляжів в Одеській області заборонено для відвідування, в Києві теж складна ситуація, - глава Держекоінспекції Мальований
У розпал літа і сезону відпусток в Одеській області існує велика проблема з пляжами. Багато з них взагалі заборонені для відвідування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УНІАН повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.
"Наскільки мені відомо, в Одеській області з пляжами є проблеми. Багато з них заборонені для відвідування. Наприклад, в Затоці", - наголосив Мальований.
Складна ситуація і з пляжами у столиці України.
"У Києві дуже часто піднімається на пляжах так званий жовтий прапор – "не рекомендовано купатися", особливо після дощів. У нас зливова каналізація не якісна, тому після дощів різко підвищується рівень забруднення. Потрібно декілька днів, щоб вода очистилась", - зазначив Мальований.
"Пляжі – це скоріше відповідальність місцевої влади: безпека, екологічність, відсутність сміття, рятувальні пости тощо", - стверджує чиновник.
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где там у нас в Киеве черноморский пляж?