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Новини Коронавірус і карантин
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Італія із 31 липня відкриває кордон для громадян України: Необхідно буде пройти п'ятиденну самоізоляцію

Італія із 31 липня відкриває кордон для громадян України: Необхідно буде пройти п'ятиденну самоізоляцію

Із 31 липня Італія відкриває в'їзд для всіх громадян України. Однак необхідно буде пройти п'ятиденну самоізоляцію після прибуття.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі питали, коли відкриється Італія. Відповідаю: Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Є нюанс: 5 днів самоізоляції після прибуття. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними МЗС, громадяни України можуть відвідувати Італію з будь-якою метою, зокрема - туризму.

Водночас існують деякі вимоги:

- наявність довідки про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на COVID-19, який має бути зроблений щонайменше за 72 години до приїзду;

- заповнити онлайн-форму санітарного контролю Passenger Locator Form на сайті:https://app.euplf.eu/;

- після прибуття в Італію громадяни мають пройти самоізоляцію тривалістю п'ять днів, після чого зробити повторний тест на COVID-19, який має підтвердити негативний результат.

Також читайте: Майже 99% померлих в Італії від COVID-19 з лютого поточного року не були повністю вакциновані

Автор: 

Італія (1590) карантин (18172) туризм (1567) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Мало кто поедет с такими правила. Абсурдное решение
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30.07.2021 13:51 Відповісти
+5
Да уж, разрешили..... Нужно уметь так давать, чтобы можно было взять. Поэтому- нам Италия не светит в этом году. Туризму придет полный пипец в Италии с такими требованиями. Но проблемы индейцев-шерифа не беспокоят.
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30.07.2021 13:51 Відповісти
+4
Изоляция, питание и полный пансион за счет макаронников я так понимаю?
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30.07.2021 13:50 Відповісти
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не, пасиб)
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30.07.2021 13:49 Відповісти
Изоляция, питание и полный пансион за счет макаронников я так понимаю?
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30.07.2021 13:50 Відповісти
Мало кто поедет с такими правила. Абсурдное решение
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30.07.2021 13:51 Відповісти
Да уж, разрешили..... Нужно уметь так давать, чтобы можно было взять. Поэтому- нам Италия не светит в этом году. Туризму придет полный пипец в Италии с такими требованиями. Но проблемы индейцев-шерифа не беспокоят.
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30.07.2021 13:51 Відповісти
не нужны им наши евро?) я бы поехал в отпуск в Италию с превеликим удовольствием) но сидеть 5 дней с такой же прививкой как у местных, чтобы кому то что то там доказать? поеду в другую страну.
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30.07.2021 13:54 Відповісти
Пипец туризму там не придёт, т.к. для граждан и резидентов ЕС требования намного более простые и без самоизоляции. Ну и вообще итальнцев можно понять, это только в Украину всех кого попало с фейковыми тестами и без пускают.
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30.07.2021 14:48 Відповісти
В Италии ,как и в Испании закрылись сотни отелей, сотни ,а может и тысячи ресторанчиков, кафе и прочая, накрылись медным тазом множество туроператоров, а это означает потерю огромного количества рабочих мест. Да, им государство помогает, но помогать вечно и много не будет. Моя сестра уже 12 лет живет в Италии, обстановку я там хорошо знаю. И,кстати, людей у них переболело намного больше чем у нас, и очень много, больше чем у нас , умерло. Поэтому- неизвестно кому повезло. Если бы не сестра ,живущая там, мне бы было глубоко плевать на них с высокой башни. Да и пипец там уже пришел, не все смогут восстановится после этого кошмара.
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30.07.2021 23:21 Відповісти
главное, чтобы кацапам закрыли
чтоб пожары не начались
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30.07.2021 13:55 Відповісти
Макаронники думають що від туристів відбою не буде з такими умовами?Италия с 31 июля открывает границу для граждан Украины: Необходимо будет прийти пятидневную самоизоляцию - Цензор.НЕТ 2867
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30.07.2021 13:58 Відповісти
Штука грн за пцр тест потом самоизоляция 5!!дней,когда мне в Неаполь надо на 3 дня,нонсенс ждите туристов и дальше,можно просто было сказать что ещё не пускают,а так вроде открыли но знают что люди едут многие на пару дней
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30.07.2021 14:01 Відповісти
а всё? Трупы военными машинами больше не возят, по улицам не собирают?
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30.07.2021 14:02 Відповісти
Боширов и Петров приедут на Шпиль Замка Сфорца в Милан... поскольку Мацковию строил итальянские архитекторы Марко Руффо,Аристотель Фьорованти,Пьетро Антонио Солари,Антонио Джиларди ...,лаптеногие рукожопы построившие кремлевские хоромы до них развалились что замок из песка...
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30.07.2021 14:04 Відповісти
Італія із 31 липня відкриває кордон для громадян України: Необхідно буде пройти п'ятиденну самоізоляцію - Цензор.НЕТ 1849
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30.07.2021 14:06 Відповісти
Італія із 31 липня відкриває кордон для громадян України: Необхідно буде пройти п'ятиденну самоізоляцію - Цензор.НЕТ 4802
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30.07.2021 14:07 Відповісти
Італія із 31 липня відкриває кордон для громадян України: Необхідно буде пройти п'ятиденну самоізоляцію - Цензор.НЕТ 8006
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30.07.2021 14:08 Відповісти
Італія із 31 липня відкриває кордон для громадян України: Необхідно буде пройти п'ятиденну самоізоляцію - Цензор.НЕТ 6469
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30.07.2021 14:09 Відповісти
А вы были в Милане? Много зданий что в Москве....,а почему? Потому что Фьорованти талант в отличие от Мавзолейного быдла....
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30.07.2021 14:11 Відповісти
Спасибо, но идите нахер со своей италией
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30.07.2021 14:13 Відповісти
Путлер пришлет свой очередной разведческий Караван с КАМАЗами в Италию и опозорится на весь Мир... Спасатели сраные....загрузили Штирлицами ГРУ РАБссии Караван тот долбанный и давай снимать военные объекты Италии по пути следования....баранЫ тупорылые...
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30.07.2021 14:18 Відповісти
Італія із 31 липня відкриває кордон для громадян України: Необхідно буде пройти п'ятиденну самоізоляцію - Цензор.НЕТ 3645
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30.07.2021 14:22 Відповісти
Но вот Маркиву эти макаронники несколько большую изоляцию впаять хотели...
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30.07.2021 14:22 Відповісти
Італія із 31 липня відкриває кордон для громадян України: Необхідно буде пройти п'ятиденну самоізоляцію - Цензор.НЕТ 8214
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30.07.2021 14:23 Відповісти
Італія із 31 липня відкриває кордон для громадян України: Необхідно буде пройти п'ятиденну самоізоляцію - Цензор.НЕТ 9850 бараны рюсские
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30.07.2021 14:24 Відповісти
Вас вели с первой минуты спецслужбы Италии
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30.07.2021 14:24 Відповісти
Гумагнитрщики засранные,нашли Мать Терезу...Мавзолейная РАБссия...вас кстати туда никто не звал...Крысы позорные..
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30.07.2021 14:26 Відповісти
Вчера на РАБссии сдохло 707 хмырей от штамма Дельта,Марш Рюсскава говна в Киеве под руководством Вадима Новинского и Ведмедчука по случаю крещения Киевской Руси собрал 100 000 баранов Путлера...а вы уверены что это не сделано спецом?
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30.07.2021 14:29 Відповісти
Италии пля они бояцца... 73 % идиотов
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30.07.2021 14:30 Відповісти
Приехать в Рим, что бы посидеть в отеле?
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30.07.2021 14:34 Відповісти
Карантин кстати завтра продолжат в Украине на август...,поздно пить Боржоми...
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30.07.2021 14:38 Відповісти
Рим посещают в год 15 миллионов туристов...для срани Мацковской такие цифры и во сне не приснятся...
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30.07.2021 14:39 Відповісти
ГУЛАГ Путлера посещают только больные на голову ДАУНбассцы ОРДЛО с новыми паспортами РАБссии... Комендатского часа на Мацковии нет,в отличие от ДАУНетска и ЛОХанска...
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30.07.2021 14:42 Відповісти
вычеркнуть 5 дней из отдыха, при том что соседние страны ничего подобного не требуют? Хорошая попытка привлечь туристов но-нет)
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30.07.2021 15:27 Відповісти
 
 