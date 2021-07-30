Італія із 31 липня відкриває кордон для громадян України: Необхідно буде пройти п'ятиденну самоізоляцію

Із 31 липня Італія відкриває в'їзд для всіх громадян України. Однак необхідно буде пройти п'ятиденну самоізоляцію після прибуття.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі питали, коли відкриється Італія. Відповідаю: Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Є нюанс: 5 днів самоізоляції після прибуття. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними МЗС, громадяни України можуть відвідувати Італію з будь-якою метою, зокрема - туризму.

Водночас існують деякі вимоги:

- наявність довідки про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на COVID-19, який має бути зроблений щонайменше за 72 години до приїзду;

- заповнити онлайн-форму санітарного контролю Passenger Locator Form на сайті:https://app.euplf.eu/;

- після прибуття в Італію громадяни мають пройти самоізоляцію тривалістю п'ять днів, після чого зробити повторний тест на COVID-19, який має підтвердити негативний результат.

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