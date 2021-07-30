"Експеримент" в ОРДО: місцеві мобільні номери прив'язали до московського віртуального оператора. В "ДНР" заявляють про перехід на коди РФ

У Росії телефонні номери сепаратистського мобільного зв'язку "Фенікс", що працює в ОРДО, прив'язали до московського віртуального оператора.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Остров", про це інформує довідкова служба "Фенікса".

Зазначається, що деякі абоненти сепаратистського мобільного зв'язку отримують SMS про те, що до їхнього номеру +38071... прив'язали альтернативний російський номер з кодом +7958.

"Тепер, набираючи російський номер, вказаний у SMS, ваші родичі, друзі та колеги можуть безперешкодно додзвонитися до вас з будь-якої точки світу, і розмовляти без обмежень. Це буде абсолютно безкоштовно для вас. Для вашого співрозмовника вартість виклику дорівнюватиме тарифу його оператора під час дзвінку в Москву на номер мережі будь-якого московського оператора".

У повідомленні зовсім інший номер вказаний як "московський регіон, оператор Sprint". А його код у системі позиціонується як "Віртуальний оператор стільникового зв'язку".

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Прив'язка до номерів "Фенікса" російського віртуального номера породила безліч неправдивої інформації про те, що створений на базі викраденого у "Київстару" обладнання сепаратистський оператор позбавляється українського коду +380 і переходить на російський. Насправді, всі колишні номери всередині ОРДО зберігаються, просто до деяких з них прив'язуються віртуальні, на які можна телефонувати з Росії. Про можливість здійснювати з них вихідні дзвінки поки не повідомляється.

"Технічні можливості віртуального оператора для подальшого якісного зростання вичерпані. Перехід на російський код зараз працює в тестовому режимі. Для повноцінної роботи необхідна модернізація обладнання, оплата низки ліцензій та погоджень. Суми дуже серйозні", - прокоментував чутки Владислав Бердичівський, який називає себе "депутатом народної ради ДНР".

Можливо, цей "експеримент" реалізується, для забезпечення телефонного зв'язку жителів ОРДЛО, які незаконно отримали російські паспорти, з російським порталом Державних послуг. Саме через цей сервіс Кремль організовує дистанційне голосування "нових росіян" окупованого Донбасу на виборах до Державно Думи.