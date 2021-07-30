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"Експеримент" в ОРДО: місцеві мобільні номери прив'язали до московського віртуального оператора. В "ДНР" заявляють про перехід на коди РФ

У Росії телефонні номери сепаратистського мобільного зв'язку "Фенікс", що працює в ОРДО, прив'язали до московського віртуального оператора.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Остров", про це інформує довідкова служба "Фенікса".

Зазначається, що деякі абоненти сепаратистського мобільного зв'язку отримують SMS про те, що до їхнього номеру +38071... прив'язали альтернативний російський номер з кодом +7958.

"Тепер, набираючи російський номер, вказаний у SMS, ваші родичі, друзі та колеги можуть безперешкодно додзвонитися до вас з будь-якої точки світу, і розмовляти без обмежень. Це буде абсолютно безкоштовно для вас. Для вашого співрозмовника вартість виклику дорівнюватиме тарифу його оператора під час дзвінку в Москву на номер мережі будь-якого московського оператора".

У повідомленні зовсім інший номер вказаний як "московський регіон, оператор Sprint". А його код у системі позиціонується як "Віртуальний оператор стільникового зв'язку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ситуація дуже сумна", - Кент про політв'язнів у Криму, ОРДЛО та Білорусі

Прив'язка до номерів "Фенікса" російського віртуального номера породила безліч неправдивої інформації про те, що створений на базі викраденого у "Київстару" обладнання сепаратистський оператор позбавляється українського коду +380 і переходить на російський. Насправді, всі колишні номери всередині ОРДО зберігаються, просто до деяких з них прив'язуються віртуальні, на які можна телефонувати з Росії. Про можливість здійснювати з них вихідні дзвінки поки не повідомляється.

"Технічні можливості віртуального оператора для подальшого якісного зростання вичерпані. Перехід на російський код зараз працює в тестовому режимі. Для повноцінної роботи необхідна модернізація обладнання, оплата низки ліцензій та погоджень. Суми дуже серйозні", - прокоментував чутки Владислав Бердичівський, який називає себе "депутатом народної ради ДНР".

Можливо, цей "експеримент" реалізується, для забезпечення телефонного зв'язку жителів ОРДЛО, які незаконно отримали російські паспорти, з російським порталом Державних послуг. Саме через цей сервіс Кремль організовує дистанційне голосування "нових росіян" окупованого Донбасу на виборах до Державно Думи.

Автор: 

мобільний зв’язок (1050) Донецька область (8948) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+13
Альо! Гуманітарки їм побільше! І довіз безкоштовний до пунктів пропуску. І пенсії. Головне - пенсії.
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30.07.2021 14:15 Відповісти
+10
Гібридна війна триває !!!)))
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30.07.2021 14:12 Відповісти
+9
Вы не пАнимате! Это же наши люди! Вове перед ними еще писюном играть!
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30.07.2021 14:23 Відповісти
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Ще один вид експансії....
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30.07.2021 14:09 Відповісти
Гібридна війна триває !!!)))
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30.07.2021 14:12 Відповісти
Повзуча анексія !!!))))
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30.07.2021 14:12 Відповісти
а мир об этом знает - шо еще над доказывать о окупации ?
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30.07.2021 14:15 Відповісти
Альо! Гуманітарки їм побільше! І довіз безкоштовний до пунктів пропуску. І пенсії. Головне - пенсії.
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30.07.2021 14:15 Відповісти
Вы не пАнимате! Это же наши люди! Вове перед ними еще писюном играть!
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30.07.2021 14:23 Відповісти
Та червоний хрест їм допомогу везе-,,они же страдают,,....!
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30.07.2021 16:00 Відповісти
С прєскорбієм сообщаю. Теперь бото-фигня из ОРДЛА на Цензоре несколько поуменьшится...)))
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30.07.2021 14:17 Відповісти
Чому? Не бачу зв'язку.
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30.07.2021 18:27 Відповісти
...на базе похищенного у "Киевстара" оборудования... Ага, и шифры доступа к базовым станциям тоже "похитили"? И коды доступа к серверам транспортного кольца? Продали твари оборудование или подарили...
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30.07.2021 14:20 Відповісти
Проросійський електорат в резервації,завдяки самій россії.
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30.07.2021 14:26 Відповісти
А у нас еще долго будут сопли жевать? Или может что то начнем делать уже?
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30.07.2021 14:27 Відповісти
А чем тут можно отаетить реально, именно на это? Это как с паспортами РФ для ордло и рублями. Гибридная агрессия и ползучее интегрирование ЛДНР в рашку продолжается. Ещё одна форма давления на Украину.
Но решение это для дээнеровев, нужно сказать, вполне логичное. До этого сколько прослушек их разговоров всплывало. Что касается оборудования - тот вот тут бы не мешало провести расследование, чьё оно. Если старое украинское - то надо бы разобраться, как они получили контроль над ним, не стоит ли за этим банальная перепродажа техники украинскими операторами. Хотя и тут можно максимум их оштрафовать.
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30.07.2021 14:37 Відповісти
Нормальная страна ответила бы просто еще 7 лет назад. Отбросила весь тот сброд за государственную границу, а тем кто остался за решетку на 15 лет или депортирование, как террористов в Раша тудей.
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30.07.2021 15:03 Відповісти
Шаблю і білого коня подарувати?
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30.07.2021 18:28 Відповісти
Що просили, те і отримали."Експеримент" в ОРДО: місцеві мобільні номери прив'язали до московського віртуального оператора. В "ДНР" заявляють про перехід на коди РФ - Цензор.НЕТ 7447
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30.07.2021 14:32 Відповісти
Икон не хватает .
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30.07.2021 14:40 Відповісти
дыныры теперь ещё и виртуальный))) а жрать то охота )) пенсий больше пенсий)) и пшена с сечкой жрать хотим
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30.07.2021 14:57 Відповісти
За них не переживайте, пооформляли по ДВЕ пенсии от Украины и РФ. Платят коммуналку по тарифам 2014 года. Наверняка и пенсии поофрмляли ополченцы, а за этот праздник платят украинцы, они ведь щедрые.
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30.07.2021 15:01 Відповісти
Не могли при отступлении хотя бы повзрывать вышки и головные станции. Все на блюдечке подарили оккупанту, как и все остальное, а в ответ вместо "спасибо" еще и проклятия.
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30.07.2021 14:59 Відповісти
Де засідання РНБО? Де протест МЗС? Де чергове звернення до ООН та ПАРЕ? Зелені відпочивають!
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30.07.2021 16:13 Відповісти
 
 