УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8738 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
906 5

Успіх переговорів щодо Донбасу залежить від особистості модератора ОБСЄ, - Резніков

Успіх мирного врегулювання конфлікту на Донбасі багато в чому залежить від фігури модератора ОБСЄ на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ), вважає віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Упевнений, що (успіх, - ред.) залежить сильно. Від того, як людина модерує, як ставить запитання, що ставить на порядок денний - дуже сильно залежить успіх мирного врегулювання", - заявив Резніков в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він також додав, що хотів би очікувати від нових представників ОБСЄ в ТКГ аналізу причин неуспіху, які привели до блокування роботи в підгрупах ТКГ, а також, щоб вони зробили спроби винести "за дужки" позиції, які заважають переговорам, в т.ч. процедурні.

"Їх (позиції, що заважають, - ред.) можна прибрати, наприклад, замінивши порядок розгляду порядку денного або підходи до наших консультацій, і, тим самим, дати сторонам просунутися", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновити авіасполучення з Маріуполем на сьогодні нереально, - Резніков

Як повідомлялося, 26 серпня чергове засідання ТКГ як новопризначений  спецпредставник ОБСЄ в Україні та ТКГ проведе фінський дипломат Мікко Кіннунен. Крім того, змінилися координатори ОБСЄ в гуманітарній та політичній робочих підгрупах. Ними стали, відповідно, Сільві Берманн і Шарлотта Реландер.

Автор: 

ОБСЄ (3516) мінські угоди (2231) Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1447)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По карабаху видно как все решают переговорами и личностями модераторов.
показати весь коментар
30.07.2021 14:30 Відповісти
Модераторы ОБСЕ куплены ******?
показати весь коментар
30.07.2021 14:32 Відповісти
Успіх переговорів щодо Донбасу залежить від особистості модератора ОБСЄ, - Резніков - Цензор.НЕТ 7639
показати весь коментар
30.07.2021 14:32 Відповісти
Успех переговоров по Донбассу зависит от личности модератора ОБСЕ/ а я ( Резников)- маленький , ниже стремени . Но зарплата у Резникова как у взрослого.
показати весь коментар
30.07.2021 15:28 Відповісти
Дурак этот Резников. Успех переговоров по Донбасу зависит исключительно от Ху...ла.
А "модератора" вообще можно выкинуть оттуда нах - никто и не заметит.
показати весь коментар
30.07.2021 16:17 Відповісти
 
 