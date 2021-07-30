Успіх переговорів щодо Донбасу залежить від особистості модератора ОБСЄ, - Резніков

Успіх мирного врегулювання конфлікту на Донбасі багато в чому залежить від фігури модератора ОБСЄ на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ), вважає віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Упевнений, що (успіх, - ред.) залежить сильно. Від того, як людина модерує, як ставить запитання, що ставить на порядок денний - дуже сильно залежить успіх мирного врегулювання", - заявив Резніков в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він також додав, що хотів би очікувати від нових представників ОБСЄ в ТКГ аналізу причин неуспіху, які привели до блокування роботи в підгрупах ТКГ, а також, щоб вони зробили спроби винести "за дужки" позиції, які заважають переговорам, в т.ч. процедурні.

"Їх (позиції, що заважають, - ред.) можна прибрати, наприклад, замінивши порядок розгляду порядку денного або підходи до наших консультацій, і, тим самим, дати сторонам просунутися", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновити авіасполучення з Маріуполем на сьогодні нереально, - Резніков

Як повідомлялося, 26 серпня чергове засідання ТКГ як новопризначений спецпредставник ОБСЄ в Україні та ТКГ проведе фінський дипломат Мікко Кіннунен. Крім того, змінилися координатори ОБСЄ в гуманітарній та політичній робочих підгрупах. Ними стали, відповідно, Сільві Берманн і Шарлотта Реландер.